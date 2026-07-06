Le test de missile balistique lancé par un sous-marin chinois dans le Pacifique est une grosse affaire

La Chine a tiré un missile balistique lancé depuis un sous-marin (SLBM) – un JL-2 ou un JL-3 – dans le Pacifique occidental pour la première fois depuis des années, voire des décennies. Ce lancement exceptionnellement rare envoie des signaux immédiats, notamment aux États-Unis et à leurs alliés de l’Indo-Pacifique. Cela souligne également l’expansion majeure et toujours en cours de la Chine de son arsenal nucléaire, ainsi que de ses forces sous-marines.

« Le 6 juillet, un sous-marin nucléaire stratégique de la marine de l’Armée populaire de libération chinoise (PLAN) a lancé avec succès un missile stratégique lancé depuis un sous-marin transportant une ogive factice d’entraînement vers la zone de haute mer concernée de l’océan Pacifique, atterrissant avec précision dans la zone maritime prédéterminée », selon une traduction automatique d’un communiqué officiel de PLAN. « Ce lancement d’essai de missile est un arrangement de routine de l’entraînement militaire annuel de la partie chinoise, et les pays concernés ont été informés à l’avance. Il est conforme au droit international et aux pratiques internationales et n’est dirigé contre aucun pays ou cible spécifique. »

La déclaration PLAN ne confirme pas d’où le lancement a été effectué. Les autorités chinoises avaient émis à l’avance deux séries distinctes d’avis d’avertissement, suggérant des lancements depuis l’extrémité nord de la mer de Chine méridionale et/ou de la mer Jaune. La fausse ogive semble être tombée dans l’océan Pacifique, à l’ouest des Îles Salomon.

Il est possible que la Chine ait lancé ce matin jusqu’à 2 missiles balistiques sur une zone cible du Pacifique, un depuis la mer de Chine méridionale et un depuis la mer de Bohai. Ou du moins, ils y étaient prêts, sur la base des avertissements de navigation. pic.twitter.com/modH6cw42D – Duan Dang (@duandang) 6 juillet 2026

Les autorités japonaises ont été alertées à l’avance, mais n’ont pas confirmé si le missile était effectivement passé au-dessus de leur pays. Cela indiquerait toujours un lancement depuis la mer Jaune. Ceci est encore renforcé par la présence, au cours de la semaine dernière, de Chinois Yuan Wang des navires de suivi de missiles de classe, à divers points à peu près le long de cette route, sur la base des données de transpondeur accessibles au public. Le Liaowang-1 Un navire de renseignement, censé être capable de suivre des objets dans l’espace, avait également été repéré dans la région.

Toujours. https://t.co/23PARMVD2U pic.twitter.com/m1Mi6sOipj – Intel à feuilles persistantes (@vcdgf555) 28 juin 2026

Au même moment, Joseph Wu, secrétaire général du Conseil de sécurité nationale de Taiwan, a écrit dans un article sur X disant que le missile avait emprunté la route allant de la mer de Chine méridionale aux Philippines. Au moment de la rédaction de cet article, rien ne prouve que le PLAN ait tiré deux missiles. Les deux séries d’avertissements sont désormais expirées.

La #RPC a testé un #SLBM JL2 survolant les #Philippines il y a quelques instants. C’est une provocation qui déstabilise l’#IndoPacifique. La #Chine vient de prouver une fois de plus qu’elle est un tyran. pic.twitter.com/dOUbLBclmh – Joseph Wu (@josephwutw) 6 juillet 2026

La déclaration de PLAN ne confirme pas non plus le type de SLBM ou de sous-marin impliqué dans le lancement aujourd’hui, mais ce dernier est clair. Les seuls sous-marins balistiques à propulsion nucléaire en service en Chine aujourd’hui sont les Type 094, dont au moins six. Selon certaines informations, deux autres seraient actuellement en construction. Un nouveau sous-marin nucléaire balistique de type 096 serait en cours de développement, mais il reste à voir quand il pourrait entrer en service.

Un article du compte China Military Bugle sur X, un porte-parole officiel de l’APL, mentionne le JL-2. et le JL-3, et comprend des photos d’archives des deux missiles. Il existe des photos officielles du lancement, comme vu plus tôt dans cette histoire et ci-dessous, mais il est difficile d’évaluer quel missile y est vu. Il existe peu d’images disponibles publiquement du nouveau JL-3, et ce qui a été vu suggère qu’il est très similaire, du moins en apparence, à son prédécesseur, comme on le voit ci-dessous. Le JL-3 n’a été officiellement présenté au public pour la première fois que lors d’un immense défilé militaire à Pékin l’année dernière, marquant le 80e anniversaire de la victoire du pays sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale.

