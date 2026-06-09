L’équipage d’un Apache AH-64 sauvé par un bateau-drone après une descente près du détroit d’Ormuz

Un navire de surface sans équipage (USV) de l’US Navy a retrouvé et secouru l’équipage d’un Apache de l’armée américaine qui a coulé pendant la nuit près du détroit d’Ormuz, dans le golfe d’Oman. Il s’agit de la première utilisation connue d’un bateau drone exécutant une action de récupération de personnel dans le cadre d’une opération militaire de recherche et de sauvetage, et c’est probablement un aperçu de ce qui va arriver. La cause de l’incident fait par ailleurs l’objet d’une enquête.

« À 19 h 33 HE le 8 juin, deux membres d’équipage d’un AH-64 Apache de l’armée américaine ont été secourus par les forces américaines après que leur hélicoptère s’est écrasé près de la côte d’Oman alors qu’il patrouillait dans les eaux régionales », selon le communiqué du CENTCOM. « Les soldats ont été secourus en deux heures environ et sont dans un état stable. La cause de l’incident fait l’objet d’une enquête. »

« Les efforts de sauvetage ont été menés par le commandement central des forces navales américaines et la 82e division aéroportée, avec le soutien des unités de l’armée de l’air et de la marine américaines, notamment la Task Force 59 de la 5e flotte américaine », ajoute le communiqué.

Le New York Times fut le premier à signaler qu’un Apache avait coulé près du détroit d’Ormuz. Le président Donald Trump a également confirmé que l’équipage était en sécurité lors d’un entretien avec les journalistes plus tôt ce matin.

« Nous allons publier un rapport demain, mais les pilotes vont bien », a déclaré Trump après son retour à Washington après la finale de la NBA à New York.

Un hélicoptère Apache de l’armée américaine s’est écrasé près du détroit d’Ormuz et il n’était pas clair si l’avion avait subi des problèmes mécaniques ou s’il avait été abattu par l’Iran, a rapporté le New York Times.

Interrogé sur l’épisode par @jendlouhyhc, Trump a déclaré que les pilotes allaient bien et qu’un rapport… – Annmarie Hordern (@annmarie) 9 juin 2026

Comme nous l’avons signalé dans le passé, les AH-64 de l’armée ont fait partie d’un effort de l’armée américaine visant à faire respecter le blocus en cours contre l’Iran et à protéger la navigation commerciale. Le mois dernier, des hélicoptères Apache et MH-60 Seahawk de la marine américaine ont détruit six petits bateaux iraniens qui menaçaient les navires commerciaux dans et autour du détroit d’Ormuz, selon l’amiral de la marine Brad Cooper, chef du CENTCOM. Les Apaches avaient déjà mené des missions visant les ressources navales iraniennes dans et autour du détroit d’Ormuz avant l’annonce du cessez-le-feu en avril. Tout cela a montré que les hélicoptères armés restent des atouts importants dans les opérations maritimes, notamment pour se défendre contre des essaims de petites embarcations.

Les récupérations en eau libre peuvent présenter des défis supplémentaires distincts. Il existe toujours un risque de perte de ressources et de personnel supplémentaires au cours du processus, quel que soit l’endroit où se déroule une mission CSAR.

L’utilisation d’un bateau drone de la Marine pour le sauvetage du jour au lendemain met en évidence une nouvelle dimension pour le CSAR maritime à l’avenir. Ces actifs sans équipage peuvent être plus facilement prépositionnés de manière distribuée. Par exemple, dans la vaste étendue du Pacifique, les USV pourraient être déployés vers l’avant en plusieurs points le long de certaines trajectoires de vol dans ce but précis. Les USV pourraient offrir d’autres avantages distincts dans certains scénarios où ils pourraient pénétrer dans des zones où les actifs traditionnels ne peuvent pas et sans risquer du personnel supplémentaire. Ces réalités s’étendent bien au-delà du domaine maritime, et nous ne verrons probablement que des plates-formes sans équipage de toutes sortes participer de plus en plus aux efforts de sauvetage, notamment dans les zones interdites. L’armée américaine prend conscience de la vulnérabilité de ses moyens CSAR et de la portée qui serait nécessaire pour accéder aux zones hautement défendues, en particulier lors d’un combat entre pairs. L’utilisation de drones pour effectuer la récupération du personnel est considérée comme une partie d’un ensemble plus vaste de solutions à ce problème urgent.

Malgré la perte de l’Apache, l’utilisation d’un USV dans les opérations de sauvetage constitue une évolution majeure et un signe des choses à venir.