L’USAF commande la production du FQ-42 de General Atomics et du FQ-44 d’Anduril

L’Armée de l’Air a sélectionné les modèles de General Atomics et d’Anduril pour aller de l’avant dans le cadre du premier cycle de développement incrémentiel de son programme CCA, ou Incrément 1, en 2024. Ce qui était initialement désigné YFQ-42A et YFQ-44A a volé pour la première fois en août et octobre 2025, respectivement, et a fait l’objet de tests supplémentaires depuis lors. Les tests de Dark Merlin ont été interrompus plus tôt cette année après le crash de l’un des drones, mais ont repris.

« En passant rapidement d’une sélection compétitive à une fabrication à grande échelle, nous nous positionnons pour déployer des systèmes semi-autonomes hautement crédibles et prêts au combat afin de garder une longueur d’avance sur le défi du rythme », a déclaré aujourd’hui le secrétaire de l’armée de l’air, Troy Meink, dans un communiqué. « Ces contrats réaffirment notre confiance dans la voie stratégique à suivre pour le programme visant à acquérir plus de 150 CCA capables de combat d’ici la fin de la décennie. »

L’Air Force affirme que ces contrats ont été attribués quatre mois avant la date prévue, ce qui reflète « que les FQ-42 et FQ-44 répondent aux exigences rigoureuses de la mission et sont prêts pour une fabrication à grande échelle ». Au moment de la rédaction de cet article, le service ne semble pas avoir fourni de mise à jour sur le calendrier de livraison prévu des premiers CCA de production, mais il a déclaré par le passé qu’il espérait avoir les premiers exemplaires en service opérationnel vers la fin de la décennie. L’Air Force a demandé près d’un milliard de dollars dans sa demande de budget pour l’exercice 2027 pour commencer l’achat de ces drones.

« Dans le cadre du contrat, Anduril livrera un premier ensemble d’avions de combat semi-autonomes FQ-44 de production pour soutenir les tests, la validation et, finalement, la mise en service opérationnelle », a également écrit Mark Shushnar, vice-président d’Anduril pour la puissance aérienne autonome, dans un article de blog aujourd’hui. « Le contrat établit également une structure permettant à l’Air Force d’acheter des lots supplémentaires d’avions de production FQ-44 au cours des prochaines années, ouvrant ainsi une voie claire à l’Air Force pour augmenter rapidement et à moindre coût sa capacité de chasseurs. »

« C’est un jour passionnant pour notre entreprise et pour la nation », a déclaré David Alexander, président de la division Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) de General Atomics, dans sa propre déclaration. « Le passage à la production du FQ-42A est le résultat d’un partenariat extraordinaire et de nombreuses années d’investissements entre General Atomics et l’US Air Force. Nous nous préparons pour cette commande et la fabrication est déjà bien avancée. »

En outre, le fait que l’Air Force ait pris cette décision encore en pleine phase de développement souligne également à quel point le service considère les CCA comme critiques et son désir d’aller de l’avant avec la mise en service d’au moins une première itération de la capacité.

« Les avions de combat collaboratifs changent la façon dont nous projetons la puissance et générons de la masse dans des environnements hautement contestés », a déclaré aujourd’hui le chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Ken Wilsbach, dans un communiqué. « En fournissant plus rapidement cette capacité à nos combattants, nous garantissons que nos forces conservent l’avantage tactique nécessaire pour dissuader et, si nécessaire, vaincre tout adversaire. »

L’Armée de l’Air a également divisé davantage l’effort du CCA en segments matériels et logiciels, le développement de la cellule tombant dans la première catégorie.

« Ces efforts distincts valident les principes de transformation des acquisitions pour garantir un avantage opérationnel critique : le découplage du matériel et des logiciels », selon un communiqué de presse de l’Air Force publié aujourd’hui. « En traitant l’autonomie de mission comme un « logiciel vendu séparément », l’Armée de l’Air garantit que le combattant reçoit des plates-formes physiques de pointe ainsi que des logiciels agiles et facilement mis à jour, brisant ainsi les modèles d’approvisionnement traditionnels. »

Anduril et General Atomics, ainsi que Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX Collins Aerospace et Shield AI forment le pool actuel de fournisseurs pour le côté logiciel du programme CCA. L’Air Force a annoncé aujourd’hui avoir attribué des contrats supplémentaires d’autonomie de mission à Anduril, Collins et Shield AI. Anduril est notamment la seule entreprise à disposer actuellement de contrats CCA sur les aspects matériels et logiciels.

