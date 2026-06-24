Le projet d’évacuer des centaines de navires encore bloqués suite à la fermeture du détroit d’Ormuz est en train de se concrétiser

Oman et l’Organisation maritime internationale (OMI) des Nations Unies renforcent leur plan d’évacuation des centaines de navires toujours coincés dans le golfe Persique depuis que l’Iran a fermé le détroit d’Ormuz après avoir été attaqué par les États-Unis et Israël le 28 février. Cette décision intervient alors que le trafic maritime dans ce point d’étranglement stratégique augmente dans un contexte de négociations de paix tendues en cours entre les États-Unis et l’Iran. Cependant, il existe encore un très un long chemin à parcourir et de nombreux défis, notamment la présence éventuelle de mines, à surmonter avant que les transits n’atteignent les niveaux d’avant-guerre.

« Le Sultanat d’Oman, compte tenu de ses responsabilités envers le détroit d’Ormuz et de son importance pour l’économie mondiale, et conformément à son engagement continu envers le droit international et le droit de la mer pour garantir la liberté de navigation dans le détroit sans imposer de péages, conformément aux résultats et aux efforts obtenus par les États-Unis et la République islamique d’Iran… a travaillé en coordination avec l’Organisation maritime internationale (OMI) pour offrir aux navires la possibilité d’un couloir maritime temporaire défini par les coordonnées annoncées par l’OMI et Les autorités omanaises souhaitant transiter doivent se coordonner avec l’OMI », a déclaré mercredi le Centre de sécurité maritime d’Oman sur X.

« Cette opération à grande échelle sera menée en étroite coopération avec l’Iran, Oman, tous les autres États côtiers de la région, les États-Unis et l’industrie maritime », selon l’OMI.

Le Sultanat d’Oman, en coordination avec l’OMI, fournit un couloir de transit maritime dans le détroit d’Ormuz. pic.twitter.com/6MVVLmVjRN — مركز الأمن البحري| CENTRE DE SÉCURITÉ MARITIME (@OMAN_MSC) 24 juin 2026

L’OMI a publié mercredi des directives supplémentaires sur ce qu’elle appelle un plan « d’évacuation » et a noté qu’il existe deux itinéraires pour les navires transitant par le détroit. La route du nord, proche du littoral iranien, est contrôlée par la République islamique d’Iran tandis que la route du sud, le long de la côte d’Oman, est coordonnée avec les autorités américaines.

La route sud est exempte de mines et constitue la route privilégiée, selon le Centre commun d’information maritime.

OMAN 🇴🇲 ZONE D’ATTENTE DÉSIGNÉE (sic) pour les navires souhaitant transiter par les États-Unis 🇺🇸🇴🇲 Route sûre du détroit d’Ormuz d’Oman établie à

26.2695, 55.7753 https://t.co/zFVTyDd5aY pic.twitter.com/R1TTveQhEO – Tom Bike (@tom_bike) 24 juin 2026

Quelle que soit la route choisie par les navires, l’OMI les avertit de « rester dans leur position actuelle et d’attendre des instructions supplémentaires ».

Les navires doivent attendre pour « permettre un séquençage sûr, éviter les embouteillages et atténuer les risques liés aux mines et aux conditions de navigation dégradées », a ajouté l’OMI. « Les mouvements ne commenceront qu’une fois que les navires seront contactés via le mécanisme coordonné impliquant l’OMI, l’UKMTO et le Centre MICA, suivi par la coordination de l’État côtier. »

À mesure que la situation dans le #Détroit d’Ormuz évolue, des informations claires sont essentielles.

La page de questions et réponses de l’OMI répond aux questions clés sur les procédures de mouvement et d’évacuation des navires.

Visitez notre page pour les dernières mises à jour. https://t.co/cOUmHMkiZz pic.twitter.com/q2otUAElnI – Organisation maritime internationale (@IMOHQ) 24 juin 2026

Quant aux opérations de déminage en cours, le CENTCOM n’a pas voulu donner de détails sur la manière dont elles sont menées.

