Le Royaume-Uni et les Pays-Bas s’associent sur des navires d’assaut amphibies de nouvelle génération

Le Royaume-Uni et les Pays-Bas développeront conjointement une nouvelle flotte de navires de transport amphibie dans le cadre d’un partenariat maritime annoncé par le gouvernement britannique. Chaque pays exploitera quatre navires, renforçant ainsi les capacités amphibies de l’OTAN et améliorant la capacité de l’alliance à réagir rapidement aux crises.

« En combinant l’expertise industrielle du Royaume-Uni avec l’expérience en matière de conception et de navigation des Pays-Bas pour fournir des plates-formes de premier ordre à nos forces amphibies d’élite, ce partenariat renforcera l’OTAN », a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer dans un communiqué publié alors qu’il participait au sommet de l’OTAN en Turquie.

Aujourd’hui, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont convenu de construire ensemble une nouvelle génération de navires de transport amphibie, en s’appuyant sur notre partenariat historique de 50 ans.

Ces navires seront construits au Royaume-Uni et permettront à nos @RoyalMarines de se déployer et de frapper rapidement depuis la merhttps://t.co/aJtgbBuEah – Premier seigneur des mers et chef d’état-major de la marine (@GenGJenkinsRM) 7 juillet 2026

Les nouveaux quais de plate-forme d’atterrissage (LPD) seront basés sur une conception néerlandaise et seront construits dans des chantiers navals britanniques « aux côtés de l’industrie néerlandaise », dans le cadre d’un accord d’une valeur de 2,4 milliards de livres sterling (3,2 milliards de dollars), couvrant les quatre navires de la Royal Navy britannique et quatre de la Marine royale néerlandaise. Ceux-ci devraient entrer en service à partir du début des années 2030.

Ce que le Royaume-Uni appelle le programme de navires de transport amphibie remplace le précédent programme de navires d’attaque multirôles (MRSS), jugé « trop complexe » et ne reflétant pas les futures forces commando britanniques.

Cet accord présente certains parallèles avec le programme récemment annoncé visant à construire cinq frégates de type 26 pour la Norvège, les navires de guerre provenant des chantiers navals britanniques.

Bien que la conception finale n’ait pas été confirmée, le constructeur naval néerlandais Damen devrait fournir la base de conception, probablement en s’inspirant de sa famille de navires amphibies Enforcer.

Le gouvernement britannique affirme que les navires mesureront 160 mètres de long et auront un déplacement de 15 000 tonnes. Damen propose un total de sept modèles Enforcer différents, dont le déplacement varie de 9 000 tonnes à 17 000 tonnes. Il n’est pas confirmé si les navires seront de type LPD conventionnel, comme indiqué en haut de cet article, ou s’ils seront du type à pont traversant, offrant un poste de pilotage plus long pour les opérations d’hélicoptères et de drones.

En plus de transporter des troupes, des véhicules et du matériel, les navires disposeront de postes de pilotage conçus pour faire fonctionner les drones à longue portée et les systèmes autonomes actuels et futurs. Cela s’inscrit dans le cadre du passage de la Royal Navy britannique à ce qu’elle décrit comme une « marine hybride ».

La guerre évolue. C’est pourquoi nous investissons dans des drones dans nos forces armées, le plus important jamais réalisé.

🚢 Frégates autonomes de chasse aux sous-marins

✈️ Des « ailiers » de drones pour voler aux côtés des Apaches

💥 Des milliers de drones d’attaque kamikaze à faible coût

🛰️ Des drones de surveillance pour remplacer les anciens systèmes pic.twitter.com/lQLxPjDLTS – Ministère de la Défense 🇬🇧 (@DefenceHQ) 30 juin 2026

Pour la construction, il semble que le programme s’appuiera sur le chantier naval Harland & Wolff de Belfast, en Irlande du Nord. Navantia UK, propriétaire de Harland & Wolff, a partagé la déclaration suivante :

« Les navires de transport amphibie constitueront à l’avenir un élément essentiel de la capacité de défense navale souveraine de la Grande-Bretagne. Comme indiqué dans le plan d’investissement de défense, ils permettront de déployer des troupes dans le monde entier et constitueront un remplacement nécessaire aux navires de transport amphibies. Albion navires d’assaut de classe.

