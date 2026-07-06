Le Canada choisit le sous-marin allemand de type 212 pour le renouvellement indispensable de sa flotte

Le prochain sous-marin canadien sera de fabrication allemande, après qu’Ottawa a annoncé sa décision d’acheter une douzaine de nouveaux bateaux à propulsion conventionnelle de type 212CD auprès de ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Les sous-marins remplaceront les sous-marins vieillissants et de moins en moins fiables du Canada. Victoria classe mondiale dans l’un des plus importants achats de défense jamais réalisés au pays, triplant la taille de la flotte, tout en donnant à Ottawa une plate-forme beaucoup plus performante pour les opérations dans l’Arctique et l’Atlantique Nord.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé aujourd’hui que le consortium allemand avait remporté le concours pour la construction des sous-marins. TKMS était en concurrence pour le contrat avec le constructeur naval sud-coréen Hanwha Ocean, proposant son sous-marin KSS-III Batch II.

Le bateau gagnant Type 212CD (Common Design) est une version encore améliorée du Type 212A, que vous pouvez lire plus en détail ici. L’offre allemande est basée sur une lignée de sous-marins qui remonte à plusieurs décennies, et des variantes de ce type sont utilisées dans de nombreuses marines à travers le monde, ce qui n’est pas le cas de son rival sud-coréen.

Déjà commandé par l’Allemagne et la Norvège, le Type 212CD est doté d’un système de propulsion indépendant de l’air (AIP) amélioré comprenant des batteries de nouvelle génération (très probablement du type Lithium-Ion), des générateurs diesel améliorés, une vitesse et une autonomie accrues, des capacités d’autodéfense améliorées et des signatures améliorées grâce à une coque en forme de diamant spécialement conçue.

Ces sous-marins auront un déplacement en surface d’environ 2 750 tonnes, ce qui représente une augmentation de 65 % par rapport au Type 212A. Ils mesureront 240 pieds de long et seront armés de six tubes lance-torpilles de 533 mm.

Contrairement à l’ancien Victoria classe, les nouveaux sous-marins sont optimisés pour passer de longues périodes sous la glace, ce qui est nécessaire pour des patrouilles plus longues dans la région arctique.

Le Canada avait précédemment indiqué que le Type 212CD et le KSS-III Batch II répondaient à ses besoins militaires.

La décision s’est donc probablement résumée à une question de coûts et de compensations industrielles.

Le gouvernement fédéral canadien et TKMS doivent encore entamer des négociations pour finaliser le contrat.

Toutefois, en termes de coût, la valeur de la transaction portant sur 12 bateaux est estimée à plus de 12 milliards de dollars. Le contrat comprendra également environ un demi-siècle de maintenance, ce qui signifie que la valeur totale pourrait dépasser 70 milliards de dollars.

Le parti libéral de Carney s’est engagé à augmenter considérablement les dépenses de défense, en s’engageant à y consacrer 5 % du PIB d’ici 2035.

De hauts responsables d’Allemagne et de Corée du Sud se sont rendus au Canada pour promouvoir les avantages économiques plus larges de leurs offres respectives.

De son côté, l’Allemagne a proposé au Canada de rejoindre le programme Type 212CD aux côtés de la Norvège, dans le cadre d’une coopération de défense plus large qui alignerait plus étroitement Berlin et Ottawa. L’Allemagne a également déclaré qu’elle donnerait à Ottawa la possibilité de fabriquer des composants, voire d’entreprendre la construction de sous-marins complets, dans des chantiers navals locaux.

Berlin a également laissé entendre qu’il cherchait à acheter un nombre potentiellement important d’avions de missions spéciales auprès du canadien Bombardier, ainsi qu’à accéder aux terres rares, à l’exploitation minière, à l’intelligence artificielle et à la production de batteries du Canada.

Pendant ce temps, la Corée du Sud a déclaré qu’en cas de succès, elle utiliserait l’acier canadien pour construire des véhicules blindés de combat au Canada.

Le calendrier de livraison des nouveaux sous-marins canadiens n’est pas clair.

Dans le passé, TKMS a déclaré qu’elle serait en mesure de construire environ trois à quatre bateaux pour le Canada par an à partir de 2027.

Le gouvernement canadien souhaite voir la livraison du premier nouveau sous-marin au plus tard en 2035.

De toute évidence, les quatre Victoria les sous-marins de classe ont cruellement besoin d’être remplacés.

Le Victoria La flotte de classe actuellement en service dans la Marine royale canadienne a été acquise d’occasion auprès de la Marine royale en 1998 après être entrée au service britannique en tant que Défenseur classe. Les bateaux ont été confrontés à des problèmes techniques et à de longues périodes de maintenance depuis leur transfert. Les trois premiers sous-marins sont entrés en service au Canada entre 2000 et 2003, tandis que le quatrième a subi un incendie mortel à bord lors de son voyage de livraison en 2004. Par conséquent, il n’a été officiellement mis en service dans la Marine royale canadienne qu’en 2015.

Actuellement, trois des quatre Victoria les bateaux de classe sont en cours de maintenance.

Il est important de noter que les 12 sous-marins de type 212CD seront les premiers sous-marins flambant neufs jamais achetés par le Canada.

Ils joueront un rôle majeur alors que le Canada cherche à étendre sa présence militaire dans les régions de plus en plus contestées de l’Arctique et de l’Atlantique Nord.

