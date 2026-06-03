Un nouveau grand sous-marin chinois doté de caractéristiques très uniques vient d’être capturé par l’imagerie satellite

Un nouveau type de sous-marin, apparemment dépourvu de voile traditionnelle, est apparu en Chine. Le même chantier naval a lancé il y a huit ans un petit sous-marin « sans voiles » – un démonstrateur technologique. Plus récemment, un grand conglomérat chinois de construction navale a proposé un concept de véhicule sous-marin sans équipage (UUV) avec une forme de coque largement comparable. De telles conceptions peuvent offrir des avantages en termes de vitesse, de maniabilité et de signature acoustique réduite, mais présentent également des inconvénients majeurs.

D’après les images, le sous-marin n’a pas de voile traditionnelle. Cependant, la forme exacte de ce qui est présent n’est pas non plus tout à fait claire d’après la vision actuellement disponible. Comme indiqué, JN Shipyard est connu pour avoir construit au moins un autre sous-marin « sans voiles » dans le passé, sur lequel nous reviendrons plus tard.

Écrire pour Nouvelles navalesl’analyste de guerre sous-marine HI Sutton a évalué la conception à environ 394 pieds (120 mètres) de long et entre 33 et 36 pieds (10 et 11 mètres) de large. On ne sait pas quelles pourraient être ses missions, mais elle est certainement plus grande que les sous-marins diesel-électriques (SSK) courants et même plus longue que la plupart des sous-marins nucléaires d’attaque rapide. À titre de comparaison, les variantes du sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire (SSN) chinois de type 093, parmi les sous-marins les plus modernes actuellement en service dans la marine de l’Armée populaire de libération (PLAN), mesurent environ 356 à 360 pieds (108 à 110 mètres de long) et 36 pieds de large. Le responsable a déclaré la longueur et la largeur de la marine américaine. Virginie les SSN de classe, dans toutes les sous-variantes existantes, sont respectivement de 377 pieds (114,8 mètres) et 34 pieds (10,36 mètres).

Nous pouvons également voir que le sous-marin du chantier naval JN a une configuration de gouvernail en forme de X, quelque chose qui est apparu pour la première fois sur un sous-marin en Chine en 2024. Cela offre des avantages par rapport aux dispositions arrière cruciformes avec des gouvernails horizontaux et verticaux en termes de maniabilité, d’efficacité et de sécurité.

Une poupe en forme de X est une caractéristique désormais associée à une conception de sous-marin d’attaque chinois de nouvelle génération communément, mais toujours officieusement, appelée Type 095. Nouvelles navales a également rendu compte aujourd’hui du récent lancement de ce qui pourrait être un autre Type 095, doté d’une voile traditionnelle, au chantier naval Bohai à Huludao, à des centaines de kilomètres au nord de Shanghai. Cela semble avoir semé une certaine confusion en ligne, certains confondant le bateau de Bohai avec un bateau « sans voile ».

Vient d’être traduit via @type36512 : CSSC Bohai Shipbuilding : lancement d’un nouveau sous-marin

Images satellite capturées le 29 mai. Je crois que cette image représente le nouveau sous-marin sans voile de classe 120 m évoqué dans l’article d’accompagnement. Cependant – en raison des limitations de la résolution de l’image – https://t.co/sHF9Y8gkGe – @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) 3 juin 2026

Même si nous mettons à l’échelle le diamètre de la coque du 09V avec ce sous-marin mystérieux (à des fins d’illustration), il est un peu plus court, ce qui signifie que ce n’est probablement pas un 09V, mais il ne correspond pas non plus à ce à quoi ressemblerait un sous-marin de 10 m de diamètre et 120 m de longueur…

Je suis ouvert aux idées. https://t.co/oy9nrbiLtt pic.twitter.com/AIcv5ZjXy3 – Rick Joe (@RickJoe_PLA) 3 juin 2026

Le sous-marin nouvellement apparu au chantier naval JN pourrait également avoir un propulseur caréné, qui pourrait être du type à jet de pompe. Les pompes à jet offrent d’autres avantages pour un fonctionnement plus silencieux, en particulier à des vitesses immergées plus élevées.

L’absence de voile traditionnelle reste l’aspect le plus remarquable du nouveau sous-marin du chantier naval JN. L’omission d’une grande structure dépassant du haut de la coque contribue considérablement à rationaliser la conception globale. L’élimination de cette traînée peut permettre une meilleure optimisation de la vitesse et de la maniabilité en immersion. Cela peut également contribuer à rendre le sous-marin plus silencieux et, par extension, plus difficile à détecter, même lorsqu’il traverse une zone à des vitesses plus élevées. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous vous précipitez vers des menaces, même lointaines.

Ne pas avoir de voile traditionnelle pourrait imposer certaines contraintes de conception. Traditionnellement, les sous-marins navals utilisaient leurs voiles pour monter des périscopes et autres mâts de capteurs, ainsi que des antennes de communication extensibles et des tubas pour aider à faire circuler l’air sans refaire complètement surface. Il s’agit d’un espace qui peut être utilisé à d’autres fins, notamment pour des lanceurs de contre-mesures et pour le stockage général.

