La nouvelle chauve-souris fantôme plus grande de Boeing peut transporter des AMRAAM AIM-120 en interne

Boeing a fourni des détails sur la dernière itération de son avion de combat collaboratif (CCA) MQ-28 Ghost Bat. Le Ghost Bat était déjà le CCA connu le plus mature, mais la version améliorée du drone, le Block 3, présente diverses nouvelles fonctionnalités. Ceux-ci incluent une aile plus grande et une paire de soutes à armes internes, ce qui signifie qu’il peut transporter des munitions sans diminuer ses caractéristiques peu observables.

Le MQ-28 Block 3 a été dévoilé aujourd’hui lors du salon aéronautique ILA Berlin, qui se tient cette semaine dans la capitale allemande. Le dévoilement a été réalisé par des responsables de Boeing Australie et de la société allemande Rheinmetall. La société allemande s’est associée à Boeing pour proposer le drone à l’armée allemande, ainsi que pour exploiter le marché européen potentiellement très lucratif du CCA.

✅ Aile >25 % plus grande

✅ Augmentation de la capacité de carburant et de charge utile

✅ Capacité au-delà de la ligne de vue

✅ Stations d’armes internes pour une plus grande configurabilité des missions

Les améliorations apportées au MQ-28 Ghost Bat offrent des avancées en matière de flexibilité, de portée et de capacité.

Plus : https://t.co/IPZLUy5Quub pic.twitter.com/7EK5fUD11h – Boeing Australie (@BoeingAustralia) 10 juin 2026

« C’est l’avion que nous proposons à l’Allemagne », a déclaré Glen Ferguson, directeur du programme mondial du MQ-28, lors du déploiement. « Il s’agit maintenant de la troisième itération de conception, et nous sommes sur le point de construire le premier avion (bloc 3) l’année prochaine. »

Les précédentes variantes Block 1 et Block 2 ont effectué plus de 150 sorties d’essai en Australie et aux États-Unis.

L’Australie a déjà acquis huit MQ-28 Block 1, configurés comme prototypes de pré-production.

Les neuf premiers drones du bloc 2, actuellement en production, sont considérés comme une voie vers une capacité opérationnelle, pleinement réalisée dans le bloc 3.

L’avion Block 3 est doté d’une aile 25 % plus grande, combinée à une augmentation de la poussée de 10 000 livres à 12 000 livres. On ne sait pas encore clairement comment cette augmentation de poussée sera obtenue, mais couplée à une plus grande surface d’aile, elle confèrera une capacité de charge utile accrue. Cela se traduit par 2 000 livres supplémentaires de carburant, de provisions et de charges utiles de mission.

« Cette capacité supplémentaire donne aux opérateurs la liberté d’équilibrer la charge utile et l’endurance pour les configurer en fonction de la mission en cours, qu’il s’agisse de transporter du carburant supplémentaire pour des opérations à plus longue portée, d’augmenter le transport d’armes ou toute combinaison des deux », a déclaré Ferguson.

La dernière itération du drone ajoute également un contrôle au-delà de la ligne de visée (BLOS). L’introduction des liaisons de communication BLOS signifie que le MQ-28 peut être utilisé à des distances de sécurité illimitées, que ce soit depuis une station au sol, un navire militaire ou un avion avec équipage. Avec sa portée de plus de 2 000 milles marins, l’ajout de BLOS au drone garantit également qu’il peut mener des opérations indépendantes lorsqu’il n’est pas contrôlé par un avion avec équipage, ce qui a toujours été envisagé comme un rôle potentiel pour Ghost Bat. Avoir une option SATCOM ouvre également une meilleure résilience pour le contrôle dans les environnements de combat de guerre électronique.

« L’inclusion de fonctionnalités telles que la capacité BLOS est le résultat direct de nos apprentissages à ce jour ainsi que des commentaires des forces aériennes à mesure qu’elles comprennent mieux le rôle et l’intégration des CCA dans les opérations de forces interarmées », a expliqué Ferguson.

Quant aux baies d’armes internes critiques, elles sont ajoutées de chaque côté du fuselage côté dalle, comme le montre une vidéo publiée par Boeing.

Chaque baie peut transporter un seul missile air-air avancé à moyenne portée (AMRAAM) AIM-120 ou deux bombes à guidage de précision de petit diamètre (SDB). Ceux-ci peuvent comprendre soit le GBU-39/B SDB I, soit le GBU-53 SDB II, également connu sous le nom de StormBreaker. Le Ghost Bat est le premier CCA que nous ayons vu capable de transporter des AIM-120 en interne, un développement important en soi. L’option du transport interne en magasin est également une affaire importante à ce stade, Boeing ayant récemment validé sa section efficace radar (RCS), prouvant que le CCA est plus difficile à détecter et mieux à même d’opérer dans des environnements contestés.

« La combinaison d’une plate-forme hautement performante, de fonctionnalités furtives et d’une autonomie avancée offre aux forces aériennes une capacité sans précédent d’étendre l’efficacité de leurs missions et leur flexibilité opérationnelle », a déclaré Brad Thompson, directeur de Phantom Works Australie, après l’achèvement des essais RCS.

