Le point de vue d’un pilote de Boeing 777 lors d’un passage extrêmement bas d’un avion de Boeing capturé dans une vidéo virale

Pour un pilote d’avion cargo Boeing 777 avec qui nous avons parlé, la vidéo virale d’un 777 effectuant un passage terriblement bas et une inclinaison brusque au-dessus d’un aérodrome du Texas était un spectacle « choquant » à voir.

« Choquant, oui », s’est exclamé Steve Jones, un ancien pilote du Navy MH-53E Sea Dragon qui pilote désormais des 777 pour Atlas Air. « ‘Jésus-Christ !’ ou ‘putain de merde !’ me viennent à l’esprit, mais choquer fera l’affaire.

Jones réagissait à un clip vidéo de 37 secondes de l’avion – peint aux couleurs de Qatar Airways Cargo – survolant la piste du Horseshoe Bay Private Jet Center à Horseshoe Bay, au Texas. Au bout de 12 secondes environ, l’avion s’incline brusquement vers la droite, plaçant le bout de l’aile droite juste au-dessus du sol avant de prendre de l’altitude et de s’envoler.

Que raso!

Un 777-200LR(F) est dans le processus de préparation pour l’entrée au Qatar et il a une vue spectaculaire sur le Horseshoe Bay Resort Jet Center, au Texas !

Esse foi baixo! pic.twitter.com/btzClzKiU5 – Eric Breno ✈️🇧🇷 (@EBaviation) 25 juin 2026

Jones a estimé que l’avion volait à environ 50 pieds du sol pendant la partie « à plat » de son survol et se déplaçait entre 210 et 220 nœuds.

« On dirait que les rabats et les lattes sont relevés », a noté Jones.

L’altitude et la vitesse exactes sont inconnues.

Putain de merde, c’est réel…

Ce passe-bas était génial, mais la FAA ne va certainement pas l’apprécier. https://t.co/wdjwayr5HD pic.twitter.com/0fCv4qZiyt – Observateur KIWA (@KiwaSpotter) 25 juin 2026

« Deux choses me sont venues à l’esprit », a déclaré Jones après avoir regardé la vidéo. « Le pilote est probablement très bon, ou chanceux, car il était extrêmement bas, et vous pouvez voir que le bout de l’aile droite s’est rapproché du sol. Vous ne pouvez même pas voir les ailes depuis l’intérieur du cockpit. Vous regardez quelque part comme une envergure de 212 pieds. »

À l’intérieur du cockpit, « il y a de nombreux avertissements que l’équipage doit soit désactiver, soit ignorer », a déclaré le pilote du 777. « Par exemple, il y a un avertissement de proximité du sol. Il y a un avertissement de configuration – non seulement le « whoop whoop » retentit, mais il y aura également des signaux sonores indiquant que « vous êtes près du sol, tirez vers le haut, tirez vers le haut ». Les alarmes de taux de chute se déclencheraient. Toutes ces choses se produisent. Il y a certaines choses que vous pouvez désactiver pour empêcher ces choses, mais pas toutes en même temps.

« C’est une très bonne vidéo », a déclaré Jones, « mais ce n’est pas une chose intelligente à faire. »

La raison, a-t-il expliqué, était que « l’avion n’est pas conçu » pour voler comme ça. « Une rafale de vent dans la mauvaise direction, ou un jugement sur son altitude et sa hauteur réelles aurait pu être erroné. Il y a beaucoup d’avions aussi proches du sol qui roulent à ces vitesses. »

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il aurait pu être difficile pour le pilote de réaliser une telle manœuvre, Jones nous a répondu que l’avion était très indulgent.

« Le Triple Seven est un avion très facile à piloter… Il est très doux sur les commandes. C’est un avion bien conçu pour pouvoir voler à des altitudes, décoller et atterrir, mais pas pour voler pendant de longues périodes à basse altitude au-dessus du sol. Vous avez des modules moteur qui pendent, de longues envergures. »

« Je n’ai jamais piloté cet avion dans cette configuration particulière aussi basse, mais j’imagine qu’il n’est pas nécessairement difficile de voler. Cela se résume à « ce n’est pas parce que vous pouvez le faire que vous devriez le faire ». »

Jones, qui totalise environ 850 heures à bord d’un 777, a déclaré qu’il ne voudrait pas prendre un vol comme celui vu sur la vidéo.

« Si j’étais copilote ou premier officier aux commandes de cette situation, je n’aurais pas été à l’aise, et j’aurais dit ‘Je ne suis pas à l’aise avec ça’ et j’aurais essayé d’y mettre un terme, mais encore une fois, je ne connais pas les circonstances autour de cela, donc je ne peux pas spéculer, mais avec deux cerveaux, parfois trois ou quatre cerveaux dans le cockpit, généralement la voix de la raison s’élève entre d’autres personnes. «

Les choses ne se passeraient pas bien pour lui s’il était filmé en train de voler ainsi, a reconnu Jones.

