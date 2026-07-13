Les bateaux drones Kamikaze utilisés par les États-Unis au combat pour la première fois (mis à jour)

Pour la première fois dans l’histoire militaire américaine, des navires de surface sans équipage (USV) ont été utilisés comme arme de frappe au combat. L’utilisation d’USV Saronic Corsair a eu lieu le 12 juillet lors d’une série d’attaques contre des « dizaines » de cibles iraniennes, selon le commandement central américain (CENTCOM). Cela s’est produit alors que les États-Unis et l’Iran ont continué à échanger des frappes principalement liées au contrôle du détroit d’Ormuz, le président Donald Trump proclamant qu’il voulait prendre le contrôle de ce point d’étranglement stratégique et rétablir le blocus naval des ports iraniens. Pendant ce temps, l’Iran a également lancé des attaques contre plusieurs pays arabes lors de la dernière flambée d’hostilités alors qu’un cessez-le-feu fragile continue de se désintégrer.

« Hier, à l’aide de plusieurs drones de surface d’attaque unidirectionnels, les forces du CENTCOM ont réussi à frapper une installation de maintenance de sous-marins et de navires en Iran », a déclaré le commandement lundi matin. « Trois navires de surface sans pilote Corsair ont frappé le port de la base navale de Bandar Abbas, marquant la première fois que les forces américaines utilisent des drones maritimes dans des opérations de combat. Les frappes de la nuit dernière ont dégradé la capacité de l’Iran à continuer d’attaquer les navires commerciaux. »

Hier, à l’aide de plusieurs drones de surface d’attaque unidirectionnels, les forces du CENTCOM ont réussi à frapper une installation de maintenance de sous-marins et de navires en Iran. Trois navires de surface sans pilote Corsair ont frappé le port de la base navale de Bandar Abbas, marquant la première fois que les forces américaines emploient la mer… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz – Commandement central américain (@CENTCOM) 13 juillet 2026

Cette attaque est la dernière itération de l’utilisation par la marine américaine de bateaux drones au combat. Le mois dernier, un USV Saronic Corsair a secouru l’équipage d’un AH-64 Apache de l’armée américaine qui s’est écrasé dans le golfe d’Oman après avoir été abattu par l’Iran. Il s’agit du premier cas connu d’utilisation d’un bateau drone pour récupérer du personnel dans le cadre d’une mission de recherche et de sauvetage, et cela a des implications majeures pour ces opérations à l’avenir.

Créée en 2021, la Task Force 59 est une unité de banc d’essai chargée d’expérimenter l’intégration de nouvelles capacités sans équipage et d’intelligence artificielle (IA) dans les opérations navales quotidiennes à travers le Moyen-Orient. Il semble que le groupe de travail commence à opérationnaliser ces technologies plus largement. L’utilisation d’USV dans un rôle d’attaque pourrait contribuer à réduire la charge pesant sur les avions et les équipages lors des frappes, au moins contre certaines cibles en mer et le long des côtes. Surtout, cela crée un autre vecteur d’opérations cinétiques contre l’ennemi, ce qui complique leurs plans défensifs.

« Je pense que l’impact tangible sur l’industrie est que les systèmes autonomes sont désormais perçus comme de véritables capacités crédibles plutôt que comme une sorte de spectacle scientifique et technologique où nous essayons désespérément de prouver que la technologie peut jouer un rôle dans ce type d’opérations », nous a dit Lehman. « J’espère donc que, non seulement pour Saronic, mais aussi pour tous nos partenaires commerciaux, cela permettra d’accélérer l’obtention d’un plus grand nombre de ces capacités entre les mains des combattants. »

Comme nous l’avons souvent signalé, l’Ukraine a utilisé des USV avec un effet dévastateur sur la flotte russe de la mer Noire. La gamme de drones Magura, entre autres, a joué un rôle clé dans cette campagne.

De nombreuses attaques réussies ont été enregistrées contre les navires et les installations de la flotte de la mer Noire, obligeant à l’évacuation générale des moyens navals russes de la Crimée occupée vers des bases en Russie proprement dite.

