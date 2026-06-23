Où sont les porte-avions : 22 juin 2026

Les États-Unis ont levé le blocus naval des ports iraniens, selon le Commandement central américain (CENTCOM) annoncé vendredisuite à la signature du protocole d’accord d’Islamabad à Versailles. Bien que le blocus soit levé, le sort des forces de blocus – et la future posture des forces américaines dans la région – reste incertain. Le « plan est de maintenir la posture de force actuelle » pendant les négociations, a déclaré un responsable américain en arrière-plan, mais « l’accord envisage la réduction des forces militaires dans la région après l’accord final ».

Les principaux moyens navals américains, dont deux porte-avions, continuent d’opérer « dans la zone générale pour soutenir la liberté de navigation », selon un communiqué de presse du CENTCOM. « Les forces américaines restent présentes et vigilantes pour garantir que tous les aspects de l’accord avec l’Iran soient respectés, respectés et pleinement en vigueur. » USS Abraham Lincolndésormais déployé depuis plus de sept mois, menait des opérations aériennes dans la zone de responsabilité (AOR) du CENTCOM dès le 21 juin, et l’USS George HW Bush a été repéré pour la dernière fois le 20 juin.

Un marin américain supervise les opérations aériennes depuis la tour à bord de l’USS Abraham Lincoln (CVN 72) alors que le porte-avions continue d’opérer dans la mer d’Oman. pic.twitter.com/upff7YF7Hh – Commandement central américain (@CENTCOM) 21 juin 2026

USS Nimitz « Le déploiement de cette année a marqué la 11e itération de l’exercice Southern Seas depuis 2007, démontrant l’engagement durable des États-Unis envers l’hémisphère occidental. Southern Seas 2026 a mis en lumière une intégration diplomatique et militaire sans précédent, enregistrant le plus grand nombre de visites de dirigeants latino-américains dans l’histoire de l’exercice, avec environ 339 visiteurs de marque embarquant et 3 100 invités accueillis lors des escales portuaires. Nimitz est sur la dernière étape d’un transfert de port d’attache vers la base navale de Norfolk après que la marine a annoncé une prolongation de sa durée de vie jusqu’en 2027.

Porte-avions USS Nimitz (CVN 68) de classe Nimitz entrant à Mayport, Floride – 16 juin 2026 SRC : FB- Naval Station Mayport pic.twitter.com/DgPsu6R1lG – WarshipCam (@WarshipCam) 16 juin 2026

Porte-avions USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) de classe Nimitz quittant Norfolk, Virginie – 17 juin 2026 SRC : FB- Sean Tuttle pic.twitter.com/1lYOX670Ot – WarshipCam (@WarshipCam) 18 juin 2026

USS Théodore Roosevelt a démarré le 15 juin et mène des exercices au large de la côte ouest dans le cadre de la 3e flotte américaine AOR. Les exercices sont destinés à « renforcer l’état de préparation et la capacité du groupe d’attaque » et l’équipage a été aperçu en train de participer à des exercices de lutte contre les incendies, à des exercices de barricade et à une formation en cas de crash et de sauvetage dans le poste de pilotage. Bien que la date de déploiement à venir soit inconnue, Roosevelt est le prochain transporteur dont le déploiement est prévu.

Le pouvoir pour la paix 🔱

L’USS Theodore Roosevelt (CVN 71) navigue dans l’océan Pacifique tout en menant des exercices visant à améliorer la capacité du groupe de frappe.

Notre démonstration visible de préparation à la guerre grâce à notre compétence opérationnelle constitue le niveau élevé auquel nous nous tenons. pic.twitter.com/B88XO04n1R – Flotte américaine du Pacifique (@USPacificFleet) 22 juin 2026

USS Carl Vinson est amarré au Berth Lima de la Naval Air Station North Island à San Diego. Pendant le week-end, Vinson était la pièce maîtresse de l’événement « Race the Base » de NASCAR à la base navale de Coronado. « L’événement a marqué une collaboration historique entre l’US Navy et NASCAR tout en célébrant le lien durable du service avec le peuple américain. Il a offert aux participants l’occasion de dialoguer directement avec les marins, d’explorer les capacités de la Marine et d’en apprendre davantage sur le rôle de la Marine dans la défense de la nation dans le monde entier. »

Le dernier tronçon. pic.twitter.com/A0OzccEhdb – Anduril Industries (@anduriltech) 21 juin 2026

USS Georges Washington amarré dans le port d’Apra, à Guam, du 16 au 20 juin, puis a participé à un PHOTOEX pour lancer l’exercice Valiant Shield 2026. Washington a été photographié aux côtés du croiseur USS Robert Smallsdestroyers USS Boutique et USS Benfoldsous-marin d’attaque rapide USS Minnesotaet la Force maritime d’autodéfense japonaise, dont JS KagaJS Fuyuzukiet JS Jingei. « Valiant Shield est un exercice d’entraînement sur le terrain biennal et multilatéral mené par les forces armées américaines et les pays partenaires dans le Pacifique occidental, axé sur l’intégration interarmées et intercombattante fonctionnant de manière transparente sur la mer, l’air, la terre et le cyberespace. »

Force conjointe mortelle. Des avions de l’US Navy équipés de CVW-5 et de @USAF F-35A survolent le groupe aéronaval de l’USS George Washington (CVN 73) et les unités @JMSDF_PAO pendant Valiant Shield 2026 dans la mer des Philippines, démontrant ainsi leur préparation au combat dans plusieurs domaines.

(1/2) pic.twitter.com/wzT5KHWx71 – Flotte américaine du Pacifique (@USPacificFleet) 22 juin 2026

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.