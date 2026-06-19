Le Congrès remet en question l’état de préparation de l’armée de l’air au sauvetage au combat alors que les hélicoptères HH-60W sont transformés en transports VIP

La commission sénatoriale des services armés estime que l’US Air Force est actuellement incapable de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage au combat (CSAR) « dans une éventualité majeure ». Les législateurs se disent préoccupés par la structure des forces du CSAR après que l’armée de l’air a réduit son achat d’hélicoptères HH-60W Jolly Green II et a également choisi de transférer certains de ces avions vers la mission dite du district de l’armée de l’air de Washington (AFDW), comme vous pouvez le lire ici. Cela s’ajoute aux préoccupations selon lesquelles la flotte de HH-60W n’est pas bien adaptée aux réalités d’une guerre dans le Pacifique alors qu’aucune meilleure solution n’est recherchée.

La commission sénatoriale des forces armées a publié une copie complète du projet de loi plus tôt cette semaine. Dans ce document, il se déclare « préoccupé par la structure des forces CSAR » au sein de l’Armée de l’Air.

L’importance de la mission CSAR de l’Air Force, et le rôle du HH-60W en particulier, a été souligné plus tôt cette année lorsque ce type a participé aux efforts de sauvetage de l’équipage d’un F-15E Strike Eagle abattu en Iran.

Aujourd’hui, le comité souligne la décision de l’Air Force de tronquer son achat de HH-60W fortement modifiés, suivie du transfert de 26 d’entre eux des unités CSAR à l’AFDW pour remplacer les hélicoptères UH-1N Twin Huey. L’AFDW utilise ces hélicoptères pour soutenir la continuité des plans gouvernementaux, les interventions d’urgence, les opérations intérieures et les cérémonies d’honneur dans la région de la capitale nationale. En temps normal, la grande majorité des missions de l’AFDW impliquent des mouvements VIP.

« Le comité estime que ces actions ont laissé les forces du CSAR inutilement à court des forces nécessaires pour soutenir les opérations du CSAR dans une éventualité majeure », affirment les législateurs. Le comité a maintenant demandé au secrétaire de l’Armée de l’Air de mener une étude sur les exigences et les capacités du CSAR, y compris les HH-60W et les HC-130J Combat King II, et de fournir un rapport d’information au Congrès avant la fin mars 2027.

Jusqu’à ce que cette étude soit terminée, le comité a demandé au secrétaire de l’Armée de l’Air d’éviter d’apporter d’autres changements à la structure des forces du CSAR.

L’Air Force avait autrefois prévu de remplacer ses AFDW UH-1N par de nouveaux hélicoptères MH-139A Grey Wolf, mais a révélé l’année dernière qu’elle envisageait plutôt d’utiliser des HH-60W pour ce rôle. Le budget proposé par l’Armée de l’Air pour l’exercice 2027 a confirmé qu’elle allait de l’avant avec ces plans.

Comme nous l’avons évoqué dans le passé, le HH-60W apportera une augmentation substantielle en termes de vitesse, d’autonomie et de capacité de charge utile par rapport aux UH-1N vieillissants qui effectuent actuellement des missions AFDW, tout en surpassant également le MH-139, plus petit et plus léger, dans chacun de ces paramètres clés.

Le plan actuel de l’Air Force prévoit que le développement de la variante HH-60W AFDW commence au cours de l’exercice 2027, à partir du 1er octobre, le premier avion entrant en modification au cours de l’exercice suivant. Ces Jolly Green II reconfigurés commenceraient alors à remplacer les UH-1N de plus en plus obsolètes affectés à la mission AFDW à la base aérienne d’Andrews (qui fait maintenant partie de la base commune d’Andrews).

En particulier, l’Air Force n’envisage pas d’acquérir des Jolly Green II supplémentaires malgré le transfert prochain.

Comme le souligne la commission sénatoriale des services armés, l’armée de l’air a déjà décidé de réduire ses achats de HH-60W, par rapport à un programme initial de 113 hélicoptères. La flotte totale prévue s’élève désormais à 91. Cela revient à la flotte CSAR perdant environ 30 % de l’ensemble de sa flotte Jolly Green II, dont la première a commencé à entrer en service dans l’Air Force en 2022.

Les législateurs soulignent la demande constante de capacités CSAR, non seulement dans les conflits mineurs tels que la guerre avec l’Iran, mais surtout dans les futurs combats potentiels de haut niveau, comme celui entre les États-Unis et la Chine dans le Pacifique, où les pertes d’équipages aériens seraient bien plus importantes.

En 2023, l’un des responsables des achats de l’armée de l’air a affirmé que la flotte de HH-60W ne serait pas « particulièrement utile dans la zone d’opérations chinoise » pour ces raisons. Les réductions des achats prévus de HH-60W par l’Air Force reflètent cette réalité, tandis que d’autres hauts responsables ont reconnu que l’armée devra repenser la manière dont elle mènera à bien cette mission critique dans les guerres futures. Le problème est que les réductions n’ont pas permis à d’autres capacités de remplacer le HH-60W, comme les systèmes sans équipage et les tiltrotors. Il existe donc aujourd’hui une lacune émergente dans les capacités CSAR, qu’il s’agisse de nouvelles capacités plus adaptées aux défis du Pacifique ou de n’importe quel type de capacité CSAR. Transformer une grande partie de la flotte HH-60W en transports VIP ne résoudra certainement pas le problème.

Pour le moment, du moins, l’Armée de l’Air dépend fortement de ses HH-60W, quelles que soient les vulnérabilités potentielles. Alors que les commandes du Jolly Green II ont été réduites et que plus de deux douzaines d’exemplaires devraient passer à une autre mission, il n’est peut-être pas surprenant que les législateurs veuillent savoir comment l’armée de l’air pourra mener des opérations de CSAR à l’avenir.