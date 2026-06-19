La nouvelle unité de l’armée vise à « submerger » l’adversaire avec des drones dans le combat dans le Pacifique

« Nous avons appris, en particulier en ce qui concerne l’Ukraine, qu’il n’existe pas vraiment de zone sanctuaire protégée de l’observation et d’un ciblage potentiel », nous a déclaré le major-général Bernard J. Harrington lors d’une table ronde avec les médias pour présenter son nouveau commandement. Il s’appelle le Commandement multi-domaines de la 7e Division d’infanterie – Pacifique (7e ID MDC-PAC). Basée à la base commune Lewis-McChord à Washington, elle combine la 7e division d’infanterie et la 1re force opérationnelle multi-domaines (MDTF). L’idée est de fusionner les capacités de manœuvre des deux brigades Stryker de la 7e DI avec les capacités de détection à longue portée, d’incendie, de cyber, d’espace, de guerre électronique et d’information de la MDTF.

La nouvelle unité a été créée alors que les États-Unis peinent encore à être à la pointe de la guerre moderne des drones, en particulier lorsqu’il s’agit du segment bas de gamme de ce vaste ensemble de capacités, un déficit que nous avons souvent souligné. Il s’agit d’une préoccupation que de hauts responsables de l’armée nous ont reconnue.

« Alors que nous examinons notre utilisation des drones », a expliqué Harrington, « nous examinons non seulement une multitude de drones de détection et de frappe traditionnels, mais comment pouvons-nous coupler cela – en utilisant un C2 (système de commandement et de contrôle) adaptatif et agent – à une attaque unidirectionnelle à longue portée, pour être capable de submerger les systèmes adverses potentiels par un volume qui est connecté de notre drone à capteur jusqu’à notre drone d’attaque unidirectionnel à longue portée. «

Harrington faisait référence à un système piloté par l’IA qui peut prendre et exécuter des décisions par lui-même – acheminer les données, repositionner les capteurs, faire correspondre les cibles aux tireurs – sans qu’un humain n’approuve manuellement chaque étape. Il l’a décrit plus tard comme étant un système « soldat sur la boucle, pas dans la boucle », ce qui signifie qu’un humain surveille et peut annuler les actions du système.

Vous pouvez tout savoir sur la façon dont l’IA permettra l’avenir de la guerre des drones bas de gamme dans notre étude approfondie ici.

Dans une autre leçon tirée de l’Ukraine et des conflits au Moyen-Orient, Harrington souhaite pouvoir utiliser des drones leurres pour « confondre et potentiellement tromper un adversaire ». L’objectif est « d’épuiser la profondeur potentielle du magazine ».

Nous avons vu cela se produire en Ukraine, où les barrages de masse russes utilisent généralement des drones leurres pour submerger les défenses aériennes ukrainiennes, confondre leurs capteurs et forcer l’utilisation de précieuses munitions de défense aérienne. L’Ukraine a finalement répondu de la même manière, avec ses propres drones leurres, pour obtenir les mêmes effets.

Vous pouvez voir l’un des drones leurres russes dans l’image ci-dessous.

Le drone leurre « Parodiya » qui a survolé Kiev lors de la visite du Premier ministre britannique Keir Starmer plus tôt dans la journée a déclenché une réponse de défense aérienne.

Il s’agit d’un drone non armé et relativement simple, conçu pour sonder les défenses aériennes ukrainiennes et utiliser des intercepteurs de défense aérienne. pic.twitter.com/DKNxWyNCai – Jimmy Rushton (@JimmySecUK) 16 janvier 2025

Harrington a ajouté qu’il étudie également les drones de guerre électronique « pour aider à isoler, puis permettre à d’autres drones d’être efficaces. Ainsi, lorsque nous examinons la famille de systèmes, il ne s’agit pas seulement d’un seul rôle pour chacun de nos drones – il s’agit de savoir comment s’associer, puis comment faire en sorte que le capteur et le tireur soient le plus efficacement possible pour cibler n’importe quel adversaire de manière appropriée ».

Harrington a refusé de dire quels types de drones le nouveau commandement vise à déployer, même s’il convient de noter que le commandement central américain a récemment utilisé des drones kamikaze du système d’attaque de combat sans équipage à faible coût (LUCAS), une conception issue de l’ingénierie inverse du Shahed-136 de conception iranienne, dans la guerre contre l’Iran. C’était la première fois que ces drones étaient utilisés au combat.

