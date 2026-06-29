Le démonstrateur MQ-25 Stingray monte à bord de l’USS Nimitz pour les célébrations du 250e anniversaire des États-Unis

Le porte-parole nous a demandé de contacter le Naval Air Systems Command (NAVAIR) pour plus d’informations sur l’état actuel du programme MQ-25. Le T-1 vole depuis 2019 et a participé à de nombreux tests en soutien au développement du Stingray dans les airs et au sol. Cela comprend également les tests de manutention du pont à bord du Nimitz transporteur de classe USS George HW Bush en décembre 2021, nous y reviendrons plus tard. Le T-1 n’a jamais décollé ni atterri à bord d’un porte-avions de la Marine et aurait dû être transporté à bord Nimitz.

« Pour honorer le 250e anniversaire des États-Unis, le prototype MQ-25A T1 est à bord de l’USS Nimitzoffrant un aperçu de l’aile aérienne porte-avions de la Marine du futur », a également écrit Boeing dans un article sur X. « La marque spéciale « Boeing Backs America » souligne notre soutien à l’aviation américaine.

L’USS Nimitz a navigué dans l’océan Atlantique dans le cadre de l’exercice de flotte 250 (FLEETEX 250). Il s’agit d’un grand événement multinational qui se déroule parallèlement à plusieurs célébrations marquant le 250e anniversaire des États-Unis. Outre les États-Unis, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Chypre, le Danemark, la France, l’Allemagne, le Mexique, le Maroc, les Pays-Bas, la Norvège, le Pérou, le Sénégal, l’Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni y participent également, selon la marine. Dans le cadre des activités FLEETEX 250 la semaine dernière, Nimitz avait pris la tête d’un exercice de photographie de voile de groupe auquel participaient 25 autres navires de guerre de 13 des pays participants.

Le démonstrateur T-1 a été attaché au pont du porte-avions pour les photos, avec quatre chasseurs F/A-18E Super Hornet et deux porte-avions C-2A Greyhound à bord des avions de livraison. Le drone dispose notamment de nouveaux marquages ​​« 250 » inscrits en bleu de part et d’autre du fuselage.

Comme indiqué, la taille du T-1 se démarque lorsqu’il est garé à côté des F/A-18E, qui ne sont pas eux-mêmes de petits avions. Le MQ-25 de production a une envergure de 75 pieds, selon Boeing. Avec ses ailes repliées, le drone mesure toujours 31,3 pieds de diamètre et 51 pieds de long. À titre de comparaison, l’envergure du Super Hornet est de près de 45 pieds et sa longueur est d’un peu plus de 60 pieds, selon la Marine.

Le T-1 semble grand même lorsqu’on le compare aux C-2A, du moins avec leurs ailes repliées. Avec ses ailes déployées, le Greyhound mesure 80 pieds sept pouces d’un bout à l’autre, selon la Marine. Il mesure également 56 pieds et 10 pouces de longueur.

Tout cela souligne la quantité de travail que la Marine devra accomplir pour préparer les MQ-25 de production à une utilisation opérationnelle de routine. Comme nous l’écrivions il y a environ un an, lors de l’annonce du début des tests au sol du représentant de production Stingray :

Les Stingrays devront également être intégrés à la cadence existante des opérations du poste de pilotage, y compris simplement trouver comment les déplacer au milieu de l’agitation des autres activités. Les ponts porte-avions sont des environnements physiquement très contraints et présentent des conditions d’opération très différentes par rapport aux bases terrestres. Cela est vrai même pour les opérations aériennes avec équipage, où les personnes à bord peuvent fournir une connaissance supplémentaire de la situation. Un système portable semblable à un gant que le personnel pouvait utiliser pour la manipulation du pont a notamment été utilisé lors des tests du X-47B. Un autre type de dispositif de contrôle portable a également été utilisé dans le passé pour tester le démonstrateur T-1 MQ-25. La vidéo publiée aujourd’hui ne semble pas offrir de nouvelles informations majeures sur la manière dont la Marine envisage de manœuvrer le Stingray sur les ponts des porte-avions.

Ceci s’ajoute à des essais en vol plus généraux, notamment la démonstration que les drones peuvent décoller et atterrir en toute sécurité depuis des porte-avions de la Marine, ainsi que l’intégration avec les systèmes de contrôle de ces navires. Le MQ-25 apportera de nouvelles tactiques, techniques et procédures aux escadres aériennes du service, et ouvrira la porte à de nouveaux développements opérationnels.

À l’heure actuelle, la mission principale du MQ-25 sera d’étendre la portée des autres avions de l’aile aérienne du transporteur. Il s’agit d’une capacité essentielle pour la Marine, car les bulles adverses d’interdiction d’accès et de déni de zone, en particulier celles que l’Armée populaire de libération (APL) chinoise a établies et continue de développer, menacent de pousser les porte-avions hors de portée des zones cibles.

Par extension, le Stingray éliminera également le besoin d’utiliser des F/A-18F Super Hornets avec équipage dans le rôle de ravitailleur, les libérant ainsi pour d’autres missions et réduisant l’usure de ces cellules.

La présentation du T-1 lors du FLEETEX 250 met en évidence le programme Stingray et son importance pour la Marine. Ces efforts ont été confrontés à des retards importants et à une augmentation des coûts ces dernières années, l’objectif initial étant que le MQ-25 atteigne sa capacité opérationnelle initiale (IOC) en 2024. Comme indiqué, le premier exemplaire représentatif de la production n’a volé qu’en avril, malgré les efforts majeurs de la Marine et de Boeing pour atteindre cette étape avant la fin de 2025. Reste à savoir quand ce drone pourrait faire sa première apparition sur un pont porteur, mais la Marine vise désormais à atteindre l’IOC l’année prochaine.

En passant, le fait de transporter le T-1 pour l’afficher lors du FLEETEX 250 et des événements associés peut être la mesure dans laquelle Nimitz embarque jamais de MQ-25. La Marine a prolongé la durée de vie du porte-avions en raison d’un certain nombre de facteurs, mais seulement jusqu’en mars de l’année prochaine. L’USS George HW Bush a reçu un centre de contrôle de drones, le premier du genre, en 2024. La Marine a ensuite décidé d’installer cet équipement sur l’USS. Carl VinsonUSS Théodore Rooseveltet USS Ronald Reagancréant un premier groupe de Nimitz transporteurs de classe qui seront en mesure d’exploiter les Stingrays.

La Marine considère également le MQ-25 comme un « éclaireur » pour les futurs ajouts sans équipage à ses escadres aériennes porteuses. Cela devrait inclure des drones d’avions de combat collaboratifs (CCA) embarqués, un effort qui en est encore à ses balbutiements. Les responsables de la Marine ont parlé dans le passé d’un objectif visant à ce que la composition des futures escadres aériennes des transporteurs soit à 60 % ou plus sans équipage.

En attendant, la dernière apparition du T-1 sur le pont de l’USS Nimitz a déjà souligné les grands changements à venir dans les ailes aériennes des porte-avions de la Marine, au sens figuré et littéral.