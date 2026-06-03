Tous les projets de remplacement direct de l’avion de surveillance des opérations spéciales U-28 Draco sont abandonnés

Le Commandement des opérations spéciales des États-Unis (SOCOM) a confirmé qu’il n’envisageait pas de remplacer directement l’U-28A Draco, principalement utilisé pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR). Le commandement avait précédemment déclaré qu’il étudiait les besoins qui pourraient conduire à un successeur à l’U-28A, ainsi qu’à ses avions de surveillance MC-12. La communauté américaine des opérations spéciales semble désormais de plus en plus se retirer complètement du pilotage d’avions ISR avec équipage dédié, qui étaient un incontournable pendant la guerre mondiale contre le terrorisme.

Au moins publiquement, tous les U-28 restants en service aujourd’hui sont affectés à des unités relevant du Commandement des opérations spéciales de l’Air Force (AFSOC). L’U-28 est une version militarisée du turbopropulseur monomoteur Pilatus PC-12 qui transporte une variété de capteurs, notamment des caméras électro-optiques et infrarouges et une suite de renseignements électromagnétiques (SIGINT). Il peut également être utilisé, si nécessaire, comme avion utilitaire léger. L’AFSOC compte actuellement une trentaine d’U-28 dans son inventaire.

« L’USSOCOM mettra hors service 8 avions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance U-28A au cours de l’exercice 2027 dans le cadre de son plan progressif de cession de toutes les plates-formes ISR habitées d’ici 2029 », selon un rapport annuel sur la structure des forces publié le mois dernier par le Pentagone. « Ces retraits s’alignent sur l’évolution des exigences de la mission et reflètent le retrait prévu des avions qui ont atteint ou dépassé leur durée de vie prévue. »

« SOCOM a précédemment annoncé sa décision de céder la plate-forme U-28 en 2020 », nous a déclaré aujourd’hui un porte-parole du commandement. « Il n’est pas prévu de remplacer cette plateforme ISR. »

Il est vrai que les projets de SOCOM de retirer les U-28, ainsi que sa flotte de MC-12, sont bien établis à ce stade. Le commandement a achevé la cession du dernier de ses MC-12 en 2025. Cette désignation a été utilisée pour désigner une variété de variantes configurées en ISR du turbopropulseur bimoteur Beechcraft King Air. Les versions d’opérations spéciales sont également parfois désignées par le nom de programme Javaman.

SOCOM a également souligné à plusieurs reprises que ses nouveaux avions d’attaque légers OA-1K Skyraider II ne seraient pas acquis en remplacement direct de l’U-28 ou de tout autre avion ISR avec équipage. Cela a semé une certaine confusion au fil des années, étant donné que les ressources des flottes ISR cédées sont explicitement utilisées pour soutenir la force OA-1K. Il a également été suggéré précédemment que le commandement étudiait au moins la formulation d’exigences pour un nouvel avion ISR avec équipage dédié qui pourrait succéder à l’U-28 et/ou au MC-12.

« SOCOM n’a pas pris de mesures pour planifier ou ajouter des capacités ISR critiques fournies par des avions qui seront bientôt cédés », a déclaré le Government Accountability Office (GAO), un organisme de surveillance du Congrès, dans un rapport publié en septembre 2024. « De plus, SOCOM n’a pas abordé les risques associés à la perte de ces capacités si le nouvel avion ne les fournit pas. »

Cependant, le rapport du GAO ne dit pas explicitement que SOCOM n’avait pas l’intention de combler ces lacunes, même en partie, avec une nouvelle plate-forme avec équipage.

« Juste un rappel que l’OA-1K ne remplace pas l’U-28 », a également déclaré le colonel Bronder lors de la conférence de la semaine SOF de cette année. « Certes, il peut remplir certaines fonctions ISR, mais encore une fois, (il) répond aux exigences d’une frappe d’appui aérien rapproché. »

Il reste à voir comment SOCOM compte combler pleinement les déficits de capacité ISR laissés par le retrait de ses avions ISR avec équipage existants. La communauté américaine des opérations spéciales exploite déjà une variété de drones capables d’effectuer des missions de surveillance et de reconnaissance, notamment les MQ-9 Reapers de l’Air Force et les MQ-1C Grey Eagles de l’armée américaine. Des capacités supplémentaires sans équipage feront certainement partie de l’équation, notamment pour contribuer à atténuer les menaces posées par des systèmes de défense aérienne ennemis toujours plus performants dans des environnements contestés.

L’AFSOC a déjà investi massivement dans ce qu’elle appelle l’Adaptive Airborne Enterprise (A2E). Il s’agit d’un concept global d’opérations centré sur l’augmentation de la déployabilité en réduisant l’empreinte du personnel et de la logistique, ainsi que sur l’emploi collaboratif des capacités. La vision d’A2E inclut une utilisation intensive de drones lancés depuis l’air, de munitions errantes et d’autres systèmes qui sont de plus en plus regroupés sous l’égide de ce que l’on appelle les « effets lancés ». Cela s’étend également à la collaboration avec des ressources amicales, avec ou sans équipage, dans les domaines terrestre et maritime.

En passant, il convient également de noter que l’armée américaine a fini de se départir de dizaines d’avions ISR à turbopropulseurs avec équipage en décembre 2025 dans le cadre d’un effort de modernisation plus large. Ce service est actuellement en train d’acquérir un nombre beaucoup plus réduit d’avions de surveillance et de reconnaissance du système de détection et d’exploitation de haute précision ME-11B (HADES) basés sur le biréacteur d’affaires Bombardier Global 6500, sur lequel vous pouvez en savoir plus ici.

Pour la communauté américaine des opérations spéciales, tout cela survient au milieu d’un moment décisif pour les opérations d’avions fixes avec équipage en général. Ces dernières années, les forces armées américaines se sont réorientées vers la préparation à de futurs conflits majeurs, en particulier celui contre la Chine dans le Pacifique, après des décennies de concentration sur les missions antiterroristes. Ceci, à son tour, soulève des questions sur la pertinence continue de nombreuses plates-formes, y compris la nouvelle OA-1K, qui est très orientée vers les conflits de faible intensité.

Les dépenses figurant dans la demande de budget de SOCOM pour l’exercice 2027 ne montrent que les projets d’acquisition de 53 OA-1K. Cela représente une baisse par rapport aux projets d’acquisition de 62 avions Skyraider II qui avaient été précédemment présentés dans le budget proposé par le commandement pour l’exercice 2026.

Plus tôt cette année, SOCOM a déclaré Magazine des Forces aériennes et spatiales que cela reflétait « la réaffectation stratégique des ressources pour soutenir les priorités changeantes du SOCOM ». Cependant, le commandement a également insisté sur le fait qu’il espérait toujours acquérir à terme 75 OA-1K comme prévu initialement.

SOCOM a également souligné que les forces d’opérations spéciales américaines seront toujours appelées à fournir un soutien aux missions antiterroristes et à d’autres conflits de faible intensité dans un avenir prévisible, malgré l’orientation vers la préparation à des combats de haut niveau. Le commandement a déclaré que cela continue de justifier l’acquisition de l’OA-1K. La manière dont le Skyraider II, ainsi que d’autres avions d’opérations spéciales à équipage fixe comme le vaisseau de combat AC-130J, pourrait fournir un soutien en marge d’un futur conflit majeur est également un sujet que la SOCOM et l’AFSOC explorent activement.

Quel que soit l’avenir de l’aviation d’opérations spéciales à voilure fixe avec équipage, un remplacement direct de l’U-28 n’est pas envisageable, et les avions ISR avec équipage pourraient être de plus en plus absents de cette équation.