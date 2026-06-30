L’Air Force révèle que le B-2 peut lancer des missiles anti-navires furtifs dans une annonce surprise

L’un des bombardiers B-2 de l’US Air Force a tiré un missile antinavire à longue portée AGM-158C (LRASM) lors d’un récent exercice de naufrage à tir réel (SINKEX) dans le Pacifique occidental. Le LRASM furtif n’était pas connu auparavant pour faire partie de l’arsenal du B-2. L’intégration de l’AGM-158C offre un énorme gain de capacité au B-2, créant une plate-forme pénétrante de destruction de flotte qui pourrait être particulièrement précieuse dans un futur combat haut de gamme dans le Pacifique contre la Chine.

« Les forces aériennes du Pacifique ont mené avec succès un exercice de naufrage à tir réel en utilisant le B-2 Spirit au nord des îles Mariannes. Le B-2 a déployé le missile antinavire à longue portée, démontrant sa capacité accrue à atteindre des objectifs stratégiques dans le cadre de menaces potentielles », selon un communiqué de presse publié aujourd’hui par les forces aériennes du Pacifique (PACAF). « Avec le déploiement du LRASM à partir du B-2 Spirit, les forces aériennes du Pacifique franchissent une étape majeure dans la lutte contre les menaces maritimes. Cette étape importante a mis en valeur une innovation haut de gamme impressionnante renforçant l’engagement de l’armée américaine à sauvegarder les intérêts nationaux et à maintenir la sécurité mondiale. «

Un examen de la proposition de budget du Pentagone pour l’exercice 2027 ne semble montrer aucune mention de l’intégration du LRASM sur B-2, ni aucun projet de le faire à l’avenir. Les seules plates-formes de lancement autorisées et explicitement mentionnées sont les chasseurs F/A-18E/F Super Hornet de la Marine et les bombardiers B-1 de l’US Air Force. Des travaux ont déjà été publiquement en cours pour intégrer le LRASM sur le F-15E Strike Eagle, le F-15EX Eagle II, le F-16C/D Viper, au moins certaines variantes du F-35 et le P-8A Poseidon. Les documents budgétaires mentionnent également des projets d’intégration du missile sur le bombardier B-52.

L’Air Force a précédemment souligné d’autres efforts visant à étendre les capacités antinavires du B-2 sous la forme de bombes antinavires à guidage de précision Quicksink, qui exploitent le kit de guidage Joint Direct Attack Munition (JDAM). Vous pouvez en savoir plus sur Quicksink ici.

L’AGM-158C est dérivé de la famille de missiles de croisière d’attaque terrestre AGM-158 Joint Air-Surface Standoff Missile (JASSM). Les modèles de base AGM-158A JASSM et AGM-158B JASSM-Extended Range (JASSM-ER) sont déjà connus pour être intégrés au B-2. Le B-2 est également connu pour pouvoir transporter jusqu’à 16 AGM-158A, et est très probablement capable de transporter le même nombre de JASSM-ER et de LRASM, car tous ces missiles ont le même facteur de forme général.

En ce qui concerne son mode de fonctionnement général, le LRASM utilise le guidage du système de navigation inertielle (INS) assisté par GPS pour naviguer d’abord vers une zone cible désignée. Le missile est hautement autonome, grâce à une capacité de planification d’itinéraire intégrée liée à un ensemble de mesures de soutien électronique (ESM) embarqué. Le missile a la capacité de changer automatiquement de cap en réponse à l’émergence soudaine des défenses ennemies en fonction de leurs émissions radiofréquences, ainsi que d’utiliser ces signaux pour mieux détecter des cibles potentielles.

Une fois arrivé dans la zone cible, le capteur infrarouge d’imagerie du missile situé dans le nez prend le relais pour la phase terminale du vol. À l’aide d’une base de données intégrée de bibliothèque de cibles de menaces, le chercheur recherche et catégorise les cibles de manière autonome. Les informations contenues dans cette base de données aident également à orienter le missile pour qu’il frappe le navire cible à son point le plus vulnérable. En tant que capteur passif, le chercheur infrarouge n’envoie pas de signaux radiofréquence qu’un ennemi pourrait détecter. Il est également insensible au brouillage des radiofréquences.

