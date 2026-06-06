L’avion mystère de la zone 51 suscite l’intérêt pour le concept de chasseur furtif « arbre de Noël »

Vous pouvez trouver notre évaluation initiale complète de ce que nous pourrions voir dans l’image virale, publiée pour la première fois en ligne par la chaîne YouTube Project Fear plus tôt cette semaine, ici. Ce que nous avons vu initialement, comme indiqué ci-dessous, apparu pour présenter ce qui pourrait être décrit comme un profil en « double pointe de flèche » sur son fuselage avant. Il s’agit d’un indice de conception très distinct, mais cela pourrait également être le résultat de la faible qualité de l’image et des artefacts fournis avec les caméras thermiques grand public, avec lesquelles l’avion a été enregistré.

Project Fear a maintenant publié la vidéo complète qu’il dit avoir capturée près de la zone 51, vue ci-dessous, et souligne les points susmentionnés concernant la qualité de l’image. Il est donc possible que l’avion ait à la place un « nez en pelle » plus traditionnel et peu observable. Néanmoins, le chasseur d’arbres de Noël constitue un voyage intéressant dans le passé moins connu du développement des chasseurs qui mérite d’être examiné, en particulier ce qu’une configuration de nez aussi unique offrirait à un avion de combat avancé.

Le clip complet du mystérieux avion qui passe commence vers 49:34 pendant l’exécution de la vidéo ci-dessous s’il ne démarre pas automatiquement à ce moment-là.

Les gens se demandent pourquoi il y aurait une lumière très brillante. Pour autant que nous le sachions, de multiples raisons auraient pu provoquer une urgence. Mais le plus probable serait d’empêcher sa silhouette d’être vue sous certains aspects depuis le sol. Les lumières vives sont une pratique établie pour… https://t.co/mxEvG2EUkz – Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 5 juin 2026

Dans un article sur LinkedIn vers la fin de l’année dernière, Cummings a partagé un plan intrigant d’un concept de chasseur avancé et pertinent, ainsi que des détails supplémentaires sur la conception et sa genèse. Cummings est actuellement le fondateur et président de ForzAero, mais possède un long parcours dans l’industrie aéronautique qui remonte à plusieurs décennies. Comme indiqué, il a joué un rôle clé chez Northrop dans le développement du YF-23, qui a finalement perdu face à ce qui est devenu le F-22 Raptor de Lockheed. Il a également dirigé l’équipe de Boeing qui a développé le véhicule de manœuvre spatiale X-40A, qui a été utilisé comme banc d’essai pour soutenir les travaux sur ce qui est devenu l’avion spatial réutilisable X-37B. Il a également été ingénieur en chef/concepteur en chef du Jet Trainer Ranger 2000 de Rockwell.

« J’ai été embauché par Bob Sandusky en 1982 pour être le configurateur en chef du programme Northrop ATF (Advanced Tactical Fighter) (YF-23). ​​Au début de 1983, Bob a déclaré que Northrop avait essayé de développer un chasseur à 4 pointes (comme le B-2), mais cela n’avait pas pu être fait, car un chasseur à ailes volantes n’était pas possible », a écrit Cummings dans son message sur LinkedIn. « Je lui ai dit que je pouvais en concevoir un, et il m’a dit de l’essayer. La seule façon d’y parvenir était d’utiliser une série de surfaces très balayées (55 degrés) sur toute la longueur de l’avion. Le résultat a été le DP-21, créé en juin 1983. »

« 4 pointes » fait ici essentiellement référence au nombre total de points chauds de la section efficace radar et à leur emplacement, chacun pointant dans une direction différente en azimut. Moins un avion peu observable (furtif) possède de « pointes », plus il est facile de gérer sa signature radar et de la rendre plus difficile à détecter et à verrouiller, mais c’est aussi l’endroit où se trouvent ces pointes qui compte.

Une conception à quatre pointes comme le B-2 n’a absolument rien de l’aspect frontal ni de l’arrière, ce qui contribue énormément à la capacité de survie. Ce sont les zones de signature les plus critiques, notamment le front lorsque l’avion se dirige vers un territoire hostile. De plus, comme elles sont situées le long de la trajectoire de vol, ces pointes peuvent rester cohérentes sur un radar de menace lorsque l’avion se rapproche ou s’éloigne directement du capteur, et ne sont pas de nature éphémère comme celles provenant du côté. Un avion à quatre pointes serait donc très attractif pour un chasseur tactique destiné à persister sur un territoire contesté.

