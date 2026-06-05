Les législateurs exigent que la marine prouve que les cuirassés de classe Trump ne couleront pas la construction navale nucléaire américaine

Préoccupée par un impact en cascade sur l’industrie américaine de la construction navale nucléaire, déjà mise à rude épreuve, la commission des services armés de la Chambre des représentants souhaite que le secrétaire à la Marine prouve que l’achat du navire à propulsion nucléaire proposé Atout les cuirassés de classe n’aggraveront pas les retards de construction existants sur les porte-avions et les sous-marins. Cela fait suite à une décision du Congrès le mois dernier visant à empêcher la Marine de commencer la construction du premier de la nouvelle classe de cuirassés jusqu’à ce que le service fournisse l’assurance que les systèmes d’armes clés sont « suffisamment matures ». Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre rapport original ici.

« Le comité continue de soutenir les efforts visant à étendre la base industrielle maritime américaine et à accélérer la production de construction navale américaine et reconnaît les progrès qui ont été réalisés dans ces efforts grâce à la coordination entre le Congrès, le ministère de la Défense et l’industrie », indique l’amendement, qui avait été proposé par le représentant Joe Courtney, un démocrate du Connecticut. « Cependant, le comité est préoccupé par la possibilité de pression sur les chantiers navals nucléaires américains et la base industrielle maritime posée par le calendrier agressif proposé pour la production d’une plate-forme BBG(X) à propulsion nucléaire. »

Le Atout la classe a également été appelée BBG(X), le code de classification de coque d’un cuirassé à missiles guidés (G) (BB). La Marine a utilisé plus récemment le terme BBGN, reflétant la décision d’utiliser la propulsion nucléaire.

La principale préoccupation soulevée par la représentante Courtney est qu’il existe une limite aux endroits où les navires de guerre à propulsion nucléaire peuvent être construits.

« La commission note que les États-Unis n’exploitent que deux chantiers navals qualifiés pour construire des navires à propulsion nucléaire et qu’un seul de ces deux chantiers, situé à Newport News, en Virginie, construit activement des navires de surface, dont le Gerald R. Ford programme de porte-avions de classe », a noté Courtney. Il faisait référence à Newport News Shipbuilding, une division de Huntington Ingalls Industries.

« Le comité est conscient que les délais pour l’achèvement des trois Gué Les porte-avions de classe actuellement en construction ont connu des retards importants dus à diverses raisons, notamment des problèmes de chaîne d’approvisionnement et de main-d’œuvre », poursuit l’amendement. « Le comité craint que ces facteurs, associés à un manque de capacité physique de construction navale, pourraient être encore exacerbés par un nouveau programme de navires de surface à propulsion nucléaire et, sans une planification minutieuse, pourraient compromettre Gué prestation en classe.

Au-delà des préoccupations concernant la construction des navires, le comité est troublé par la Atout l’impact du cuirassé de classe sur la base de réacteurs navals américains, qui est également limitée à un seul fournisseur.

Cette société, BWXT Technologies, fournit des réacteurs pour le Gué transporteurs de classe, ainsi que Virginie et Colombie sous-marins nucléaires de classe en construction. Le programme de propulsion naval américain lui a récemment attribué des contrats d’une valeur de 1,4 milliard de dollars.

« L’achat de réacteurs nucléaires navals a généralement lieu 2 à 3 ans avant l’achat d’un navire respectif et les délais de production de réacteurs varient généralement de 6 à 8 ans », a avancé Courtney dans son amendement. Il « craint que le calendrier d’approvisionnement accéléré pour le programme BBG(X) n’ait un impact négatif sur cette chaîne d’approvisionnement ».

La première annonce officielle selon laquelle le Atout les navires de cette classe seraient à propulsion nucléaire lorsque la Marine a dévoilé son nouveau plan de construction navale le mois dernier. La Marine ne dispose plus d’avion de combat de surface à propulsion nucléaire depuis les années 1990.

Le plan déclaré du service est d’acquérir 15 Atout navires de classe entre l’exercice 2028 et 2055. Les commandes doivent être passées essentiellement une année sur deux. Cependant, deux devraient se succéder au cours des exercices 2030 et 2031.

L’estimation officielle la plus récente, accessible au public, du prix de ces bateaux est d’environ 17 milliards de dollars chacun. Cela éclipse ce que le service prévoit dépenser pour chacune des trois prochaines années. Gué transporteurs de classe mondiale, dont les coûts unitaires projetés varient entre 13 et 15 milliards de dollars environ.

