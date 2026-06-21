Les joints de rivets RC-135 pourraient contrôler les drones pour étendre considérablement les capacités de collecte

L3Harris veut démontrer la capacité de l’avion de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) RC-135V/W Rivet Joint à faire équipe avec des plates-formes sans équipage. Les drones pourraient absorber des données supplémentaires et étendre la portée des Rivet Joints de la taille d’un avion de ligne, tout en aidant à maintenir les précieux avions à réaction plus loin des menaces. Ceci et d’autres développements en cours à L3Harris pourraient ouvrir la porte à de nouvelles possibilités opérationnelles pour la flotte de Rivet Joint.

Jason Lambert, président du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR) chez L3Harris, a parlé de la capacité d’association avec équipage et sans équipage du RC-135 et d’autres développements majeurs dans une récente interview avec notre Jamie Hunter. Il a également parlé de l’alerte précoce aéroportée, de la guerre électronique et d’autres capacités que la société recherche pour divers avions de mission spéciale dans son portefeuille. Cela comprend une version de l’AERIS-X, un avion d’affaires Bombardier Global 6500 basé sur un système d’alerte précoce et de contrôle optimisé, qui est actuellement en préparation pour la Corée du Sud.

L’interview complète de Jamie Hunter avec Jason Lambert de L3Harris est disponible ci-dessous.

En ce qui concerne les Rivet Joints, L3Harris soutient la flotte mondiale, qui comprend 17 appareils en service dans l’US Air Force et trois autres pilotés par la Royal Air Force (RAF) au Royaume-Uni. La société effectue des travaux de maintenance et de mise à niveau en dépôt sur les RC-135V/W dans ses installations de Greenville, au Texas.

« La façon dont ces avions fonctionnent est que tous les quatre ans environ, ils sortent du terrain pour une maintenance au niveau du dépôt. Nous prenons donc l’avion dans nos opérations à Greenville, nous retirons l’équipement électronique, nous effectuons une inspection complète de la cellule, recherchons toute corrosion et effectuons toutes les réparations nécessaires », a expliqué Lambert. « Ensuite, nous reconstruisons l’avion avec les dernières antennes, capacités matérielles, puissance de traitement, ainsi que les logiciels qui fonctionnent actuellement et toujours, en fait sur une mise à niveau en spirale de base. »

« Le développement du logiciel suit un calendrier de mise à niveau en spirale, nous travaillons donc constamment au développement de nouvelles mises à jour et de nouvelles mises à niveau pour les capacités définies dans la mission de l’avion lui-même », a-t-il poursuivi. « Ainsi, même si les avions sont nés dans les années 60 et 70 de la gamme Boeing, à partir d’une capacité de système de mission, ils sont en fait le plus jeune système de mission de toute l’armée de l’air américaine, et la raison en est parce qu’à mesure qu’ils sortent de la chaîne de production ou sortent de notre centre de dépôt, chaque avion repart avec la technologie de pointe au monde, à la fois logicielle et matérielle. »

L3Harris « est déjà prévu pour pouvoir effectuer des mises à niveau matérielles et logicielles rapides sur l’avion », a noté Lambert. « Nous pouvons le faire entre une semaine et un mois, puis ramener l’avion sur le théâtre opérationnel pour qu’il se produise. »

Il convient de noter ici que des cycles de mise à niveau rapides, mesurés en jours, voire en heures, plutôt qu’en semaines ou en mois, se sont révélés être un facteur décisif, notamment en matière de drones et de guerre électronique, des deux côtés du champ de bataille en Ukraine. L’armée américaine est de plus en plus ouverte sur sa nécessité de s’adapter plus rapidement, ce qui a notamment été souligné par les enseignements tirés des opérations en mer Rouge et autour de la mer Rouge entre 2023 et 2025. Nous y reviendrons plus tard.

Pour L3Harris, l’équipe avec équipage et sans équipage est une nouvelle capacité qu’elle cherche déjà à insérer dans la flotte de Rivet Joint en utilisant les processus disponibles actuellement.

« Nous sommes actuellement en discussion pour faire des démonstrations à ce sujet (équipe avec équipage et sans équipage) avec le RC-135 », a déclaré Lambert. « Donc, une nouvelle technologie, un nouvel ensemble de capacités sont en cours. La technologie est réellement là. Elle existe aujourd’hui. Nous avons juste besoin d’aller en faire la démonstration. »

Lambert a déclaré que L3Harris avait discuté avec plusieurs fabricants de drones non spécifiés d’une équipe avec équipage et sans équipage avec le Rivet Joint, ainsi que d’autres avions de mission spéciale. Il a également souligné la capacité de l’entreprise à fournir les liaisons de données sécurisées qui seraient essentielles à la réalisation de cette capacité, via l’unité commerciale Broadband Communications Systems (BCS) à Salt Lake City, Utah.

