Les chasseurs Gripen E officiellement commandés par l’Ukraine

La société de défense suédoise Saab a annoncé aujourd’hui avoir signé un contrat pour fournir 16 chasseurs Gripen E à l’Ukraine. Une fois arrivés dans le pays, les avions fourniront probablement à l’Ukraine ses avions de combat les plus performants, et ce développement intervient après que Stockholm a accepté de faire don de jusqu’à 16 des Gripen C/D de la génération précédente à l’Ukraine. La livraison des Gripen C/D en Ukraine devrait avoir lieu début 2027, tandis que la livraison des Gripen Es est prévue à partir de 2029.

Renforcer notre ciel ! L’Ukraine et la Suède ont signé un accord historique pour l’achat de 16 avions de combat avancés Gripen E. Ces avions renforceront considérablement nos capacités contre les drones, les missiles de croisière et l’aviation ennemie.

Dans un premier temps, nous recevrons 16 jets Gripen C/D dans… pic.twitter.com/Vq3N0xF2Kr – Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 30 juin 2026

L’accord a été signé entre Saab et l’Administration suédoise du matériel de défense (FMV), l’agence gouvernementale d’approvisionnement agissant sous l’égide du ministère suédois de la Défense. La commande est évaluée à environ 24,6 milliards SEK (environ 2,5 milliards de dollars) et sera enregistrée au troisième trimestre de cette année.

Saab devrait livrer les nouveaux avions à la FMV entre 2029 et 2030, après quoi ils seront transférés en Ukraine.

Outre les 16 chasseurs Gripen E, le contrat comprend également des pièces de rechange ainsi que des articles et équipements associés.

« Je suis profondément fier que la Suède et Saab puissent désormais permettre la fourniture du Gripen E à l’Ukraine, apportant ainsi un chasseur de classe mondiale qui transformera les capacités de l’armée de l’air ukrainienne. Cela renforcera considérablement la défense aérienne de l’Ukraine et contribuera à garantir que le pays puisse protéger sa population et sauvegarder son avenir », a déclaré Micael Johansson, président et chef de la direction de Saab, dans un communiqué de la société.

La même déclaration souligne également les caractéristiques particulières de la série Gripen qui, selon elle, la rendent idéale pour les opérations avec l’armée de l’air ukrainienne :

« Le Gripen est conçu pour faire face aux menaces avancées dans des environnements exigeants. La flexibilité opérationnelle et la résilience permettent des opérations sur de courtes distances, sur des pistes ou des routes temporaires, prenant en charge des opérations dispersées et une haute disponibilité. L’architecture logicielle facilite les mises à niveau continues et l’adaptation aux exigences opérationnelles changeantes. Avec de faibles besoins de maintenance et un délai d’exécution rapide, Gripen offre une capacité de chasseur avancée et rentable, facile à utiliser et à entretenir. »

Ces qualités, non limitées à la philosophie de conception du Gripen, mais particulièrement intégrées à celle-ci, sont quelque chose que nous avons exploré dès 2022, dans le contexte de livraisons potentielles en Ukraine. Dans notre article précédent, nous avons noté :

Conçu pendant la guerre froide pour répondre à la menace soviétique, le Gripen a été conçu pour être efficace, durable et facile à utiliser dans des conditions de guerre. Il a été spécialement conçu pour être entretenu et réarmé par de petites équipes – comprenant souvent du personnel conscrit – tout en opérant à partir d’emplacements dispersés tels que des routes et des pistes d’atterrissage improvisées au lieu de bases aériennes traditionnelles. L’ensemble du concept de l’avion est centré sur le maintien d’opérations de combat dans des environnements exigeants, y compris des conditions météorologiques froides prolongées.

Même avec ses chasseurs existants, l’armée de l’air ukrainienne a développé des tactiques et des équipements pour faire fonctionner ces avions à partir d’endroits dispersés à travers le pays. Avant le conflit actuel, les combattants ukrainiens s’entraînaient à utiliser les autoroutes comme alternatives aux pistes d’atterrissage traditionnelles.

