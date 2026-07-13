L’Ukraine débarque un robot armé dans un territoire sous contrôle russe via un bateau drone

Un bateau robotique glisse dans l’obscurité, atteint un rivage occupé et libère un robot terrestre armé qui roule à l’intérieur des terres pour se battre sans qu’un seul soldat ne mette le pied sur la plage. Bien que cela ressemble à une scène d’une guerre future, elle s’est récemment déroulée dans le sud de l’Ukraine, reflétant l’adoption rapide par Kiev des systèmes sans équipage alors qu’elle cherche à contrer l’invasion russe.

Pas de soldats. Juste des machines.

L’Ukraine a mené la première mission de combat connue au monde au cours de laquelle un drone maritime a transporté et déployé un robot terrestre armé derrière les lignes russes sur la flèche occupée de Kinburn. pic.twitter.com/zyJdFXWxVb – Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065) 13 juillet 2026

Décrite comme la première du genre au monde, l’opération a eu lieu sur la flèche de Kinburn occupée par les Russes, dans la région de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, selon la 123e brigade de défense territoriale distincte de l’Ukraine, qui l’a menée à une date récente non précisée.

« Une nouvelle ère de guerre commence avec les décisions de commandants courageux », a déclaré aujourd’hui la brigade sur sa page Telegram, ajoutant que l’opération était dirigée par le commandant de la 123e, le colonel Oleg Makukha. La mission impliquait le 1er bataillon de systèmes sans pilote de la brigade, sous les ordres du major Denys Gipik.

Une vidéo publiée par la brigade montre une partie de l’opération depuis un drone aérien ainsi que depuis le véhicule terrestre sans équipage (UGV) et depuis le navire qui l’a transporté jusqu’au rivage. Le navire de surface sans équipage (USV), propulsé par un moteur hors-bord, s’échoue avant d’abaisser une rampe de proue qui permet à l’UGV à roues de débarquer. Armé d’une mitrailleuse, l’UGV est alors aperçu en train d’engager une cible au-delà de la plage. L’USV s’en va ensuite, même s’il n’est pas clair si une tentative a été faite pour récupérer l’UGV.

L’UGV semble être un membre de la famille Rys, produit par Roboneers et armé d’une mitrailleuse de 7,62 mm. Ces plates-formes intègrent généralement un ordinateur balistique pour des tirs précis et une intelligence artificielle qui facilite la détection, le suivi et l’engagement autonomes des cibles.

La famille de véhicules Rys est déjà largement utilisée pour les missions de logistique, d’évacuation des blessés, d’ingénierie de combat et de soutien au combat. Des variantes ont également été configurées pour les opérations de pose de mines et de déminage.

Un UGV ukrainien utilisé pour l’évacuation des soldats blessés :

Un véhicule d’évacuation robotisé ukrainien équipé d’une capsule blindée a réussi à secourir un soldat blessé depuis une position de première ligne.

Lors de l’extraction, le véhicule a heurté deux mines sur son chemin de retour. Malgré les explosions, la capsule blindée a protégé les blessés… https://t.co/84Cv2IMueX pic.twitter.com/rjwdARtyJ6 – Spécial Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 22 mai 2026

L’Ukraine a intensifié son utilisation d’UGV similaires, qui, selon elle, ont joué un rôle crucial dans certains engagements. Plus tôt cette année, un droïde TW-7.62, également équipé d’une mitrailleuse de 7,62 mm, aurait détruit deux drones russes avant d’ouvrir le feu sur l’infanterie russe, tuant un et en blessant un autre. Le droïde resta dans le combat, malgré les tirs d’artillerie, et repoussa une autre attaque d’infanterie russe.

Utilisation intéressante du droïde ukrainien UGV TW-7.62 équipé d’une mitrailleuse FN MAG pour abattre des drones FPV au-dessus de Kramatorsk, en Ukraine.

La guerre des robots est là. pic.twitter.com/7Y2zj2jdoP – Dimko Zhluktenko 🇺🇦⚔️ (@dim0kq) 15 mars 2026

Vous pouvez lire ici notre compte rendu détaillé des efforts déployés par l’Ukraine pour construire son arsenal UGV.

Pendant ce temps, la flèche de Kinburn fait partie des zones côtières du sud de l’Ukraine les plus âprement disputées.

Les forces russes ont occupé cette étroite flèche d’environ six milles de long à l’été 2022. Surplombant l’embouchure du fleuve Dnipro, elle est devenue une base pour les systèmes de guerre électronique ainsi que pour les frappes de missiles et d’artillerie contre le sud de l’Ukraine. La Russie a également construit des bunkers en béton et y aurait établi une station de contrôle des drones.

L’Ukraine a ciblé à plusieurs reprises la flèche depuis fin 2022 avec des missions de reconnaissance, des raids et des frappes de précision dans le but d’éroder l’emprise de la Russie sur la région. Bien que Moscou ait conservé le contrôle pendant une grande partie de la guerre, les attaques ukrainiennes ont régulièrement augmenté le coût de la défense de la position.

En juin, l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion américain, a rapporté que les troupes russes s’étaient retirées de la broche sous la pression ukrainienne soutenue, tandis que les marines ukrainiens y ont ensuite déployé un drapeau national à l’aide d’un drone. Les forces russes se sont retirées sous un feu nourri, tandis que l’évacuation du personnel survivant se poursuit, a indiqué le 25 juin un communiqué des Forces de défense du Sud de l’Ukraine.

Il reste à savoir si les forces russes sont revenues depuis, dans une certaine mesure, ce qui signifie que la dernière opération pourrait avoir été conçue comme une reconnaissance, une démonstration technologique, ou les deux.

Quelle que soit la disposition actuelle des troupes russes, le Kinburn Spit constitue un terrain d’essai idéal pour les opérations sans équipage. Une surveillance intensive, l’artillerie et une couverture de drones rendent les atterrissages amphibies conventionnels exceptionnellement dangereux, tandis que les systèmes robotiques peuvent mener des missions de reconnaissance et de combat sans exposer les troupes à des tirs directs.

J’ai tenu une réunion du personnel. Trois enjeux clés.

Premièrement – ​​les UGV. Ce sont les véhicules terrestres sans pilote qui constituent actuellement l’un des besoins les plus urgents de nos forces de défense, et la production et l’offre doivent suivre le rythme de la demande. Le volume de contrats pour les UGV doit être nettement plus élevé… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 27 avril 2026

L’opération reflète la dépendance croissante de l’Ukraine à l’égard de systèmes sans équipage, les robots terrestres assumant de plus en plus de tâches à haut risque telles que la logistique, l’ingénierie, l’appui-feu et la reconnaissance du champ de bataille afin de réduire l’exposition des troupes de première ligne. Dans le même temps, l’Ukraine est devenue le principal innovateur mondial en matière de navires de surface sans équipage, mettant en service des plates-formes polyvalentes pour les missions de frappe, la collecte de renseignements, la logistique et, de plus en plus, le déploiement d’autres systèmes robotiques.

Bien que la mission soit probablement une sorte de preuve de concept sur le champ de bataille, elle fournit une preuve supplémentaire du rythme rapide d’innovation de l’Ukraine dans le domaine des systèmes sans équipage. Cela pourrait également donner un aperçu d’un avenir où les atterrissages amphibies seraient menés par des systèmes sans équipage.

En réfléchissant à l’opération Kinburn Spit, la 123e Brigade a fait une prédiction simple : « Cela va devenir encore plus intéressant. »