La forme exotique du F-47 se cachait à la vue de tous sur un patch d’unité

Le concept exotique de configuration de plan de l’avion de démonstration classé Next Generation Air Dominance (NGAD) de Boeing qui a conduit au F-47 semble en effet avoir été caché à la vue de tous sur un patch du F-47 Systems Management Office. Les premières images réelles de cet avion semblent avoir fuité cette semaine. Chose intéressante, un autre avion de démonstration furtif exotique qui était autrefois également hautement classifié et directement lié à la conception du F-47, le Bird of Prey de Boeing, présentait également sa forme énigmatique sur un patch d’une manière très similaire.

Ouais… Elle se cachait sur le patch tout le temps. pic.twitter.com/hIEMEzMJwn – Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 5 juin 2026

À l’intérieur du motif Firebird du patch F-47, il y a une forme en plan exagérée de ce que nous voyons dans la vidéo de Project Fear de ce qui est très probablement le démonstrateur NGAD de Boeing tourné à l’extérieur de la zone 51. Cela correspond également à ce que nous pouvons extrapoler à partir des rendus conceptuels du F-47 qui ont été publiés.

Version recadrée des images volantes de l’article de test de la « nouvelle » zone 51. https://t.co/zKdGNbW7qy pic.twitter.com/PmFApGArRh – Thenewarea51 (@thenewarea51) 5 juin 2026

Principalement, la conception comprend des avant-plans canard avant avec un fuselage central effilé, des ailes reculées et très balayées, et pas de queue traditionnelle. Les ailes ont un dièdre élevé avant de s’abaisser vers leurs extrémités, créant une apparence semblable à celle de l’oiseau de proie klingon du monde de Star Trek. Cette référence n’est pas seulement la mienne. Le Bird of Prey de Boeing des années 1990 partage clairement des similitudes de conception, en particulier au niveau des ailes, comme nous l’avions initialement déclaré après la publication du premier concept art officiel. Le patch de Bird of Prey partageait également de manière énigmatique sa forme de plan de base.

Sur le patch Bird of Prey, on voit un couteau traditionnel Klingon, rendu célèbre par Star Trekla poignée de la lame constituant la forme du plan de l’oiseau de proie. En fait, le seul détail qui le dérange est la protection en T au bas de la poignée, qui ressemble à des canards. Même le cockpit est là. Bien sûr, il n’est pas clair pour le moment quand ce patch a commencé à circuler dans le domaine public ou si c’était après la déclassification de l’oiseau de proie fin 2002. Quoi qu’il en soit, dans le cas du F-47, les caractéristiques exactes du démonstrateur restent des secrets bien gardés, du moins officiellement.

Tenter de décoder ou d’obtenir des informations sur les correctifs de programmes militaires notoirement énigmatiques et classifiés n’est pas une pratique nouvelle. Des livres comme celui de Trevor Paglen Je pourrais te le dire mais tu devrais alors être détruit par moi en est un excellent exemple et de la fascination suscitée par ce mélange unique d’art, de technologie et de sécurité nationale.

Au cours des années de reportage sur ces sujets, on m’a dit à plusieurs reprises qu’il y avait plus dans les correctifs que beaucoup ne le pensent, y compris des allusions à la conception d’avions classifiés. Cela semble assez contre-intuitif compte tenu du protocole extrême de classification du gouvernement, mais de vagues représentations de concepts généraux de conception sont loin de donner un aperçu réel d’un avion classifié. Néanmoins, il est fascinant de voir cette pratique se produire pour deux avions hautement classifiés qui sont directement liés, et c’est quelque chose que nous surveillons également régulièrement.

Pourtant, avec tout cela à l’esprit, il est peut-être temps de revenir sur certains des patchs les plus intéressants qui circulent pour voir si une forme de plan exotique d’un avion pourrait se cacher parmi leurs points.