Par-dessus tout, lorsqu’elle navigue en surface, la voile est essentielle à la navigation générale et à la conscience de la situation. Il peut également fournir une position élevée pour la protection des forces locales ou pour soutenir les opérations de ravitaillement vertical (VERTREP). S’il est suffisamment durci, il peut même briser des pieds de glace lors d’opérations dans et autour des régions polaires.

L’absence de voile pourrait refléter une concentration sur les opérations sur les fonds marins loin de la surface, où le déploiement du mât et d’autres considérations pourraient être moins urgents. Dans le même temps, les caractéristiques de la conception pourraient tout aussi bien être centrées sur l’amélioration des performances, y compris la capacité d’effectuer des transits aussi rapidement que possible pendant les opérations en eaux bleues. Il pourrait également offrir des avantages pour les opérations en eaux peu profondes, même si nous avons noté que, dans l’ensemble, il est très important par rapport aux SSK.

Comme mentionné, un sous-marin plus petit « sans voiles » avait déjà vu le jour au chantier naval JN en 2018. HI Sutton avait précédemment estimé que cette conception mesurait environ 150 pieds (45 mètres) de long et 15 pieds (quatre à quatre mètres et demi) de large. Ce sous-marin avait également un gouvernail en forme de non-X et ce qui semblait être une hélice non carénée. Les raisons exactes de la construction de ce bateau et la manière dont il a été utilisé au fil des années restent inconnues, mais il aurait au moins fourni un banc d’essai et une plate-forme de démonstration technologique pour explorer ce concept de conception et potentiellement d’autres capacités. Il n’est pas clair non plus s’il a été conçu pour un fonctionnement avec ou sans équipage, ou pour être avec équipage en option. Il en va de même pour ce nouveau sous-marin, même s’il semble peu probable qu’il soit sans équipage.

Le CSSC avait déclaré à l’époque que le sous-marin drone pourrait être configuré pour effectuer un large éventail de missions, notamment lancer des attaques sur des navires ennemis, poser des mines, soutenir les forces d’opérations spéciales et servir de vaisseau-mère pour de plus petits véhicules sous-marins sans équipage (UUV). Vous pouvez en savoir plus sur tout cela ici.

D’autres chantiers navals et marines du monde entier ont exploré des conceptions de sous-marins à profil bas dans le passé, mais les conceptions ont généralement été confinées au monde des concepts papier et à une expérimentation limitée. L’US Navy, par exemple, a déjà testé un sous-marin démonstrateur à grande échelle (LSVR) doté d’une nouvelle structure de voile. Le détachement de recherche acoustique (ARD) de la Marine a mené ce travail dans un lac de Bayview, dans l’Idaho.

En 2021, la Marine a également notamment publié un avis de marché appelant à des concepts de structures de voiles gonflables, qui pourraient combiner les avantages des voiles traditionnelles et des conceptions à profil bas. Le degré de travail que le service a pu effectuer depuis lors sur ce système de voile gonflable déployable (IDSS) n’est pas clair, mais cela souligne l’importance d’une voile pour les opérations générales en surface.

Par ailleurs, la force sous-marine de la PLAN continue de croître en termes de capacité et de capacité, avec un nombre croissant de types plus modernes. Les responsables américains ont déclaré ouvertement dans le passé que la qualité des nouveaux sous-marins chinois se rapprochait de celle des modèles américains. Tout cela est encore souligné par l’apparition récente de l’autre nouveau sous-marin à Bohai. Outre les nouveaux modèles d’énergie nucléaire, la Chine développerait également au moins un modèle doté d’un système de propulsion hybride nucléaire/conventionnel, appelé Type 041 ou Zhou classe. Le premier exemple connu du Type 041 a été découvert après qu’il ait semblé avoir coulé dans un chantier naval en 2024.

Une utilisation accrue de la propulsion nucléaire promet d’étendre la portée des sous-marins chinois dans le Pacifique et au-delà, et fait clairement partie de la vision plus large du PLAN en matière de projection de la puissance navale à l’avenir.

« La marine de l’APL exécute un changement stratégique significatif de la construction diesel-électrique à la construction entièrement nucléaire, ce qui représente un changement fondamental par rapport aux modèles de construction historiques », a écrit le contre-amiral de la marine américaine Mike Brookes, chef de l’Office of Naval Intelligence, dans des remarques préparées avant une audience devant les membres de la Commission d’examen économique et de sécurité américano-chinoise en mars.

Brookes a également souligné comment le Type 041 hybride, en particulier, pourrait offrir « une plus grande endurance, remplissant potentiellement les missions régionales de patrouille et de présence de manière plus économique que les SSN (sous-marins d’attaque) et SSGN (sous-marins à missiles guidés) pleine grandeur ».

Il reste encore beaucoup à apprendre sur le sous-marin nouvellement apparu au chantier naval JN, mais il pourrait indiquer de nouvelles conceptions à profil bas sans voiles traditionnelles, éventuellement pour servir d’intercepteur sous-marin à grande vitesse du PLAN, faisant partie du futur sous-marin chinois plus vaste.