Les rebelles Houthis du Yémen ont en fait été les pionniers de l’utilisation opérationnelle des USV kamikaze il y a des années. Nous avons évoqué cette capacité pour la première fois en janvier 2017, lorsqu’un USV Houthi chargé d’explosifs a frappé une frégate saoudienne. Avant cela, l’Iran avait développé divers USV kamikazes bruts et ces capacités ont rapidement migré vers leurs mandataires Houthis, qui les ont utilisés pour la première fois en mer Rouge.

Vous pouvez voir l’attaque de janvier 2017 dans la vidéo ci-dessous.

Comme nous l’avons souvent noté, les États-Unis et l’Iran ont signé un protocole d’accord en 14 points le 17 juin. Le protocole d’accord prévoyait une prolongation de 60 jours du cessez-le-feu pour aplanir un accord visant à mettre fin aux combats dans toute la région, y compris au Liban, à empêcher l’Iran de rechercher des armes nucléaires, à mettre fin aux sanctions américaines et à reprendre le flux du trafic à travers le détroit d’Ormuz, entre autres points.

Le contrôle du détroit s’est avéré être le principal point chaud, comme en témoigne la reprise des combats susmentionnée.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) continue de prétendre contrôler le détroit.

⚡️RUPTURE

Les forces armées iraniennes critiquent la possession par Trump du détroit d’Ormuz :

« L’ingérence des États-Unis dans la gestion du détroit d’Ormuz a gravement compromis la sécurité régionale et le commerce international.

Les États-Unis ne seront jamais autorisés à interférer dans le… pic.twitter.com/SXs95jTtwv – Iran Observer (@IranObserver0) 13 juillet 2026

Comme nous l’avons noté plus tôt dans cet article, Trump vient de proclamer que les États-Unis prendraient le contrôle du détroit.

« Nous les avons frappés très fort hier soir », a déclaré Trump. Fox Nouvelles. « Chaque fois qu’ils envoient un drone, nous les frappons très fort. Mais nous avions un accord. Ce que personne ne sait, c’est que nous avions un accord. C’était un accord conclu, puis ils l’ont rompu. Ils le rompent toujours. Nous avons eu 10 accords avec ces gens, et donc nous allons les frapper très fort, et nous allons garder le détroit, et nous le gérerons probablement. «

« Nous deviendrons les gardiens du détroit », a ajouté le dirigeant américain. « Peut-être que nous l’appellerons l’ange gardien du détroit. »

Trump a suggéré que les États-Unis soient payés pour cet effort.

« Et nous devrions être remboursés pour cela », a-t-il affirmé. « Quand nous ferons cela, nous serons remboursés parce que les autres nations sont très riches. »

CE QUI SE PASSE MAINTENANT : Le président Trump lance un avertissement cinglant à l’Iran suite à la rupture d’un accord militaire, révélant que les États-Unis ont martelé leurs équipements du jour au lendemain et pourraient reprendre définitivement les opérations de sécurité au Moyen-Orient.

« La plupart de leur équipement a disparu. Leur… pic.twitter.com/ttcPSuBLH9 – Fox News (@FoxNews) 13 juillet 2026

Trump a également profité de son réseau Truth Social pour déclarer qu’il rétablissait le blocus naval des ports iraniens qui avait été levé lors de la signature du protocole d’accord le mois dernier. Il a ajouté que les États-Unis imposeraient un péage sur le transport maritime.

