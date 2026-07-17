Le Royaume-Uni dévoile le programme Storm Fighter Loyal Wingman

La Royal Air Force britannique a lancé un nouveau programme d’avions de combat collaboratifs (CCA), baptisé Storm Fighter, relançant la poussée britannique dans le domaine des « ailiers fidèles » autonomes alors que le service cherche à construire ce que les responsables décrivent comme « la première force aérienne européenne de sixième génération ». L’annonce, faite aujourd’hui par un haut responsable du gouvernement, marque un effort renouvelé pour déployer des avions de combat sans équipage conçus pour opérer aux côtés d’avions de combat avec équipage après que les précédentes initiatives britanniques du CCA aient perdu de leur élan.

Storm Fighter fait partie d’une initiative beaucoup plus large du Royaume-Uni visant à introduire des systèmes sans équipage et autonomes dans les forces armées dans le cadre d’un effort de modernisation de la défense soutenu par environ 6,6 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. Vous pouvez en savoir plus sur ce Plan d’investissement de défense (DIP) ici.

Dans son discours d’ouverture au #GlobalAirSpaceChiefs @LukePollard MP, il a exposé une vision axée sur la guerre pour la puissance aérienne et spatiale du Royaume-Uni. La Défense n’a qu’une seule mission : se préparer à combattre contre un adversaire pair. Lisez son discours ici : https://t.co/PGLoO9HPfv pic.twitter.com/uMDEknjgL2 – Air Power Assn (@airpowerassn) 16 juillet 2026

S’exprimant aujourd’hui à Londres lors de la conférence mondiale des chefs de l’air et de l’espace de l’Air & Space Power Association, Luke Pollard, ministre britannique de la préparation et de l’industrie de la défense, a déclaré que Storm Fighter serait financé grâce à l’investissement de 406 millions de dollars dans les CCA inclus dans le DIP publié plus tôt ce mois-ci.

« Nous maximisons notre puissance aérienne dans l’œil de la tempête des combats futurs, qui fourmilleront de drones, d’avions de combat de sixième génération et de capacités de guerre électronique (guerre électronique) en constante évolution », a déclaré Pollard, ajoutant : « Je suis ravi de révéler que notre nouveau programme CCA autonome s’appellera Storm Fighter (…) pour fournir des drones ange gardien et chiens d’attaque pour voler au combat avec le Typhoon, le F-35 et le Tempest. Storm Fighter fera de la RAF le premier avion aérien de sixième génération d’Europe. force. »

La nomenclature Storm Fighter s’inscrit dans la lignée d’un ensemble de programmes « Storm » dans le domaine de la guerre aérienne. Les précédents incluent Storm Shroud, qui fournira à la Royal Air Force un nouveau drone de guerre électronique sans équipage, qui entrera en service cette année. Pendant ce temps, la Royal Air Force a également annoncé aujourd’hui un nouveau drone de guerre électronique, nommé Storm Chrome, ainsi que Storm Fire, un drone d’attaque unidirectionnel d’une portée de 1 600 milles.

À titre d’exemple des programmes expérimentaux qui pourraient alimenter Storm Fighter, Pollard a souligné le projet Vanquish, qui vise à démontrer une plate-forme collaborative autonome (ACP) à voilure fixe, à décollage et atterrissage courts, à partir d’un Reine Elizabeth porte-avions de classe avant la fin de 2027. La terminologie ACP a été utilisée au Royaume-Uni dans le passé et est globalement équivalente à CCA.

La Royal Navy a exploré diverses options de drones pour ses porte-avions dans le passé. Il a testé le drone General Atomics Mojave à décollage et atterrissage courts (STOL) du HMS prince de Galles classe, ainsi que des drones à réaction plus petits et lanceurs de catapultes.

Pollard faisant référence au programme Vanquish ACP de la Royal Navy est remarquable et reflète les difficultés auxquelles la Royal Air Force a été confrontée pour lancer des efforts similaires.

La Royal Air Force avait travaillé sur le projet Mosquito dans le cadre de l’initiative plus large LANCA (Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft). Le projet Mosquito prévoyait qu’un prototype « d’avion de combat sans équipage » vole d’ici 2023, et en 2021, un contrat pour l’avion a été attribué à Spirit AeroSystems. Mosquito a été annulé en 2022 pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, même s’il est peut-être devenu clair que l’ambition ne pouvait pas être réalisée avec un budget relativement modeste, seulement 41 millions de dollars sur trois ans.

S’exprimant lors de la Conférence mondiale des chefs de l’air et de l’espace, un responsable de la Royal Air Force a souligné que le Storm Fighter devrait aboutir à un véhicule « assez bon, assez bon marché, qui peut être produit assez rapidement, et nous en avons besoin en suffisamment ». Le responsable a ajouté : « Si vous construisez quelque chose qui prend 70 % du temps de construction d’un F-35 et en coûte les trois quarts, alors détruisez votre programme CCA et recommencez. »

Sur #StormFighter, responsable de @RoyalAirForce au #GASCC26 aujourd’hui – « Vous voulez quelque chose d’assez bon, d’assez bon marché et qui puisse être produit assez rapidement, et nous en avons besoin en quantité suffisante. Si vous construisez quelque chose qui prend 70 % du temps de construction d’un F-35 et coûte… pic.twitter.com/0U9ISpGHgT – Gareth Jennings (@GarethJennings3) 16 juillet 2026

Il est toutefois clair que la Royal Air Force a encore besoin d’une plateforme fidèle de type ailier. C’est la même ambition exprimée par le ministère britannique de la Défense dans le passé, lorsqu’il décrivait des drones qui « voleraient à grande vitesse aux côtés des avions de combat » et transporteraient « des missiles, des technologies de surveillance et de guerre électronique ».

