L’Ukraine teste un nouveau missile dans l’espoir de déboucher sur une alternative Patriot à faible coût

Les tests du nouveau missile ukrainien FP-7.X pourraient ouvrir la voie à une alternative moins chère et plus abondante, bien que beaucoup moins performante, aux effecteurs du système de défense aérienne Patriot de fabrication américaine. Une récente augmentation des attaques de missiles et de drones russes contre l’Ukraine, combinée à une pénurie critique d’intercepteurs Patriot, souligne la nécessité de défenses aériennes plus robustes, notamment dotées de capacités de missiles anti-balistiques. Ce développement est parallèle à un programme similaire aux États-Unis, qui recherche un intercepteur considérablement moins coûteux pour le système Patriot.

Une vidéo montrant un lancement test d’un missile FP-7.X a été publiée hier par son constructeur, Fire Point, également responsable du missile de croisière FP-5 Flamingo et d’une série de drones d’attaque unidirectionnels à longue portée. Iryna Terekh, directrice de la technologie chez Fire Point, a décrit le test décrit comme un « vol de manœuvre entièrement contrôlé » effectué « l’autre jour ». Le missile peint en rose rappelle les premiers Flamingoes et semble maintenant avoir été adopté comme une sorte de marque de fabrique de l’entreprise.

Il est prévu de programmer des programmes pour les écoles, les laboratoires et les laboratoires pour le développement років до їх початку.

Les grandes entreprises ne sont pas en mesure de s’occuper de leur travail, mais elles sont également liées à la concurrence des entreprises. покладатися на… pic.twitter.com/Ti1Ayn4INf – terekh (@iraterekh) 3 juin 2026

Le missile FP-7.X est prévu comme un tremplin vers le missile Freyja en production, qui est principalement destiné à fournir à l’Ukraine son premier système de défense antimissile balistique local. Bien que les menaces liées aux missiles balistiques soient ici prioritaires, le système serait également capable de se défendre contre diverses menaces d’avions avec équipage, ainsi que contre les drones et les missiles de croisière.

« Aussi irréaliste et ambitieux que puisse paraître cet objectif aujourd’hui, nous déployons tous les efforts possibles et impossibles pour en faire une réalité le plus rapidement possible, afin que l’Ukraine puisse fermer elle-même son ciel », a écrit Terekh.

En avril, Denys Shtilierman, co-fondateur et concepteur en chef de Fire Point, a déclaré : Reuters que l’entreprise visait à développer un missile anti-balistique d’un coût unitaire inférieur à 1 million de dollars.

« Si nous pouvons le réduire à moins d’un million de dollars, cela changera la donne dans les solutions de défense aérienne », a déclaré Shtilierman. « Nous prévoyons d’intercepter le premier missile balistique fin 2027 », a-t-il ajouté, faisant apparemment référence à l’objectif de déployer le système Freyja d’ici cette date.

Cela se compare à un prix unitaire d’environ 5,3 millions de dollars pour chaque exemple de la variante PAC-3 MSE la plus moderne et la plus performante, qui est l’un des types fournis à l’Ukraine. Ce chiffre provient du dernier budget proposé par l’armée pour l’année fiscale 2027. Cela représente une augmentation par rapport à une moyenne historique d’environ 4 millions de dollars pour chacun de ces missiles. La production de ces munitions prend également des années, ce qui signifie que la gestion de stocks limités constitue un défi de taille.

Fire Point a développé le missile FP-7.X sur la base du précédent missile balistique sol-sol FP-7, une arme d’une portée d’environ 124 milles et une ogive d’environ 331 livres. Dériver un missile anti-balistique à partir d’un missile balistique est une démarche inhabituelle, mais Fire Point espère que ces points communs accéléreront le processus.

Vitamo FP7) pic.twitter.com/FxgCHVHMET – Denys Shtilierman (@DenShtilierman) 27 février 2026

Dans l’état actuel des choses, les capacités de l’Ukraine en matière de missiles antibalistiques sont strictement limitées. Il s’appuie fortement sur le Patriot, dont les batteries et les composants ont été fournis par l’Allemagne, les Pays-Bas et les États-Unis.

