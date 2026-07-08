Ce que l’armée américaine pourrait perdre si Trump suspendait ses échanges commerciaux avec l’Espagne, alliée de l’OTAN

Dans sa dernière dispute avec un autre membre de l’OTAN, le président américain Donald Trump a condamné l’Espagne comme une « cause vaine » et un « terrible partenaire » dans l’alliance. S’exprimant lors du sommet de l’OTAN à Ankara, sous le regard du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, Trump a déclaré qu’il souhaitait rompre toutes les relations commerciales avec l’Espagne. Même si les responsables espagnols ont souligné que les relations ne seraient pas affectées, cela soulève des questions sur le statut à long terme de la présence militaire américaine en Espagne, au cas où la situation se détériorerait davantage.

.@POTUS : « L’Espagne est une cause vaine. D’ailleurs, nous ne voulons plus faire d’affaires commerciales avec l’Espagne… L’Espagne est un très mauvais partenaire de l’OTAN. Ils ne participent pas, ils ne paient pas. Je ne veux rien avoir à faire avec l’Espagne. » pic.twitter.com/3prqux6p54 – Réponse rapide 47 (@RapidResponse47) 8 juillet 2026

« Nous ne voulons plus faire de commerce avec l’Espagne… J’aimerais que vous y mettiez fin », a déclaré Trump. « L’Espagne est un partenaire terrible au sein de l’OTAN. Ils ne participent pas, ils ne paient pas. Je ne veux rien avoir à faire avec l’Espagne. Coupez tout commerce avec l’Espagne, s’il vous plaît, y compris les visites. Regardez-les, regardez-les revenir en courant ; oh, ils reviendront en courant. »

Il a poursuivi : « Nous n’avons pas besoin de commercer avec eux. Je ne veux plus faire de commerce avec eux… Ne leur parlez même pas ; ce sont des gens désespérés, mauvais, parce que vous savez que tout le monde y va, paie et travaille… Ils sont ouverts à ce sujet, ils sont hostiles à ce sujet, et voyons à quel point ils restent hostiles lorsqu’ils appellent, et ils ‘s’il vous plaît, s’il vous plaît, nous voulons faire du commerce avec vous, monsieur. Nous voulons faire du commerce avec vous, monsieur.’ Ils gagnent tellement d’argent avec nous, et nous allons voir qu’ils en gagnent beaucoup moins. Je ne veux pas faire affaire avec eux.

Selon les chiffres du Congrès américain, les échanges commerciaux entre les deux pays représentaient 75 milliards de dollars en 2025, et les États-Unis en ont gagné 3 milliards. plus de la relation que l’Espagne.

Dans un effort pour combler le fossé, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a ensuite insisté sur le fait que les relations avec les États-Unis étaient « très positives » et qu’il avait parlé à Trump.

« Nous avons parlé de la Coupe du Monde… il n’y avait aucune tension, au contraire, tout était très amical », a déclaré Sánchez.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez minimise les tensions avec le président Donald Trump après que le dirigeant américain a menacé de suspendre les échanges commerciaux avec l’allié de l’OTAN, qualifiant leur échange d’informel et courtois, sans « absolument aucune tension ». pic.twitter.com/SRNfdfuWkV – Al Arabiya anglais (@AlArabiya_Eng) 8 juillet 2026

Le BBC a rapporté que des sources gouvernementales à Madrid ont déclaré que l’Espagne n’avait pas l’intention de modifier ses « excellentes relations sociales, culturelles et économiques ».

L’arrière-plan de cette situation est le mécontentement de Trump face au refus du gouvernement Sánchez de permettre à l’armée américaine d’utiliser ses bases de Morón et de Rota, en Espagne, pour des missions pendant la guerre contre l’Iran.

Un autre point de conflit est le refus de Sánchez d’augmenter les dépenses de défense à cinq pour cent du PIB, conformément aux objectifs de l’OTAN.

Ce n’est pas la première menace de Trump de rompre les relations commerciales avec l’Espagne. La même chose s’était produite en mars, en réponse à la position de Sánchez sur la guerre en Iran.

Bien qu’il n’y ait eu aucun changement dans les échanges commerciaux entre les deux pays par la suite, si les relations entre les États-Unis et l’Espagne se détérioraient, le maintien de l’accès à Morón et à Rota deviendrait une question.

Des deux, la base navale de Rota, dans la province de Cadix, est la plus critique. Elle occupe une position stratégique à l’embouchure de la Méditerranée, qui est l’un des points de contrôle naval les plus importants au monde.

Décrit par la marine américaine comme « la porte d’entrée vers la Méditerranée », Rota est l’un des centres militaires américains les plus importants d’un point de vue stratégique en Europe, essentiel au soutien des opérations navales américaines et alliées sur plusieurs théâtres. L’installation est centrale pour les forces navales d’Europe-Afrique/Centrale (EURAFCENT) et la sixième flotte américaine.