« Je n’entrerai pas dans les détails pour des raisons de sécurité opérationnelle », nous a déclaré mercredi matin le capitaine de vaisseau Tim Hawkins, porte-parole du CENTCOM. « Nous y travaillons depuis plusieurs semaines et nous faisons des progrès, comme le démontre le passage sûr actuellement disponible pour les navires commerciaux et permettant la reprise du trafic. »

Tout cela survient après que les tensions autour du détroit ont éclaté à nouveau la semaine dernière, le Corps des Gardiens de la révolution islamique ayant déclaré qu’il était à nouveau fermé après les attaques israéliennes contre le Liban et le CENTCOM affirmant qu’il était ouvert.

Mercredi, Trump s’est adressé à Truth Social pour réfuter ce qu’il prétend être des récits médiatiques inexacts sur le détroit.

« L’Iran a informé les États-Unis que, malgré les fausses informations troublantes affirmant le contraire, il n’y a ‘AUCUN PÉAGE, AUCUN FRAIS D’ASSURANCE ET AUCUNE AUTRE FRAIS D’AUCUNE SORTE QUI N’EST RECHERCHÉ OU REÇU PAR L’IRAN SUR LES NAVIRES TRAVOYANT DANS LE DÉTROIT D’HORMUZ' », a proclamé Trump. « S’il s’agit d’une fausse information, les négociations prendraient fin immédiatement !

Trump : L’Iran a informé les États-Unis que, malgré les fausses informations troublantes affirmant le contraire, il n’y a « AUCUN PÉAGE, AUCUN FRAIS D’ASSURANCE, ET AUCUNE AUTRE FRAIS D’AUCUNE SORTE ÊTRE RECHERCHÉ OU REÇU PAR L’IRAN SUR LES NAVIRES TRAVOYANT DANS LE DÉTROIT D’HORMUZ ». S’il s’agit d’une fausse information,… pic.twitter.com/3bYur1t71o – Polymarket Intel (@PolymarketIntel) 24 juin 2026

« L’activité des navires dans le détroit d’Ormuz a fortement rebondi au cours de deux week-ends consécutifs, indiquant un changement évident dans les schémas de trafic à travers l’un des points d’étranglement maritimes les plus critiques au monde », a déclaré mercredi le site Web MarineTraffic. « Selon les données #MarineTraffic et les données Kpler, les traversées confirmées sont passées de 32 navires entre le 12 et le 14 juin à 93 navires entre le 19 et le 21 juin, soit une augmentation de 61 traversées d’une semaine sur l’autre. »

Le changement le plus important s’est produit samedi, a noté MarineTraffic, « lorsque les traversées sont passées de 3 à 42 par rapport au week-end précédent. La reprise a été soutenue par les récents développements diplomatiques et une licence générale temporaire de l’OFAC, qui a contribué à atténuer l’incertitude immédiate en matière de conformité autour des transits approuvés à Ormuz jusqu’au 21 août ».

En ce qui concerne le pétrole, au moins 20 pétroliers transportant 35 millions de barils ont quitté le golfe Persique par le détroit d’Ormuz depuis que les États-Unis et l’Iran ont convenu d’ouvrir la voie maritime, selon les données fournies par Kpler.

Le trafic dans le détroit d’Ormuz reste actif, mais la reprise reste prudente

L’activité confirmée des navires dans le détroit d’Ormuz est restée stable le 23 juin, avec 31 traversées vérifiées enregistrées par des navires commerciaux et liés à l’énergie. Selon les données #MarineTraffic, d’ouest en est… pic.twitter.com/dz3o9OWRJx – MarineTraffic (@MarineTraffic) 24 juin 2026

Néanmoins, deux grandes compagnies maritimes avec lesquelles nous avons discuté restent prudentes quant au transit par le détroit.

Mercredi, un porte-parole de la société nous a indiqué que Maersk avait encore cinq navires bloqués dans le golfe Persique.

Hapag-Lloyd adopte également une attitude attentiste.

« Nos navires sont prêts pour le transit, mais nous ne traverserons le détroit d’Ormuz que lorsque cela sera sûr », nous a déclaré un porte-parole de la société, refusant de préciser combien de navires elle a encore dans le Golfe.

Pendant ce temps, le RFA de la Royal Navy Baie de Lyme et deux navires de guerre allemands ont transité par la mer Rouge au cas où ils seraient nécessaires pour aider au déminage du détroit d’Ormuz. Le Baie de Lyme« désormais configurée comme une base de soutien avancée à flot pour la lutte contre les mines, a transité par le canal de Suez le 19 juin, puis vers le sud à travers la mer Rouge », a noté la Royal Navy (RN).

