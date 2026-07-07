La frégate nord-coréenne se hérisse d’un nombre comique de mitrailleuses

Le plus récent navire de guerre nord-coréen, le Kang Konpossède une caractéristique inattendue : la capacité de fournir une bordée moderne, bien qu’avec des mitrailleuses plutôt qu’avec des canons navals plus gros. Les différents systèmes d’armes du navire, notamment un système de lancement vertical chargé de missiles de croisière, ont récemment été présentés au dirigeant du pays, Kim Jong Un. Les médias d’État affirment que le navire, qui a été endommagé lors d’une tentative de lancement ratée l’année dernière, devrait désormais être mis en service dans les deux prochains mois.

Kang Kon est l’un des deux Choi Hyun navires de guerre de classe (également parfois écrits Choe Hyon) qui ont été construits à ce jour. Deux autres seraient en construction. En termes de taxonomie, la Corée du Nord les décrit comme des destroyers, mais affirme également qu’ils déplacent environ 5 000 tonnes. À l’échelle mondiale, les navires de combat de surface ayant un déplacement similaire sont plus communément classés dans la catégorie des frégates. Kang Kon et son navire jumeau Choi Hyun sont très lourdement armés pour leur taille, comme nous le verrons plus en détail.

Il y a également eu des rapports selon lesquels Kang Kon a été renommé Jiang Jian après l’échec du lancement, ce qui a constitué un embarras énorme et indéniable pour le régime de Pyongyang. Les images satellite de l’incident sont devenues virales et sont restées à la une de l’actualité mondiale pendant des semaines. En tant que tel, cela aurait un certain sens compte tenu de la stigmatisation qui pourrait désormais être attachée au surnom d’origine. Cependant, on peut trouver des rapports des médias d’État de langue anglaise datant d’hier, faisant toujours référence au navire comme étant Kang Kon.

Kim Jong Un a observé la manifestation du Kang Konmais les rapports officiels n’ont été publiés qu’hier. Celles-ci étaient accompagnées d’un montage vidéo et d’images fixes. Au cours de l’événement, le navire a lancé 12 missiles de croisière « stratégiques », un terme que la Corée du Nord utilise généralement pour décrire les systèmes d’armes à capacité nucléaire. Il a également tiré avec son canon principal de 5 pouces et au moins un de ses systèmes d’armes rapprochées (CIWS) armés d’un canon Gatling multi-canon de 30 mm. Il y a eu « des essais de ses systèmes de guerre électronique et des évaluations de ses capacités de détection d’objectifs et de traitement de l’information », selon le ministère. Presse associéecitant des rapports officiels.

Oncle Kim a supervisé le lancement d’essai réussi des missiles de croisière stratégiques de la nouvelle frégate lance-missiles de la Marine populaire coréenne (KPN), Kang Kon (52 ans).

Les essais comprenaient également des tests des principaux systèmes d’armes du navire, notamment son canon principal, sa suite de guerre électronique et… pic.twitter.com/SfXS4KuCqY – OSINTWarfare (@OSINTWarfare) 5 juillet 2026

Et puis il y avait les mitrailleuses.

Sur l’une des images fixes officielles, vue en haut de cette histoire et dans certaines parties ci-dessous, il semble y avoir au moins 12 mitrailleuses de la série KPV tirant depuis le côté bâbord du navire. Cela comprend au moins huit canons répartis dans quatre supports jumeaux contrôlés à distance. Ces supports sont installés sur le pont en différents points. Les images disponibles montrent trois autres KPV sur des supports simples dépassant des ports du côté gauche de la superstructure principale, qui peuvent être actionnés manuellement par les marins à l’intérieur. La séquence vidéo montre qu’il y a une autre monture vers la poupe, mais il n’est pas tout à fait clair si elle est équipée d’une ou deux mitrailleuses.

Le KPV est une mitrailleuse lourde de conception soviétique qui tire une cartouche de 14,5 x 114 mm. Bien que la conception principale remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des variantes sont toujours en service en Russie, ainsi que dans des dizaines d’autres pays à travers le monde. Il a été largement utilisé au fil des années, notamment comme arme anti-aérienne légère. Avec sa grande portée ronde et appréciable, il est également efficace contre diverses autres cibles, notamment les véhicules légèrement blindés et les petits bateaux. Des versions ont été installées sur divers véhicules et navires de guerre au fil des ans, et elles peuvent également être utilisées à partir de supports au sol.

