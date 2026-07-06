À court d’intercepteurs Patriot, l’Ukraine ne peut abattre aucun missile balistique frappant Kyiv

En raison d’une pénurie importante d’intercepteurs Patriot, l’Ukraine n’a pas été en mesure d’abattre aucun des missiles balistiques Iskander ou des missiles de croisière hypersoniques Zircon lancés par la Russie lors d’un barrage mortel nocturne, ont déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des responsables de l’armée de l’air. L’attaque, en grande partie contre Kiev, a fait au moins 20 morts et des dizaines de blessés, selon les autorités ukrainiennes.

La frappe de missiles et de drones a eu lieu un jour avant le sommet de l’OTAN, au cours duquel Zelensky devrait inciter les alliés à obtenir davantage de munitions antimissiles. Le barrage a également eu lieu alors que l’Ukraine s’efforce de développer sa propre fourniture d’intercepteurs de missiles afin de ne pas avoir à dépendre des dons.

« La raison en est précisément l’approvisionnement insuffisant en missiles intercepteurs », a déploré Zelensky sur X. « Il est très important que le monde, en particulier l’Amérique et nos partenaires européens, sortent du sommet de l’OTAN à Ankara avec des décisions fermes pour soutenir notre défense du ciel et, par conséquent, la protection de la vie des gens ordinaires. Tant que les missiles destinés aux « patriotes » restent dans les entrepôts des alliés, cela ne fait qu’encourager la Russie à continuer de » détruire » les bâtiments résidentiels. Les États-Unis et l’Europe en ont assez. le pouvoir d’arrêter cette terreur.

Cette nuit-là, Kiїв був під масованим російським ударом. La Russie a joué 68 courses et a 351 jours. Зараз триває ліквідація наслідків. Il y a environ 10 emplacements dans les magasins. Si vous faites quelque chose pour nous, je vais vous aider… pic.twitter.com/cf2vZzOZy2 – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 6 juillet 2026

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que les 23 Iskander et les six Zircon tirés par la Russie pendant la nuit ont échappé à ses défenses aériennes.

« Pour abattre des missiles balistiques, vous devez disposer de quelque chose pour les abattre », a déclaré le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ignat, à la télévision nationale. « Il y a suffisamment de systèmes Patriot – un approvisionnement constant en missiles est nécessaire. »

Selon Ignat, l’armée russe « exploite délibérément le manque de missiles intercepteurs Patriot en Ukraine en s’appuyant largement sur des armes balistiques, qui sont bien plus difficiles à intercepter que les missiles de croisière ou les drones », a déclaré l’Ukrainien. Militaire publication notée.

En revanche, l’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir abattu 326 des 351 drones, 31 des 33 missiles de croisière Kh-101 et les six missiles de croisière Kalibr lors de l’attaque nocturne.

❗️ »Pour abattre des missiles balistiques, vous avez besoin de quelque chose pour les abattre. Les systèmes Patriot suffisent – ce qu’il faut, c’est un approvisionnement constant en missiles. Nous avons une certaine… grave pénurie de missiles intercepteurs », – le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Ignat, dans l’émission d’aujourd’hui… pic.twitter.com/1POwwNCi58 – 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) 6 juillet 2026

La semaine dernière, Zelensky s’est plaint du fait que les alliés ne respectaient pas leurs engagements de fournir des munitions antimissiles promises.

« L’Ukraine a besoin d’un ensemble de défense approprié », a déclaré Zelensky le 2 juillet après un autre barrage russe massif au cours duquel aucun des quatre Zircons et seulement quatre des 74 Iskanders n’ont été interceptés.

« Nous avons besoin de ces missiles ; nous exerçons une pression maximale et négocions », a déclaré Zelensky. « Il y a des pays avec lesquels nous avons conclu des accords et vers lesquels nous avons déjà transféré des fonds – des cas impliquant le NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) et d’autres. »

Zelensky a pointé du doigt la Norvège.

« Par exemple, concernant la Norvège… il y avait un accord pour payer deux cents missiles. Pourtant, aucun de ces deux cents missiles n’est arrivé. »

La livraison en temps opportun de l’aide promise aurait pu contribuer à « sauver des foyers et des vies », a ajouté Zelensky, soulignant que ce que l’Ukraine attend de ses partenaires, c’est « simplement qu’ils fassent ce qui a été convenu ».

❗️Zelenskyy : L’Ukraine a besoin d’un dispositif de protection puissant, notamment en matière de missiles. Il y a des pays avec lesquels des accords ont déjà été signés et des fonds transférés, mais les fournitures n’arrivent pas.

