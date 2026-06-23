Voici comment fonctionne réellement le missile de croisière à propulsion nucléaire russe Skyfall

Le mystérieux missile de croisière russe Burevestnik (également connu par l’OTAN sous le nom de SSC-X-9 Skyfall) laisse probablement une traînée de matières radioactives dans son sillage, ce qui rend l’arme encore plus alarmante qu’on ne le pensait au départ. C’est la conclusion de deux scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui ont récemment publié une analyse détaillée de l’une des soi-disant « super armes » révélées par le président russe Vladimir Poutine en 2018.

Le rapport, rédigé par Jake Hecla, professeur au MIT qui couvre les sciences et l’ingénierie aérospatiales et nucléaires, et co-auteur R. Scott Kemp, fournit l’analyse la plus convaincante à ce jour sur la manière dont le Burevestnik est réellement propulsé. L’incertitude à ce sujet a conduit à se demander si les affirmations de la Russie concernant la propulsion nucléaire de cette arme sont réellement valables.

Il convient d’abord de rappeler ce que l’on sait des étapes de développement du programme Burevestnik, qui semblent avoir été ponctuées d’accidents.

Il convient également de noter que des efforts ont déjà été déployés pour créer des avions et des missiles à propulsion nucléaire.

Au cours des années 1950, l’Union soviétique et les États-Unis ont testé des réacteurs nucléaires aéroportés à bord de bombardiers stratégiques, respectivement le B-36 Peacemaker et le Tu-95 Bear. Aucun de ces essais n’a réellement vu les réacteurs entraîner les moteurs de l’avion.

Dans le cadre du projet Pluto, les États-Unis ont étudié un missile de croisière à propulsion nucléaire et sont allés jusqu’à tester un réacteur au sol en 1964, avant que l’idée ne soit abandonnée. Le concept de fonctionnement de Pluton était quelque peu différent de celui du Burevestnik, le missile étant destiné à voler au niveau de la cime des arbres à Mach 3,5 et à larguer des armes nucléaires à différents points de sa trajectoire de vol en effectuant des manœuvres « pop-up ».

Avance rapide jusqu’en 2018, Poutine a révélé l’existence du Burevestnik, lorsqu’il a été présenté comme l’une des six « super armes » qui comprenaient également des armes hypersoniques et une torpille à propulsion nucléaire.

1/6 Poutine dévoile six super armes lors d’un discours enflammé. Le plus surprenant était un concept de missile de croisière à propulsion nucléaire qui aurait une portée presque illimitée. Lisez toute notre histoire ici : https://t.co/1q41PUOFWl pic.twitter.com/uwiHeDxYUK – Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 1er mars 2018

Peu après l’annonce de Poutine en 2018, le groupe environnemental norvégien Bellona a suggéré qu’un pic de rayonnement dans l’Arctique ce même hiver pourrait avoir été provoqué par un essai du missile.

Plus tard en 2018, un rapport des services de renseignement américains a décrit la perte en mer d’un missile à propulsion nucléaire russe lors d’un essai en 2017. Le rapport ajoute que la Russie devrait se lancer dans une mission de recherche et de récupération pour tenter de sortir l’épave du missile des fonds marins.

Puis, en 2019, une explosion s’est produite à bord d’une barge en mer Blanche, près de Nenoksa, tuant cinq scientifiques de Rosatom. Cela a également conduit à un pic de radiations dans la ville russe de Severodvinsk, comme vous pouvez en savoir plus ici. L’explosion a été imputée au réacteur d’un Burevestnik récupéré en mer, probablement celui qui a été perdu en 2017.

En octobre dernier, le chef d’état-major russe, Valery Gerasimov, a annoncé qu’un essai réussi du Burevestnik avait été effectué, bien au-dessus du cercle polaire arctique. Gerasimov a déclaré que la durée de vol de 15 heures « n’est pas la limite (maximale) » pour le missile. Il semble qu’il s’agisse du premier test de longue endurance du missile.

La Russie a testé avec succès son missile de croisière à propulsion nucléaire Burevestnik, une arme qui, selon Moscou, peut échapper à tout système de défense pic.twitter.com/faTZWp7FmR – Reuters (@Reuters) 26 octobre 2025

Hecla et Kemp conviennent que le test d’octobre 2025 a été un succès et que, de plus, c’est la première fois qu’un véritable avion à propulsion nucléaire vole pendant une période prolongée.