Lorsque le projet Mosquito était encore actif, le ministère britannique de la Défense soulignait également que son futur ailier fidèle serait censé cibler et abattre les avions ennemis et « survivre contre les missiles sol-air ».

Même si les propos tenus aujourd’hui par Pollard étaient ambigus, sa référence à la fourniture de « drones ange gardien et chiens d’attaque » suggère que les missions de combat aérien et de frappe pourraient être couvertes. D’un autre côté, cela pourrait également décrire des missions contre-aériennes offensives et défensives.

Il est également à noter que le nouveau CCA devrait voler au combat avec le F-35, le Tempest et le Typhoon. Il est actuellement prévu que le dernier d’entre eux soit retiré du service d’ici 2040, le drone devra donc être opérationnel avant l’arrivée du Tempest de sixième génération.

Quant à savoir qui pourrait construire le Storm Fighter, Jeanne rapporte que « plusieurs entrepreneurs ont déjà manifesté leur intérêt, notamment BAE Systems et Boeing », bien qu’un ensemble formel d’exigences n’ait pas encore été publié.

Dans le cas de Boeing, le MQ-28 Ghost Bat de la société a déjà suscité un certain intérêt officiel au Royaume-Uni. En 2023, le contre-amiral James Parkin, directeur du développement de la Royal Navy, a fait une présentation qui comprenait une diapositive avec un rendu Boeing montrant une variante ou un dérivé du MQ-28 avec un crochet de queue visible atterrissant sur un avion. Reine Elizabeth transporteur de classe.

.@RoyalNavy briefing sur les futures capacités rotatives sans pilote à #IMHelicon, mais notez l’atterrissage du porte-avions MQ-28 Ghost Bat… #drone #drones pic.twitter.com/RQhjMAzNRx – Gareth Jennings (@GarethJennings3) 21 février 2023

Parallèlement, BAE Systems est également impliqué dans le programme MQ-28, fournissant le système de gestion de véhicule autonome (VMS) et les éléments de la station de contrôle au sol (GCS) qui surveillent et contrôlent le drone. La société a également présenté un rendu d’un CCA furtif notionnel, comme on le voit en haut de cette histoire. Il présente certaines caractéristiques qui rappellent les rendus de l’avion de combat avec équipage Tempest, notamment des ailes trapézoïdales de grande surface et des ailerons coupés inclinés vers l’extérieur. Le drone a une prise nasale en forme de coin, partiellement enveloppée par une « lèvre » proéminente.

Dans ses travaux sur les CCA, BAE Systems travaille également en collaboration avec la division Skunk Works de Lockheed Martin, également très impliquée dans ce domaine. Cela inclut un drone furtif haut de gamme de type CCA nommé Vectis. L’avion sans équipage est conçu pour être hautement adaptable aux exigences d’un opérateur, ce qui semblerait le placer particulièrement bien pour l’initiative britannique Storm Fighter, surtout s’il est associé à BAE Systems.

En ce qui concerne les drones furtifs, l’expérience de BAE Systems remonte bien plus loin, notamment avec un banc d’essai de validation de principe pour UCAV appelé Taranis.

Outre les deux sous-traitants mentionnés, l’effort CCA de la Royal Air Force est susceptible d’attirer également l’attention d’autres acteurs.

General Atomics a proposé au Royaume-Uni un membre de sa famille de drones Gambit, capable d’être porteur, basé sur un concept de « châssis » modulaire commun et qui pourrait s’intégrer dans une future escadre aérienne à bord du Reine Elizabeth classe. L’entreprise fournit déjà à la Royal Air Force des drones Protector.

D’autres pitchs américains pourraient provenir de Northrop Grumman ou de Kratos, alors qu’il existe également un bassin croissant de joueurs européens potentiels.

Pour l’instant, Storm Fighter reste à peine plus qu’un nom attaché à une exigence émergente, sans aucun calendrier de conception, d’entrepreneur ou d’acquisition encore formalisé – à notre connaissance. Malgré cela, l’annonce d’aujourd’hui indique que la Royal Air Force est une fois de plus sérieuse quant à la mise en place d’un ailier fidèle après la disparition du projet Mosquito. Cela survient alors que d’autres pays européens renforcent déjà leurs exigences en matière de CCA et fixent des objectifs de mise en service, tandis que davantage d’acteurs majeurs sont désormais profondément impliqués dans la validation des concepts opérationnels.

Alors que les avions autonomes sont désormais au cœur de la stratégie de défense britannique plus large et que le programme Tempest progresse régulièrement, la pression sera forte pour transformer le Storm Fighter en une capacité opérationnelle.