« Nous utilisons une multitude de drones provenant de plusieurs fournisseurs, et ce que nous cherchons réellement, c’est comment commencer à combler le fossé – parce que je dirais qu’avec le groupe de travail multi-domaines, nous sommes arrivés à un point pour la première fois où j’ai vu où nous pouvions désormais nous engager plus loin que ce que nous pouvions imaginer », a-t-il affirmé. « Nous avons donc travaillé très, très étroitement avec plusieurs fournisseurs afin de réduire cette distance. »

Pour que tout cela fonctionne, il est essentiel de remettre ces drones entre les mains des troupes afin de voir comment ces systèmes fonctionnent réellement dans le large éventail d’environnements dans lesquels l’armée opère dans le Pacifique.

« Nous avons des steppes arctiques en Alaska et dans le Grand Nord qui vont nécessiter un type de drone différent et des types d’emploi différents de ceux que vous auriez dans un environnement de jungle à Hawaï ou en Malaisie, ce qui est différent d’un environnement désertique dans l’Outback australien », nous a dit le commandant de l’USARPAC, le général Ronald Clark.

« C’est un défi, mais nous avons affaire aux meilleurs et aux plus brillants que nous avons – nos jeunes soldats sont très à l’aise avec la technologie entre leurs mains, et très à l’aise pour donner des commentaires sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, parce que la vie de leurs copains en dépend », a déclaré Clark. « C’est littéralement une responsabilité que chaque soldat assume et prend très au sérieux. »

« L’autre chose que j’ajouterais concerne les distances que nous devons parcourir », a noté Clark. « Par exemple, si vous dessiniez une boîte qui faisait 2 000 milles marins dans chaque direction et qui partait du Cambodge – se dirigeait vers l’est jusqu’aux Philippines, vers le sud jusqu’en Indonésie, puis revenait à l’ouest jusqu’en Malaisie, puis revenait au Cambodge – cette boîte a à peu près la même taille que la boîte que vous dessineriez si vous la placiez au-dessus de l’Europe occidentale, du Royaume-Uni à la Finlande en passant par la Turquie et l’Espagne. «

Il est intéressant de noter que les responsables de cet effort ont refusé de nommer un adversaire spécifique et qu’il n’y a aucune mention de la Chine, même si ce pays constitue la principale menace du service et de loin le plus grand défi dans la région.

« Le commandement multidomaine du Pacifique n’est pas lié à un adversaire spécifique, ni à un emplacement spécifique », a expliqué Clark lorsqu’on l’a interrogé sur les menaces de la Corée du Nord. « Il s’agit d’une capacité que nous avons construite pour contrer toute menace provenant de n’importe quel adversaire, elle n’est donc pas nécessairement axée sur une partie spécifique de la région ou sur un adversaire spécifique. »

Comme nous l’avons noté plus tôt dans cette histoire, ce nouveau commandement est mis en place alors que l’armée a du mal à rattraper son retard sur les développements de la guerre des drones à bord. La Chine a investi massivement dans la guerre par drones bas de gamme, au niveau de l’infanterie, jusqu’aux drones d’attaque unidirectionnels à longue portée. La capacité du pays à produire rapidement et en masse tous types de drones à des échelles gigantesques reste également une réelle préoccupation. Cela n’échappe pas aux dirigeants de l’armée américaine.

« Nous sommes en retard en matière de détection à longue portée et de frappe à longue portée », nous a déclaré l’année dernière le major-général James (Jay) Bartholomees, commandant général de la 25e division d’infanterie basée à Hawaï, lors du symposium annuel de l’Association de l’armée américaine (AUSA). « Nous devons absolument construire cette capacité rapidement. Nous devons la tester dans notre région ; nous devons également travailler avec nos alliés et partenaires pour faire de même. »

L’armée, semble-t-il, essaie encore de comprendre tout cela.

Étant donné que le 7e ID MDC-PAC n’existe que depuis un jour, il reste un long chemin à parcourir avant que l’armée puisse tirer des conclusions sur l’efficacité de ce concept. Il existe encore de nombreuses inconnues concernant le type de drones que la division possède et recherche, le nombre dont elle a besoin et les délais d’approvisionnement. Quoi qu’il en soit, la création d’une nouvelle unité axée sur la fusion de la guerre des drones avec les capacités de manœuvre des brigades Stryker est une indication claire que l’armée réalise qu’elle doit changer sa façon de fonctionner pour réussir dans un combat dans le Pacifique.