Le Gripen C/D représente déjà une avancée significative, mais, comme indiqué, il s’agit d’avions de la génération précédente, et ce sont des avions d’occasion tirés des stocks suédois pour accélérer la livraison.

Comparé au Gripen C/D, le Gripen E, comme vous pouvez le lire ici, est une proposition très différente, malgré son apparence superficiellement similaire.

Contrairement à l’ancien avion, le Gripen E a un fuselage plus grand qui peut contenir environ 30 % de carburant en plus et dispose d’un moteur General Electric F414 plus puissant, ainsi que d’un total de 10 points d’attache pour les armes et autres magasins. Le cockpit est entièrement revu et le pilote dispose d’un seul écran Wide Area Display (WAD), remplaçant les trois écrans séparés du Gripen C/D.

Le Gripen E peut transporter jusqu’à sept missiles air-air MBDA Meteor au-delà de la portée visuelle, des armes également compatibles avec le Gripen C/D, bien que dans le nouvel avion, ils soient intégrés au radar actif à balayage électronique (AESA) Leonardo ES-05 Raven et au capteur de recherche et de suivi infrarouge (IRST) Leonardo Skyward G.

L’ES-05 Raven devrait être le premier radar de combat AESA pour l’Ukraine. Les réseaux de ce type apportent un coup de pouce significatif aux avions de combat modernes. Par rapport à la technologie traditionnelle de matrice à balayage mécanique, un AESA peut trouver et suivre une cible à une distance beaucoup plus grande, plus rapidement et avec un plus grand degré de précision. Cela s’applique également aux menaces plus petites, notamment celles dont la signature radar est limitée ou celles qui volent à des niveaux très bas, que les radars plus anciens ont beaucoup plus de mal à détecter. Cela le rend particulièrement pertinent pour les drones de chasse et les missiles de croisière, qui sont de petites cibles souvent rencontrées par l’Ukraine. en masse.

Une caractéristique particulière du ES-05 Raven sur le Gripen E est le fait que le radar est monté sur un repositionneur rotatif, également connu sous le nom de plateau cyclique. Comme vous pouvez le lire ici, cela permet à l’antenne à balayage électronique, qui est normalement fixée en position avancée sur les avions de combat, d’être orientée vers la gauche et vers la droite afin d’augmenter son champ de vision.

Comme nous l’avons évoqué par le passé, le Meteor fournirait à l’Ukraine une classe d’armes air-air dont elle a cruellement besoin pour rétablir l’équilibre face aux avions de combat russes.

Le Meteor fait partie des missiles air-air les plus performants en service opérationnel partout dans le monde. Grâce à sa propulsion statoréacteur, qui peut être étranglée lors des différentes phases de vol, le Meteor est généralement considéré comme efficace contre certains types de cibles jusqu’à environ 130 milles.

Le Meteor dispose également d’un autodirecteur radar actif pour la phase terminale et d’une liaison de données bidirectionnelle qui l’alimente en mises à jour en vol lorsqu’il vole vers sa cible et fournit des informations au pilote dans l’avion de lancement.

Tous les Gripen peuvent également être armés du missile air-air avancé à moyenne portée (AMRAAM) AIM-120 qui arme les chasseurs F-16 ukrainiens ainsi que plusieurs de ses systèmes de défense aérienne au sol.

L’avion à réaction comprend également un nouveau système de guerre électronique Saab (EWS), doté d’un système d’avertissement d’approche de missile sphérique (MAWS) à 360 degrés.

L’architecture avionique du Gripen E est moins évidente, conçue pour permettre l’insertion rapide de nouveaux matériels et d’applications logicielles mises à jour pour entreprendre de nouvelles missions. Les clients sont également en mesure de concevoir et de développer leurs propres logiciels pour introduire de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes afin de suivre le rythme des menaces en constante évolution.

En outre, l’Ukraine pourra maximiser le potentiel de ses Gripens en les exploitant conjointement avec ses deux avions aéroportés d’alerte et de contrôle (AEW&C) Saab 340 équipés du radar Erieye qui ont été offerts par la Suède.