«Je perdrais mon emploi», a déclaré Jones en riant. « Je ne sais même pas s’ils me demanderaient pourquoi je ferais cela. Je perdrais probablement mon emploi. »

Il y a d’autres facteurs à prendre en compte en ce qui concerne les réactions officielles à ce vol, a déclaré Jones.

« Ce que je ne sais pas, c’est si ce pilote en particulier avait l’autorisation de le faire », a-t-il déclaré. « Il aurait donc pu s’agir d’une autorisation de la tour, d’une autorisation de l’entreprise, ou autre, pour créer quelque chose comme ça. Mais connaissant l’état de l’industrie, s’il n’y avait pas d’autorisation ou d’autorisation préalable, ce pilote et cet équipage perdraient probablement leur emploi. »

Les dossiers de la FAA montrent que le jet, N-705DN, est immatriculé auprès de Jetran LLC, une société de location et de services d’avions dont l’adresse est à Horseshoe Bay. Nous les avons contactés pour plus de détails sur l’état de l’avion et pourquoi il volait si bas. Cependant, la compagnie aurait publié une déclaration affirmant que le vol passe-bas « ne reflète pas les normes opérationnelles » et que l’avion effectuait « un vol d’essai avant livraison » avant d’être remis à Qatar Airways.

Jetran n’a pas tardé à souligner que « les pilotes à bord n’étaient pas des pilotes de Qatar Airways ».

Bien que la déclaration concernant le survol à basse altitude du Boeing 777 ait été publiée par Jetran, je ne peux m’empêcher de penser que Qatar Airways a eu son mot à dire sur son contenu. Aie! pic.twitter.com/FlHrnNJbnV – Matt Maszczynski (@yourownkanoo) 25 juin 2026

Qatar Airways Cargo « a un accord avec Jetran pour cinq avions. DHL et Ethiopian Airlines devraient également prendre livraison de l’avion à l’avenir », selon Actualités mondiales aérospatiales.

« En tant que client de lancement du 777-200LRMF, cette étape marque un moment important à la fois pour Mammoth Freighters et Jetran », a déclaré Jordan Jaffe, PDG de Jetran, à la publication en avril. « Dès le début, nous avons eu une grande confiance dans l’équipe d’ingénierie de Mammoth et dans sa vision du programme. »

L’avion est un ancien 777-200LR de Delta Air Lines qui a été converti en configuration cargo par Mammoth Freighters, selon FlightRadar24.

« Mammoth Freighters a été informé d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant un vol à basse altitude d’un avion cargo 777 converti en Mammoth aux couleurs de Qatar Airways », a indiqué la société dans un communiqué publié sur son site Internet. « Mammoth n’est pas le propriétaire de l’avion et Mammoth ne contrôlait pas l’avion au moment de la manœuvre. Le propriétaire actuel (qui n’est pas Qatar Airways) contrôlait l’avion au moment de la manœuvre. L’avion est dans ses dernières étapes de préparation avant sa livraison à Qatar Airways. »

« Bien que l’avion soit peint aux couleurs de Qatar Airways, il n’appartenait ni n’était exploité par Qatar Airways, ne portait pas d’immatriculation de Qatar Airways et les pilotes à bord n’étaient pas des pilotes de Qatar Airways. »

La FAA nous a dit « qu’elle est au courant des rapports sur cet événement et qu’elle étudie la question ». Nous avons également contacté Qatar Airways et Horseshoe Bay Private Jet Center.

Quant à savoir pourquoi quelqu’un autoriserait un vol comme celui-là, Jones haussa les épaules.

« C’est un avion cargo. Il a pour mission de déplacer des marchandises d’un point A à un point B, pas de créer des vidéos pour Instagram », s’est moqué Jones. « Du point de vue de l’entreprise, je ne connais pas leurs politiques, mais je peux imaginer qu’une entreprise possédant un avion de 300 millions de dollars et l’assurance qui l’accompagne ne permettrait pas qu’un tel vol ait lieu à moins qu’elle ne l’autorise. »

La raison pour laquelle cela serait n’est pas claire.

« Parfois, vous voyez des constructeurs comme Boeing ou Airbus faire une démonstration au Salon du Bourget, où vous verrez un décollage abrupt, une montée ou un passage bas », a déclaré Jones. « Je n’en ai jamais vu un aussi bas auparavant, même lors d’un spectacle aérien. »

S’adressant à nous lors d’une escale au Luxembourg, Jones a déclaré que jusqu’à présent, il n’avait pas entendu beaucoup de bruit de la part de la communauté des pilotes du 777 à propos de cette vidéo, mais qu’il s’attendait à ce que cela change.

« Donnez-lui quelques heures ou quelques jours et je le ferai probablement », a-t-il déclaré.