Le lancement test par la marine chinoise de l’APL d’un missile stratégique par un sous-marin était un programme de routine de l’entraînement militaire annuel de la Chine.

Il ne visait aucun pays ou cible spécifique.

La Chine a notifié les pays concernés à l’avance, ce qui est conforme aux normes internationales… pic.twitter.com/xLZeucqOTm – Clairon militaire chinois (@ChinaMilBugle) 6 juillet 2026

Le Pentagone a précédemment évalué les portées des JL-2 et JL-3 à respectivement 3 900 et 5 400 milles marins (environ 7 200 et 10 000 kilomètres). Si le lancement d’aujourd’hui était à portée maximale, cela pourrait également indiquer que le missile était un JL-2, sur la base des distances totales indiquées dans les avis d’avertissement.

Le SLBM a été testé sur une distance de plus de 7 300 km, ce qui suggère une portée complète d’environ 8 000 km. Il s’agissait donc très probablement de l’ancien SLBM JL-2 provenant d’un SNLE de type 09VI/A.

JL-3 devrait dépasser 10K https://t.co/eaPeKRlrHY pic.twitter.com/4LKDITGrWU – Hûrin (@Hurin92) 6 juillet 2026

Lancement suborbital à 0401 UTC le 6 juillet d’un missile sous-marin chinois JL-2 ou JL-3 depuis la mer de Bohai vers le Pacifique. D’après les NOTAM fournis par @Hurin92, j’adapte une orbite d’environ -3900 x 1050 km x 44 degrés avec un impact à environ 0428 UTC près de 174E 6S. pic.twitter.com/S9tz9c3PMO – Jonathan McDowell (@planet4589) 6 juillet 2026

On ne sait pas exactement combien d’ogives nucléaires et avec quels rendements le JL-2 ou le JL-3 transportent. Des évaluations indépendantes ont suggéré que les deux pourraient avoir plusieurs configurations de véhicules de rentrée pouvant être ciblés indépendamment (MIRV), ainsi qu’être chargés de types unitaires avec des rendements plus importants. Chaque sous-marin Type 094 peut transporter jusqu’à 12 missiles à la fois.

La dernière fois que la Chine a tiré un SLBM depuis un sous-marin immergé n’est pas claire. Les autorités chinoises ont annoncé le tout premier lancement de ce type dans le pays en 1982, qui impliquait le tir du sous-marin Type 031 du PLAN avec un SLBM JL-1. Le Type 031 était un exemple de construction chinoise du sous-marin soviétique à missiles balistiques diesel-électriques Projet 629, également connu en Occident sous le nom de Golf classe. Le Type 031 a été utilisé pour soutenir le développement du SLBM jusqu’à son remplacement par le sous-marin d’essai à propulsion conventionnelle Type 032, qui reste en service.

Depuis 1982, de nombreux tests ont été effectués sur le JL-1, aujourd’hui retiré, ainsi que sur les nouveaux JL-2 et JL-3, mais les autorités chinoises sont généralement très discrètes à leur sujet. Il est possible que le lancement d’aujourd’hui soit la première fois que la Chine tire un SLBM dans le Pacifique proprement dit à partir d’un sous-marin lance-missiles à propulsion nucléaire, mais cela ne semble toujours pas confirmé.

Les lancements chinois de missiles balistiques de toute sorte au large du Pacifique sont en général extrêmement rares. Malgré l’insistance selon laquelle le lancement d’aujourd’hui était une routine, ce n’était pas du tout le cas, et il envoie des signaux clairs dans toute la région et au-delà. Cela semble être l’une des démonstrations, sinon la plus significative, de la partie maritime de la triade de dissuasion nucléaire chinoise à ce jour. Lors du défilé à Pékin l’année dernière, où le JL-3 a fait ses débuts publics, les autorités chinoises ont également présenté pour la première fois toutes les étapes de la triade du pays.

Le missile balistique intercontinental DF-61 est présenté avec d’autres missiles nucléaires, notamment le JL-1, le JL-3, le DF-61 et le DF-31BJ. Ensemble, ils sont destinés aux opérations terrestres, aériennes et maritimes. https://t.co/x2KWv2tR6h pic.twitter.com/fCQMpLPsZ1 – Patrick en Chine (@PatrickZhengCHN) 3 septembre 2025

En 2024, l’APL a envoyé des vagues similaires à travers la région lorsqu’elle a tiré un missile balistique intercontinental (IBCM) DF-31 depuis un transporteur-monteur-lanceur mobile sur l’île de Hainan, dans la mer de Chine méridionale. Ce missile est passé relativement près de l’extrémité nord des Philippines alors qu’il se dirigeait vers le Pacifique.

