Quatre avions espions U-2S seraient restaurés dans le cadre d’un projet de loi qui sauverait la flotte Dragon Lady

Les membres du Congrès s’apprêtent à nouveau à empêcher l’US Air Force de retirer tous ses avions espions U-2S Dragon Lady. Cette fois, les législateurs veulent également obliger le service à « restaurer entièrement » quatre de ces avions emblématiques grâce à un entretien intensif des dépôts, ce qui renforcerait la capacité opérationnelle de la flotte. L’Armée de l’Air continue de faire valoir que les avions à réaction de haute voltige datant de la Guerre froide sont trop vulnérables pour soutenir de futurs combats de haut niveau et devraient être supplantés par un mélange de capacités spatiales et autres. Cela inclurait vraisemblablement un drone furtif classifié à haute altitude, communément (et officieusement) appelé RQ-180, ou une évolution de celui-ci, qui a été rendu public pour la première fois plus tôt cette année.

Hier, la commission des crédits de la Chambre des représentants a publié un projet de loi sur les dépenses de défense pour l’exercice 2027. Il comprend une disposition qui empêcherait l’Air Force de retirer plus de deux U-2S au cours de ce cycle financier. L’Armée de l’Air dispose actuellement de 23 de ces avions en inventaire, dont trois avions d’entraînement biplaces TU-2S.

Un résumé de la législation proposée indique également qu’elle comprend « 81 millions de dollars pour la maintenance programmée du dépôt U-2 afin de restaurer complètement quatre avions ». L’état opérationnel actuel de l’avion en question n’est pas clair. Ceci est inclus dans le cadre d’un financement total de 335,3 milliards de dollars pour les comptes d’exploitation et de maintenance (O&M) pour l’ensemble des services que le projet de loi affecterait pour l’exercice 2027.

La maintenance programmée en dépôt pour tout avion est un processus intensif qui implique essentiellement un démontage complet et une inspection détaillée. La peinture et autres revêtements sont généralement décapés et réappliqués. Les mises à niveau et les modifications sont souvent intégrées aux cycles de maintenance des dépôts étant donné l’ampleur du travail déjà effectué.

Le budget proposé par l’Armée de l’Air pour l’exercice 2027 supprime complètement la ligne pour l’exploitation et la maintenance des U-2, afin d’inclure la maintenance des dépôts, reflétant le désir du service de retirer la flotte. Un rapport annuel sur la structure des forces publié par le Pentagone en mai expose de manière concise les arguments actuels en faveur du retrait des U-2S restants.

« L’Air Force va retirer l’ensemble de sa flotte de 23 navires U-2, car la plate-forme n’est plus viable pour de futurs conflits de grande envergure », indique le rapport sur la structure des forces. « La poursuite de l’exploitation présente des risques importants en matière de sécurité, de logistique et financiers qui dépassent l’utilité restante de la plate-forme dans des environnements contestés. »

« Cette décision permet une réaffectation stratégique des ressources budgétaires pour financer des besoins de services plus critiques et hautement prioritaires et accélérer les efforts de modernisation dans d’autres domaines clés », ajoute-t-il. « Poursuivre l’exploitation de la flotte U-2 nécessiterait un investissement important pour résoudre les problèmes systémiques, notamment la diminution de la capacité de fabrication, les pénuries de matériaux et les risques de sécurité inhérents à la plate-forme vieillissante. »

Les questions sur la pertinence continue de l’U-2 face à un écosystème mondial de menaces en matière de défense aérienne en constante expansion ne sont pas nouvelles. Des concurrents proches comme la Chine et la Russie, ainsi que des adversaires potentiels de rang inférieur comme l’Iran, continuent de développer et de déployer des systèmes de défense aérienne plus performants et d’élargir leurs bulles d’interdiction d’accès et de déni de zone. Ceci, à son tour, a menacé de pousser l’U-2 de plus en plus loin des zones où il serait chargé de se rassembler.

De plus, les U-2 vieillissent et deviennent de plus en plus coûteux à exploiter et à entretenir. Les modèles U-2S en service aujourd’hui ont été améliorés par rapport aux variantes précédentes qui ont commencé leur carrière dans les années 1980.