LRASM dispose également d’une liaison de données qui lui permet d’obtenir des mises à jour sur les menaces en vol. Il peut également travailler en coopération avec d’autres LRASM lors de frappes coordonnées. Une variante C-3 est actuellement en développement qui comportera une augmentation de la portée maximale, ainsi qu’un « logiciel C++, (une) liaison de données d’armes BLOS (au-delà de la ligne de vue) améliorée, (et) des capacités de survie avancées », selon les documents budgétaires de la Marine précédemment publiés. La portée des versions existantes du LRASM n’est pas divulguée publiquement, mais elle se situerait entre 200 et 300 milles, conformément à l’AGM-158A JASSM. La version C-3 devrait avoir la même portée que le JASSM-ER, qui serait d’environ 600 milles.

« Avec le déploiement du LRASM depuis le B-2 Spirit, les forces aériennes du Pacifique franchissent une étape majeure dans la lutte contre les menaces maritimes », selon le communiqué publié aujourd’hui par ce commandement. « Cette étape importante a mis en valeur une innovation haut de gamme impressionnante, renforçant l’engagement de l’armée américaine à sauvegarder les intérêts nationaux et à maintenir la sécurité mondiale. »

« Les performances impressionnantes du B-2 soulignent l’engagement de l’armée américaine en faveur de l’adaptabilité et de la flexibilité face aux défis de sécurité émergents », a également déclaré le général de l’armée de l’air Kevin B. Schneider, chef de la PACAF, dans un communiqué. « En donnant la priorité aux opérations de frappe anti-maritime, nous pouvons conserver un avantage décisif sur nos adversaires, protéger nos intérêts nationaux et garantir un Pacifique libre et ouvert qui sous-tend notre sécurité mondiale. »

Comme nous l’avons noté dès le début de cette histoire, l’association du B-2, hautement résistant et difficile à repérer, avec le LRASM présente une nouvelle capacité anti-navire pénétrante. Chacun des bombardiers pourrait engager plusieurs navires simultanément et utiliser leurs autres attributs pour se rapprocher des cibles les plus importantes, telles que la flotte croissante de porte-avions et de navires d’assaut amphibies à grand pont de la marine de l’Armée populaire de libération (PLAN). La portée du LRASM signifie que les bombardiers n’ont besoin que de se trouver à des centaines de kilomètres de leurs cibles. Comme mentionné, les missiles eux-mêmes offrent également un haut degré de capacité de survie.

Nous savons déjà que les équipages des bombardiers B-1 de l’Air Force s’entraînent depuis des années à utiliser de grands barrages LRASM pour décapiter les principales forces navales de surface.

« Le LRASM joue un rôle essentiel en garantissant l’accès de la marine américaine aux opérations en haute mer et dans les environnements littoraux en raison de sa capacité accrue à faire la distinction entre les cibles à longue portée », alors lieutenant. Le colonel Timothy Albrecht, a déclaré à la suite des sorties d’entraînement du B-1 au-dessus de la mer Noire en 2020. « Avec l’augmentation des menaces maritimes et leur amélioration des armes environnementales anti-accès/déni de zone (A2/AD), ce missile de croisière antinavire furtif réduit le risque de frapper des ressources en pénétrant et en vainquant les systèmes sophistiqués de défense aérienne ennemis. »

À cette époque, Albrecht était membre du 603e centre d’opérations aériennes de l’US Air Force en Europe (USAFE) et planificateur de mission de la Bomber Task Force.

Le fait que le LRASM ait été intégré au B-2 laisse également entrevoir les futures capacités anti-navires de la prochaine flotte de B-21 Raider. Le B-21 est nettement plus petit que le B-2 et pourra ainsi transporter moins de munitions, mais l’Air Force prévoit également d’en acheter au moins 100, voire beaucoup plus. Le Raider devrait également avoir une autonomie extrême sans ravitaillement. Les responsables de l’Air Force parlent régulièrement de ce que tout cela signifiera pour les opérations futures par rapport à ce qu’offre aujourd’hui une flotte encore très performante, mais beaucoup plus petite, de seulement 19 B-2.

Ce qui a déjà été révélé, c’est que l’Air Force dispose désormais d’une plate-forme de lancement très performante, à longue portée et à pénétration profonde, capable de lancer ses missiles antinavires les plus performants et les plus difficiles à détecter.