La Norvège était notamment prête à payer 200 missiles pour l’Ukraine, mais… pic.twitter.com/8U4NHzCbUl – 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) 2 juillet 2026

Comme nous l’avons noté précédemment, entre l’utilisation américaine dans les récents conflits du Moyen-Orient, la consommation soutenue de l’Ukraine et les engagements envers près de 20 autres pays confrontés à des menaces croissantes, la fourniture d’intercepteurs Patriot constitue un problème majeur. Même avant que l’Ukraine ne se dote du système et que les multiples flambées de tensions au Moyen-Orient ne surviennent, la profondeur de l’arsenal mondial de missiles Patriot et la capacité de construire suffisamment d’intercepteurs en cas de crise étaient préoccupantes. Aujourd’hui, la demande a explosé et le rationnement est en cours, certains clients étant informés que leurs commandes seront détournées pour reconstituer les stocks américains. Cette pratique est même antérieure à la deuxième administration Trump, la Maison Blanche Biden déclarant à ses alliés que leurs commandes seraient détournées vers Taiwan et l’Ukraine.

Pourtant, le Pentagone a récemment affirmé qu’il disposait de stocks suffisants, même s’il s’efforce d’augmenter sa production.

Le rapport, sur la gravité de l’épuisement des stocks d’armes avancées des États-Unis, révèle que la production actuelle de PAC-3 MSE « se situe autour du taux de base de 650 intercepteurs par an, la moitié des livraisons étant destinée aux États-Unis et le reste aux alliés et partenaires ».

Dans le cadre d’un contrat avec le Pentagone signé en janvier, Lockheed s’est engagé à porter la production annuelle du Patriot à 2 000 exemplaires.

La capacité des États-Unis à fournir des intercepteurs Patriot à l’Ukraine était suffisamment préoccupante pour le Congrès qui a ordonné le mois dernier au Pentagone d’expliquer comment il pourrait augmenter ce flux d’intercepteurs Patriot PAC-3 vers ce pays déchiré par la guerre.

S’adressant aujourd’hui aux journalistes à Ankara avant le sommet, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a déclaré que les États-Unis livraient activement des intercepteurs Patriot à l’Ukraine pour remplir leurs engagements en matière de défense, mais qu’« il y a une limite au nombre d’intercepteurs qui se trouvent sur le territoire de l’OTAN ».

Rutte de l’OTAN : « ​Les États-Unis livrent activement des intercepteurs Patriot à l’Ukraine pour remplir leurs engagements en matière de défense, même si l’approvisionnement limité de l’OTAN reste un défi pratique. Pour résoudre ce problème, les alliés travaillent sous tous les angles pour augmenter la capacité de production, notamment… pic.twitter.com/emTHPeZckd – Monde Mintel (@mintelworld) 6 juillet 2026

Il y a au moins une petite aide en route vers l’Ukraine.

S’adressant aux journalistes à Bruxelles avant une réunion des ministres de la Défense de l’OTAN le mois dernier, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a annoncé que l’Allemagne fournirait 200 millions de dollars pour l’achat de munitions de défense aérienne dans le cadre du système de liste des besoins prioritaires de l’Ukraine (PURL), qui finance l’achat d’armes et de munitions de fabrication américaine pour l’Ukraine.

« De cette façon, nous sauvons littéralement des vies chaque nuit et chaque jour », a déclaré Pistorius. Il a également annoncé que l’Allemagne participerait au mécanisme JUMPSTART (Joint Ukraine Multinational Program – Services, Training and Articles Rapid Timeline). JUMPSTART se concentre spécifiquement sur l’acquisition de missiles intercepteurs pour les systèmes de défense aérienne Patriot.

« Nous avons accepté de contribuer en allouant 200 millions de dollars à l’achat de missiles guidés PAC-3 », a déclaré le ministre allemand de la Défense.

Un don de 200 millions de dollars permet d’acheter environ 40 à 50 intercepteurs Patriot PAC-3 MSE.

Le prix et les délais de livraison de ces armes conduisent l’armée américaine à faire pression sur les sous-traitants de la défense pour qu’ils développent un nouvel intercepteur Patriot coûtant environ 1 million de dollars pièce.