Située sur une installation de la marine espagnole de 6 100 acres dans le sud de l’Espagne, Rota fonctionne comme une passerelle logistique majeure reliant l’Amérique du Nord à l’Europe, à la Méditerranée, à l’Afrique et au Moyen-Orient.

La base prend en charge le mouvement du personnel, de l’équipement, du carburant et des fournitures via ses trois quais opérationnels, un aérodrome de 670 acres capable de soutenir les opérations aériennes de l’US Navy et de l’Air Force, et certaines des plus grandes installations de stockage d’armes et de carburant d’Europe.

L’unité résidente la plus en vue à Rota est peut-être le Destroyer Squadron 60 (DESRON 60), l’un des trois escadrons de destroyers de la marine américaine basés en permanence en dehors de la zone continentale des États-Unis et le seul d’entre eux à avoir élu domicile en Europe.

En 2024, le Arleigh Burke destroyer de classe USS Oscar Austin est arrivé à Rota, en tant que premier des deux destroyers supplémentaires à rejoindre la Force navale déployée avancée-Europe, qui comptera à terme un total de six. Ces navires de guerre sont notamment modifiés avec des défenses spéciales adaptées au théâtre européen, comme vous pouvez le découvrir ici.

Parmi les autres unités clés de la Marine à Rota figurent l’escadron d’hélicoptères de frappe maritime Seven Nine (HSM-79), les « Griffins », pilotant le sous-chasse MH-60R Seahawk, et l’unité mobile de neutralisation des explosifs et munitions Eight.

En ce qui concerne Morón, cette base aérienne est située au sud-est de la ville de Séville, dans le sud de l’Espagne. Alors que la base navale de Rota constitue un tremplin pour les forces maritimes américaines, Morón assure un rôle similaire à l’armée de l’air. Sa position stratégique signifie qu’elle joue un rôle clé en tant que site opérationnel avancé pour les opérations aériennes, les missions de réponse rapide et le soutien d’urgence en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Les capacités de la base comprennent les opérations d’aérodrome, le soutien aérien, la logistique, la maintenance, les communications, la sécurité et le soutien du pays hôte, qui sont tous orientés vers le déploiement et le maintien en puissance rapides des forces américaines quand et où elles sont nécessaires.

Les unités résidentes de l’US Air Force à Morón, sous la Troisième Force aérienne, comprennent le 496e Escadron de la base aérienne, une unité géographiquement séparée (GSU) qui relève du commandement de la 86e Escadre de transport aérien de la base aérienne de Ramstein en Allemagne. La 86e Airlift Wing utilise des avions de transport C-130J ainsi que des transports d’état-major C-21A et C-37A.

Morón sert également de nœud critique dans les ponts-citernes transatlantiques et transeuropéens, ce qui en fait une passerelle logistique clé pour les mouvements massifs essentiels aux déploiements en Europe et au Moyen-Orient, ainsi que pour les déploiements transatlantiques plus courants.

Outre d’autres ressources de l’US Air Force déployées temporairement à Morón, notamment celles de la Bomber Task Force, la base accueille également régulièrement des déploiements d’avions du US Marine Corps.

Morón et Rota opèrent dans le cadre de l’accord de coopération en matière de défense entre les États-Unis et l’Espagne, qui permet aux États-Unis et à l’Espagne d’opérer côte à côte et de partager des infrastructures critiques.

La base aérienne de Morón et la base navale de Rota restent des nœuds clés de la posture militaire américaine à l’échelle mondiale, offrant un pont stratégique entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. Leurs capacités combinées permettent aux forces américaines de déplacer, de déployer et de soutenir rapidement des avions, des navires, du personnel et des équipements sur plusieurs théâtres.

Une perte d’accès à Morón et Rota s’étendrait bien au-delà d’un différend bilatéral entre Washington et Madrid. Même si les États-Unis pourraient maintenir leurs opérations à travers d’autres sites européens et régionaux, le remplacement de la combinaison unique de capacités aériennes, maritimes et logistiques fournies par les deux installations prendrait du temps et imposerait une pression supplémentaire aux forces américaines. La perte de l’accès à ces bases, en particulier à Rota, pourrait être l’une des cartes les plus puissantes à jouer pour l’Espagne si la rhétorique de Trump se transforme en action.

Plus important encore, toute décision d’un membre de l’OTAN de restreindre l’accès aux infrastructures alliées critiques aurait des implications plus larges pour l’alliance, soulevant des questions sur la fiabilité des engagements de défense et sur la cohésion politique qui sous-tend la sécurité collective.