Lorsque le Patriot a commencé à arriver en 2023, il a fourni à l’Ukraine une capacité d’engagement améliorée à longue portée et à haute altitude qui n’était auparavant offerte, dans une moindre mesure, que par les S-300 ukrainiens, dont les stocks de missiles s’épuisent. Il est important de noter que le Patriot a également apporté une capacité de missile anti-balistique, ce qui n’était auparavant fourni que par le petit nombre de systèmes ukrainiens S-300V1, et même ceux-ci sont loin d’être comparables au Patriot à cet égard.

Et un autre engagement S-300V, publié dans le cadre de la même vidéo.

D’après ce que j’ai vu, ce sont les troisième et quatrième vidéos d’engagement ukrainiennes du S-300V publiées depuis le début de la guerre. pic.twitter.com/wPHnYbCQKP – OSINTtechnical (@Osinttechnical) 9 février 2025

Le SAMP/T, un système SAM commun franco-italien, qui a également été fourni à l’Ukraine, mais en nombre limité, offre des capacités quelque peu similaires à celles du Patriot. Dans l’ensemble, le SAMP/T est limité simplement par le fait qu’il est produit en nombre relativement restreint.

Quant au Patriot, il a remporté des succès notables et fait des victimes très médiatisées aux mains des Ukrainiens. Cependant, à mesure que la Russie a adapté ses missiles balistiques, en ajoutant notamment des capacités de manœuvre améliorées, l’efficacité du système fabriqué aux États-Unis a été réduite.

Selon Shtilierman, le système Patriot nécessite souvent deux ou trois missiles de défense aérienne, coûtant chacun plusieurs millions de dollars, pour abattre un projectile balistique. C’est un décalage que Fire Point espère également résoudre avec le Freyja.

Il est à noter que l’armée américaine fait actuellement pression sur les sous-traitants de la défense pour qu’ils proposent un nouvel intercepteur pour le système Patriot d’un coût unitaire inférieur à 1 million de dollars, comme vous pouvez en savoir plus ici. Que ce soit par intention ou par coïncidence, le major-général de l’armée américaine Frank Lozano, responsable de l’acquisition du portefeuille d’incendies (PAE Fires) de l’armée, a inclus un rendu du FP-7.X dans un récent article sur LinkedIn, comme indiqué ci-dessous, pour illustrer un intercepteur théorique à faible coût.

hahah regarde ça ! Bonne trouvaille ! –Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 18 mai 2026

Ce dernier développement intervient alors que les dirigeants politiques et militaires ukrainiens continuent de mettre en garde contre les lacunes critiques des capacités de défense aérienne du pays. En plus de dépenser les missiles dont ils disposent déjà, les États-Unis auraient suspendu les livraisons de Patriot à l’Ukraine en raison de leurs inquiétudes concernant l’état de leur propre stock.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté à plusieurs reprises le président américain Donald Trump et les membres du Congrès à fournir des missiles supplémentaires pour ses systèmes Patriot, avertissant que l’Ukraine était confrontée à un grave déficit de défense aérienne.

Nous recevions de nos partenaires des missiles PAC-3 en certaines quantités, mais par la suite, ce volume mensuel a été plusieurs fois réduit. Ce n’était pas dû à un manque de financement, mais à la guerre au Moyen-Orient. Cela concernait différents types d’armes. Tout ce que nous pouvions, nous… pic.twitter.com/qwPFydwAzC – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 3 juin 2026

Hier, Zelensky a déclaré que les responsables ukrainiens disposaient d’une semaine pour finaliser les questions juridiques, financières et techniques en suspens liées à l’achat de systèmes Patriot supplémentaires.

Zelensky a déclaré qu’un accord politique pour acheter les systèmes avait déjà été conclu, mais que le processus était au point mort.

L’ambassadrice d’Ukraine aux États-Unis, Olha Stefanishyna, a ajouté que Kiev était prête à financer des systèmes Patriot et des missiles intercepteurs supplémentaires si Washington acceptait de les livrer.

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, a également récemment souligné le manque de systèmes de défense aérienne et de missiles intercepteurs modernes en Ukraine.

De toute évidence, les frappes continues de missiles et de drones russes mettent à rude épreuve la défense aérienne de l’Ukraine.