La Chine a confirmé le test réussi d’un missile balistique intercontinental (ICBM) dans l’océan Pacifique. Les données publiques disponibles cartographiées montrent que des zones de danger presque aussi proches que 90 km des Philippines ont été annoncées par la Chine dans le cadre de ce test. pic.twitter.com/ZqovtlQhEu – Damien Symon (@detresfa_) 25 septembre 2024

Si le lancement était effectivement effectué depuis la mer Jaune ou la mer de Chine méridionale, cela mettrait également en évidence un concept d’opérations dit de « bastion ». Un rapport annuel du Pentagone sur les développements militaires chinois en 2021 suggérait que le PLAN pourrait adopter cette stratégie pour utiliser ses Type 094, qui implique des lancements depuis des zones littorales amies fortement défendues pour réduire la vulnérabilité. Les sous-marins lance-missiles à propulsion nucléaire sont déjà généralement considérés comme des actifs hautement survivants, capables de passer de longues périodes sous l’eau, ce qui rend leurs mouvements très difficiles à suivre. En tant que tels, ils fournissent généralement à leurs opérateurs une capacité vitale de seconde frappe.

« La mer de Chine méridionale et le golfe de Bohai (au nord-ouest immédiat de la mer Jaune) sont probablement les options préférées de la RPC (République populaire de Chine) pour employer ce concept », note ce rapport.

Le test SLBM a déjà suscité de vives réactions ailleurs dans la région Indo-Pacifique. Au moment de la rédaction de cet article, les autorités australiennes, japonaises, néo-zélandaises et taïwanaises ont toutes publié des déclarations critiquant le lancement et le préavis relativement court donné, ainsi que leurs inquiétudes quant à ses effets déstabilisateurs.

Tout cela s’inscrit dans le cadre des efforts considérables déployés par la Chine pour moderniser et étendre son arsenal nucléaire. Cela s’étend aux nouvelles capacités nucléaires aériennes, terrestres et maritimes. Cela inclut la construction d’immenses nouveaux champs de silos pour les ICBM, ainsi que l’émergence de nouveaux ICBM mobiles sur route. Le stock total d’ogives nucléaires de la Chine a augmenté parallèlement à cette évolution.

« Le stock chinois d’ogives nucléaires est resté autour de 600 jusqu’en 2024, reflétant un taux de production plus lent par rapport aux années précédentes », a écrit le Pentagone dans son rapport annuel sur les développements militaires chinois de l’année dernière. « Malgré ce ralentissement, l’APL a poursuivi son expansion nucléaire massive. Alors que ce rapport évaluait en 2020 que la tête nucléaire de la Chine doublerait par rapport à un stock de seulement 200 têtes au cours de la prochaine décennie, l’APL reste sur la bonne voie pour disposer de plus de 1 000 ogives nucléaires d’ici 2030. »

En 2021, le général à la retraite de l’US Air Force Glen VanHerck, alors chef du Commandement du Nord des États-Unis (NORTHCOM) et du Commandement américano-canadien de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), avait également déclaré que les nouveaux sous-marins chinois pourraient être proches, voire égaux, de leurs homologues américains d’ici cinq à dix ans. De nouveaux sous-marins nucléaires lance-missiles améliorés, capables d’opérer plus profondément dans le Pacifique, ainsi que les réseaux de commandement et de contrôle qui les accompagnent, pourraient réduire progressivement l’importance de la stratégie de « bastion » susmentionnée.

Pour la branche navale chinoise, le développement des forces sous-marines fait partie d’un effort de modernisation plus vaste qui a également vu la taille et la capacité de ses flottes de surface augmenter considérablement.

Soit dit en passant, il y a également eu une certaine augmentation du développement et de la mise en service de sous-marins lance-missiles balistiques en Asie de l’Est ces dernières années.

En 2023, la Corée du Nord a dévoilé un « nouveau » sous-marin lance-missiles diesel-électrique, un modèle fortement remanié datant de la guerre froide. Roméo bateau de classe. Cette conception remonte aux années 1950. Plus récemment, la Corée du Nord a revendiqué des progrès sur un nouveau sous-marin lance-missiles à propulsion nucléaire.

En 2021, la Corée du Sud a effectué son premier lancement d’essai d’un SLBM à armement conventionnel à partir d’un sous-marin à propulsion conventionnelle, et ce pays a depuis lors fait pression pour étendre ses capacités à cet égard. En mai, les autorités sud-coréennes ont également annoncé officiellement leur intention de mettre en place une nouvelle flotte de sous-marins à propulsion nucléaire, qui pourraient également être capables de lancer des SLBM.

Alors que la Chine continue de moderniser et de développer ses capacités nucléaires et sous-marines, les lancements de SLBM dans le Pacifique pourraient en fait devenir un phénomène plus courant.