« La prochaine question est de savoir comment nous allons réellement démontrer cela avec un ensemble de tissus connectés sur le théâtre pour pouvoir faire cela », a-t-il ajouté.

Comme indiqué précédemment, associer les RC-135V/W à des coéquipiers sans équipage augmenterait leur capacité à capter les émissions électroniques et autres renseignements, et ce, sur une zone plus vaste. Les drones pourraient opérer au-delà de la portée des capteurs organiques du Rivet Joint et de l’horizon radio. Ils pourraient transporter des systèmes de capteurs supplémentaires pour élargir également les types de renseignements que l’équipe pourrait recueillir à tout moment. Le fait de relier plusieurs actifs ensemble faciliterait également la géolocalisation des signaux radio via la triangulation. Associée aux bonnes tactiques, l’équipe avec équipage et sans équipage pourrait permettre une flexibilité tactique supplémentaire et une collecte de données de plus haute fidélité.

Les informations collectées par les drones pourraient être transmises à l’équipage du Rivet Joint pour analyse et exploitation, ainsi qu’à d’autres nœuds de renseignement, de commandement et de contrôle plus à l’arrière. Les avions ont également la capacité d’envoyer des données aux forces situées à la limite tactique ou à proximité. L’équipage de ces avions comprend des dizaines de spécialistes des transmissions et de la guerre électronique, ainsi que des linguistes, qui peuvent immédiatement commencer à passer au crible les renseignements collectés et les aider à les amener là où ils doivent aller.

Les RC-135V/W sont déjà particulièrement connus pour leur rôle dans la création de ce que l’on appelle les « ordres de bataille électroniques » détaillant la posture des forces de l’adversaire, en particulier lorsqu’il s’agit de moyens de défense aérienne et de commandement et de contrôle. Les coéquipiers des drones s’intégreraient parfaitement dans ce manuel, offrant une nouvelle façon de stimuler les réseaux de défense aérienne intégrés et, par conséquent, de recueillir des renseignements sur les capacités et les procédures opérationnelles standard.

Une équipe avec ou sans équipage pourrait également aider à garder les Rivet Joints plus éloignés des menaces. Des drones furtifs, en particulier, pourraient être envoyés pour collecter des renseignements dans les zones à plus haut risque. Les bulles adverses anti-accès/déni de zone (A2/AD) ne font que croître en ampleur et en portée, pour inclure des missiles anti-aériens à portée toujours plus longue. Ceci, à son tour, menace d’éloigner les Rivet Joints de plus en plus des zones dans lesquelles ils seraient chargés de rassembler, en particulier au milieu d’un combat de haut niveau, comme celui contre la Chine dans le Pacifique. Soit dit en passant, l’armée américaine considère les drones lancés depuis l’air comme une capacité essentielle pour son nouvel avion ISR ME-11B High Accuracy Detection and Exploitation System (HADES), en particulier pour les aider à les maintenir aussi loin que possible des défenses aériennes ennemies.

La capacité de Rivet Joint à agir en tant que contrôleurs de drones aéroportés ouvre la porte à des possibilités opérationnelles supplémentaires au-delà de l’ISR, notamment l’utilisation de ces coéquipiers sans équipage pour fournir une protection localisée des forces. Les drones pourraient également être configurés pour d’autres missions, notamment la guerre électronique et le relais de signaux. Un essaim en réseau de coéquipiers sans équipage dans diverses configurations pourrait offrir une flexibilité supplémentaire pour effectuer plusieurs tâches simultanément sur une partie de l’espace de combat.

Tout cela pourrait transformer les RC-135V/W en plates-formes plus polyvalentes à l’avenir. Dans le même temps, il convient également de noter que les Rivet Joints sont la définition d’un actif très demandé, mais de faible densité, et que chacun des 17 avions de l’Air Force ne peut se trouver qu’à un seul endroit à la fois. Les avions vieillissants ont également souffert de problèmes de préparation au cours des dernières années, limitant encore davantage le nombre d’avions réellement disponibles pour des missions réelles au quotidien.

Dans son entretien avec Jamie Hunter, Lambert de L3Harris a également discuté de l’association de drones et d’autres développements de capacités que la société poursuit dans le contexte de ce que cela pourrait signifier pour AERIS-X.

Pour AERIS-X, « pensez à connecter et à faire en sorte que ce soit l’unité de commande et de contrôle pour pouvoir faire fonctionner un ensemble d’avions sans pilote », a déclaré Lambert. Il s’agit « essentiellement d’un système en étoile permettant de fonctionner en réseau sur le théâtre ».