« Je n’ai jamais considéré cet avion comme un concurrent sérieux pour le programme ATF, car l’avion était instable au-delà d’un angle d’attaque de 10 degrés ! » a-t-il également noté.

« La forme des ailes est toujours un compromis pour maximiser la LO. La plupart des échanges concernent le contour du bord d’attaque, qui contribue largement à la signature », a-t-il poursuivi. « Le canard doit être conçu pour être ‘porté’ pendant la pénétration, car cela minimise la signature. Sur le YF-23, le V-Tail a été ‘porté’ en pénétration pour la même raison. Ceci est certainement possible avec les systèmes de commandes de vol modernes. »

« Porté » dans ce cas fait référence au maintien de la gouverne verrouillée dans le même plan géométrique que l’aile pendant la croisière.

Nous avons également demandé directement à Cummings s’il était possible que son concept DP-21 ait eu une influence sur ce qui est vu sur l’image thermique virale, en supposant qu’elle soit authentique. Et nous lui avons demandé son point de vue sur les impacts que les conceptions expérimentales X-36 et Bird of Prey de Boeing auraient pu avoir sur le F-47 également.

« L’image de mon avion DP-21 est accessible au public depuis un certain temps, il est donc possible qu’elle ait eu une certaine influence, mais ce n’est que spéculation de ma part », nous a-t-il déclaré. « Je pense que le X-36 et le Bird of Prey ont tous deux influencé le design du F-47. J’ai toujours été impressionné par le X-36, car il semblait en avance sur son temps. »

« Les images de Groom Lake sont vraiment intrigantes », a-t-il également noté. « C’est un concept viable. »

« Je pense que la principale chose à retenir est que PERSONNE ne pensait qu’une conception à 4 pointes (comme le B-2) était possible, et mon DP-21 était un exemple de la façon dont cela était possible », a-t-il ajouté. « Une conception à 4 pointes pour le F-47 serait vraiment impressionnante ! »

« L’image montre un design exotique quelle que soit l’interprétation. Les ailes arrière de type lambda semblent avoir une cambrure et un affaissement en bout d’aile, comme sur le démonstrateur Boeing Bird of Prey. Il y a de très grands avant-plans canard – une caractéristique qui apparaît en évidence sur les rendus du F-47 et sur laquelle nous avons écrit en détail dans le passé. Le nez large, aussi, est quelque chose qui a été inclus dans les représentations du F-47, bien que nous n’ayons vraiment aucune idée dans quelle mesure ils sont basés sur Il convient de noter que dans cette nouvelle image thermique, il a une forme distinctive en double pointe de flèche, se rétrécissant à nouveau devant les canards. Même les canards eux-mêmes peuvent avoir plus d’un plan, les extrémités extérieures étant tombantes, correspondant à une architecture similaire à celle de l’aile. Le fuselage se rétrécit ensuite au centre avant que les racines des ailes ne commencent.

« L’avion est très probablement sans queue, une caractéristique commune à la plupart des concepts de sixième génération vus jusqu’à présent. Cependant, comme il est vu de dessous, nous ne pouvons pas être sûrs de cet aspect de sa configuration. »

« En ce qui concerne le groupe motopropulseur, il s’agit très probablement d’une conception bimoteur, comme le F-47, une théorie renforcée par le bord de fuite en dents de scie. Il n’y a aucune suggestion évidente de panaches d’échappement, ce qui semble étrange, mais cela pourrait être le résultat de l’utilisation du capteur en combinaison avec le réglage de puissance de l’avion au moment de l’enregistrement, ainsi que des capacités générales de réduction de la signature thermique qui font partie de la conception. »

« Peu de temps après que Boeing ait remporté le contrat pour le F-47, nous avons examiné comment il aurait pu être influencé par le Phantom Works X-36, également un modèle de canard sans queue. »

Comme mentionné précédemment, la vidéo complète de Project Fear publiée aujourd’hui soulève de nouvelles questions sur le profil exact de la façade du design vu dans les images. L’idée d’utiliser un profil de nez en pelle sur un avion furtif remonte au démonstrateur Tacit Blue de Northrop, et elle a été trouvée sous sa forme moderne : le YF-23. Depuis, il est devenu courant de le voir sur des modèles peu observables (furtifs), et a été notamment présent dans les rendus officiels du F-47 publiés à ce jour.

