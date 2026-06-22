Le « drone de combat » turc s’est associé au chasseur-entraîneur M-346 lors d’essais d’autonomie

Le turc Baykar et l’italien Leonardo affirment avoir terminé avec succès les premiers essais réels de leur concept K-SWARM, démontrant des opérations collaboratives entre des avions avec et sans équipage dans le cadre d’un effort visant à développer des capacités de combat aérien autonomes de nouvelle génération. Les essais, impliquant le véhicule aérien de combat sans équipage (UCAV) Kizilelma de Baykar et le chasseur-entraîneur léger M-346 de Leonardo, sont les derniers à explorer ce qui est en train de devenir rapidement un élément clé dans l’évolution du combat aérien.

Leonardo et Baykar ont annoncé le développement aujourd’hui. Les essais ont eu lieu le mois dernier au centre de vol et d’essais de Baykar à Çorlu, en Turquie, et impliquaient une variante M-346 Fighter Attack appartenant à Leonardo et un UCAV Kizilelma. Un T-346A de l’armée de l’air italienne, la version d’entraînement du M-346, était disponible comme avion de poursuite.

Lors de la campagne d’essais en vol, le Kizilelma a effectué son roulage et son décollage de manière autonome. Il rejoint ensuite de manière autonome le M-346 en formation. À ce stade, l’équipage de deux personnes à bord de l’avion a pris le contrôle total du Kizilelma.

Le Kizilelma a utilisé pour les essais des algorithmes dits d’autonomie de flotte intelligente développés par le laboratoire Hardware-in-the-Loop (HIL) de Baykar.

Une fois « remis » au M-346, les pilotes de l’avion à réaction ont utilisé une suite avionique nouvellement développée et entièrement intégrée pour commander différentes formations. Via un système informatique avec/sans équipage, le Kizilelma a effectué différentes manœuvres et formations, y compris des changements de position, des séparations et des ralliements. Celles-ci ont été exécutées de manière autonome par le drone, les pilotes du M-346 étant uniquement chargés de fournir les commandes initiales.

Ce qui a été décrit comme un système avancé d’échange de données par radiofréquence a été utilisé pour partager toutes les données entre les plates-formes.

Les essais Kizilelma/M-346 à Çorlu constituaient la première phase réelle du programme K-SWARM de Leonardo et Baykar, qui se concentre sur le développement de l’interopérabilité entre les avions avec et sans équipage. Les entreprises appellent cela une équipe avec ou sans équipage (CUC-T), mais elle est également désignée par d’autres noms, notamment une équipe avec ou sans équipage (MUM-T) ou une équipe de combat collaborative.

Quel que soit le terme, l’ambition est similaire : faire partir au combat les futurs pilotes de chasse accompagnés de drones sous leur contrôle, prêts à tirer, à recueillir des renseignements, à brouiller les communications ou à servir de leurres.

Baykar et Leonardo ont contribué à accélérer le démarrage de ces essais d’équipe avec ou sans équipage en exécutant d’abord des missions simulées, notamment en utilisant un simulateur de mission complète M-346 à Venegono, en Italie, et le laboratoire de capacité et de conception des produits Leonardo, ou PC2LAB, à Turin. Cela signifiait que les algorithmes, ainsi que les tactiques et procédures, pouvaient d’abord être testés dans le domaine virtuel.

La montée en puissance rapide du Kizilelma en tant qu’UCAV de type chasseur a été remarquable, et des étapes impressionnantes ont été franchies en cours de route.

De manière générale, le Kizilelma est l’un des rares projets de drones de combat aérien de type chasseur à avoir abouti à du matériel. Le développement du Kizilelma a commencé dès 2013, même si le projet n’a été révélé au public qu’en juillet 2021, lors de la présentation des études conceptuelles.

Kizilelma a volé pour la première fois – très brièvement – ​​en décembre 2022, comme vous pouvez le lire ici. Cette étape est survenue quelques semaines seulement après l’émergence du Kizilelma pour les essais au sol.

L’UCAV est censé être supersonique (au moins dans les versions ultérieures), avoir un certain degré de caractéristiques observables réduites et être adapté aux types de missions de combat aérien généralement entreprises par des avions de combat avec équipage. En particulier, il est considéré comme un drone compagnon du chasseur turc avec équipage TF Kaan de nouvelle génération. Dans sa forme définitive, le drone est propulsé par un seul turboréacteur à double flux Ivchenko-Progress AI-322F de fabrication ukrainienne délivrant près de 10 000 livres de poussée avec postcombustion.

À la fin de l’année dernière, la Turquie a annoncé que le Kizilelma avait utilisé un missile air-air Gökdoğan de fabrication turque pour détruire un drone cible, marquant la première fois qu’un UCAV lançait un missile air-air guidé par radar. Quelques jours plus tard, Boeing a poursuivi cet exploit lorsque son drone MQ-28A Ghost Bat a lancé un missile air-air avancé à moyenne portée (AMRAAM) AIM-120 dans le sud de l’Australie.