Le drone dispose également de trois stations d’armes externes. Au moins un d’entre eux a déjà été testé, lors d’un engagement de bout en bout au cours duquel un drone cible a été abattu par un AMRAAM. Le rôle air-air est particulièrement pertinent puisque le drone est également envisagé comme un moyen de protection des forces, pour défendre les avions d’alerte précoce et les ravitailleurs aéroportés, etc., ainsi que pour travailler avec les avions de combat. Combinés à une plus grande poussée et à des ailes plus grandes, les pylônes externes semblent ouvrir la possibilité de voler avec jusqu’à cinq AMRAAM, et au moins quatre, ou avec une charge mixte d’armes air-air et air-sol.

Pour le bloc 3, Boeing travaille également sur trois ou quatre charges utiles de capteurs alternatives. L’intégration de ceux-ci serait facilitée par le fait que l’ensemble du nez peut être échangé pour accueillir différentes charges utiles.

Le transport du MQ-28 Block 3 d’Australie à Berlin reflète la relation entre Boeing Australie et Rheinmetall et le fait que l’armée de l’air allemande – la Luftwaffe – est sollicitée pour répondre à ses besoins en CCA.

« Pour le moment, nous sommes toujours en négociations avec le gouvernement allemand, mais s’ils veulent avoir l’avion d’ici 2029, j’espère que d’ici au moins l’année prochaine, nous devrons entrer dans la dernière étape de négociation du contrat », a déclaré Armin Papperger, PDG de Rheinmetall. Briser la défense.

En prévision d’une exigence allemande en matière de CCA, le salon aéronautique ILA de Berlin a été marqué par une forte présence de drones de combat.

Un modèle grandeur nature de l’Airbus U760 Ravenstorm, un drone de combat conçu pour opérer aux côtés d’avions de combat dans des missions de combat air-air, de frappe et de guerre électronique, a également été présenté au public. Le nouvel avion sans équipage fait partie d’un portefeuille de drones remanié de la société, et vous pouvez en savoir plus ici.

Outre le Ravenstorm, Airbus propose également une version européanisée du furtif XQ-58A Valkyrie, qui est apparemment présenté comme un avion moins coûteux et offrant la possibilité d’opérations indépendantes de la piste.

Aux États-Unis, General Atomics Aeronautical Systems a présenté un modèle grandeur nature d’un drone de sa famille Gambit, la société confirmant également qu’elle était en pourparlers avec l’Allemagne concernant ses exigences en matière de CCA.

8. General Atomics Aeronautical Systems est également présent, avec une version grandeur nature d’un drone de sa famille Gambit, l’un des deux avions sans pilote sélectionnés dans le cadre de la première étape du programme CCA de l’US Air Force. pic.twitter.com/8sEnDuUidr – Elisabeth Gosselin-Malo (@elisabethmalom1) 10 juin 2026

Pendant ce temps, la société allemande Helsing a dévoilé une nouvelle version de son drone CA-1 Europa, qui ressemble remarquablement à Ghost Bat. Le CA-1EA (pour Electronic Attack) fait suite au CA-1KA (Kinetic Attack) et reflète la haute priorité que l’Allemagne attache à son besoin d’un CCA pour accompagner ses futurs avions de guerre électronique Eurofighter EK, ainsi que d’autres avions de combat.

L’Europe a besoin de capacités souveraines de guerre électronique. Dévoilement du CA-1EA, une variante d’attaque électronique autonome du CA-1 Europa. #ILABerlinhttps://t.co/J9H8OpHKnW pic.twitter.com/mcVC1yqpT9 – Helsing (@HelsingAI) 10 juin 2026

Helsing indique que le CA-1KA devrait commencer les essais en vol au début de l’année prochaine. Pour contourner les problèmes liés aux tests de cette classe de drones dans l’espace aérien européen, le premier prototype volant comportera un cockpit pour un pilote de sécurité.

Même si le MQ-28 Ghost Bat perd en Allemagne, face à une concurrence acharnée, la version Block 3 bénéficie déjà du soutien de l’Australie, qui souhaite également mettre à niveau les avions plus anciens vers le même standard.

« Ces fonctionnalités, développées en partenariat avec la Royal Australian Air Force, seront progressivement intégrées à la flotte dans le cadre d’un programme de mise à niveau en spirale et seront disponibles pour les pays alliés intéressés », a déclaré Ferguson.

Le responsable de Boeing a ajouté que le MQ-28 sera en service dans la Royal Australian Air Force en 2028, et il est « assez certain qu’il s’agira du premier CCA opérationnel au monde ».

Lorsque Boeing et Rheinmetall ont annoncé leur partenariat stratégique en mars de cette année, ils ont déclaré que le MQ-28 pourrait être fourni aux forces armées allemandes d’ici 2029.

#Rheinmetall et #Boeing s’associent sur le MQ-28 allemand #Ghost #Bat

https://t.co/zGEhjQNqqi pic.twitter.com/VLBDQ8EAaV – Rheinmetall (@RheinmetallAG) 31 mars 2026

A noter également que Boeing effectue actuellement des vols d’essai du Ghost Bat depuis la base de l’US Navy à Point Mugu, en Californie. La société affirme que ses principaux objectifs sont de démontrer la maturité de la conception et de promouvoir les ventes à l’exportation, mais les essais pourraient également révéler un intérêt potentiel militaire américain.

Beaucoup de choses pourraient changer d’ici là, et on ne sait pas exactement dans quelle mesure les exigences allemandes en matière de CCA ont été définies, tandis que tout marché public devra également être soumis aux décideurs du gouvernement.

En attendant, le MQ-28 Ghost Bat continue d’évoluer. Le dévoilement aujourd’hui de la version Block 3 souligne la rapidité avec laquelle le marché des avions de combat collaboratifs évolue.