De nouveaux avions à réaction et drones transformeront Fort Hood en centre de renseignement aérien de l’armée

L’armée américaine a annoncé que sa future flotte d’avions ME-11B High Accuracy Detection and Exploitation System (HADES) sera basée à Fort Hood au Texas. Le service indique qu’il établira également un bataillon de drones opérationnels, le premier du genre, sur cette base dans le cadre d’une consolidation plus large des moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) aériens. Tout cela fait suite au retrait par l’armée du dernier de ses avions à turbopropulseurs ISR l’année dernière.

L’armée a partagé les plans de base du ME-11B dans le contexte de la relocalisation de la 116e brigade de renseignement militaire, dont le quartier général est à Fort Gordon en Géorgie, vers Fort Hood. Ce processus est désormais en cours. La version la plus récente de la 116e sert de principale formation aérienne ISR de l’armée depuis 2014. Au cours des 12 dernières années, la brigade a également supervisé des unités dans plusieurs autres bases à travers le pays, y compris celles déjà à Fort Hood.

L’armée s’attend actuellement à recevoir le premier prototype du ME-11B avant la fin de l’année. Le service est également en train d’acquérir deux prototypes supplémentaires. L’armée prévoit d’acheter au moins six exemplaires de production, mais ce nombre pourrait augmenter à l’avenir. Les biréacteurs HADES sont en cours de conversion à partir des biréacteurs d’affaires Bombardier Global 6500.

« Cette décision, autorisée le 3 mars 2026 par le général Randy George, alors chef d’état-major de l’armée, positionne la brigade pour diriger le déploiement du système de détection et d’exploitation de haute précision (HADES) de l’armée, marquant une étape cruciale dans la modernisation des capacités mondiales de renseignement, de reconnaissance et de surveillance aériennes (AISR) du pays », selon un communiqué de l’armée aujourd’hui. « Cette relocalisation consolide et redessine la seule brigade AISR à voilure fixe de l’armée afin de mieux soutenir les opérations de combat multi-domaines et à grande échelle à l’échelle mondiale. »

Fort Hood est l’une des plus grandes installations militaires au monde. Il possède sa propre piste d’atterrissage, l’aérodrome militaire Robert Gray, qui est colocalisé avec l’aéroport régional de Killeen. Des signes indiquant que les ME-11B y seraient basés étaient déjà apparus le mois dernier avec un avis de marché concernant des travaux prévus sur les hangars de cet aérodrome, notamment pour accueillir les nouveaux avions.

L’armée considère HADES comme un élément essentiel d’un changement de paradigme plus large dans la manière dont elle fournira à l’avenir un soutien aérien ISR. Les ME-11B volent plus haut, plus vite et plus loin que n’importe lequel des types de turbopropulseurs désormais retirés que l’armée utilisait auparavant. Ainsi, les avions HADES pourront accéder plus rapidement aux zones d’opérations et en revenir, et rester en station plus longtemps. Par rapport à leurs prédécesseurs, les capteurs et les liaisons de données embarqués des jets auront également une meilleure visibilité depuis leurs perchoirs. Ce plafond opérationnel plus élevé permet à l’avion d’utiliser un angle incliné pour scruter plus profondément les zones interdites tout en continuant à voler dans l’espace aérien international et plus loin des menaces potentielles.

Les concepts d’opérations de HADES, tels que l’armée les a décrits publiquement jusqu’à présent, prévoient également le lancement de drones à très longue portée par des avions. Avec des portées d’environ 620 milles (1 000 kilomètres) ou plus, l’idée est que les drones étendront considérablement la portée des capteurs de leurs plates-formes de lancement et les éloigneront davantage des défenses aériennes hostiles. Le service affirme que la capacité des drones à lancement aérien offrira un moyen de fournir une capacité de collecte de renseignements pénétrante capable de prendre en charge de futures opérations haut de gamme sans avoir besoin d’une plate-forme très furtive ou extrêmement coûteuse.

« Il n’y aura rien au monde que nous ne puissions toucher avec une gamme combinée de HADES et ce que nous pouvons lancer à partir de cette chose », a ajouté Evans. « Je ne pense pas que quiconque soit en sécurité dans le futur du point de vue de la détection. »

Evans a fourni des détails supplémentaires sur les plans pour HADES et a fait allusion aux capacités avancées supplémentaires prévues pour les avions à réaction à venir. Chaque avion aura deux points d’attache sous chaque aile pour les magasins externes, qui pourraient inclure des pods avec des capteurs supplémentaires ou d’autres systèmes. Vous en saurez plus sur tout cela ici.

Des questions importantes subsistent quant aux projets HADES de l’armée, notamment lorsqu’il s’agit de combler les déficits de capacité laissés par le retrait de dizaines d’avions à turbopropulseurs ISR. Comme indiqué, le service prévoit actuellement d’acquérir seulement six jets HADES de série en plus des trois prototypes. C’est en baisse par rapport à la taille initialement prévue de la flotte, qui n’était encore que d’une douzaine d’avions.