« Ainsi, l’avion actuel (AERIS-X) est actuellement dans une configuration à six opérateurs (sic). Il peut facilement être étendu à huit. Nous étudions également la possibilité de porter l’avion à 10 », a-t-il ajouté. « Le nombre d’opérateurs est également fonction de l’évolution de l’IA (intelligence artificielle). Vous réfléchissez donc à l’efficacité de ce que cet opérateur peut faire en termes de charge de travail qu’il a dans cette station. Nous considérons l’IA comme non pas un remplacement, c’est un complément à l’opérateur. Donc, être capable de faire – prendre et traiter plus d’informations avec moins. Donc être capable de faire le travail de 10 personnes ou plus avec un groupe de six est tout à fait réalisable avec une plate-forme technologique d’IA. «

Ce dernier point pourrait être pris en compte dans la direction de groupes plus importants de drones, ainsi que d’autres ensembles de missions. Les avions sans équipage pourraient eux-mêmes être hautement autonomes, contribuant ainsi à réduire davantage la charge de travail des opérateurs humains.

« Pensez à AERIS-X qui possède essentiellement le ciel, donc l’espace de combat, et qui regarde non seulement ce qui est dans l’air, mais aussi ce qui vient du sol dans l’air. Il dispose du système radar pour pouvoir observer », a également noté Lambert en parlant d’AERIS-X de manière plus générale. « Nous avons également la capacité d’intégrer cela à une plate-forme ISR pour pouvoir regarder vers le bas. Pensez donc au radar SAR/GMTI (radar à ouverture synthétique/indicateur de cible mobile au sol), au ciblage à distance, pour pouvoir le faire. »

« J’ai mentionné la connectivité au sol. Bien sûr, nous l’avons non seulement depuis la ligne de vue, mais nous pouvons également le faire via une liaison satellite pour pouvoir avoir ce commandement et ce contrôle au sol, ainsi que le contrôle depuis les airs », a-t-il ajouté. « Et nous avons un programme appelé TOC-L, Tactical Operations Center-Light, qui est en fait un produit et un système complémentaire à celui-ci. Parce que vous pouvez avoir des bases aériennes et penser à une chaîne d’îles ou à un ensemble de quatre emplacements déployés, vous pouvez désormais disposer essentiellement d’une architecture et d’une infrastructure de réseau pour pouvoir effectuer ce commandement et ce contrôle sur l’ensemble des actifs. «

En plus des rôles aéroportés d’alerte précoce, de contrôle et de surveillance de surface, Lambert a souligné la possibilité de configurer AERIS-X avec des capacités de guerre électronique, notamment pour fournir des couches supplémentaires d’autoprotection. Le portefeuille d’avions de mission spéciale de L3Harris s’étend également aux plates-formes d’attaque électroniques, notamment l’EA-37B Compass Call pour l’US Air Force. L’Italie est également sur le point de mettre en service une version de l’EA-37B. L3Harris a également travaillé avec ce pays sur le programme d’avions Joint Airborne Multi-Mission Multi-Sensor System (JAMMS).

En discutant avec Jamie Hunter, Lambert a également souligné comment L3Harris avait exploité la technologie de la flotte Rivet Joint pour le MC-55A Peregrine de la Royal Australian Air Force (RAAF). Les Australiens décrivent notamment le MC-55A comme une plateforme « aéroportée de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de guerre électronique ».

Il est possible que la flotte Rivet Joint acquière des capacités de guerre électronique, si ce n’est déjà fait. L’Air Force a déjà ouvertement exploré les capacités qui pourraient être acquises en associant directement les avions Rivet Joint et Compass Call avec équipage pendant les opérations.

Le domaine de la guerre électronique est également un domaine dans lequel les commentaires susmentionnés sur les cycles de mise à niveau rapides sont particulièrement pertinents. Les systèmes de guerre électronique doivent recevoir des mises à jour régulières pour garantir leur efficacité dans un écosystème où les menaces peuvent évoluer très rapidement en modifiant les formes d’onde ou en modulant d’une autre manière les signaux qu’elles émettent. Les données collectées par les plates-formes ISR comme Rivet Joint sont essentielles pour garder une longueur d’avance sur les développements de l’adversaire, mais il est également essentiel de mettre à niveau les systèmes sur le terrain le plus rapidement possible. Si les mises à jour arrivent trop lentement, elles pourraient facilement être obsolètes avant même d’arriver. Un ensemble essentiel de capacités permettant de tronquer davantage ces processus de mise à niveau est actuellement développé sous l’égide de ce que l’on appelle la guerre électronique cognitive. Des progrès majeurs ont déjà été réalisés pour réduire le temps nécessaire à ces mises à jour. Le « Saint Graal » absolu du concept serait un système de guerre électronique capable de s’adapter de manière autonome en temps réel, même au milieu d’une mission, en fonction de toute nouvelle donnée qui lui serait présentée.

De son côté, L3Harris semble désormais très intéressé à démontrer comment l’association de drones avec le Rivet Joint, ainsi qu’avec d’autres avions ISR, d’alerte précoce et de contrôle et de guerre électronique, pourrait créer de nouvelles équipes aéroportées puissantes, mieux adaptées aux conflits potentiels de demain.