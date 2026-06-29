Le C-2 Greyhound a effectué son dernier atterrissage à bord d’un porte-avions

Le 25 juin, les Greyhounds appartenant aux « Rawhides » du Fleet Logistics Support Squadron 40 ont effectué le dernier atterrissage et lancement de catapulte arrêtés depuis un porte-avions, a ajouté le responsable. Même si les Greyhounds n’atterriront plus sur des porte-avions, ils continueront à voler jusqu’à la fin de l’année, date à laquelle ils devraient être complètement à la retraite, sauf imprévu majeur.

Vous pouvez en savoir plus sur ce que signifie piloter un Greyhound dans notre entretien approfondi avec un ancien pilote ici.

Jeanne a été le premier à signaler la dernière mission du transporteur Greyhound.

« Le vice-amiral Doug Perry, commandant du Joint Force Command Norfolk et de la 2e flotte américaine, a rejoint Nimitz alors que le navire se dirigeait vers le nord depuis Mayport, en Floride, vers New York », indique la publication. « Adm. Perry et plusieurs journalistes, dont Jeanneest monté à bord des Greyhounds alors que les C-2 étaient catapultés Nimitz vers 18 h 00, heure locale, marquant le dernier décollage COD prévu de l’avion.

Des lévriers étaient à bord du Nimitz ainsi que le démonstrateur T-1 du programme de ravitailleur sans pilote MQ-25 Stingray et un certain nombre de Super Hornets, qui participent tous à un grand exercice multinational associé au 250e anniversaire de l’Amérique. Les C-2, en revanche, ne s’attardèrent pas.

Le Greyhound, un dérivé de l’avion aéroporté d’alerte et de contrôle E-2 Hawkeye de la Marine, est entré en service pour la première fois à la fin des années 1960 et a remplacé le C-1 Trader à moteur à pistons dans le rôle COD.

« Les avions C-2A d’origine ont été révisés pour prolonger leur durée de vie opérationnelle en 1973 », a noté l’Académie navale américaine. « En 1984, un contrat a été attribué pour 39 nouveaux avions C-2A destinés à remplacer les cellules précédentes. Surnommé C-2A repris en raison de sa similitude avec l’avion d’origine, le nouveau C-2A comprend des améliorations substantielles de la cellule et des systèmes avioniques. Tous les anciens C-2A ont été progressivement supprimés en 1987 et le dernier des nouveaux modèles a été livré en 1990. »

Le remplaçant du Greyhound, le CMV-22B, a été déclaré capacité opérationnelle initiale (IOC) en 2021. Alors que le programme d’enregistrement prévoit 48 CMV-22B, la Marine prévoit actuellement de se procurer seulement 44 avions.

Comme nous l’avons noté dans un article précédent, l’arrivée des Ospreys a été considérée comme un « changement de donne » par les hauts responsables de la Marine.

« Avec des opérations maritimes distribuées, des portées plus longues, des distances entre les opérations multi-porte-avions, des distances par rapport aux zones terrestres et la capacité du CMV-22B à se poser sur des espaces non améliorés, cela a changé la donne pour nous lors du déploiement », a déclaré le vice-amiral Kenneth Whitesell, alors commandant des forces aériennes navales (NAVAIR) et de la force aérienne navale de la flotte américaine du Pacifique, lors d’un événement de dialogue sur la sécurité maritime en 2022.

De notre histoire passée :

« Propulsé par deux moteurs Rolls-Royce Liberty AE1107C, développant chacun 6 200 chevaux sur l’arbre, l’Osprey a une autonomie d’environ 1 150 milles marins avec une charge utile interne de 6 000 livres, avait noté Whitesell à l’époque. Il est également capable de ravitailler en vol, alors que le C-2 ne l’est pas..

À titre de comparaison, le Greyhound, propulsé par deux turbopropulseurs Allison T56-A-425 développant chacun 4 600 chevaux sur l’arbre, a une autonomie d’environ 1 000 milles marins..

Se posait ensuite la question de pouvoir atterrir de nuit sur un porte-avions.

Whitesell a déclaré que le CMV-22B pouvait le faire, alors que la Marine a été « réticente dans le passé » à autoriser les Greyhounds à effectuer des atterrissages de nuit sur les transporteurs « en fonction de l’avionique de cette plate-forme »..’»

Il existe divers autres avantages et inconvénients de chaque plate-forme. Par exemple, le C-2 est pressurisé et peut voler à des altitudes plus élevées, par mauvais temps, alors que le CMV-22 ne l’est pas et vole à des altitudes plus basses.

Alors que la Marine s’apprêtait à retirer les Greyhounds, les Ospreys ont rencontré un certain nombre de problèmes. L’un des principaux d’entre eux a été l’immobilisation au sol pendant trois mois de pratiquement tous les tiltrotors Osprey dans le monde à la suite du crash mortel d’un CV-22B de l’US Air Force au large des côtes japonaises en 2023.

L’accident du CV-22 en 2023 « a définitivement été un signal d’alarme pour beaucoup d’entre nous qui envisagent de passer du C-2 au CMV-22 », a déclaré sans détour le contre-amiral Douglas ‘V8’ Verissimo, alors commandant de la Naval Air Force Atlantic (AIRLANT). « Les équipages du C-2, avec quelques vénérables avions anciens, se sont mobilisés et se sont occupés des affaires. Une augmentation inattendue de la nécessité de maintenir la livraison à bord (COD) de nos porte-avions à l’avenir. »

À la suite de cet incident, des restrictions de vol ont été imposées aux Osprey, qui ont limité la distance qu’ils pouvaient parcourir, ce qui a eu un impact sur leur rôle de COD. Cependant, après que des réparations mécaniques ont été apportées, la Marine a commencé à lever ces restrictions en janvier, nous a dit un responsable de la Marine.

« Pour des raisons de sécurité, les seuils spécifiques, le nombre d’avions concernés et les détails des contrôles supplémentaires ne sont pas divulgués », a ajouté le responsable.

Il y a également eu des rapports relativement accablants sur la capacité du CMV-22 à accomplir la mission COD de la part de la propre force d’essai du Pentagone, mais la retraite définitive du C-2 se rapproche néanmoins.

Quelle que soit la manière dont les CMV-22B sont encore restreints, la Marine se sent apparemment suffisamment confiante dans l’Osprey pour rapprocher le C-2A Greyhound de sa retraite. Dans le même temps, il ne fait aucun doute que si la Marine gagne de nouvelles capacités avec l’Osprey, elle en perd d’autres avec le C-2. Au-delà de cela, la nature performante du C-2 est une quantité connue et éprouvée, tandis que le CMV-22 a toujours ses problèmes de démarrage.

Quel que soit l’avion, COD est une mission « sans échec » qui permet à l’ensemble du groupe d’attaque du porte-avions. Dans cet esprit, le CMV-22 disposera de grosses bottes de vol qu’il pourra enfin remplir seul une fois que le C-2 quittera le service plus tard cette année.