Avec tout cela à l’esprit, le comité souhaite maintenant que le secrétaire à la Marine et le directeur du programme de propulsion nucléaire naval fournissent un rapport d’ici le 1er mars 2027 sur la « stratégie de la marine visant à concevoir et à construire le BBG(X) sans interférer avec les plans existants de construction navale à propulsion nucléaire », y compris la construction prévue des troisième, quatrième et cinquième navires. Gué transporteurs de classe, le futur USS Entreprise (CVN-80), USS Doris Miller (CVN-81) et USS William J. Clinton (CVN-82).

Le comité souhaite obtenir des informations sur :

« la stratégie de la Marine visant à réduire les retards de construction des CVN-80, CVN-81 et CVN-82 ; »

« les prévisions de la Marine concernant les délais de construction et de livraison d’un programme BBG(X) à propulsion nucléaire, y compris l’achat de matériaux à long délai de livraison, tels que les réacteurs nucléaires navals ; »

« une évaluation de la capacité des chantiers navals américains existants, certifiés pour la construction de navires à propulsion nucléaire, à soutenir la construction d’un BBG(X) à propulsion nucléaire sans retarder la construction prévue des navires en projet et sous contrat au sein du Virginie classe, Colombie sous-marin de classe, et Gerald R. Ford programmes de transporteurs de classe ; »

« une évaluation de la capacité de la base industrielle de réacteurs nucléaires navals américains à soutenir la construction d’un BBG(X) à propulsion nucléaire sans retarder la construction prévue des sous-marins et des porte-avions projetés et sous contrat » et

« un résumé des fournisseurs de la base industrielle maritime, en particulier ceux qui proposent des articles à long délai de livraison ou qui ont des fournisseurs uniques, et leur capacité à soutenir la construction du BBG(X) sans retarder la construction des efforts de construction navale déjà programmés ».

Outre les questions soulevées par Courtney, le représentant Christopher Deluzio, un démocrate de Pennsylvanie, s’est dit préoccupé par le fait que la Marine fasse des « hypothèses optimistes sur les technologies » dans un amendement distinct au dernier projet de la NDAA de la Chambre. Il a spécifiquement cité « l’exploitation avec une arme nucléaire, la conception, les coûts, le calendrier et la production des navires, et l’absence de concepts clairs d’opérations ou d’engagement à intégrer des pratiques commerciales exemplaires » en ce qui concerne le Atout programme de classe. L’amendement complet de Deluzio aborde également certains aspects de l’initiative de modernisation navale de la Flotte dorée de l’administration Trump.

L’amendement de Deluzio ordonne au contrôleur général des États-Unis de fournir un mémoire au comité de la Chambre sur les services armés au plus tard le 1er janvier 2027 sur la manière dont il évaluera :

« l’analyse de rentabilisation du programme BBG(X), y compris les paramètres de coût, de calendrier et de performance prévus, ainsi que toutes les hypothèses inhérentes à l’exécution de l’analyse de rentabilisation ; »

« les nouveaux systèmes et technologies requis pour construire, exploiter et maintenir le BBG(X), y compris les coûts et les risques de ces technologies et les mesures prises par la Marine pour atténuer ces risques ; »

« la mesure dans laquelle et comment la Marine envisage d’exécuter des opérations maritimes distribuées avec le BBG(X) ainsi que d’autres actifs de la Golden Fleet ; »

« la mesure dans laquelle la Marine envisage d’intégrer des pratiques commerciales de pointe dans son approche d’acquisition de BBG(X) et d’autres actifs de la Golden Fleet » et

« l’impact de BBG(X) et d’autres actifs de Golden Fleet sur les plans d’acquisition et de construction des programmes de construction navale existants de la Marine. »

Nous avons contacté le bureau des médias du secrétaire par intérim de la Marine, Hung Cao, pour obtenir des commentaires et mettrons à jour cette histoire avec toutes les informations pertinentes partagées.

La prochaine administration est confrontée à d’énormes priorités concurrentes, et des membres du Congrès se demandent déjà si l’effort de cuirassé constitue la meilleure utilisation des ressources disponibles.

L’exigence du comité que la Marine prouve que ces navires n’entraveront pas les travaux de construction navale nucléaire est un autre rappel que des eaux agitées attendent le pays. Atout classe.