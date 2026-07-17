La Chine construit un navire de ravitaillement monstre pour ses groupes de transporteurs

Un très grand navire d’apparence intéressante est en train de prendre forme dans un chantier naval du sud-est de la Chine. Ce que l’on peut en voir jusqu’à présent indique clairement qu’il s’agit du plus grand navire de ravitaillement naval au monde. Un navire comme celui-ci serait précieux pour soutenir les ambitions croissantes de la marine de l’Armée populaire de libération chinoise (PLAN) en matière d’eaux bleues. Cela serait particulièrement important pour permettre aux porte-avions à propulsion conventionnelle de la PLAN, à leurs escadres aériennes et à leurs escortes, d’opérer pendant des périodes prolongées loin des côtes chinoises et des ports amis.

Le navire est construit dans un chantier sur l’île de Longxue, située juste au sud-est de la ville de Guangzhou. Un examen des images satellite de Planet Labs indique qu’il est en construction depuis au moins février. Une filiale de la China State Shipbuilding Corporation (CSSC) exploite cette installation. Cette société est actuellement connue sous le nom de CSSC Offshore and Marine Engineering Company (COMEC). Il s’appelait auparavant Guangzhou Shipyard International (GSI).

Le portefeuille public du COMEC/GSI se concentre sur les grands navires commerciaux, notamment les pétroliers et les pétroliers de gaz naturel liquéfié (GNL) et les cargos. Elle construit également des modèles civils spécialisés, tels que des navires de transport lourd semi-submersibles et des plates-formes conçues pour soutenir la construction d’éoliennes offshore.

Ces dernières années, le chantier est devenu bien connu pour la construction de navires uniques et inhabituels ayant des applications clairement militaires ou au moins à double usage. Cela inclut ce qui pourrait être un « transporteur de recherche » apparemment civil unique en son genre, des barges auto-élévatrices conçues pour se connecter entre elles pour soutenir des opérations amphibies, et un navire drone trimaran furtif. De conception soviétique Zubr des aéroglisseurs lourds de classe mondiale, dont la Chine a construit des exemplaires au niveau national sous licence, y sont également régulièrement vus.

🔎🇨🇳Ambition amphibie du PLAN : les deux voies de la Chine vers une domination à travers le détroit sont visibles

▶️PLAN Power Check : les images (29 septembre) du chantier naval COMEC de l’île de Longxue montrent deux pistes stratégiques pour le transport amphibie : la production continue d’actifs logistiques et le combat de haute technologie… pic.twitter.com/VUUH96OTkO – MT Anderson (@MT_Anderson) 10 octobre 2025

Le navire en construction sur l’île de Longxue qui attire maintenant l’attention mesure environ 885 pieds (270 mètres) de long et 121 pieds (37 mètres) de large (également connu sous le nom de faisceau), d’après les images satellite disponibles. Il y a une superstructure à l’extrémité avant avec des ailes claires pour un grand pont et un mât au sommet. Il y a également une superstructure séparée à l’arrière avec des cheminées d’échappement situées devant.

En mai, le CSSC a également publié une photo du chantier COMEC/GSI montrant le navire depuis la poupe, vu près du niveau du sol. L’image, qui aurait été incluse dans une publication sur les réseaux sociaux marquant le changement des termes solaires dans le calendrier chinois traditionnel, montre un grand hangar avec deux à l’arrière de la superstructure arrière. Un grand poste de pilotage et un hangar prennent également forme à l’arrière.

Une image satellite de Planet Labs prise le 2 juillet, vue en haut de cette histoire et en partie tout au long, montre également deux grandes ouvertures sur le côté droit de la superstructure à l’arrière. Ceux-ci peuvent être destinés à la mise à l’eau et/ou à la récupération de petits bateaux, y compris des canots de sauvetage. Il pourrait également s’agir simplement d’ouvertures pour les passerelles de l’équipage ou d’autres espaces de travail.