Le navire transporte des navires de surface sans équipage (USV) dotés de réseaux de sonars remorqués et d’une reconnaissance automatique de cibles par IA qui peuvent « filtrer et affiner de grandes quantités de données permettant aux opérateurs d’accélérer le processus de classification et de neutralisation des mines », selon la RN.

Lyme Bay possède également «des submersibles portables de neutralisation de mines Video Ray Defender-Viper, capables de localiser, d’identifier et de détruire les mines».

Il y a également à bord des spécialistes de la guerre des mines, de la plongée et de la neutralisation des explosifs et munitions pour aider à la mission de déminage.

Baie de Lyme était accompagné du navire de commandement et de soutien allemand FGS Moselle et chasseur de mines FGS Fulda.

Cependant, ces navires « se sont détachés du groupe opérationnel le 23 juin pour se diriger vers Djibouti pour se réapprovisionner et se préparer davantage », selon Belvédère de la Marineune publication indépendante axée sur la Royal Navy. « Ils opèrent actuellement dans le cadre de la mission de l’Union européenne, Opération Aspides, dont le seul objectif est de défendre la marine marchande contre les attaques des Houthis en mer Rouge. »

Nous avons contacté la Bundeswehr allemande et Aspides pour obtenir des informations supplémentaires.

Au milieu de la reprise du trafic à travers le détroit, les prix du pétrole ont chuté ces derniers jours. Mercredi matin, le Brent Crude se négociait à un peu moins de 74 dollars le baril, selon OilPrice.com. C’est en baisse par rapport au sommet de plus de 114 dollars le baril atteint au plus fort des tensions entre les États-Unis et l’Iran début mai.

Les stocks américains de pétrole brut ont chuté de 6,1 millions de barils la semaine dernière, les poussant à 412,1 millions de barils, soit 7 % de moins que la moyenne quinquennale. Malgré cette tendance haussière, les prix du pétrole ont fortement chuté alors que les traders se concentraient sur l’atténuation des risques d’approvisionnement au Moyen-Orient. #Pétrole #PétroleBrut #EIA… – OilPrice.com (@OilandEnergy) 24 juin 2026

La question de savoir combien de temps les prix du pétrole continueront à baisser reste ouverte, alors que les États-Unis et l’Iran continuent d’exprimer des désaccords sur les termes de l’accord de paix final entre l’Iran et les États-Unis suite au protocole d’accord signé la semaine dernière.

En plus de la confusion susmentionnée sur le statut du détroit, il existe une discorde persistante quant à savoir si l’Iran a accepté d’autoriser l’inspection de ses installations nucléaires. Trump et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) affirment tous deux que l’Iran a accepté de laisser entrer des inspecteurs, tandis que les Iraniens affirment que ce n’est pas le cas.

Le président Trump a déclaré que l’Iran avait convenu qu’il « ne disposerait jamais d’armes nucléaires » lors de sa visite mardi dans les installations de Mack Truck en Pennsylvanie. Il a également déclaré que « 19 millions de barils de pétrole se sont écoulés du détroit d’Ormuz » lundi, ce qui, selon lui, est « la plus grande quantité de pétrole de l’histoire de… pic.twitter.com/ycsILtZRpq – CBS News (@CBSNews) 23 juin 2026

Pendant ce temps, les deux parties ont émis des menaces belliqueuses contre l’autre alors que les négociations souvent acrimonieuses pour ce qui est essentiellement une prolongation du cessez-le-feu se poursuivent.

Comme nous l’avons noté par le passé, d’énormes pressions mondiales et nationales s’exercent sur Trump pour qu’il ne reprenne pas la guerre. L’économie mondiale commence tout juste à se remettre de la hausse des prix du pétrole, tandis que le parti républicain de Trump fait face à des élections de mi-mandat en novembre rendues difficiles par l’impopularité de ce conflit. En outre, les forces sont déployées depuis plusieurs mois et devront être retirées dans les semaines à venir.

Quoi qu’il en soit, même si le retrait définitif des navires du golfe Persique reste une priorité, on ne sait toujours pas exactement quand les transits bidirectionnels robustes reviendront, ce qui sera essentiel pour stabiliser la situation économique et géopolitique.