Combler les lacunes avec le système Freyja serait tout à fait logique, car il fournirait une solution développée et fabriquée localement au problème, à condition que les obstacles techniques puissent être surmontés.

Pour autant, l’échéance de fin 2027 est très ambitieuse pour un tel projet.

Dans cette optique, l’Ukraine recherche également un soutien étranger pour le programme Freyja.

Plus tôt cette année, Fire Point a confirmé qu’elle était en pourparlers pour impliquer des entreprises européennes et du Moyen-Orient dans le programme. Alors que plusieurs pays luttent pour répondre à leurs besoins en matière de défense aérienne dans un contexte de conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, investir ici pourrait également rapporter des dividendes.

Shtilierman a dit Reuters en avril, il attendait l’approbation du gouvernement pour un investissement dans Fire Point par un conglomérat du Moyen-Orient, ce qui donnerait un élan majeur à Freyja et à d’autres programmes, notamment des missiles balistiques à plus longue portée.

En ce qui concerne les entreprises européennes, Shtilierman a mentionné son intérêt pour une collaboration dans les domaines des radars, de la recherche de cibles de missiles et des systèmes de communication. Il a cité Hensoldt, Saab et Thales comme fournisseurs potentiels de solutions radar, un domaine dans lequel Fire Point manque d’expertise.

Fire Point a également décrit précédemment que l’intercepteur Freyja était équipé d’un autodirecteur d’imagerie infrarouge pour la phase terminale, ainsi que d’un autodirecteur radar semi-actif de Diehl Defence d’Allemagne.

Peu de détails sont disponibles sur le système de lancement, hormis les rapports faisant état d’un lanceur léger et mobile d’origine nationale.

À l’échelle mondiale, il existe une demande claire pour des alternatives au Patriot, de plus en plus difficile à trouver, en particulier pour la défense antimissile balistique.

Une vidéo montre un PAC-2 lors d’un test contre un missile balistique Lance :

La combinaison de l’expérience de l’Ukraine sur le champ de bataille, de son innovation rapide et de ses technologies de défense à faible coût pourrait la placer dans une bonne position pour combler cette lacune. Même si le Freyja finit par avoir un taux de destruction par missile nettement inférieur à celui du Patriot, s’il est beaucoup moins cher, ce serait moins un problème.

Dans le même temps, il reste à déterminer si Fire Point sera en mesure de tenir les promesses faites en termes de rendement. Dans le passé, la société a déclaré qu’elle visait à construire au moins sept de ses missiles de croisière Flamingo par jour, pour un total de 2 555 construits par an. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise pourrait avoir besoin de faire appel à des partenariats étrangers pour l’aider à accroître sa capacité de production. La même chose serait probablement le cas pour Freyja. A titre de comparaison, en 2024, Lockheed Martin a produit plus de 500 MSE PAC-3, avec pour objectif de porter ce chiffre à 600 en 2025.

Une vidéo du missile de croisière Flamingo en action :

Une inconnue réside dans la possibilité que l’Ukraine et/ou ses alliés de l’OTAN en Europe obtiennent des licences supplémentaires pour la production locale de missiles Patriot. Zelensky souhaite que le Patriot soit produit en Ukraine et a déclaré en avoir discuté avec les États-Unis. Néanmoins, même si ces solutions pourraient résoudre les problèmes de capacité de production d’armes, cela resterait une solution plus coûteuse que celle proposée par Fire Point et il faudrait des années pour obtenir un résultat.

Pour l’instant, le FP-7.X semble être un démonstrateur technologique à un stade précoce, et pour en faire un intercepteur Freyja opérationnel d’ici 2027, il faudra surmonter d’énormes obstacles techniques et logistiques – ainsi que repousser les attaques aériennes russes entre-temps.

Cependant, le programme reflète une tendance plus large dans le secteur de la défense ukrainien en temps de guerre : développer rapidement des capacités locales pour combler les lacunes critiques laissées par des approvisionnements étrangers limités et/ou peu fiables. Si Fire Point parvient à traduire ses ambitions en un système de missile anti-balistique viable, l’Ukraine pourrait non seulement disposer d’un moyen plus durable de défense de son ciel, mais aussi d’une alternative d’exportation potentiellement attractive sur un marché mondial de plus en plus avide de solutions de défense aérienne abordables.