Comme indiqué, ce n’est pas la première fois que l’Air Force tente de retirer ses U-2 restants, invoquant des facteurs opérationnels et liés au maintien en puissance. En réponse, le Congrès est intervenu à plusieurs reprises ces dernières années pour au moins bloquer le désinvestissement total de la flotte en raison d’inquiétudes persistantes concernant les capacités aériennes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) et le déficit de capacité qui pourrait en résulter.

La Dragon Lady continue d’offrir une plate-forme ISR unique, capable de voler plus haut que toute autre plate-forme opérationnelle non orbitale, avec ou sans équipage, que l’armée américaine possède, du moins d’après ce que nous savons aujourd’hui. Cela signifie que l’avion peut amener l’imagerie, le renseignement électromagnétique, les charges utiles de communication et d’autres capteurs jusqu’à ces altitudes, leur offrant ainsi des champs de vision particulièrement bons. Depuis ce perchoir, les avions peuvent utiliser un angle incliné pour scruter profondément les zones interdites tout en continuant à voler dans l’espace aérien international et à s’éloigner des menaces potentielles. L’utilisation de l’U-2 pour recueillir des renseignements sur un ballon espion chinois qui a survolé certaines parties des États-Unis et du Canada en 2023, ce qui impliquait de le survoler, a offert une démonstration particulièrement publique de la valeur des capacités à haute altitude de l’avion.

Chaque Dragon Lady peut également transporter simultanément un large éventail de systèmes de capteurs différents, ainsi que des packages de communication, augmentant encore sa flexibilité. Les U-2S ont la capacité d’être facilement déployés vers des emplacements avancés dans le monde et d’effectuer également des sorties de longue durée. Ces derniers points sont particulièrement pertinents par rapport aux constellations de satellites ISR existantes qui sont limitées par leurs orbites et ne peuvent offrir qu’une couverture à relativement court terme sur une zone spécifique. Nous y reviendrons dans un instant.

Il convient de noter ici que la flotte Dragon Lady de l’Air Force a également une longue histoire de fourniture d’un précieux soutien ISR en dehors des opérations de combat traditionnelles. L’année dernière, le service a confirmé que les U-2S soutenaient la mission de sécurité renforcée à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique. Ces avions ont été utilisés au fil des années pour soutenir des opérations de lutte contre les stupéfiants, ainsi que des missions d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe. La NASA exploite également deux avions ER-2, une autre version du Dragon Lady, comme plates-formes de recherche scientifique à haut vol.

Un drone furtif américain RQ-180 atterrit en Grèce, soutenant les opérations américaines contre l’Iran. pic.twitter.com/Go5YHBM1p8 – OSINTtechnical (@Osinttechnical) 6 avril 2026

L’armée américaine poursuit également le développement et la mise en service de nouvelles capacités spatiales de surveillance terrestre et aérienne. Cela inclut des travaux visant à mettre en place de nouvelles constellations de satellites qui pourraient fournir une couverture persistante révolutionnaire à l’échelle mondiale, comme vous pouvez en savoir plus ici. Malgré des progrès constants, notamment les tests de prototypes en orbite, des questions subsistent quant au moment où l’un de ces nouveaux actifs en orbite sera pleinement opérationnel. L’US Space Force a récemment annoncé qu’elle visait désormais 2028 pour la mise en service « précoce » d’au moins certaines de ces nouvelles capacités de surveillance spatiale.

Le projet de loi sur les dépenses de défense élaboré par la commission des crédits de la Chambre doit encore être finalisé, puis mis en conformité avec la législation complémentaire du Sénat. Les deux chambres du Congrès doivent ensuite adopter le projet de loi avant qu’il puisse être envoyé au bureau du président pour être promulgué. Il existe de nombreuses possibilités d’apporter des changements majeurs au projet de loi.

Cela étant dit, le Congrès a systématiquement bloqué les efforts de l’Air Force visant à retirer complètement le U-2 ces dernières années. Un autre sursis potentiel, qui exigerait également que le service prenne des mesures pour renforcer la capacité opérationnelle de la flotte restante, apparaît désormais à l’horizon.