Au-delà du nez, il existe encore de très grandes similitudes dans la forme de l’aile et du corps principal de l’avion vues dans les images et dans le concept DP-21 de Cummings.

À ce jour, rien n’indique qu’un prototype du F-47 EMD ait volé. Les responsables de l’armée de l’air ont déclaré à plusieurs reprises que le premier vol du nouveau chasseur de sixième génération du service devrait avoir lieu en 2028.

Nous savons que Boeing et Lockheed ont construit des modèles de démonstrateurs volants qui ont alimenté l’initiative Next Generation Air Dominance (NGAD), dans le cadre de laquelle le développement initial de ce qui est devenu le F-47 a été réalisé. Des rapports antérieurs ont évoqué la possibilité qu’il y ait eu un troisième démonstrateur NGAD, qui aurait pu être construit par Northrop Grumman. Cette société s’est volontairement retirée du concours d’avions de combat NGAD vers 2023 et aurait été sur le point d’être supprimée à l’époque.

Comme nous l’avons noté hier, ce qui est vu sur l’image thermique virale pourrait n’avoir aucun rapport avec le F-47. La Marine recherche également depuis quelques années un chasseur embarqué de sixième génération, communément appelé F/A-XX. Il y a eu au moins quelques croisements entre le F/A-XX et l’effort NGAD de l’Air Force. Le rendu que Boeing a partagé de sa proposition de conception du F/A-XX semble tout à fait conforme à ce qui a été montré du F-47 à ce jour. Northrop Grumman est l’autre société actuellement en compétition pour construire le chasseur porte-avions de sixième génération de la Marine, et a publié ses propres rendus.

Nous mettons en lumière l’horizon de demain, plus rapidement, plus fort et prêt lorsque le combattant en a besoin.#SAS2026 pic.twitter.com/r0uORyR5kM – Northrop Grumman (@northropgrumman) 20 avril 2026

De plus, il faut dire que les rendus officiels des F-47 et F/A-XX publiés à ce jour auront été soigneusement manipulés pour maximiser la sécurité des programmes, qui restent tous deux hautement classifiés, et pour fournir de la désinformation aux adversaires.

En passant, Cummings a également partagé son point de vue sur une éventuelle version navalisée du F-47 dans un article distinct sur LinkedIn l’année dernière. A cette époque, il écrivait :

« J’ai reçu un DM me demandant si j’avais envisagé une version Navy de mon récent concept de chasseur F-47, comme l’approche F-35A au F-35C. J’ai récemment terminé ma version F-47 Navy, que j’appelle le F-47N. Cependant, l’approche que j’ai adoptée était quelque peu différente : le F-35C utilisait une aile plus grande pour une portance à basse vitesse, alors que j’utilisais ma forme d’aile originale du F-47 et ajoutais un canard pour une portance et un contrôle plus faibles à basse vitesse. (inspiré du X-36), couplé au système de poussée vectorielle multi-axes (inspiré du X-44), a fourni une première coupe très raisonnable pour une version Navy. En général, une disposition canard a été traitée comme ajoutant plus de signature radar à un chasseur. Cependant, sur le YF-23, nous avons constaté que si la surface entièrement mobile (il s’agissait d’un empennage en V sur le YF-23) était maintenue « portée », dans ce cas alignée avec l’aile pendant la croisière, l’impact sur LO n’était pas un obstacle majeur à la réduction de la signature. La capacité de maintenir le canard porté est réalisable en utilisant la vecteurisation de poussée pour le trim en modes croisière et pénétration.

Il convient également de noter que la conception de la nouvelle vidéo thermique pourrait être liée à l’un des nombreux autres programmes, y compris ceux sans équipage. Néanmoins, cela correspond tout à fait à ce que nous attendrions d’une conception liée au F-47 et il semble très probable qu’il s’agisse du démonstrateur Boeing NGAD, si la vidéo est effectivement authentique, ce qui semble être le cas.

Il serait bien de dire que nous devrons attendre et voir si cet avion s’avère avoir un nez en forme de pelle plus traditionnel, ou même un design doux en forme d’arbre de Noël, mais nous ne le reverrons peut-être jamais. Espérons que ce ne soit pas le cas, surtout après que le F-47 soit rendu public, mais la conception finale présentera des différences significatives par rapport à ses prédécesseurs démonstrateurs technologiques.

Un merci spécial à @ElectroFluidSys sur X pour avoir attiré notre attention sur les publications de Darold Cummings sur LinkedIn.