Une prochaine série de tests K-SWARM est prévue dans les mois à venir, avec plus de complexité et des fonctions supplémentaires. Les entreprises affirment que cela nécessitera des niveaux plus élevés de connaissance de la situation et des ressources travaillant ensemble « comme un seul » pour atteindre les objectifs de la mission. D’autres détails, y compris la manière dont une meilleure connaissance de la situation sera obtenue, n’ont pas été divulgués, mais il convient de noter que le Kizilelma a déjà été testé avec un capteur électro-optique et un système de ciblage Toygun, ainsi qu’un radar à réseau actif à balayage électronique (AESA).

En fin de compte, cependant, le programme K-SWARM vise à exploiter la technologie de l’IA pour permettre aux systèmes sans équipage de passer progressivement du pilotage à distance à l’autonomie, ce qui suggère que, dans les essais futurs, le Kizilelma mènera de manière autonome des missions et des manœuvres plus complexes sous le commandement des pilotes du M-346. À tout moment, ces pilotes humains conserveront le contrôle total et la prise de décision, affirment les entreprises.

Un UCAV fonctionnant sous le contrôle d’un avion tactique avec équipage représente une étape majeure pour la Turquie, la plaçant parmi un très petit groupe de pays cherchant à acquérir cette capacité avancée. Publiquement, de telles collaborations avec ou sans équipage se limitent en grande partie à des efforts expérimentaux aux États-Unis et en Chine. Entre-temps, nous en savons beaucoup sur ce que les États-Unis ont fait dans le monde blanc à cet égard, et ils ne font désormais qu’accélérer leurs efforts en matière de CCA, alors qu’il est clair que la Chine y a également donné la priorité.

La Russie aurait également testé en vol son UCAV S-70 Okhotnik avec un chasseur Su-57 Felon avec équipage, mais il n’y a aucune confirmation quant au degré de collaboration atteint. L’année dernière, l’US Air Force a fait la démonstration d’un drone MQ-20 Avenger contrôlé par un pilote dans un F-22 Raptor, lors d’une mission simulée.

Compte tenu du regain d’intérêt actuel pour les avions de combat collaboratifs (CCA), les essais conjoints de Baykar et Leonardo semblent également particulièrement opportuns.

Pour ne prendre qu’un seul pays européen, l’Allemagne a actuellement déclaré qu’elle exigeait qu’un CCA opérationnel soit mis en service avant la fin de cette décennie. Même si le Kizilelma n’est pas nécessairement en lice pour cela, la technologie d’IA dont il fait actuellement la démonstration pourrait être d’un intérêt considérable pour divers clients exportateurs.

Parallèlement, le Kizilelma, comme d’autres produits de défense turcs, présente l’avantage de ne pas être soumis aux restrictions imposées par les directives américaines sur le trafic international des armes (ITAR). ITAR sert à limiter le transfert de technologies et de services de défense et militaires – en particulier les plus sensibles – vers certains pays. La Turquie a déjà tiré parti de ses développements de drones pour assurer d’importantes ventes d’armes à divers pays pour lesquels ce type de capacités serait autrement hors de portée, tant en termes technologiques que politiques.

L’opportunité pour la Turquie de proposer à l’exportation le Kizilelma de concert avec le TF Kaan haut de gamme, ou l’avion de combat léger Hürjet bas de gamme, la placerait dans une position unique, du moins en Europe. Les mêmes plates-formes pourraient également être fournies avec des options d’armes intégrées, offrant un autre avantage significatif.

Quant à Leonardo, le M-346 a enregistré des ventes notables, la version Fighter Attack optimisée pour le combat gagnant également en popularité. En attendant, à travers sa participation dans Eurofighter, la société italienne pourrait bien espérer offrir ces capacités de « commandant de drone » au chasseur multirôle. Comme nous l’avons évoqué récemment, l’effondrement de l’effort paneuropéen du Future Combat Air System (FCAS) signifie que les capacités du CCA sont encore plus sous les projecteurs, y compris les efforts visant à associer les UCAV à des plates-formes avancées de quatrième génération comme l’Eurofighter Typhoon.

Pour Baykar et Leonardo, démontrer que le Kizilelma peut être commandé à partir d’un M-346 est une réussite importante, mais l’extension de cette capacité à différents avions, à des formations plus grandes et à une exécution de mission de plus en plus autonome déterminera en fin de compte si le K-SWARM deviendra une capacité opérationnelle plutôt qu’un simple démonstrateur technologique. Il convient également de rappeler que même si le moteur d’autonomie et l’agent IA sont des éléments essentiels d’un concept efficace d’association chasseur-CCA, on ne sait pas exactement dans quelle mesure ces technologies sont développées dans les expériences K-SWARM. Après tout, contrôler simplement l’UCAV est une chose, mais laisser le drone réfléchir pendant que le pilote donne ses approbations et ses instructions de base est la clé. Les entreprises ont également proposé de développer davantage ces technologies pour parvenir à un « essaimage », ce qui présente un défi encore plus grand dans ce contexte.

Cependant, alors que la demande de multiplicateurs de force abordables continue de croître et que les forces aériennes cherchent des moyens d’augmenter la masse de combat sans acheter des chasseurs avec équipage toujours plus coûteux, un UCAV pouvant être combiné avec un avion de combat avec équipage démontre une fois de plus le rythme rapide des progrès dans les capacités naissantes des drones de la Turquie.