L’Armée envisage un futur écosystème aérien ISR qui comprendrait d’autres moyens, notamment des ballons à haute altitude. Ces plates-formes plus légères que l’air pourraient également entreprendre d’autres missions et même déployer des essaims de systèmes aériens sans équipage. Le service a également expérimenté au moins des drones à haute altitude et à endurance extrême. Les moyens spatiaux ISR sont également appelés à jouer un rôle de plus en plus important au sein de l’armée américaine.

Le potentiel de développement de nouveaux drones nous ramène au plan supplémentaire de l’armée visant à mettre en place ce qu’elle appelle actuellement simplement le bataillon de systèmes d’avions sans pilote (UAS) à Fort Hood.

« Les compagnies qui fusionnent pour former le bataillon UAS sont actuellement engagées dans des opérations mondiales, et leur consolidation améliorera l’agilité, la déployabilité et la létalité de la brigade », indique le communiqué publié aujourd’hui par l’armée. « Le 116e MIB (AI) reste la seule unité de l’armée à déployer de petits éléments avancés sur mesure pour lancer des UAS télécommandés depuis sa station d’origine, réduisant ainsi considérablement les coûts de maintien en puissance et de mobilité. »

Le 224th Military Intelligence Battalion, actuellement basé à Hunter Army Airfield, qui fait partie de Fort Stewart en Géorgie, constituera au moins le noyau de la nouvelle formation de drones.

« Après le désinvestissement de sa flotte habitée, le 224e bataillon de renseignement militaire a pivoté stratégiquement pour se concentrer entièrement sur le renseignement aérien sans pilote. Cette transition s’aligne sur la nouvelle structure des forces de l’armée américaine, en vertu de laquelle le 224e est désigné pour devenir le premier bataillon de systèmes aériens sans pilote de l’armée », selon le site officiel de l’unité au moment de la rédaction de cet article. « Ce nouveau chapitre comprend un changement de station de Hunter Army Airfield, en Géorgie, à Fort Hood, au Texas, dont l’achèvement est prévu d’ici 2027. Ce déménagement consolidera l’ensemble de la 116e brigade de renseignement militaire en un seul endroit, améliorant ainsi ses capacités opérationnelles.

« Le bataillon nouvellement formé sera composé d’un quartier général et d’une compagnie de quartier général, de deux compagnies Grey Eagle (MQ-1C) et d’une compagnie de traitement, d’exploitation et de diffusion (PED) », ajoute la page officielle du 224e. « Ces initiatives stratégiques positionnent le 224e à l’avant-garde de l’avenir du renseignement aérien de l’Armée. »

Cependant, les détails publiés aujourd’hui par l’armée ne permettent pas de savoir si le personnel ou les ressources d’autres unités existantes pourraient faire partie de la « fusion » qui formera le nouveau bataillon UAS. La formation pourrait encore se développer à l’avenir. Le service indique que la consolidation globale de la 116e brigade de renseignement devrait amener 1 228 personnes supplémentaires à Fort Hood depuis Fort Gordon, Fort Stewart et Fort Bliss (également au Texas), d’ici l’exercice 2028.

L’armée dispose également d’autres compagnies MQ-1C affectées aux brigades aériennes de combat dans les bases à travers le pays. Il existe également des unités Grey Eagle supplémentaires au sein du 160e Régiment d’aviation d’opérations spéciales du service.

Il convient de noter ici que les dirigeants actuels de l’armée ont exprimé clairement leur désir d’abandonner le MQ-1C, une conception qui trouve ses racines dans la guerre mondiale contre le terrorisme. Le service a ouvertement remis en question la capacité de survie de la conception et sa pertinence générale dans les conflits futurs. Cette proposition a également fait l’objet d’une résistance de la part du Congrès. Les Grey Eagles ont été activement engagés dans des opérations contre l’Iran cette année, tout comme leurs cousins ​​MQ-9 Reaper.

L’US Air Force a également déjà cherché à retirer ses MQ-9 après avoir soulevé des questions sur leur valeur en dehors des combats de faible intensité. Plus récemment, le service les a décrits comme des acteurs vedettes du conflit avec l’Iran, malgré d’importantes pertes au combat. Tout cela a alimenté un débat renouvelé sur l’avenir du Reaper, comme vous pouvez en savoir plus en détail ici. L’Armée de l’Air s’est également associée à la Defense Innovation Unit (DIU) pour un nouvel effort de remplacement du MQ-9 qui met l’accent sur la modularité et la réduction des coûts.

L’écosystème ISR aérien de l’Armée de terre se trouve certainement au milieu d’un moment décisif majeur, HADES n’étant qu’une partie de l’équation future. Fort Hood est également désormais appelé à devenir le point central de ces plans à mesure qu’ils continuent d’évoluer.

« La clé de l’avenir de l’ISR aérien est la consolidation à Fort Hood du puissant 116e ! Le général de division de l’armée Timothy Brown, chef du commandement du renseignement et de la sécurité (INSCOM) du service, a déclaré dans un communiqué publié aujourd’hui.

L’arrivée de nouveaux avions HADES à la base du Texas sera au cœur de cet effort de consolidation et de l’avenir plus large de l’ISR aérien de l’armée.