« Cette attribution ciblée, basée sur la capacité des fournisseurs à répondre à des exigences strictes en matière de calendrier et de prix abordables, financera la première des deux phases compétitives de six mois conçues pour accélérer la mise en service de logiciels opérationnels pour les combattants », selon un communiqué de l’Air Force. « Bien que le contrat de base établisse une arène concurrentielle continue, les attributions compétitives sont conçues pour fournir des capacités plus rapidement. Après la période initiale de six mois, l’Armée de l’Air évaluera les progrès des fournisseurs et exécutera une deuxième période d’attribution compétitive. Cette compétition basée sur les performances aboutira à la sélection d’un fournisseur principal d’autonomie de mission pour l’incrément 1 du CCA, avec une sélection prévue d’ici l’été 2027. «

« En outre, ce contrat logiciel s’appuie sur une stratégie d’exposition aux frais d’attribution, la première en son genre, qui permet aux commentaires des opérateurs et aux performances de combat de déterminer ce que l’Armée de l’Air paie pour l’autonomie de mission. L’Armée de l’Air ne paiera la totalité des frais de licence que si un fournisseur fournit une capacité de combat alignée sur les besoins et les commentaires des combattants », ajoute le communiqué. « L’approche de licence permet également à l’Air Force d’attribuer des licences logicielles à l’un des six fournisseurs du pool à tout moment au cours des six prochaines années. Cette approche garantit que l’Air Force peut se procurer les solutions les plus performantes et les plus abordables à mesure que la technologie évolue. »

Une plus grande propriété gouvernementale de la propriété intellectuelle clé, et des logiciels en particulier, est devenue un principe directeur central pour les contrats militaires américains en général ces dernières années. En ce qui concerne les progiciels d’autonomie, il existe désormais également une architecture de référence gouvernementale pour l’autonomie (A-GRA) appartenant au gouvernement, qui va au-delà du programme CCA de l’armée de l’air.

« Aujourd’hui, Lattice for Mission Autonomy est entièrement conforme à l’A-GRA, garantissant qu’il peut être intégré non seulement à tous les CCA de l’Incrément 1, mais aussi à la gamme complète des avions conformes à l’A-GRA actuels et futurs », a souligné Shushnar d’Anduril dans son blog. « Grâce à l’A-GRA, le programme CCA a établi les bases qui piloteront le développement d’un écosystème plus vaste d’avions autonomes. »

Le logiciel Hivemind de Shield AI vole également déjà sur un certain nombre de drones différents. Le mois dernier, le Pentagone a annoncé qu’il utiliserait ce package d’autonomie pour introduire des capacités d’essaimage dans ses drones kamikaze Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS).

« L’autonomie de la mission est la pierre angulaire du concept CCA, et tirer parti d’un environnement compétitif et multi-fournisseurs garantit que nous captons les dernières technologies », a également déclaré aujourd’hui le secrétaire Meink dans un autre communiqué. « Cette approche garantit que nos aviateurs sont aujourd’hui équipés de capacités de pointe, mais garde la porte ouverte aux percées nécessaires pour maintenir la supériorité aérienne. »

En général, un plus grand contrôle gouvernemental sur les droits de propriété intellectuelle permet également d’éviter le risque de se retrouver enfermé dans un fournisseur unique. La création de pools de fournisseurs pour rivaliser pour des contrats ultérieurs crée également des opportunités de réduction des coûts et de diversification des chaînes d’approvisionnement, en particulier lorsqu’il s’agit de matériel. Cette diversification, à son tour, peut être bénéfique lorsque vient le temps d’augmenter la production de sous-composants clés et de systèmes complets.

Pour autant que nous le sachions, l’Armée de l’Air prévoit toujours au moins un cycle de développement supplémentaire du CCA, ou Incrément 2, dont les exigences fermes n’ont pas encore été rendues publiques. Cela pourrait conduire à une diversification accrue des futures flottes CCA du service. L’Air Force a notamment déjà attribué la désignation YFQ-48A au drone Talon Blue de Northrop Grumman, dévoilé pour la première fois en décembre 2025. Le MQ-28 Ghost Bat de Boeing, initialement développé pour l’Australie, est désormais plus présent aux États-Unis.

Le Corps des Marines des États-Unis et l’US Navy poursuivent également leurs propres flottes de CCA en coordination très étroite avec l’Air Force. L’Armée de l’Air est très en tête dans la mise en service de drones dans cette catégorie, ce qui pourrait être pris en compte dans les futures décisions de la Marine et de la Marine. Les Marines prévoient actuellement l’arrivée de leur première tranche de drones MQ-58 Valkyrie CCA de Kratos en 2029. Le programme de la Marine en est encore à ses balbutiements.

Le programme CCA de l’Air Force a maintenant franchi une nouvelle étape majeure vers une première flotte de drones qui comprendra à la fois General Atomics Dark Merlin et Anduril’s Fury.