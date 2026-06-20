Le nouvel avion VC-25B « Bridge » de l’Air Force a rejoint le groupe de transport aérien présidentiel (mis à jour)

Le nouveau jet VC-25B Bridge de l’Air Force « est officiellement arrivé au Presidential Airlift Group et commencera ses premiers vols de mise en service, marquant la livraison réussie d’une plate-forme exécutive sécurisée et modifiée », a annoncé l’Air Force vendredi après-midi. Comme nous l’avons signalé dans le passé, ce 747-8i modifié, offert par le Qatar, devrait servir d’avion provisoire pour Air Force One avant l’arrivée très retardée de deux VC-25B entièrement équipés de Boeing. L’avion porte le schéma de peinture préféré du président Trump, un changement majeur pour les avions dédiés à l’Air Force One, qui portent le schéma de l’ère Kennedy depuis plus de 60 ans.

Les vols de mise en service constituent « l’examen final » pour la modification de l’avion, a expliqué l’Air Force dans un communiqué de presse. « Ils offrent à la fois l’opportunité à l’entreprise de la Maison Blanche de valider la capacité de la mission, tout en finalisant les protocoles nécessaires pour transporter en toute sécurité le président des États-Unis et permettre son exécution de ses trois rôles constitutionnels : chef de l’exécutif, commandant en chef et chef de l’État. »

Une fois ces vols terminés avec succès, l’avion est officiellement « mis en service » dans la flotte active de transport aérien exécutif et devient disponible pour les missions présidentielles avec les flottes VC-25A et C-32, a ajouté le service dans un communiqué qui incluait le nouveau jet dans sa livrée rouge, blanche et bleue préférée de Trump.

Vous pouvez tout savoir sur le programme et la controverse qui l’entoure, notamment en ce qui concerne le niveau de sécurité et de connectivité offert par cet avion, dans notre article précédent ici.

Le VC-25B semble se trouver dans le hangar présidentiel de la base aérienne d’Andrews, dans le Maryland. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre histoire ici.

MISE À JOUR : 16 h 14 HAE –

Trump a tenu une conférence de presse dans le hangar présidentiel pour parler du VC-25B. Voici quelques faits saillants.

Dans l’avion :

« Nos pilotes, concepteurs et ingénieurs ont préparé un avion qui est le plus gros Air Force One jamais construit. Il vole plus loin et plus vite que n’importe quel Air Force One. Ce sont des moteurs incroyables. Vous n’aurez peut-être jamais à vous arrêter pour faire le plein. Ils l’appellent illimité – eh bien, c’est presque illimité. Et c’est l’un des plus beaux avions que l’Air Force ait jamais vu ou exploité. Vous n’aurez plus jamais cette opportunité. «

Sur ses fonctionnalités :

« Grâce à l’extraordinaire dévouement de beaucoup d’entre vous ici aujourd’hui, cet avion a été transformé en une Maison Blanche volante – avec un niveau de luxe que personne n’a jamais vu auparavant – en seulement 10 mois, un laps de temps que personne ne croyait possible. Ils ont mis ici beaucoup de choses que vous n’auriez normalement pas fait. D’excellents mécanismes de protection, les plus récents et les meilleurs à tous égards. «

« Nous avons là-haut des équipements de communication que personne n’a jamais vu auparavant – du plus haut niveau, y compris Starlink. Mon ami Elon va être très heureux. Nous avons quatre ou cinq ensembles différents de systèmes de communication doubles et triples comme les gens n’en ont jamais vu. Cela représente ce qui peut arriver avec un travail acharné, de l’innovation et des délais serrés. «

Sur la nouvelle livrée :

« Nous avons donc tout peint dans les nouvelles couleurs : rouge, blanc et bleu. Nous aimions le bleu ciel, mais il était temps de changer. C’est le look le plus élégant. Lorsqu’ils m’ont demandé quelle couleur je voulais, j’ai répondu : « J’aime les couleurs du drapeau américain ». Cela a du sens. Tous les avions de la flotte ont été modifiés pour adopter ce look – un look bien meilleur et plus approprié.

Sur le Qatar :

« La qualité de fabrication de cet avion, quand vous le verrez, vous ne le croirez pas. La qualité des bois, la qualité des matériaux, la qualité des moteurs. Ces moteurs sont les meilleurs et les meilleurs au monde. Rien de tel. C’est donc vraiment un honneur, et je tiens à remercier l’émir du Qatar. C’est un gars fantastique. Il a enduré beaucoup de choses au cours des derniers mois. »

Sur le VC-25A, il se rendait au sommet du G7 :

« Mon retour du sommet du G7 était le dernier voyage prévu à bord du VC-25A, le 747. Nous ferons probablement le truc des musées. Nous les réparerons un peu et les placerons dans des musées. Ce sont de superbes avions et une grande histoire. C’est un avion qui a été autorisé par le président Ronald Reagan il y a de nombreuses années. Il a été piloté par tous les présidents depuis George HW Bush, et c’était un avion formidable. Nous n’avons eu que très peu de problèmes avec lui. Boeing a fait un travail fantastique. – ils facturent trop cher, mais nous allons faire baisser les prix. Au cours de sa vie, cet avion a voyagé dans 96 pays lors de 223 voyages internationaux et a parcouru plus de 6 millions de kilomètres. Et comme vous le savez, il s’agit en fait de deux avions – Air Force One est composé de deux avions, totalement identiques.

Lors du survol de la capitale le 4 juillet :

« Nous allons donc organiser un grand 4 juillet au Capitole – survoler le Capitole. Les généraux promettent de faire beaucoup de choses – pas seulement un passage. Ils feront un petit aller-retour. «

MISE À JOUR : 17 h 02 HAE –

Note de l’auteur : La déclaration de Trump selon laquelle son « retour du sommet du G7 était le dernier voyage prévu à bord du VC-25A » contredit ce que l’Air Force nous a dit hier :

MISE À JOUR 17h25 HAE –

Trump a laissé sa marque sur l’avion avec sa signature.