« Les États-Unis seront désormais connus sous le nom de « GARDIEN DU DÉTROIT D’HORMUZ », mais en tant que tels, et par souci d’équité, ils seront remboursés, au taux de 20 % sur toutes les marchandises expédiées, pour tous les coûts nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité de cette partie très instable du monde », a déclaré le président. « Le processus et la formation commenceront immédiatement. »

RUPTURE : Trump :

Le détroit d’Ormuz est OUVERT et le restera, avec ou sans l’Iran. Nous rétablissons le BLOCUS IRANIEN, ainsi nommé parce qu’il ne fait qu’empêcher les navires ou les clients iraniens d’entrer ou de sortir. Tous les autres pays auront un usage juste et ouvert du… pic.twitter.com/4WNwrKdzs8 – Rapport de choc (@clashreport) 13 juillet 2026

L’utilisation de drones par l’armée américaine dans un rôle de frappe cinétique crée un nouveau précédent, non seulement pour les opérations dans la région du CENTCOM, mais aussi pour celles menées dans d’autres points chauds, notamment dans le Pacifique. Cela survient alors que le Pentagone a adopté un certain nombre d’autres capacités qui ont été « empruntées » à d’autres conflits, y compris la première utilisation de drones d’attaque unidirectionnels vaguement basés sur le Shahed-136 iranien, par exemple. Mais il est intéressant de noter que ces drones kamikazes n’ont pas été déployés au début de la guerre, alors que les cibles maritimes et côtières étaient nombreuses. Cela montre que le Pentagone continue de s’efforcer de rattraper certains développements d’armes provenant de zones de conflit à l’étranger ou du moins d’ouvrir la voie à la manière et au moment où ces technologies seront utilisées de manière opérationnelle.

MISE À JOUR : 12 h 26 HAE –

La vidéo publiée par le CENTCOM ce matin semble montrer l’un des USV Corsair attaquant ce qui semble être un Ghadir sous-marin miniature diesel-électrique de classe.

Compte tenu de la fréquence des frappes aériennes américaines sur la base navale clé de l’Iran à Bandar Abbas pendant ce conflit, on ne sait pas exactement comment l’Iran a encore pu conserver l’un de ces navires.

Le Ghadir Le bateau de classe dans la nouvelle vidéo du CENTCOM était posé sur le quai, il est donc possible que l’Iran l’ait retiré après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

MISE À JOUR : 13 h 01 HAE –

Saronic a publié une déclaration.

« L’armée américaine a confirmé que les Saronic Corsairs ont été utilisés par le commandement central américain dans des opérations contre l’Iran. Selon le CENTCOM, trois variantes militaires de navires de surface sans pilote (USV) Corsair ont frappé un sous-marin et une installation de maintenance de navires à la base navale de Bandar Abbas – la première fois que les forces américaines utilisent des drones maritimes dans des opérations de combat », a déclaré la société. « Nous sommes fiers que notre technologie ait soutenu cette mission et contribué à atténuer les menaces pesant sur la navigation commerciale. Saronic reste déterminé à fournir des systèmes maritimes autonomes qui renforcent la sécurité des États-Unis et de leurs alliés. »

MISE À JOUR 14h38 HAE –

Le CENTCOM a fait le point sur le blocus.

« Sous la direction du commandant en chef, les forces du Commandement central américain (CENTCOM) reprendront le blocus du trafic maritime entrant et sortant des ports iraniens le 14 juillet à 16 heures HE », a déclaré le commandement sur X. « Les forces du CENTCOM appliqueront le blocus contre les navires transitant vers ou depuis les ports et les zones côtières iraniennes. L’armée américaine continue de soutenir le trafic dans les eaux régionales pour tous les navires qui ne violent pas le blocus. »

« La reprise du blocus américain contre l’Iran fait suite à sa mise en œuvre initiale du 13 avril au 18 juin », ajoute le commandement. « Les forces du CENTCOM ont redirigé plus de 140 navires conformes, désactivé neuf navires non conformes et permis à plus de 50 navires commerciaux soutenant l’aide humanitaire de passer le blocus au cours de cette période de deux mois. »

« Il est conseillé à tous les marins de surveiller les émissions d’avis aux marins et de contacter les forces navales américaines sur le canal 16 de pont à pont lorsqu’ils opèrent dans les approches du golfe d’Oman et du détroit d’Ormuz », a noté le CENTCOM. « Des informations supplémentaires seront fournies aux navigateurs commerciaux par le biais d’une mise en demeure. »