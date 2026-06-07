L’USAF se démène pour acheter les quelques faucheurs MQ-9 qu’elle peut trouver après les pertes épiques de Fury

Tout cela continue de soulever de sérieuses questions sur la capacité à court terme de l’armée de l’air à combler les lacunes laissées par les pertes causées par les combats contre l’Iran et lors d’autres opérations récentes au Moyen-Orient et dans ses environs. Les Faucheurs abattus ont une valeur combinée d’environ 1 milliard de dollars.

En outre, bien que le haut officier de l’armée de l’air ait récemment salué Reaper comme « peut-être l’acteur le plus précieux » dans la guerre aérienne contre l’Iran, l’avion est dans la ligne de mire des responsables militaires. Ils ont ouvertement remis en question la capacité de survie du drone et, par extension, sa valeur générale pour les opérations futures. L’Air Force a déployé plusieurs efforts sans enthousiasme, sans succès, pour trouver un successeur. Nous en sommes maintenant aux premiers stades d’une nouvelle tentative d’acquisition d’un « MQ-9 Next ». Vous pouvez en savoir plus sur cet effort dans notre histoire ici.

Il faudra des années, voire jamais, avant que « MQ-9 Next » ne soit mis en ligne. Pendant ce temps, la recherche de remplaçants existants est en cours.

« L’USAF a reçu des fonds pour lancer le processus d’acquisition », ont-ils ajouté.

L’Air Force répondait à nos questions sur le témoignage au Congrès d’un officier supérieur soulignant les plans du service pour combler les pertes au combat.

« Nous étudions des options pour racheter autant de MQ-9A que possible dès maintenant », avait déclaré le lieutenant-général de l’armée de l’air David Tabor, chef d’état-major adjoint chargé des plans et programmes, aux membres du Congrès lors d’une audition le 13 mai. « Il y a donc un petit effort à court terme pour racheter des choses immédiatement, au cours de cet exercice financier. »

Tabor a également déclaré à l’époque que la flotte totale de MQ-9A de l’Air Force avait été réduite à 135 avions. Les documents budgétaires officiels indiquent que l’Air Force avait 165 Reapers en stock au début de l’exercice 2026, qui a débuté le 1er octobre de l’année dernière. Cela avait déjà marqué une diminution significative d’une année sur l’autre, par rapport aux 231 MQ-9A au début de l’exercice 2025.

Malgré les besoins de l’Air Force, General Atomics nous a indiqué que le nombre de Reapers disponibles était limité.

L’un des endroits où l’Air Force ne pourra pas trouver de Faucheurs est le stockage.

« Le 309e groupe de maintenance et de régénération aérospatiale (The Boneyard) n’a aucun MQ-9 en stock et n’a jamais régénéré un MQ-9 pour le remettre en service », nous a déclaré le porte-parole.

Le MQ-9A n’est plus produit. General Atomics est passé au MQ-9B et propose actuellement ces drones dans plusieurs configurations. Bien qu’il s’agisse d’une évolution du Reaper original, la conception du modèle Core B diffère de manière significative de son prédécesseur. Tout nouvel achat de drones par l’Air Force dans cette famille plus large devrait être du modèle B et s’inscrire dans le calendrier de production existant.

Le nombre de MQ-9A perdus par l’armée de l’air au cours d’opérations au Moyen-Orient et dans ses environs depuis janvier 2025 n’est pas clair, mais il est considéré comme substantiel. En mai, « près de 30 Reapers MQ-9 ont été perdus au cours » de l’opération Epic Fury contre l’Iran, Magazine des Forces aériennes et spatiales » a rapporté, citant « des personnes proches du dossier ». Cela s’ajoute aux dizaines de Reapers qui auraient été abattus alors qu’ils menaient des opérations ciblant des militants Houthis soutenus par l’Iran au Yémen au cours de l’année écoulée.

Chef de l’armée de l’air : le MQ-9 Reaper est le « joueur le plus précieux » de la guerre en Iran malgré les perteshttps://t.co/qZB4xRh2jA – Magazine des Forces aériennes et spatiales (@ASForcesMag) 21 mai 2026

Lors de l’audience du mois dernier, Tabor n’a fourni aucun compte rendu officiel des pertes des Reaper, mais a reconnu que « nous sommes préoccupés par la façon dont ils ont diminué ».

Dans un autre effort visant à renforcer l’approvisionnement en Reapers opérationnels, l’Air Force nous a déclaré que même si elle n’avait jamais régénéré les drones Predator MQ-1 pour les remettre en service, elle réutilisait des pièces de ces avions que le service avait cessé d’utiliser en 2020. Il y en avait des dizaines après leur retrait.

Plus de 50 d’entre eux ont été envoyés au 309e Groupe de maintenance et de régénération aérospatiale (AMARG) « et fortement cannibalisés pour des pièces de rechange pour l’avion MQ-9 », nous a expliqué le porte-parole.

Des questions sur le statut de la flotte MQ-1 ont été soulevées la semaine dernière après que le commandement central américain (CENTCOM) a reconnu la perte d’un drone « MQ-1 » sous les tirs iraniens. Cela a amené beaucoup de gens à se demander si les forces américaines piloteraient à nouveau le vénérable Predator à la suite des pertes du Reaper.

À l’époque, l’armée de l’air avait refusé de dire si elle avait perdu l’un des leurs et nous a référé au CENTCOM, qui a refusé de commenter. Cependant, vendredi, l’armée de l’air nous a indiqué qu’en plus des Predator utilisés comme pièces, 20 avaient été transférés à la marine. Nous les avons contactés pour commentaires.

Comme nous l’avons noté précédemment, il est également très possible, voire probable, que l’avion sans équipage en question soit un MQ-1C Grey Eagle, un modèle similaire mais différent toujours en service actif dans l’armée américaine. Vous pouvez en savoir plus sur cet événement dans notre histoire originale ici.

Au moment de l’incident, le CENTCOM a refusé de nous dire quelle variante du MQ-1 avait été perdue.

Quoi qu’il en soit, la course effrénée de l’Air Force pour trouver des Reapers supplémentaires souligne l’intérêt de disposer d’un drone volant à haute altitude et errant longtemps, capable de recueillir des renseignements et de tirer des munitions, quelle que soit la vitesse à laquelle il vole.