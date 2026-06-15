La posture de la force navale américaine reste largement inchangée avec l’accord de cessez-le-feu avec l’Iran à l’horizon

Le blocus naval américain des ports iraniens reste pour l’instant pleinement en vigueur, en attendant l’exécution de l’accord de cessez-le-feu, qui doit être officiellement signé vendredi à Genève, selon un avis publié aujourd’hui par NAVCENT. Les forces du Commandement central américain (CENTCOM) ont lancé plusieurs vagues de frappes la semaine dernière contre l’Iran suite à l’abattage d’un hélicoptère Apache de l’armée américaine, et ont neutralisé deux autres navires commerciaux qui tentaient de contourner le blocus, portant le total à neuf. Deux transporteurs, USS Abraham Lincoln et USS George HW Bushembarqué avec sept escadrons combinés de F/A-18E/F Super Hornet, deux escadrons d’EA-18G Growlers et un escadron de F-35C Lightning II, continuent de soutenir les frappes d’« autodéfense » et les opérations de blocus.

Les dernières nouvelles de @UK_MTO et @CENTCOM.

Le blocus américain EST TOUJOURS EN VIGUEUR !

Il restera en place sous réserve de la signature de l’accord. pic.twitter.com/QTiH9k0fXu – Sal Mercogliano (WGOW Shipping) 🚢⚓🐪🚒🏴‍☠️ (@mercoglianos) 15 juin 2026

Le Lincoln Le CSG est déployé depuis près de sept mois et serait probablement l’un des premiers moyens navals à quitter le théâtre si le blocus prend fin. Les détails et l’ampleur du retrait des forces dans la zone de responsabilité (AOR) du CENTCOM, comme convenu dans le mémorandum d’accord (MOU), sont obscurs au moment de la publication. Plus de 20 combattants de surface de la marine américaine opèrent dans la région.

Les avions de combat et les avions de commandement et de contrôle de l’US Navy se préparent à décoller de l’USS Abraham Lincoln (CVN 72) alors que le navire transite par la mer d’Oman. pic.twitter.com/SAGl2e7y0e – Commandement central américain (@CENTCOM) 13 juin 2026

USS Nimitz est entré dans la dernière étape de son port d’attache à Norfolk, opérant au large de la côte est dans la 2e flotte américaine AOR après un mois de circumnavigation de l’Amérique du Sud, selon les données de suivi des vols et l’AIS public. Nimitz a mené des opérations au nord-ouest de Cuba et des Bahamas la semaine dernière. Jeudi, six Super Hornet, rattachés aux « Kestrels » du Strike Fighter Squadron (VFA) 137, ont effectué une démonstration de puissance aérienne et une démonstration de force, larguant des bombes MK-82/BLU-111 sur une cible simulée dans le Golfe d’Amérique.

Sur la côte ouest, l’USS Théodore Roosevelt continue de travailler en préparation pour un futur déploiement. Le flattop a démarré le 10 juin pour les inspections INSURV afin de vérifier l’état de préparation et est retourné à San Diego le lendemain. Le groupe a également été aperçu en train de mener un exercice de tir réel avec la mitrailleuse Mk 38 de 25 mm. USS Carl Vinson a commencé ses essais en mer après une disponibilité incrémentielle planifiée (PIA) de neuf mois et a amarré au port de San Diego le 13 juin.

Dans le Pacifique occidental, l’USS Georges Washington est en patrouille d’été et opère dans la mer des Philippines. Le CSG a effectué un ravitaillement en mer avec l’USNS Comte Warren et des opérations d’hélicoptères en cours dans les environs de Guam la semaine dernière. Destructeur USS Boutiquequi fait partie du CSG, s’est arrêté dans le port d’Apra tôt ce matin, selon l’AIS.

Les yeux dans le ciel.

Un Sea Hawk MH-60S affecté à l’Escadron d’hélicoptères de combat maritime (HSC) 12 opère au-dessus du porte-avions de classe Nimitz USS George Washington (CVN 73) alors qu’il est en cours dans la mer des Philippines.

Le George Washington Carrier Strike Group opère dans la @US7thFleet… pic.twitter.com/l4UWAVHUAW – Marine américaine (@USNavy) 15 juin 2026

Deux ARG-MEU sont actuellement déployés. USS déployé à l’avant Tripoli poursuit ses opérations dans le CENTCOM AOR et l’USS Boxeur est en cours dans la zone de responsabilité Indo-Pacifique (INDOPACOM), opérant en mer de Chine méridionale. Pour un examen détaillé de la flotte d’assaut amphibie américaine, consultez notre récent rapport ici.

#Marines et @USNavy #Marins de la 31e Marine Expeditionary Unit participent à un entraînement en rappel à bord du navire d’assaut de classe américaine déployé à l’avant USS Tripoli (LHA 7) dans la zone de responsabilité américaine du @CENTCOM.

Cette formation aide à préparer les Marines au monde réel… pic.twitter.com/QwJVnn89KG – Marines américains (@USMC) 10 juin 2026

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.