🇩🇪 Le ministre allemand de la Défense, Pistorius, a déclaré que l’Allemagne allouerait 400 millions de dollars supplémentaires à l’Ukraine pour la défense aérienne et les missiles destinés aux systèmes Patriot dans le cadre du PURL. pic.twitter.com/21R0BGiQy3 – UATV anglais (@UATV_en) 18 juin 2026

Pendant ce temps, Krzysztof Bosak, co-leader du parti polonais d’extrême droite anti-confédération ukrainienne et vice-maréchal du Sejm, a affirmé sur X que le gouvernement polonais avait transféré des missiles intercepteurs Patriot en Ukraine en mars sans en informer le corps législatif.

« Il s’avère qu’en mars, en secret depuis le Sejm, le gouvernement a remis à l’Ukraine des missiles intercepteurs coûteux et difficiles à obtenir pour les systèmes Patriot », a déclaré Bosak sur X. « Ils ont été achetés par la Pologne aux États-Unis afin de construire un système de défense aérienne multicouche, dont vous entendez parler dans les médias depuis des années et qui n’est pas encore terminé à ce jour. Ce sont les seuls missiles que la Pologne possédait/possède, capables de contrer les missiles russes Iskander. qui menacent la Pologne et sont déployés dans l’oblast de Kaliningrad.

Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, a rząd ał ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot.

Były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej, o którym od lat słyszycie w… https://t.co/0c0QgKNJwI – Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) 4 juillet 2026

En plus de rechercher davantage d’intercepteurs donnés, l’Ukraine développe également les siens.

Fire Point, la société ukrainienne qui fabrique plusieurs drones ainsi que le missile de croisière FP-5 Flamingo, travaille sur un « bouclier anti-balistique » conçu et produit dans le pays. L’épine dorsale de ce système est le missile intercepteur FP-7.x de la société. En février, la société a effectué des tests de l’arme.

Ce bouclier « est prêt sur le plan aérodynamique, mais n’est toujours pas apte au combat sans une intégration complète », précise le communiqué. Poste de Kyiv noté plus tôt ce mois-ci. « Le concepteur en chef Denys Shtilerman a déclaré que le système dépend de radars, de centres de commandement, d’une liaison de données sécurisée et d’un autodirecteur développé en Europe. La société travaille avec des partenaires pour combiner ces éléments dans un réseau de défense antimissile fonctionnel. »

Dans nos précédents reportages, nous avons souligné que l’Ukraine avait récemment inversé la tendance, au moins dans une certaine mesure, avec des attaques contre la logistique russe qui enlisaient les tentatives du Kremlin de gagner davantage de territoire. Ces progrès ont été réalisés en grande partie grâce à la production accrue de drones en Ukraine et aux progrès des communications et des conseils basés sur l’IA sur ces armes.

Tandis que la Russie frappe Kiev, l’Ukraine est également très occupée à frapper la Russie avec des frappes à longue portée. La gamme vertigineuse de drones à longue portée de l’Ukraine et, depuis peu, ses missiles de croisière, frappant les infrastructures énergétiques profondément en Russie, entre autres cibles de grande valeur, font des ravages. Kyiv développe également ses propres missiles balistiques. Alors que les capacités de frappe à longue portée de l’Ukraine semblent croître à un rythme croissant, le risque pour les cibles russes plus éloignées de la frontière ukrainienne augmente. La Russie n’a pas la capacité de défendre des pans aussi vastes de son pays contre ces attaques.

Dans cet esprit, même si l’Ukraine a certainement un chemin difficile à parcourir étant donné qu’elle est pratiquement sans défense contre les attaques de missiles balistiques, la Russie a son propre ensemble de problèmes de défense aérienne distincts, mais à certains égards similaires. Tout cela met en évidence l’un des plus gros problèmes des défenses aériennes haut de gamme : l’ennemi peut toujours chercher à créer plus d’armes de frappe que les défenses aériennes ne peuvent en gérer, surtout à long terme. Compte tenu des coûts, de la complexité et des délais de livraison des intercepteurs modernes haut de gamme comme le PAC-3 MSE, c’est une équation assez facile à résoudre, du moins pour le moment. Il en va de même pour l’Ukraine. Alors que les défenses aériennes russes sont déjà très limitées en raison des engagements en Ukraine et de la nécessité de défendre des installations et des actifs de très grande valeur, se défendre contre les attaques massives de drones et de missiles de croisière qui peuvent se produire sur de vastes étendues de territoire n’est tout simplement pas possible.

En d’autres termes, les fissures apparaissent réellement dans les parapluies de défense aérienne des deux combattants, quatre ans et demi après le début de la guerre.