Cependant, c’est ce que l’on voit entre les deux superstructures qui constitue peut-être l’aspect le plus remarquable du navire. Il existe plusieurs structures verticales en forme de piliers positionnées relativement près des deux côtés de la coque. Ceci est conforme à ce que l’on observe généralement sur les navires militaires configurés pour effectuer le ravitaillement en mer et le réapprovisionnement d’autres magasins. Le poste de pilotage et le hangar à l’arrière permettraient également un ravitaillement vertical via des hélicoptères.

« La forme de la coque est large et en forme de dalle, avec une section médiane complète optimisée pour le volume plutôt que pour la vitesse seule. C’est une caractéristique associée aux grands auxiliaires de flotte conçus pour transporter du carburant, des provisions sèches et des munitions pour les groupes d’attaque des transporteurs », selon un rapport sur ce navire de celle de Jeanne de retour en avril.

Le langage de conception du navire suit également les normes modernes du PLAN. Sa disposition, dans ses grandes lignes, est très similaire à celle du navire de ravitaillement Type 901 actuellement en service PLAN. Le PLAN exploite également des navires de ravitaillement plus petits de type 903 qui ont également une configuration à peu près similaire.

Dans l’ensemble, le nouveau navire en construction au chantier COMEC/GSI ressemble beaucoup à un Type 901, mais considérablement agrandi. Le Type 901 est déjà assez grand, avec une longueur d’environ 787 pieds (240 mètres) et une largeur d’un peu moins de 102 pieds (31 mètres). Il a également indiqué qu’il déplacerait quelque 45 000 tonnes à pleine charge. Comme autre point de comparaison, le plus récent John Lewis Les pétroliers de ravitaillement de classe mesurent un peu moins de 746 pieds (227,3 mètres) de long et ont une largeur d’environ 105 pieds (32,2 mètres), selon la fiche d’information officielle.

La nouvelle conception AOE en construction au COMEC, Guangzhou. Comme déjà indiqué par l’imagerie satellite, cela semble une coque très substantielle, bien plus grande que le Type 901 AOE d’environ 45 000 tonnes (deuxième image). Notez les doubles portes du hangar à titre de comparaison.

Via Tomboy/SDF (édité pour plus de clarté). pic.twitter.com/mW8HubdQLA – Alex Luck (@AlexLuck9) 25 mai 2026

C’est à quel point la construction du nouveau navire de ravitaillement à Guangzhou est un monstre.

Comparé de gauche à droite

1. Tapez 903

2. Type 901 (le plus grand actuel)

3. Monstre

4. Type 076 (50 000 tonnes)

5. Type 075 (40 000 tonnes)

6. Type 071 (25 000 tonnes)

Ce monstre est probablement pour le Type 004 pic.twitter.com/FDtNphr9Y2 – Mises à jour militaires de l’APL🇨🇳 (@PLA_MilitaryUpd) 10 avril 2026

Il reste à voir quelles autres caractéristiques et capacités plus spécifiques le nouveau navire pourrait avoir. Le type d’armement dont il pourrait disposer, même uniquement pour une légitime défense localisée, est inconnu. Le Type 901 dispose de quatre canons de 30 mm de type H/PJ-13 Gatling dans des tourelles pour assurer une défense rapprochée.

Le ravitaillement en mer, en général, constitue une capacité essentielle pour toute marine majeure qui souhaite mener des opérations soutenues en eaux bleues sans avoir à compter sur des ports amis. Même en temps de paix, dans les vastes étendues du Pacifique, les installations portuaires de toutes sortes, sans parler de celles capables d’accueillir de grands navires de guerre, peuvent être rares et être directement menacées.

Pour le PLAN, il existe une demande supplémentaire de soutien au ravitaillement en mer qui découle de l’exploitation d’une flotte croissante de porte-avions jusqu’à présent à propulsion conventionnelle. Ces transporteurs ont besoin de flux constants de gaz pour leurs ailes aériennes, en plus du carburant et des autres supports nécessaires pour continuer à naviguer.

Le PLAN mène également des opérations plus régulières impliquant des groupes aéronavals complets avec des escortes à propulsion conventionnelle qui ont également besoin de ravitaillement en carburant et d’autres soutiens pour suivre le rythme. Pendant les opérations de combat, les navires de ravitaillement apportent également des réserves supplémentaires vitales de munitions aux navires déployés à l’avant.

