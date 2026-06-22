Le premier P-8 Poséidon jamais construit démarre une nouvelle carrière dans les tests de missiles du Pacifique

Le VX-30 a partagé des photos du P-8A arrivant à sa base de Point Mugu, en Californie, sur sa page Facebook la semaine dernière. La base aéronavale de Point Mugu, qui fait partie de la base navale du comté de Ventura, se trouve sur la côte sud de la Californie et offre un accès direct à la vaste chaîne maritime de Point Mugu. La Marine et d’autres branches de l’armée américaine, ainsi que des sous-traitants de la défense, utilisent régulièrement les champs de tir offshore pour des essais de missiles et autres, soutenus par les Bloodhounds. Les avions du VX-30 sont également souvent déployés dans d’autres endroits dans le monde pour soutenir les activités de test et d’évaluation, notamment dans d’autres complexes de champs de tir militaires américains dans l’océan Pacifique autour d’Hawaï et dans l’océan Atlantique au large des côtes de Floride.

Comme indiqué, le P-8A désormais affecté au VX-30 est en fait le tout premier Poséidon jamais construit et est également connu sous le nom de T-1. L’avion, qui a effectué son vol inaugural en 2009, a été utilisé pendant des années pour soutenir le programme Poséidon. Les Bloodhounds sont également en lice pour passer le deuxième test P-8A, également encore appelé T-2. Nous y reviendrons dans un instant.

Le VX-30 exploite déjà une variété d’avions spécialement configurés pour prendre en charge des missions de test, y compris les P-3 susmentionnés. L’unité dispose également de pétroliers/transporteurs KC-130T Hercules, ainsi que de ses jets uniques en leur genre NC-20G et NC-37B. Le NC-37B a été spécifiquement acquis pour remplacer l’un des NP-3D Orions de l’escadron, une variante surnommée le « Billboard » en raison de sa queue fortement modifiée. Le NC-20G et le NC-37B reflètent une volonté plus large de réorganiser les flottes des Bloodhounds ces dernières années.

Collectivement, les avions du VX-30 sont équipés d’un mélange de radars, de caméras et d’autres équipements pour collecter des images, de la télémétrie et d’autres données lors des tests. Ils disposent de suites de communication et de partage de données pour pouvoir transmettre des informations aux installations de test sur terre afin de faciliter la surveillance en direct et une analyse plus approfondie.

Les avions affectés au VX-30 sont également utilisés pour ce que l’on appelle des missions de surveillance et de dégagement de portée afin de garder les visiteurs indésirables et les passants errants à l’écart dans les airs et en contrebas pendant les tests. C’est là que les P-8A entreront en jeu, du moins dans un premier temps.

L’AN/APY-10 de Raytheon est le radar de recherche maritime standard utilisé sur le P-8A et est principalement conçu pour repérer et suivre les navires en surface, ainsi que les mâts appartenant aux sous-marins immergés dépassant au-dessus des vagues. Il dispose également d’un mode radar à synthèse d’ouverture (SAR) qui lui permet de capturer des images fixes, même à travers la couverture nuageuse, la fumée et la poussière, et la nuit. Le mode SAR est l’une des nombreuses capacités du P-8A qui lui permet d’être utilisé pour la surveillance dans les environnements côtiers et au-dessus des terres, ainsi que lors du survol de plans d’eau ouverts.

Les avions Poséidon standard disposent également d’une tourelle de capteurs avec des caméras vidéo électro-optiques et infrarouges, ainsi que de capacités de renseignement électromagnétique, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Les capacités de base du P-8A sont bien adaptées à la mission de surveillance et de déminage. Sous une forme non modifiée, les autres capteurs du Poséidon pourraient également être capables de collecter des données visuelles et autres supplémentaires pendant les tests.

NAVAIR a également laissé la porte ouverte à la possibilité de modifier les « nouveaux » P-8A du VX-30 à l’avenir afin de jouer un rôle élargi au sein de l’escadron. Le Poséidon est basé sur l’avion de ligne Boeing 737 et offre un espace d’échange pouvant accueillir des systèmes supplémentaires ultérieurement. La Marine exploite déjà plusieurs P-8 plus profondément modifiés, dotés de capacités supplémentaires de collecte de renseignements. Ces avions sont notamment capables de transporter le capteur aéroporté avancé (AAS) AN/APS-154, un grand radar à réseau actif à balayage électronique (AESA), sous leur fuselage, comme vous pouvez en savoir plus ici. Boeing a également développé d’autres packages de capteurs complémentaires pour le P-8A au fil des ans.

Contrairement au P-3, le P-8A a également la capacité de faire le plein en vol via des pétroliers équipés de flèches. Il s’agit d’une autre capacité que le VX-30 pourrait exploiter pour permettre des vols de plus longue durée, que ce soit à l’appui de la surveillance et du déminage de la portée ou d’autres missions.

Dans l’ensemble, « le P-8 contribuera grandement à permettre les opérations de soutien du champ de tir et offrira de nouvelles opportunités pour les futurs programmes de développement », nous a déclaré le porte-parole de NAVAIR l’année dernière.

En plus des capacités inhérentes du P-8A, même les avions d’essai les plus anciens sont tout simplement plus jeunes et plus modernes, en général, que les P-3 qui constituent aujourd’hui le cœur de la flotte du VX-30. La Marine a pris livraison de sa dernière variante de nouvelle production du P-3C en 1990, et Lockheed (maintenant Lockheed Martin) a ensuite fermé la ligne. Cela signifie que le plus jeune Orion a maintenant 36 ans. Comme indiqué, la Marine a progressivement retiré les Orions du service ces dernières années.

Plusieurs escadrons d’essai de la Marine continuent d’utiliser des P-3, mais cela devient une proposition de plus en plus complexe. Cela n’est pas seulement dû aux exigences de maintenance des avions vieillissants qui ne sont plus largement utilisés aux États-Unis, mais également à la disponibilité d’équipages qualifiés. Dans le cadre de la transition des escadrons de patrouille maritime d’active et de réserve de la Marine du P-3 au P-8, le service ne dispose plus d’escadron de remplacement de flotte (FRS) pour l’Orion. Les FRS sont les « écoles » de la Marine qui dispensent une formation spécifique à des types d’avions particuliers aux aviateurs et au personnel au sol avant qu’ils ne soient envoyés dans des unités opérationnelles. Le VX-30 doit désormais effectuer cette formation en interne.

« Les deux P-8 réduiront les coûts de maintien en puissance et augmenteront la disponibilité par rapport aux quatre avions P-3 que le VX-30 vole actuellement. Les P-8 contribueront également à atténuer les problèmes d’effectifs des P-3 maintenant que le FRS et les escadrons opérationnels sont tous passés au P-8 ou mis hors service », nous a déclaré le porte-parole de NAVAIR l’année dernière. « Les avions P-3 nécessitent un poste d’équipage d’ingénieur de vol, et en tant que gestionnaire du modèle P-3, le retour sur temps investi pour former les nouveaux pilotes ou qualifier les ingénieurs de vol du P-3 diminue rapidement pour les missions principales du VX-30. »

Il reste à voir si les configurations des T-1 et T-2 pourraient évoluer dans les années à venir pour étendre leur capacité à prendre en charge les tests sur la chaîne maritime de Point Muge ou ailleurs dans le monde.

En attendant, l’arrivée du T-1 marque déjà un nouveau chapitre pour le VX-30 et le plus ancien P-8A Poseidon de la Marine.