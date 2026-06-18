La marine cherche enfin à se débarrasser de l’USS Long Beach, le premier croiseur à propulsion nucléaire au monde

Plus de trois décennies après le déclassement de l’USS Longue plagela Marine se prépare enfin à se débarrasser de ce qui reste du premier avion de combat de surface à propulsion nucléaire au monde. Le croiseur – dont la superstructure carrée distinctive ainsi que ses sections avant et arrière ont déjà été retirées – est amarré au chantier naval et à l’installation de maintenance intermédiaire de Puget Sound depuis sa mise hors service en 1995.

Après un long processus pour déterminer quoi faire avec Longue plagela Marine a lancé mercredi un appel aux entreprises désireuses et capables d’effectuer cette opération extrêmement complexe et longue pour transporter, démanteler, démilitariser et éliminer ce qui était autrefois un navire de 721 pieds de long qui a déplacé 15 540 tonnes, y compris ses deux réacteurs déchargés. Long Beach a été lancé en 1959 et mis en service deux ans plus tard.

Vous pouvez en savoir plus sur le navire, son caractère unique, ses armements et ses exploits dans notre entretien en deux parties avec un maître en chef qui a servi à Long Beach ici et ici.

C’est seulement la deuxième fois que la Marine choisit de sélectionner un chantier commercial pour démanteler un navire de guerre à propulsion nucléaire. Le premier était l’ex-USS Entreprisee, le premier porte-avions à propulsion nucléaire au monde de la même époque que Longue plage. Il est beaucoup plus complexe et coûteux de se débarrasser des réacteurs à propulsion nucléaire que de ceux à propulsion conventionnelle en raison de tous les problèmes radiologiques, même longtemps après que les réacteurs ont été déchargés.

Nous entrerons plus en détail sur la difficulté, le temps et le coût d’un processus que cela pourrait être plus tard dans cette histoire lorsque nous examinerons les pièges du Entreprise situation, certes une entreprise beaucoup plus complexe pour diverses raisons que nous expliquerons. Cependant, nous devons d’abord comprendre comment Longue plage arrivé à ce point.

La décision d’aller de l’avant avec le Longue plage Le processus de démantèlement a eu lieu après qu’une évaluation historique des navires de guerre (NVHE) en avril ait déterminé que le navire n’était pas éligible à l’inscription au Registre national des lieux historiques (NRHP) malgré son histoire en tant que premier navire de combat de surface à disposer d’une propulsion nucléaire et d’un service de combat allant de la guerre du Vietnam à l’opération Tempête du désert.

« Le navire a été désactivé en 1994 et remorqué jusqu’au chantier naval de Newport News où toute la superstructure a été retirée et les réacteurs ont été vidés du combustible », selon le NVHE. « Une fois ces travaux terminés à l’hiver 1995, la coque a été remorquée à travers le canal de Panama jusqu’à Puget Sound où elle attendait d’être recyclée. »

En 2012, le navire a été vendu à la ferraille.

« Longue plage possédait 10 000 tonnes d’acier, 300 milles de câbles électriques et 450 tonnes d’aluminium, ce qui lui a valu l’indicatif d’appel radio vocal « Alcoa », du nom du fabricant d’aluminium du même nom », Reuters signalé à l’époque.

« Plus d’une douzaine de ferrailleurs ont exprimé leur intérêt à participer à des enchères en ligne scellées pour la coque, avec plus de 7,35 millions de livres (3,33 millions de kg) de câbles en acier, en aluminium et en cuivre, d’équipements de cuisine, de tables, de chaises, de casiers et de couchettes », a déclaré le président de Government Liquidation, Tom Burton, au média.

« C’est un processus de deux ans mais cela pourrait prendre de 18 à 26 mois », a déclaré Burton. « Il ne reste qu’une coque inerte. »

On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à cette vente de ferraille. Nous avons contacté la Marine pour obtenir des réponses.

Le chantier naval de Puget Sound a par la suite réalisé une opération de préservation de la coque à portée limitée en 2015, qui a abouti au retrait de la proue et de la poupe, selon les archives du NVHE. Il a finalement été décidé de ne pas sauver le navire en le plaçant sur le NRHP car « des modifications majeures ont été apportées à la conception qui ne conservent pas la conception historique du navire (perte de la superstructure et des éléments majeurs de la coque) », selon l’étude. « Les caractéristiques caractéristiques du navire de guerre de l’USN ont été perdues, telles que l’armement principal, la superstructure, la proue et la poupe. N’évoque pas l’esthétique d’un navire de guerre de l’USN du 20e siècle. »

De plus, le délai de 60 jours accordé aux parties prenantes pour formuler leurs commentaires a expiré au début du mois sans réponse.

Tous les obstacles à la destruction ultime étant désormais écartés, la Marine organisera une réunion de la Journée de l’industrie les 24 et 25 juin à Washington, DC pour les entreprises intéressées à en savoir plus sur ce qu’implique le démantèlement final de l’USS. Longue plage.

Celui qui obtiendra le poste devra d’abord le transporter de Puget Sound au chantier de démolition de navires par « transport à sec via une barge semi-submersible, une barge pontée ou un navire de transport lourd semi-submersible » car « l’état structurel actuel du navire exclut un remorquage en haute mer », selon RFI.

« Démantèlement et élimination des ex-Longue plage « L’exigence d’élimination comprend le démantèlement, la démilitarisation et le recyclage des sections restantes de la coque dans une installation commerciale autorisée conformément aux lois fédérales, étatiques et locales applicables, ainsi que le retrait et l’emballage des composants de la centrale nucléaire pour le transport et l’élimination en tant que déchets radioactifs de faible activité (LLRW) dans une installation de déchets radioactifs autorisée ou installations. »

Il n’y a aucun calendrier ni estimation de coûts associés à la DDR, et il n’y a aucune garantie qu’une demande de propositions sera émise. Nous avons contacté la Marine pour plus de détails.