L’OTAN accorde une importance croissante à l’Arctique et à l’Atlantique Nord en tant que futurs théâtres de compétition avec la Russie et la Chine. Reflétant ces priorités changeantes, le Canada a signé une lettre d’intention trilatérale avec l’Allemagne et la Norvège en 2024, établissant un partenariat stratégique visant à renforcer la posture de dissuasion et de défense de l’OTAN dans la région. Bien qu’Ottawa ait souligné à l’époque que l’accord n’était lié à aucun futur achat de sous-marins, mais se concentrait plutôt sur la coopération industrielle de défense, les chaînes d’approvisionnement, la formation et les opérations, la sélection par le Canada du Type 212CD va effectivement plus loin dans ce partenariat.

Le Canada, l’Allemagne et la Norvège exploitant tous la même conception de sous-marins, les trois marines seront mieux placées pour intégrer la logistique, la maintenance, la formation et la planification opérationnelle tout en maintenant une présence sous-marine plus persistante dans le Grand Nord. L’Allemagne étend également sa concentration navale sur l’Arctique, notamment en projetant d’accroître sa présence militaire en Islande et autour de l’Islande, renforçant ainsi la position de l’OTAN dans le Nord.

Cette coopération sera particulièrement précieuse autour du GIUK Gap, stratégiquement vital. Le GIUK Gap est depuis longtemps la principale barrière de l’OTAN à l’entrée des sous-marins russes dans l’Atlantique. Les bateaux qui le transitent sans être détectés deviennent beaucoup plus difficiles à suivre une fois qu’ils atteignent le large, ce qui leur permet de menacer les lignes de communication maritimes alliées, les groupes opérationnels navals et les cibles terrestres critiques en cas de conflit majeur.

Les sous-marins aideront à défendre l’Atlantique Nord contre une éventuelle agression russe tout en suivant la flotte sous-marine de Moscou, de plus en plus active et avancée. Cela contraste fortement avec les années qui ont immédiatement suivi la guerre froide, lorsque les patrouilles sous-marines russes ont fortement diminué et que l’Atlantique Nord semblait avoir perdu une grande partie de son importance stratégique.

L’OTAN accorde également une attention croissante à la protection des infrastructures sous-marines critiques à la suite d’une série d’incidents présumés de sabotage dans la mer Baltique. Les câbles de communication, les pipelines et les infrastructures énergétiques offshore sont tous devenus des cibles potentielles, accordant une importance encore plus grande aux opérations sous-marines coordonnées et à la surveillance sous-marine persistante. Alors que les flottes de sous-marins continuent de diminuer dans une grande partie de l’alliance, une coopération plus étroite entre les opérateurs devient de plus en plus importante.

Cette coopération s’étend au-delà des sous-marins. Le Canada, l’Allemagne et la Norvège exploitent également l’avion de patrouille maritime P-8 Poséidon, créant ainsi des opportunités supplémentaires pour la guerre anti-sous-marine intégrée, la surveillance maritime et la formation. Les alliés de l’OTAN s’orientent déjà dans cette direction, le Royaume-Uni et la Norvège élargissant leur coopération autour de leurs flottes de P-8 et l’Allemagne signant récemment un accord similaire couvrant les opérations de P-8 à partir de bases britanniques.

Le choix d’un sous-marin allemand souligne également que le Canada se tourne de plus en plus vers l’Europe pour répondre à ses besoins en matière de défense, dans le cadre d’un effort plus vaste visant à réduire sa dépendance traditionnelle à l’égard des États-Unis. Dans ce cas, cependant, aucun sous-marin à propulsion conventionnelle fabriqué aux États-Unis n’est actuellement disponible.

L’apparente réorientation du Canada vers les fabricants d’armes européens a contribué à alimenter les spéculations selon lesquelles il pourrait diviser ses futurs achats d’avions de combat.

Alors qu’Ottawa reste déterminé à acquérir un premier lot de 18 F-35A de fabrication américaine, sur un total prévu de 88 avions furtifs, la détérioration des relations politiques avec Washington a incité à réexaminer les avions de combat alternatifs.

Parmi ceux-ci, le Saab Gripen E de Suède a longtemps été identifié comme le candidat le plus susceptible d’être acheté aux côtés du F-35.

Saab a laissé entendre qu’une commande canadienne de 72 Gripen, ainsi que des six avions aéroportés d’alerte et de contrôle (AEW&C) Saab GlobalEye qu’Ottawa a déjà accepté d’acheter, pourrait soutenir plus de 12 000 emplois canadiens.

Plus récemment, Ottawa a exprimé son intérêt pour le chasseur de nouvelle génération du Global Combat Air Program (GCAP), dirigé par le Royaume-Uni et impliquant l’Italie et le Japon. Nous avons discuté du réalisme avec lequel le Canada pourrait acquérir le chasseur Tempest dans cette histoire précédente.

Pour en revenir aux sous-marins, le choix du Type 212CD permettra de remplacer une flotte qui a longtemps eu des problèmes de fiabilité. La décision signale également un changement plus large dans la politique de défense canadienne. En plus de renforcer la position sous-marine de l’OTAN dans l’Arctique et l’Atlantique Nord, il approfondit les liens militaires d’Ottawa avec l’Europe et marque le début de ce qui deviendra probablement l’effort de modernisation navale le plus ambitieux du Canada depuis des générations.