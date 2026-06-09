L’avion « Bridge » VC-25B Air Force One porte désormais la peinture rouge, blanche et bleue préférée de Trump

L’US Air Force a confirmé que l’avion VC-25B « Bridge » porte désormais sa nouvelle (et controversée) livrée rouge, blanche et bleue alors qu’il subit les derniers préparatifs pour sa livraison officielle.

Le photographe aéronautique Travis Ghormley a partagé hier la première photo du Boeing 747-8i modifié avec sa nouvelle livrée. Elle a été prise la veille à Waco, au Texas. L’avion était en cours de modification et d’essais en vol dans les installations de L3Harris à Greenville, également au Texas, dans le cadre de la conversion vers son nouveau rôle, depuis au moins avril, avant de déménager ensuite à Waco pour être peint. L’avion, offert à l’administration Trump par le gouvernement du Qatar l’année dernière, devrait servir d’avion provisoire pour Air Force One avant l’arrivée très retardée de deux VC-25B entièrement équipés de Boeing.

Un communiqué de presse publié par l’Air Force le 1er mai indiquait que « l’avion VC-25B Bridge a officiellement terminé ses modifications et ses essais en vol » et qu’il était « en cours de peinture ». Nous avons confirmé que les modifications mentionnées ici étaient du côté de l’entrepreneur, mais le gouvernement américain a encore des modifications supplémentaires à apporter au jet.

La photo de Ghormley montre clairement l’avion portant le même motif rouge, blanc et bleu qui apparaît déjà sur divers avions VVIP de l’Air Force et d’autres gouvernements américains. La livrée comprend également un grand drapeau américain, représenté dans le vent, peint des deux côtés de la queue et « ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE » écrit des deux côtés du fuselage. La peinture est quasiment identique à celle que le président Donald Trump avait précédemment choisie pour les futurs VC-25B Air Force One lors de son premier mandat. Le président Joe Biden avait précédemment annulé cette décision, ramenant son projet de peindre les VC-25B selon le schéma emblématique qui remonte à l’administration du président John F. Kennedy.

L’emplacement actuel de l’avion Bridge n’est pas non plus clair. Vidéo publiée hier sur les réseaux sociaux, vue ci-dessous, censée être celle de l’avion partant pour sa nouvelle maison à la base aérienne d’Andrews, juste à l’extérieur de Washington, DC. C’est là que sont basés les deux avions VC-25A Air Force One actuels, ainsi qu’une foule d’autres avions VVIP de l’Air Force.

Opération complète pour sortir cette chose sans qu’on le voie. Équipage ravitaillé, chargé et vol en amont dans le hangar. J’ai retourné CRANE01 pour me faire face à l’extrémité sud et me téléporter avec ses phares d’atterrissage. Tout l’aéroport a été plongé dans le noir, l’équipage et le personnel au sol portaient tous des NOD.

Vous pouvez à peine voir… https://t.co/kaNB5FCdJ5 pic.twitter.com/JprSF5ykXW – Jadams (@jadamzs) 7 juin 2026

Les données de suivi des vols en ligne montrent qu’un autre Boeing 747-8i militaire américain a volé de Waco, au Texas, à Andrews le 7 juin, en utilisant l’indicatif Crane 01. Cependant, cet indicatif a été associé à un ancien 747 de Lufthansa que l’Air Force a également acquis pour l’utiliser comme entraîneur en soutien aux futures opérations d’Air Force One. Cet avion, qui pourrait désormais porter le numéro de série 25-3200, a été repéré à plusieurs reprises lors de vols entre les installations du Texas et d’Andrews au cours des derniers mois. Il ne semble pas y avoir de données de suivi pour le jet VC-25B Bridge, qui pourrait également porter désormais le numéro de série 25-3300, mais il aurait pu effectuer le voyage sans diffusion sur ADS-B.

Des rapports antérieurs ont indiqué que l’avion Bridge pourrait faire ses débuts publics le 4 juillet, ce qui cette année se terminerait également par des célébrations supplémentaires du 250e anniversaire de la fondation des États-Unis. L’anniversaire du président Trump (14 juin) tombe également ce week-end.

« L3Harris, connu pour ses systèmes et services de communications exécutives, a été sélectionné pour entreprendre une modification complexe de l’avion-pont. L3Harris fournit non seulement des communications sécurisées, fiables et résilientes pour le VC-25A et la flotte de transport aérien exécutif, mais possède également une vaste expérience en matière d’autoprotection et de personnalisation des avions VIP », a écrit l’Air Force dans le communiqué de presse du 1er mai. « Le calendrier accéléré a en outre été rendu possible grâce à un partenariat axé sur la mission avec Boeing, qui a fourni les données d’ingénierie nécessaires pour prendre en charge les modifications structurelles requises. »

« De plus, des spécialistes d’élite de plusieurs agences gouvernementales ont développé des protocoles avancés pour détecter et, si nécessaire, neutraliser les risques techniques potentiels sur les avions d’occasion », ajoute le communiqué. « Leur approche rigoureuse sur l’avion Bridge a littéralement « écrit le livre » et établi la référence en matière d’intégration des cellules d’occasion dans l’inventaire militaire sécurisé.

« Nous avons pris des décisions délibérées telles que la réduction du nombre d’escaliers, moins d’espace de refroidissement et l’exclusion de la mission Golden Eagle (qui transporte les restes des anciens présidents) afin de minimiser les modifications structurelles, tout en donnant la priorité aux modifications axées sur la sûreté, la sécurité et les communications sécurisées », a ajouté le service.

La mise en service d’un nouvel avion Air Force One selon un calendrier accéléré semble depuis longtemps être un objectif majeur du président Trump. Les VC-25B entièrement équipés de Boeing ont des années de retard. L’année dernière, l’Air Force a annoncé qu’il y avait eu quelques améliorations sur ce front, mais qu’elle ne s’attendait toujours pas à avoir le premier des deux avions en main avant la mi-2028, soit quelques mois seulement avant le départ de Trump.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que l’avion VC-25B Bridge porte désormais la peinture rouge, blanche et bleue préférée de Trump avant son déploiement officiel plus tard cet été.