Après que le Royaume-Uni ait officiellement mis hors service le HMS Océan en 2018 et l’ont vendu au Brésil, les Royal Marines ont dû s’appuyer sur les deux Albion classe LPD. Cependant, en 2024, le ministère britannique de la Défense a annoncé que les deux Albion et Rempart serait retiré du service l’année suivante.

Depuis, les Royal Marines ont utilisé les trois Baie quais de navires de débarquement de classe. La Royal Fleet Auxiliary (RFA), un service maritime civil semblable au Military Sealift Command américain, exploite ces navires, qui ont des capacités plus limitées que les LPD.

À un moment donné, les Britanniques envisageaient de se procurer jusqu’à six navires d’attaque multirôles (MRSS) pour remplacer les deux Albion classe, trois Baie classe, et le seul RFA Argus. Les pressions budgétaires ont réduit ces ambitions. Alors que la Royal Navy disposera désormais de quatre nouveaux navires d’assaut, elle formera une sorte de force conjointe avec le même nombre de navires néerlandais.

Nous construirons jusqu’à 6 nouveaux navires de guerre capables de débarquer rapidement des commandos sur les plages du monde entier, et nous empêcherons le HMS Albion et le HMS Bulwalk d’être démolis ou mis en veilleuse.

Ensemble, l’annonce d’aujourd’hui assurera l’avenir des @RoyalMarines pour des générations. pic.twitter.com/JkGBFb7f4K – Très honorable Sir Grant Shapps (@grantshapps) 14 mai 2024

Quant à la Marine royale néerlandaise, elle exploite actuellement deux Rotterdam LPD de classe et un seul Karel Portier navire de soutien multifonction de classe, également équipé pour les opérations amphibies. Les nouveaux LPD devraient remplacer les Rotterdam classe.

Il est significatif que les huit nouveaux LPD soient impliqués, ce qui représente un élan considérable pour les forces amphibies des deux marines.

Ces services opèrent déjà en étroite collaboration au sein de la Force amphibie anglo-néerlandaise, qui remonte à la guerre froide.

« Ce partenariat ne concerne pas seulement la construction de navires ; il vise également à assurer la sécurité à long terme du Royaume-Uni et des Pays-Bas, en garantissant que nous sommes en mesure de garder une longueur d’avance sur les menaces de demain », a déclaré le Premier ministre Starmer.

Le secrétaire britannique à la Défense, Dan Jarvis, a ajouté : « Nous construisons une force amphibie encore plus forte avec les Pays-Bas, renforçant ainsi notre défense et notre dissuasion en tant qu’alliés proches de l’OTAN et partenaires de la JEF (Joint Expeditionary Force). »

Le caractère commun des LPD permettra également à la Royal Navy et à la Marine royale néerlandaise de s’entraîner, de se déployer et d’opérer de plus en plus ensemble, a confirmé le gouvernement britannique.

L’aspect drones est également important, les nouveaux LPD étant considérés comme un moyen d’accélérer la coopération industrielle et militaire sur les technologies autonomes et sans équipage.

Même si les types de drones qui seront embarqués à bord des navires n’ont pas été divulgués et sont probablement encore en cours de développement, il est clair que les LPD correspondent à la vision du Royaume-Uni en matière de guerre future. Le plan d’investissement de défense récemment publié prévoit un budget de plus de 5 milliards de livres sterling (6,6 milliards de dollars) sur quatre ans uniquement pour les drones et les capacités associées, comme vous pouvez le lire ici.

Il existe également de nouvelles possibilités de coopération dans ce domaine, le gouvernement britannique confirmant qu’il existe des plans pour développer de futures technologies de drones et sans équipage entre les deux pays.

Le partenariat a également des implications significatives pour la sécurité dans l’Atlantique Nord et dans le Grand Nord, régions devenues de plus en plus stratégiques à mesure que l’OTAN renforce ses défenses septentrionales face aux tensions croissantes avec la Russie.

Aux côtés d’autres alliés de l’OTAN et du JEF, les nouveaux LPD devraient travailler ensemble pour protéger les infrastructures sous-marines critiques et renforcer la dissuasion contre les menaces émergentes dans ces eaux.

Les nouveaux navires de transport amphibie représentent une réinitialisation majeure de la capacité amphibie britannique après des années d’incertitude et de réductions des forces. Opérant aux côtés des navires néerlandais, des systèmes autonomes et des partenaires de l’OTAN, ils devraient devenir des éléments centraux du futur modèle de guerre expéditionnaire et hybride de la Royal Navy.