Le Saab 340 AEW&C peut servir de plate-forme de contrôle des chasseurs aéroportés en détectant et en suivant les cibles russes, en hiérarchisant les menaces et en dirigeant les chasseurs amis pour les intercepter. Grâce à son système de liaison de données, l’avion peut également fournir des mises à jour de guidage à mi-parcours aux missiles après le lancement. Cela permet aux pilotes de chasse d’engager des cibles sans nécessairement activer leur propre radar. Au lieu de cela, un missile peut se voir attribuer une cible avant son lancement, être tiré, puis recevoir des mises à jour de guidage continues de l’avion AEW&C jusqu’à ce qu’il atteigne la cible. Le radar Erieye est également particulièrement efficace pour suivre des cibles terrestres et maritimes.

Le Brésil a été le premier client à l’exportation du Gripen E (qui a également pris la version biplace du Gripen F), sa décision d’acheter le chasseur étant influencée dans une large mesure par l’opportunité d’établir une ligne de production nationale. Elle a été suivie par la Thaïlande, qui a obtenu un petit lot de Gripen E/F pour renforcer sa flotte de Gripen C/D existante, et par la Colombie, qui achète également des Gripen E/F. La Suède a quant à elle commandé 60 Gripen Es, dont le premier a été livré à une unité opérationnelle l’année dernière.

Sinon, les points communs entre les avions garantiront que le Gripen E sera plus facile à introduire pour les Ukrainiens.

Selon les autorités suédoises, la formation des pilotes et techniciens ukrainiens sur le Gripen C/D est déjà en cours et sera élargie cet automne.

Ces Gripen Es pourraient n’être que le début d’un programme bien plus vaste.

L’ambition à long terme reste de 100 à 150 avions Gripen. Cependant, ce transfert n’existe pour l’instant qu’à titre de déclaration d’intention, comme nous l’avons déjà signalé.

L’industrie de défense suédoise continue de montrer pourquoi elle est importante pour la Suède, l’Ukraine et l’Europe. Gripen est avancé, résilient et conçu pour des conditions exigeantes. Il s’agit de la première étape de l’ambition déclarée de l’Ukraine d’acquérir au fil du temps jusqu’à 150 avions Gripen E/F. (4/4) – Pål Jonson (@PlJonson) 30 juin 2026

Une lettre d’intention similaire couvre un projet selon lequel Kiev achèterait jusqu’à 100 chasseurs Dassault Rafale F4 à la France au cours des 10 prochaines années. Ces Rafale sont au moins aussi avancés que le Gripen Es, et supérieurs à certains égards, mais des questions brûlantes subsistent quant à savoir s’ils peuvent tous deux être achetés, surtout en si grand nombre.

Le Gripen E représente une affaire encore plus importante pour l’Ukraine que le Gripen C/D. L’armée de l’air ukrainienne a déjà reçu des F-16 fournis par l’Occident et un plus petit nombre de Mirage 2000, mais elle dépend toujours fortement de ses chasseurs de l’ère soviétique. Le MiG-29 Fulcrum, en particulier, a été continuellement adapté pour transporter de nouveaux armements, à la fois fournis par l’Occident et développés localement, mais ce sont tous des avions à réaction vieillissants et la flotte dans son ensemble a été régulièrement réduite par attrition.

Ensemble, les Gripen C/D et Gripen E fourniront à l’Ukraine une force de chasse moderne et en réseau, contrairement à tout ce qu’elle a exploité auparavant. Associé aux missiles Meteor à longue portée et au support Erieye AEW&C, l’avion améliorera considérablement la capacité de l’Ukraine à défier la puissance aérienne russe et à défendre son espace aérien, et il sera également capable de lancer des attaques précises contre des cibles de surface.

Peut-être plus important encore, ces avions de fabrication suédoise feront entrer l’armée de l’air ukrainienne dans une nouvelle ère dans laquelle elle sera dirigée par des avions de combat avancés de fabrication occidentale.