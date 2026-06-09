Iwo Jima termine son déploiement, Nimitz retourne aux États-Unis

Navire d’assaut amphibie USS Iwo-Jima est retourné à la base navale de Norfolk samedi, clôturant un déploiement de près de 10 mois dans la zone de responsabilité (AOR) du Commandement Sud des États-Unis. Au cours du déploiement de 296 jours, le Iwo-Jima ARG a lancé plus de 6 000 sorties, effectué 1 850 heures de vol et parcouru plus de 130 000 milles marins combinés. L’ARG a été le premier groupe de moyens navals expéditionnaires déployés pour soutenir l’opération Southern Spear, qui impliquait des opérations renforcées de lutte contre les stupéfiants, et a joué un rôle clé dans l’opération Absolute Resolve visant à exfiltrer l’ancien président Nicolas Maduro du Venezuela.

Le navire d’assaut amphibie de classe Wasp USS Iwo Jima (LHD 7) est retourné à son port d’attache de Norfolk, en Virginie, le 6 juin, après un déploiement historique de 10 mois dans la zone d’opérations de la quatrième flotte américaine.

Histoire : https://t.co/GakDhjvaky pic.twitter.com/6w6Ungogn4 – 2e flotte américaine (@US2ndFleet) 6 juin 2026

Porte-avions USS Nimitz a quitté Kingston, en Jamaïque, après une escale de 4 jours. Nimitz serait maintenant en route vers les États-Unis, selon l’ambassade américaine en Jamaïque, « alors qu’elle termine sa tournée de bonne volonté dans les mers du Sud en 2026 ». Les deux navires soutenant Nimitzdestroyer USS Gridley et pétrolier USNS Patuxenta également démarré après un bref arrêt à Ponce, Porto Rico. Pendant le week-end, Nimitz a embarqué des fonctionnaires de la République Dominicaine pour une visite de marque et Gridley a tiré avec le canon Mk 45 Mod 4 de 5 pouces lors d’une démonstration de tir réel.

L’USS Nimitz (CVN 68) a quitté le port de Kingston à midi le 5 juin en route vers les États-Unis alors qu’il terminait sa tournée de bonne volonté dans les mers du Sud en 2026. Merci de vous être arrêté à Kingston et de renforcer le partenariat bilatéral entre les États-Unis et la Jamaïque ainsi que d’améliorer notre… pic.twitter.com/RKimaXy6ia – Ambassade des États-Unis en Jamaïque (@USEmbassyJA) 6 juin 2026

Les États-Unis maintiennent une couverture à deux transporteurs au Moyen-Orient, renforçant ainsi le blocus naval des ports iraniens. USS Abraham Lincoln effectué un ravitaillement en mer avec l’USNS Arctique dans la mer d’Oman le 3 juin, et l’USS George HW Bush opère dans un endroit non divulgué dans la zone de responsabilité. Les forces du commandement central américain ont redirigé 134 navires commerciaux et neutralisé sept navires qui tentaient de faire respecter le blocus, selon un communiqué de presse.

L’officier de pont à bord de l’USS Michael Murphy (DDG 112) observe un navire marchand tandis que le destroyer lance-missiles applique le blocus américain contre l’Iran dans la mer d’Oman. Au 7 juin, les forces du CENTCOM ont redirigé 132 navires commerciaux et en ont désactivé 6 pour assurer… pic.twitter.com/mZtfSMTIRG – Commandement central américain (@CENTCOM) 7 juin 2026

Le Georges Washington Le CSG opère dans le cadre de l’AOR de la 7e flotte du Commandement indo-pacifique américain. Washington a été repéré aux côtés du pétrolier USNS Comte Warren lors d’une évolution de ravitaillement en mer le 8 juin dans la mer des Philippines et, au cours de la dernière semaine de mai, il a embarqué sur la Carrier Air Wing (CVW) 5 et a obtenu les qualifications de transporteur (CQ). Le CVW-5 comprend un escadron d’avions de combat F-35C.

J’arrive haut et fort ! ✈️

Un F/A-18E rugit pour un atterrissage sur le pont d’envol de l’USS George Washington alors qu’il est en route dans la mer des Philippines. Les capacités de frappe déployées vers l’avant maintiennent la stabilité régionale et garantissent un Indo-Pacifique libre et ouvert.#FlyNavy | #US7thFleet pic.twitter.com/lAlxexD4hs – 7e flotte (@US7thFleet) 8 juin 2026

Remarque : les positions sont des approximations générales.