Cela nous amène à nous demander comment le Burevestnik convertit réellement l’énergie de son réacteur nucléaire en puissance propulsive pour la maintenir dans les airs.

Hecla et Kemp ont peut-être fourni la réponse.

Sur la base des données recueillies par les chercheurs, la taille, la forme et les performances du Burevestnik indiquent un type de système de propulsion différent de celui envisagé pour le projet Pluto. Le concept américain impliquait un statoréacteur, nécessaire pour assurer des performances supersoniques dans l’atmosphère.

Dans les années 1960, l’US Air Force a exploré cette idée avec son missile supersonique à basse altitude, ou SLAM. Cette arme utilisait un statoréacteur à propulsion nucléaire ainsi que des propulseurs de fusée conventionnels pour relancer le système. Une fois à la vitesse appropriée, le moteur soufflerait de l’air sur le réacteur, qui pourrait contenir suffisamment de carburant pour fonctionner pendant des semaines ou des mois, puis le forcerait à sortir d’une tuyère d’échappement pour produire une poussée.

Le Burevestnik est « de toute évidence un système subsonique », a déclaré Hecla. Radio Nationale Publique.

En comparant les images open source du Burevestnik, les chercheurs ont calculé que le missile mesure environ 9,5 mètres de longueur totale et une envergure d’environ 18 pieds (5,6 mètres). Il vole probablement à une vitesse d’environ Mach 0,75.

Ils concluent que le Burevestnik est « presque certain » d’utiliser un système de propulsion nucléaire à respiration aérienne à cycle direct, qui entraîne probablement un turboréacteur.

Dans un système à cycle direct, l’air est extrait de l’atmosphère et traverse directement le cœur du réacteur. Un compresseur force l’air à travers des milliers de canaux étroits en forme de tubes entourant le combustible nucléaire, où la chaleur générée par la fission nucléaire augmente la température de l’air. À mesure que l’air chaud se dilate, il sort par l’arrière du moteur pour produire une poussée.

Cette approche diffère fondamentalement de la plupart des réacteurs nucléaires, qui utilisent une conception indirecte en boucle fermée. Dans ces systèmes, un liquide de refroidissement scellé – généralement de l’eau ou un autre fluide caloporteur – circule à travers le réacteur pour évacuer la chaleur tout en gardant les matières radioactives confinées et en minimisant l’exposition aux rayonnements.

Bien qu’une sorte de conception de boucle indirecte ne soit pas impossible, les chercheurs considèrent que cela est hautement improbable, du simple fait que ces systèmes sont considérablement plus grands, plus lourds et plus complexes et ne pourraient pas être intégrés dans ce qui n’est en aucun cas un énorme missile.

Cela signifie que le Burevestnik est probablement propulsé à l’aide d’air chauffé directement aspiré à travers le cœur du réacteur.

Le groupe motopropulseur qui en résulte est plus simple et plus compact, mais il présente un sérieux inconvénient : « Le cycle direct est très susceptible d’entraîner une grande quantité de matières radioactives dans les gaz d’échappement », affirme Hecla.

Bon article de @gbrumfiel et @connjie @NPR faisant un reportage solide sur une analyse réalisée par des scientifiques du MIT sur Burevestnik, recréant la conception, le réacteur, le rayonnement et l’empreinte, concluant qu’il s’agit d’un système sale, lent et inefficace de valeur douteuse. 1/5https://t.co/EDidYI4odJ https://t.co/amnnOssCxS pic.twitter.com/bTY1qdZ9x8 – William Alberque (@walberque) 18 juin 2026

Essentiellement, lorsque l’air atmosphérique propre passe à travers les minuscules tubes du réacteur, il est irradié et imprégné de produits de désintégration de fission provenant du combustible nucléaire.

L’air chaud qui sort de l’extrémité du turboréacteur serait rempli d’isotopes radioactifs d’argon, de krypton et de carbone, qui seraient tous dispersés dans son sillage.

Plus le missile volera longtemps, plus il rejettera de déchets nocifs dans l’atmosphère et à la surface.

Les chercheurs soulignent également un autre problème.

À savoir, tout type de vol prolongé est susceptible d’entraîner une corrosion du cœur du réacteur, par une combinaison de chaleur et d’air comprimé. Cela créerait encore plus de particules radioactives.

Sur la base de preuves antérieures, il semble que la Russie soit déjà aux prises avec les problèmes inhérents à la manipulation, au chargement et aux tests d’un missile doté de ce type de système de propulsion.

