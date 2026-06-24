Une flotte de poche de prédateurs invisibles MQ-1 volant toujours dans un rôle spécialisé

L’Air Force a officiellement retiré le MQ-1 en 2018. À cette époque, le service avait encore des dizaines de ces drones dans son inventaire. Plus de 50 Predators ont été fortement cannibalisés pour les pièces qu’ils partageaient avec leur nouveau cousin, le MQ-9 Reaper. Un certain nombre d’exemplaires démilitarisés ont également été exposés. Aujourd’hui, 15 MQ-1 restent entreposés au cimetière de la base aérienne Davis-Monthan en Arizona et sont techniquement la propriété du Musée national de l’US Air Force. Il y a ensuite la question des MQ-1 destinés à la Marine.

La nouvelle nomenclature ici est remarquable. Dans le système de désignation de service conjoint de l’armée américaine pour les avions et les missiles, le préfixe « N » fait référence à des plates-formes qui ont été modifiées d’une manière ou d’une autre, généralement à des fins de tests, et qui ne sont pas facilement réversibles. L’un des exemples les plus connus est la plate-forme secrète de mesure de section efficace radar NT-43A de l’Air Force, un Boeing 737-200 fortement modifié avec un nez complètement nouveau et agrandi, ainsi qu’un énorme radôme s’étendant de la queue. D’autres avions « N » que diverses branches de l’armée américaine ont exploités au fil des ans ont subi des modifications beaucoup moins spectaculaires. On ne sait pas exactement en quoi la configuration du NMQ-1B diffère d’un MQ-1B typique.

« NAWCWD est une commande RDT&E (recherche, développement, test et évaluation) et les plates-formes ont été acquises pour soutenir notre département cible », ont-ils ajouté lorsqu’on leur a demandé plus d’informations. « La plate-forme NMQ-1B est utilisée à des fins de test et de formation. Nous n’avons rien d’autre à fournir pour le moment. »

Par exemple, certains types de tests sur certains autodirecteurs de missiles peuvent être effectués sans que ceux-ci ne quittent jamais un rail sur un avion ou un lanceur au sol. Les communautés d’essais de la Marine et de l’Armée de l’Air utilisent également des systèmes pods spécialisés pour soutenir le développement et l’évaluation de nouveaux autodirecteurs améliorés pour les missiles anti-aériens, ce que nous avons exploré en détail dans le passé. Même les essais de tir réel n’entraînent pas toujours la destruction de la cible si ce n’est pas le résultat escompté. En retirant simplement l’ogive, les missiles passeront toujours à une distance mortelle, leurs fusées de proximité étant déclenchées pour confirmer une simulation de destruction. Le missile continuera à voler et la cible survivra pour vivre un autre jour.

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Les NMQ-1B pourraient également être modifiés de diverses autres manières pour répondre à des exigences plus spécifiques du NAWCWD ou pour les rendre plus adaptables afin de répondre aux demandes changeantes. La variante standard MQ-1B comprend également deux points d’attache sous les ailes qui pourraient être utilisés pour transporter divers magasins, tels que des contre-mesures et de petites munitions. Cela élargirait encore davantage la flexibilité du Predator en tant qu’outil de test et d’entraînement d’une sortie à l’autre. Pouvoir modifier ou échanger plus facilement les systèmes internes du drone, ainsi que les logiciels qui les exécutent, serait également une aubaine pour son rôle actuel.

Bien qu’ils soient hébergés au sein du département des cibles du NAWCWD, en fonction de leur configuration actuelle, les NMQ-1B pourraient également aider à surveiller les activités de missiles et d’autres tests, ou même servir de relais de signaux. Avant l’arrivée des versions armées MQ-1, les RQ-1 Predators effectuaient déjà des missions de surveillance et de reconnaissance en utilisant des caméras vidéo infrarouges et électro-optiques placées dans des tourelles sous leur nez. Les drones pourraient également être équipés de petits radars dotés de modes d’ouverture synthétique capables de capturer des images fixes, même à travers la couverture nuageuse, la fumée et la poussière, et la nuit.

La confirmation que le NAWCWD continue d’exploiter une flotte de NMQ-1B intervient également dans un contexte d’augmentation des activités d’essais en vol militaires américains et d’une demande correspondante pour les moyens de test de soutien. Cette évolution est fortement motivée par une vague de développements d’avions et de missiles de nouvelle génération, ainsi que par les efforts visant à moderniser les plates-formes existantes pour suivre le rythme.

Au moment de leur retraite, des rumeurs circulaient selon lesquelles la flotte MQ-1 restante pourrait être utilisée pour tester les capacités d’essaimage coopératif, y compris le matériel, les logiciels et les réseaux de communication. Il n’y a aucune preuve tangible que cela s’est produit, mais cela semble tout à fait plausible compte tenu du moment choisi et de la notoriété et de l’adaptabilité du Predator à l’époque.

L’utilisation de drones de substitution dans le développement d’agents autonomes, d’architectures d’équipe et de capacités d’essaimage est désormais une pratique très bien établie. La grande question est la suivante : si ces Predators volent toujours, ou du moins depuis leur retraite, comment se fait-il que nous ne les ayons pas aperçus ? Une réponse serait que ce travail a été effectué dans des installations de test clandestines comme la zone 51 ou dans des lieux encore moins secrets mais néanmoins quelque peu éloignés. Si tel est le cas, ces avions ont probablement une importance historique, ouvrant la voie à la révolution du combat aérien autonome actuellement en cours.

Dans l’ensemble, il reste à voir combien de temps encore la Marine pourra continuer à utiliser les NMQ-1B. La communauté de test du service a déjà donné à l’emblématique Predator près d’une décennie de vie supplémentaire.