Nos précédents reportages offrent un aperçu du temps et de l’argent considérables nécessaires au démantèlement d’un navire de guerre à propulsion nucléaire, comme en témoigne la saga du navire de guerre susmentionné. Entreprise. Il convient toutefois de noter qu’il existe de grandes différences entre ce navire et Longue plage. Le transporteur est beaucoup plus grand et plus complexe, disposait de huit réacteurs au lieu de deux et nécessitait moins de travail de préparation à l’avance.

En 2019, le Government Accountability Office a estimé que l’élimination complète des déchets pourrait coûter à la Marine plus de 1,5 milliard de dollars. Entreprise.

Le rapport du GAO indiquait également qu’un processus complet pourrait prendre plus de 15 ans pour finir.

Extrait de notre histoire précédente sur le démantèlement du navire connu sous le nom de Big E :

« La Marine a officiellement mis hors service Entrepriseégalement connu sous son numéro de coque CVN-65, en février 2017, après plus de cinq décennies de service. Le navire était déjà en veilleuse depuis 2012 et Newport News Shipbuilding a achevé un long processus de « inactivation », qui comprenait le retrait du combustible nucléaire, des systèmes de mission et d’autres éléments du navire, en avril 2018.

« D’une capacité d’environ 76 000 tonnes, le CVN-65 nécessitera un niveau de travail sans précédent pour être démantelé et éliminé par rapport aux navires précédents », selon l’étude du GAO, que le bureau du Congrès publié le 2 août 2018, a déclaré. « Quelle que soit l’approche choisie par la Marine, le CVN-65 créera des précédents en ce qui concerne les processus, les coûts et la surveillance qui pourraient être utilisés pour démanteler et éliminer les porte-avions à propulsion nucléaire à l’avenir, tels que les porte-avions de classe Nimitz que la Marine commencera à retirer au milieu des années 2020. »

Le premier d’entre eux, l’USS Nimitzle plus ancien porte-avions opérationnel de la Marine, devrait être inactivé en 2027, nous a indiqué la Marine.

Le 13 mars, la Marine a signé un contrat de 95,7 millions de dollars avec Huntington Ingalls Inc. « pour une planification préalable et un approvisionnement en matériel à long terme afin de préparer et de préparer la réalisation de l’inactivation et du ravitaillement de l’USS. Nimitz (CVN68). Les travaux seront effectués à Newport News, en Virginie, et devraient être achevés d’ici mars 2027. »

Pendant ce temps, la Marine avait initialement prévu qu’il en coûterait entre 500 et 750 millions de dollars pour mettre au rebut le navire. Entreprisemais en 2013, ce chiffre dépassait le milliard de dollars. Les difficultés rencontrées ont contraint le service à retarder à plusieurs reprises le démarrage du processus.

Le tableau réglementaire et logistique était également confus. La Marine et la NRC n’étaient pas d’accord sur les normes qui devraient s’appliquer si une entreprise privée effectuait le travail, et la NRC n’a d’autorité directe que dans 13 États, ce qui limite potentiellement les endroits où le travail pourrait être effectué. Mener les travaux au chantier naval de Puget Sound – l’approche éprouvée de la Marine – risquait d’aggraver un retard de maintenance déjà important pour les navires actifs. La voie commerciale pourrait être plus rapide et moins coûteuse, mais aucun chantier privé n’avait jamais manipulé de réacteurs nucléaires militaires à cette échelle, et la nature hautement confidentielle de la conception des réacteurs navals américains ajoutait un autre niveau de complexité.

Vous pouvez en savoir plus sur les défis liés au démantèlement d’un géant nucléaire dans notre analyse approfondie des problèmes liés au Entreprise effort ici.

Les défis liés à l’élimination Entreprisecependant, s’est poursuivie même après qu’une décision finale ait été prise sur ce qu’il fallait faire du navire.

Le 30 mai 2025, la Marine a attribué un contrat de 536,7 millions de dollars pour démanteler le navire à NorthStar Maritime Dismantlement Services, LLC, de Vernon, Vermont, selon les archives du Pentagone. Les travaux devaient initialement être achevés en novembre 2029.

« C’était la première fois qu’un navire de guerre américain à propulsion nucléaire était démantelé grâce à un effort commercial, ce qui représentait une étape importante dans la clôture de manière responsable et sûre de l’héritage de l’un des navires de guerre à propulsion nucléaire les plus emblématiques », avait alors noté la Marine, selon USNI.

Cependant, les efforts ont échoué à la suite d’une bataille juridique sur la façon dont la Marine a traité les soumissions finales des offres, ce qui a finalement abouti à ce que le service ait reçu « l’ordre de suspendre le projet et de réévaluer les offres, tandis que l’appel remet désormais en question l’avenir du contrat », selon à Actualités NBC15. « La Marine devrait réattribuer le contrat d’ici juin 2026. »

Nous avons également contacté la Marine pour connaître le statut de ce contrat.

Alors même que la Marine s’efforce de se débarrasser de son premier avion de combat de surface à propulsion nucléaire, elle envisage d’en construire un plus récent. La Marine déclare son projet Atout les cuirassés de classe seront également à propulsion nucléaire.

Il reste à voir à quelles complications la Marine a été confrontée en essayant de démanteler Entreprise aura une incidence sur l’élimination des Longue plage et quelles leçons seront appliquées, le cas échéant. Les réponses à certaines de ces questions devraient être plus précises la semaine prochaine lorsque les parties intéressées pourront s’adresser à la Marine lors de la Journée de l’Industrie.