Il y a un autre canon dans un port sur le côté gauche du navire, mais il n’est pas suffisamment visible pour l’identifier. L’un des CIWS de 30 mm de Kang Kon est également visible sur cette photo, ainsi que des lanceurs multicellulaires qui pourraient être utilisés pour tirer diverses charges utiles défensives, notamment des fusées éclairantes, des paillettes et d’autres contre-mesures consommables. Images précédentes du Kang Kon et le premier de la classe Choi Hyun les ont également montrés équipés de ce qui semble être un CIWS Pantsir-ME de fabrication russe, ou un clone de celui-ci. Il existe également plusieurs réseaux de systèmes de lancement vertical (VLS) avec un total de 74 cellules entre eux, dont certains semblent suffisamment grands pour accueillir des missiles balistiques.

La gamme de mitrailleuses sur Kang Kon Cela ressemble à une exagération presque comique, surtout s’il y en a un nombre égal montés sur le côté opposé du navire. Il existe un cas d’utilisation croissant de certains armements supplémentaires de petit calibre sur les navires, notamment pour assurer une défense rapprochée supplémentaire en mer et dans les ports contre les drones aériens et les bateaux sans équipage. Il s’agit de menaces réelles pour les navires de guerre, qui sont désormais pleinement ancrées dans la conscience publique par la guerre en Ukraine.

Au fil des années, on a observé que la marine russe ajoutait des mitrailleuses supplémentaires, y compris des mitrailleuses télécommandées, ainsi que des écrans de type « cage de protection » aux navires de surface pour les aider à repousser les drones kamikaze, avec des résultats mitigés. Les cages sont également apparues sur les sous-marins au port. Il convient de noter ici que le régime nord-coréen a fourni des troupes, ainsi que des missiles balistiques et d’autres armes, pour soutenir l’effort de guerre russe.

KRONSTADT (Saint-Pétersbourg), le 3 juin.

Oiseaux de la @1usc_army, @usf_army a traqué et incendié la corvette Boikiy, un porte-armes à missiles guidés.

06h35, 03.06.26. Cale sèche Veleshchynskyi, Kronstadt (Saint-Pétersbourg) – berceau de la marine russe.

Fatigué après son… pic.twitter.com/2HjrlyVKdc – 414 oiseaux de Magyar (@414magyarbirds) 3 juin 2026

Le ministère russe de la Défense a annoncé que l’Ukraine avait tenté ce matin d’attaquer le navire de renseignement électromagnétique Ivan Khurs de la marine russe avec trois navires de surface sans pilote (USV) dans la mer Noire.

Moscou a diffusé des images montrant prétendument la destruction de l’un des USV. pic.twitter.com/YfS7xWSGWw – Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) 24 mai 2023

Des questions encore plus vastes se posent quant à la capacité de combat réelle des deux pays. Choi Hyun des navires de guerre de grande classe, ainsi que leur grande utilité, surtout s’ils ne sont finalement acquis qu’en nombre relativement restreint. En outre, Kang Kon a été relancé très rapidement l’an dernier, malgré l’ampleur des dégâts qu’il semblait avoir subis après une première tentative ratée. L’ampleur et la portée des réparations effectuées depuis mai dernier, ainsi que le calendrier, restent floues. La vidéo officielle de la manifestation de vendredi dernier montre notamment le navire naviguant par ses propres moyens.

« Bien que ce navire devrait être capable de servir de plate-forme de lancement de missiles de frappe à plus longue portée, son autre rôle principal en tant qu’outil de guerre aérienne est très discutable. Comme pour d’autres nouveaux systèmes d’armes nord-coréens de haut niveau, même s’ils peuvent offrir des capacités avancées par rapport à ce que le pays possède déjà, dans un scénario de guerre, ils seraient les premiers à être ciblés et détruits. Avoir un navire qui ressemble vaguement à des navires étrangers plus avancés et rempli d’armes est une chose, ce qui en fait un atout capable de survivre, avec toute la technologie et La formation qui va avec, est une barre bien plus haute à atteindre. L’injection de technologies et d’assistance russes pourrait aider à cet égard, mais seulement dans une certaine mesure.

« Il est peu probable que Pyongyang soit un jour capable de construire ces navires en nombre suffisant pour donner à sa flotte une véritable profondeur et une réelle résilience au combat, en supposant qu’ils aient même une chance dans un scénario de combat. Même si plusieurs frégates étaient construites, elles seraient traquées et coulées rapidement au cours des premières étapes d’un conflit. Cela est particulièrement vrai étant donné qu’elles pourraient transporter des armes à distance avec des ogives nucléaires. Pourtant, elles pourraient avoir suffisamment de temps pour envoyer leurs armes à longue portée avant leur disparition. Considérant la configuration d’armes unique que nous voyons, cela pourrait très bien être leur objectif : une dissuasion de deuxième frappe assurée de manière ambiguë.

Si les Nord-Coréens respectent le calendrier annoncé, Kang Kon devrait être officiellement mis en service d’ici septembre, voire avant. De nombreuses questions demeurent, à savoir si les navires sont ornés de mitrailleuses tirant sur les flancs ou non.