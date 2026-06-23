L’OTAN et l’Ukraine se tournent vers le secteur privé pour aider les aérodromes russes

L’un des plus grands avantages de la Russie dans la guerre contre l’Ukraine est sa capacité à lancer des frappes aériennes tactiques depuis des bases largement hors de portée des réponses cinétiques. Même si nous avons souvent fait état d’attaques ukrainiennes contre ces bases, elles ne sont pas suffisamment soutenues pour empêcher la Russie de générer des sorties dévastatrices.

Aujourd’hui, l’Ukraine et l’OTAN se tournent vers le secteur privé pour trouver des moyens de changer cette équation par le biais de ce qu’on appelle le défi du déni d’aérodrome. Il offre une récompense de 250 000 euros aux entreprises ou aux individus qui proposent des idées réalisables pour empêcher la Russie de pouvoir utiliser ses bases aériennes.

🚀Le Centre conjoint OTAN-Ukraine d’analyse, de formation et d’éducation (JATEC) et le Commandement allié Transformation (ACT) de l’OTAN ont annoncé le défi d’innovation sur le déni persistant des aérodromes visant à trouver une solution pour bloquer les aérodromes ennemis. (1/5) ⬇️ pic.twitter.com/8uKWWEI5pQ – L’OTAN en Ukraine (@NATOinUkraine) 22 juin 2026

« L’expérience opérationnelle des Forces armées ukrainiennes (AFU) a clairement établi que la capacité de l’adversaire à projeter sa puissance aérienne à partir d’aérodromes sécurisés situés à l’arrière reste l’une des asymétries les plus lourdes de conséquences dans le conflit actuel », a déclaré le commandant suprême allié Transformation (SACT) du quartier général de l’OTAN. « L’aviation tactique ennemie, opérant depuis des bases situées hors de portée des moyens de frappe ukrainiens conventionnels, continue de mener des frappes à l’aide de bombes aériennes guidées, de missiles de croisière et de munitions à distance contre les forces amies, les infrastructures critiques et les centres de population civile. »

Des images de contrôle objectif montrent les conséquences d’une frappe aérienne FAB-250/500 menée par un chasseur-bombardier Su-34M des Forces aérospatiales russes (VKS) sur un entrepôt à Kharkiv utilisé pour stocker les drones et leurs composants. pic.twitter.com/vnynslqFiO – Tsar Ivan 🌐 (@RusHonorBG) 20 juin 2026

L’objectif de ce programme est noble.

« Chaque sortie part d’un aérodrome. Chaque aérodrome est un nœud de vulnérabilité : s’il peut être constamment nié, la campagne aérienne de l’adversaire est fondamentalement perturbée à la source », suggère le SACT.

Vous pouvez voir ci-dessous la vidéo de l’une des attaques ukrainiennes contre des bases d’aviation tactique russes.

La base aérienne russe de Morozovsk est actuellement la cible d’attaques de drones ukrainiens, avec plusieurs explosions observées à proximité de l’aérodrome.

Morozovsk abrite un certain nombre de chasseurs-bombardiers Su-34 de l’armée de l’air russe. pic.twitter.com/CnEP4U8tjv – OSINTtechnical (@Osinttechnical) 4 avril 2024

Les efforts actuels de l’Ukraine pour mettre un terme à ces attaques sont insuffisants, a affirmé le SACT.

« Les solutions de contournement actuelles : l’aviation d’attaque habitée, les tirs à longue portée au sol (MLRS, missiles balistiques) et les munitions classiques à une seule unité ont démontré une efficacité limitée contre les cibles des aérodromes défendus », a soutenu le SACT. « Ils n’ont pas l’effet de masse, la persistance et la résilience de guerre électronique (guerre électronique) nécessaires pour supprimer simultanément les infrastructures d’aérodrome sur plusieurs points de visée dans un environnement contesté. »

La « logique du champ de bataille est claire », a ajouté le sous-commandement de l’OTAN. « La défense ponctuelle et l’interception réactive des armes individuelles doivent être complétées par un déni persistant à la source. »

« Nous devons trouver des technologies qui contribueront à limiter de manière permanente l’utilisation par l’ennemi des infrastructures aéronautiques : avions, pistes, installations de stockage de carburant et de munitions et infrastructures de soutien au sol », a expliqué le ministère ukrainien de la Défense (MoD). «Les entreprises, startups et équipes d’ingénierie ukrainiennes de technologie militaire sont invitées à participer.»

Le SACT a déclaré que le défi est techniquement indépendant et qu’il recherche des idées qui incluent, sans s’y limiter, les éléments suivants :

• Systèmes aériens sans équipage de toute configuration ou classe de portée

• Munitions et systèmes de flânage autonomes ou semi-autonomes

• Approches d’essaimage et d’effet de masse

• Mécanismes de livraison alternatifs au-delà des plates-formes aériennes conventionnelles

• Solutions hybrides combinant plusieurs technologies

Quel que soit le type de solution présentée, elle « doit être capable de fonctionner dans des environnements où le GPS est refusé et où la guerre électronique est contestée, dans toutes les conditions météorologiques et toutes les saisons, et doit démontrer une voie crédible vers une mise en service rapide ».

En outre, le SACT recherche des systèmes capables de mener des frappes soutenues au plus profond de l’espace aérien contesté, de fonctionner sans « contrôle humain continu », d’être entièrement autonomes et de fournir « une masse et une précision suffisantes pour supprimer simultanément plusieurs points de visée sur un aérodrome ».

Le SACT souhaite également des systèmes nécessitant une formation minimale et dotés d’une acquisition de cible assistée par l’IA qui « réduit le recours au jugement d’experts ».

La sollicitation s’accompagne du fait que, quelles que soient les solutions présentées, elles ne seront pas prouvées, mais devraient se situer au moins au niveau intermédiaire ou supérieur de l’échelle du niveau de préparation technologique militaire (TRL). Il comprend des systèmes allant de ceux ayant une intégration de composants « haute fidélité » en laboratoire à ceux avec des prototypes « à proximité ou sur les systèmes opérationnels planifiés ».

En attendant, toute solution dont la mise en œuvre prendra plus d’un an ne sera pas prise en compte.

La date limite de soumission est le 20 juillet. Dix finalistes seront sélectionnés le 11 août et seront invités à une « journée de pitch » le 3 septembre, provisoirement en Pologne, pour présenter leurs créations.

La question est de savoir si ce programme ambitieux conduira réellement à la mise en service de systèmes capables de refuser de manière persistante à la Russie la capacité de lancer des avions.

Comme nous l’avons souvent signalé, l’Ukraine possède l’une des infrastructures technologiques de défense les plus innovantes au monde, qui a créé des drones, des missiles et d’autres armes conçues, testées et mises en service dans des conditions de guerre intenses. Cependant, il n’a toujours pas réussi à atteindre les objectifs recherchés par ce défi.

L’un des principaux problèmes auxquels Kiev est confrontée est le montant limité des fonds nécessaires pour poursuivre certaines de ces avancées et ce que l’Atlantic Council a décrit comme « l’incapacité de l’Ukraine à produire en masse des armes sophistiquées ou à maintenir des chaînes d’approvisionnement militaires stables ».

Remettre une idée entre les mains de l’OTAN, qui a développé un fonds d’un demi-milliard de dollars pour développer des armes pour l’Ukraine, pourrait à terme contribuer à transformer une idée en une arme viable pour tenir à distance l’aviation tactique russe. Même si cela se produisait, le temps qu’il faudrait pour développer ces armes à une échelle suffisamment grande pour faire une réelle différence serait un effort formidable.