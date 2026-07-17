Le constructeur de drones Saronic annonce un nouveau chantier naval de 3 milliards de dollars au Texas, capable de construire des navires de 850 pieds

Saronic, the company that makes the first sea drones ever to be used as kinetic weapons by American forces, announced it will build a big new shipyard in Brownsville, Texas where they plan to construct an array of crewed and uncrewed ships as big as 850 feet. Il s’agit d’un grand pas en avant pour une entreprise dont le plus grand navire est un bateau drone de 180 pieds appelé Marauder.

The move comes as the US is struggling to come anywhere near keeping pace with China in the number of ships it can build and amid delays and cost overruns of projects underway. Renforcer la capacité de l’Amérique à produire de nouveaux navires et à maintenir en navigation ceux existants a été une priorité de l’administration Trump.

The Austin, Texas-headquartered Saronic said it plans to invest more than $3 billion of its own money to build the facility, which it is calling Port Alpha. L’emplacement a été choisi après une année de recherche.

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer la future maison de Port Alpha : Brownsville, Texas.

pic.twitter.com/vIxkB2YUG0 – Saronique (@Saronic) 16 juillet 2026

« Port Alpha devrait devenir le plus grand chantier naval de l’hémisphère occidental », nous a expliqué Lehman. “We are seeing the need for more shipbuilding capacity, and we are answering the call with a greenfield new yard that will provide the Navy, Coast Guard — all of our sea services — the capacity that they’ve been asking for, and they desperately need.”

« Nous sommes ici pour contribuer à combler les lacunes auxquelles nous sommes confrontés et le faire à une vitesse et à une échelle jamais vues auparavant », a-t-il ajouté.

Au moment de l’entretien, Lehman a refusé de fournir davantage de détails sur les plans ou sur le lieu exact. Cependant, il l’a comparé à un chantier naval existant que l’entreprise a acheté l’année dernière.

– Saronique (@Saronic) 28 avril 2025

La construction devrait commencer en 2026, et Port Alpha devrait ouvrir ses portes en 2028, poursuit le communiqué. Les responsables de la société n’ont pas précisé exactement quels navires seront construits à Port Alpha. Actuellement, Saronic fabrique trois navires de surface sans équipage (USV).

Corsair, l’USV susmentionné utilisé comme arme kamikaze, est un navire de 24 pieds capable de transporter jusqu’à 1 000 livres sur 1 000 NM.

Le Mirage est un USV de 52 pieds avec une portée de 2 500 NM et une capacité de charge utile de 3 500 lb.

The Navy is set to evaluate Marauder, as well as designs from six other companies, as part of the first round of prototyping under its latest Medium Unmanned Surface Vessel (MUSV) effort. Cela fait partie d’une stratégie plus large que le service a déployée en mars pour essayer de déployer davantage d’USV et de le faire plus rapidement, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Saronic est sur une lancée ces derniers temps. As we noted earlier in this story, three of its Corsair sea drones were used earlier this week to attack “a submarine and ship maintenance facility in Iran,” US Central Command (CENTCOM) announced. C’était la première fois que les États-Unis utilisaient des drones maritimes comme armes d’attaque kamikaze.

Hier, à l’aide de plusieurs drones de surface d’attaque unidirectionnels, les forces du CENTCOM ont réussi à frapper une installation de maintenance de sous-marins et de navires en Iran. Trois navires de surface sans pilote Corsair ont frappé le port de la base navale de Bandar Abbas, marquant la première fois que les forces américaines emploient la mer… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz – Commandement central américain (@CENTCOM) 13 juillet 2026

Le mois dernier, un USV Saronic Corsair a secouru l’équipage d’un AH-64 Apache de l’armée américaine qui s’est écrasé dans le golfe d’Oman après avoir été abattu par l’Iran. That was the first known instance of a drone boat being used to recover personnel as part of a search and rescue mission, and has major implications for these operations going forward.

En décembre 2025, l’entreprise a remporté un contrat de 392 millions de dollars auprès de la Marine. Le contrat de production portait sur la construction d’USV comme le Corsair.

Nous sommes fiers de nous associer à @USNavy pour déployer rapidement des capacités maritimes autonomes avancées. Dès le premier jour, nous… https://t.co/wnNROUcgd6 – Saronique (@Saronic) 8 décembre 2025

Comme nous l’avons noté dans un article précédent sur les problèmes de la construction navale américaine, maintenir à flot les navires existants »a constitué un défi de taille à mesure que la flotte de la Marine vieillit tandis que la demande pour davantage de coques augmente. Des chantiers navals en ruine aux États-Uniset un nombre limité d’entre eux capables de soutenir les navires militaires principaux constituent un énorme problème qui a a entraîné des retards importants dans la maintenance, nuisant considérablement à la résistance des extrémités disponible. Il est également très préoccupant si les navires devaient être endommagés au combat lors d’un conflit et devaient être régénérés rapidement. Bien que certaines améliorations et investissements aient été réalisés pour moderniser les chantiers navals, il s’agit toujours d’un problème flagrant et très préoccupant.»

. Une telle décision « pourrait mettre fin à une interdiction de 80 ans sur la construction de navires de guerre étrangers », a ajouté le média..

Compte tenu de l’état de la construction navale américaine, beaucoup de choses dépendent de Port Alpha et l’avenir de ce plan mérite certainement d’être surveillé.