On ne saurait trop insister sur l’importance du ravitaillement en mer pour les opérations navales modernes en eaux bleues. Cela a été souligné plus tôt cette année par les défis auxquels la marine américaine a été confrontée pour maintenir ses navires de guerre à propulsion conventionnelle au Moyen-Orient au milieu des attaques iraniennes contre les ports amis.

« Traditionnellement, depuis 25 ans, nous sommes en guerre au Moyen-Orient et cette guerre s’est effectivement déroulée dans le parking d’une station-service géante », a déclaré Robert Hein, directeur des opérations maritimes du Military Sealift Command (MSC) de la marine américaine, lors de l’exposition annuelle Sea-Air-Space de la Ligue navale en avril. « L’Iran a effectivement fermé cette station-service. Nous avons donc dû trouver des moyens très créatifs pour nous demander ‘comment reconstituer la flotte ?' »

Vous pouvez en savoir plus sur les « tapis roulants pour pétroliers » que la Marine a institués en réponse, ainsi que sur les autres mesures que le service prend actuellement pour renforcer ses capacités de ravitaillement en mer, ici.

Il convient de noter ici que les porte-avions américains sont désormais tous propulsés par l’énergie nucléaire, ce qui élimine la nécessité de les ravitailler en mer. Cependant, ils ont encore besoin de gaz pour leurs ailes aériennes et d’autres moyens de soutien pour mener des opérations avancées soutenues. Leurs escortes sont également toutes à propulsion conventionnelle. Soit dit en passant, la Chine est peut-être en train de construire son premier porte-avions à propulsion nucléaire.

D’autres combats au Moyen-Orient ces dernières années ont également mis en évidence l’importance vitale des capacités de réarmement en mer pour la marine américaine, en particulier les méthodes de rechargement des cellules du système de lancement vertical sur les navires de guerre dont elle ne dispose pas actuellement. L’année dernière, en pleine opération contre les Houthis du Yémen, le service a reconnu que ses navires de guerre devaient quitter leurs stations dans et autour de la mer Rouge pendant des semaines pour se réarmer dans les ports.

Il est possible que le navire en construction au chantier COMEC/GSI soit autre chose qu’un énorme nouveau navire de ravitaillement en mer, mais cela semble extrêmement improbable. Comme indiqué, le navire possède un ensemble de caractéristiques distinctes qui correspondent exactement à ce que l’on pourrait s’attendre à voir sur un navire de ravitaillement, et une configuration globale conforme à celle du Type 901.

La grande taille du nouveau navire, tant en termes de longueur que de largeur, offrira un volume interne bien plus important pour le carburant, les munitions, les pièces de rechange, la nourriture et tout ce qui est nécessaire pour qu’un groupe aéronaval puisse opérer au large. La Chine compte un nombre croissant d’autres navires qui nécessiteront également un soutien en eaux bleues. Cela inclut son énorme navire d’assaut amphibie de type 076, qui devrait transporter une escadre aérienne importante, ainsi qu’un nombre croissant de types plus petits de type 075.

L’apparition de ce navire au COMEC/GSI intervient également alors que le PLAN continue de moderniser et d’élargir ses flottes à tous les niveaux, en termes d’échelle et de portée, avec un regard clair vers des opérations en eaux bleues plus régulières et plus soutenues. La Chine a investi massivement dans la création d’un réseau d’installations portuaires navales autour du Pacifique et ailleurs dans le monde pour contribuer également à soutenir ces activités. Comme indiqué précédemment, devoir compter sur des ports amis n’est pas toujours souhaitable ni même possible, surtout lors d’un conflit où les pays en question peuvent être des parties neutres.

L’imagerie satellite montre des progrès significatifs sur le nouveau navire d’intérêt au chantier COMEC/GSI depuis le début de cette année. De meilleures informations sur la conception et les capacités de ce qui sera probablement le plus grand navire de ravitaillement naval dédié au monde devraient émerger à mesure que ces travaux se terminent.