Le ministère russe de la Défense a publié la vidéo ci-dessous en 2018, affirmant qu’elle montrait un lancement d’essai antérieur du Burevestnik, ainsi que des exemples des missiles eux-mêmes.

Les chercheurs du MIT considèrent que l’explosion mortelle de 2019 en mer Blanche était probablement une tentative ratée de récupérer un prototype de réacteur Burevestnik. Le réacteur aurait redémarré alors qu’il était soulevé du fond marin, provoquant une explosion.

En gardant tout cela à l’esprit, on peut se demander pourquoi la Russie a entrepris de développer le Burevestnik, surtout alors qu’elle a tant d’autres armes « nouvelles » en préparation ou déjà en service.

En fin de compte, l’avantage majeur du Burevestnik est sa portée quasi illimitée, ce dont nous avons déjà parlé :

« Le missile peut être lancé de manière préventive et s’approcher de sa cible depuis n’importe quel vecteur longtemps après le lancement. Par exemple, il pourrait être lancé depuis l’Arctique, rester en l’air pendant de nombreuses heures, puis attaquer les États-Unis depuis le sud. Une fois lancé, sa trajectoire de vol est totalement imprévisible et il pourrait exploiter les failles des défenses et les points faibles des capacités d’alerte précoce. Cela fournit une autre raison pour laquelle les couches de suivi basées dans l’espace, y compris celles qui peuvent repérer les avions volant à basse altitude, sont actuellement très à la mode. «

Conclusions :

1. Le Burevestnik ne change pas la donne stratégique et n’offre pas d’avantages décisifs en matière de guerre au-delà des forces nucléaires existantes.

2. Il s’agit probablement d’une protection contre les défenses antimissiles dotées d’une capacité de niche compliquant l’alerte, le suivi et la planification de la défense. 3/5 pic.twitter.com/nYzbZquthK – William Alberque (@walberque) 18 juin 2026

En revanche, le Burevestnik ne semble ni très rapide ni difficile à intercepter une fois détecté.

Il y a aussi sa rigidité inhérente, puisque la Russie a déclaré qu’elle n’était envisagée que comme étant utilisée avec une tête nucléaire. Bien que cela puisse changer, la taille et le poids d’une ogive conventionnelle seraient plus limités, et il est douteux que la Russie prenne le risque d’utiliser un missile aussi complexe pour lancer une charge conventionnelle relativement modeste, d’autant plus qu’elle laisserait malgré tout une empreinte radioactive potentiellement mortelle.

« Il y a tellement de raisons pour lesquelles tout le monde a abandonné ce concept pendant la guerre froide », a ajouté Alberque.

Conclusions (suite) :

5. Il mesure 9,5 m de long avec un diamètre de cœur de réacteur de 50 cm et nécessite des boosters réguliers pour les phases de lancement et terminales.

6. En bref, Burevestnik est un système symbolique coûteux et dangereux, susceptible de déclencher une course plus large à la propulsion nucléaire. 5/5 pic.twitter.com/NOdZ1lz6ZG – William Alberque (@walberque) 18 juin 2026

Hecla et Kemp estiment que la raison pour laquelle la Russie s’est lancée dans le Burevestnik est probablement davantage liée à la nécessité de tester des technologies pour des programmes plus ambitieux et plus avancés à long terme. Il pourrait s’agir de drones de surveillance à propulsion nucléaire ou de systèmes nucléaires spatiaux qui auraient une valeur militaire bien plus grande.

Les gens se demandent quel est le but du Burevestnik et pourquoi développer un système qui ne sert à rien comme arme. La réponse a toujours été là, dans le discours du 1er mars 2018. Le président russe a toujours voulu prononcer ces mots. Le reste n’a pas vraiment d’importance. pic.twitter.com/0Q7JUGBqo3 – Pavel Podvig (@russianforces) 26 octobre 2025

Une autre possibilité est qu’il s’agisse d’un « projet favori » de Poutine lui-même, le dirigeant russe ayant été courtisé par l’idée d’un missile à portée quasi illimitée, quelle que soit son utilité pratique.

D’une part, la dernière analyse suggère que l’essai d’octobre dernier signifie que le Burevestnik est le premier avion jamais construit et piloté de manière durable en utilisant l’énergie nucléaire.

Il s’agit d’un point de repère, mais il est tempéré par des questions très importantes concernant la sécurité de toute personne se trouvant à proximité et de l’environnement en général, sans parler de sa valeur militaire quelque peu limitée.