L’ours russe Tu-142 largue des bouées sonores lors d’une rencontre rapprochée avec un transporteur britannique

Un avion de patrouille maritime russe Tu-142 Bear-F « s’est approché à plusieurs reprises » d’un groupe aéronaval de la Royal Navy britannique dans la mer de Norvège et a largué plusieurs bouées sonores, a déclaré le ministère britannique de la Défense (MoD). Chasseurs britanniques F-35B du HMS prince de Galles a intercepté le Tu-142, qui effectuait des manœuvres « dangereuses et non professionnelles », selon le ministère de la Défense. L’incident s’est produit le 2 juillet mais n’a été révélé qu’aujourd’hui.

Le Tu-142 est passé à basse altitude et « inutilement près » du HMS prince de Gallesalors que le transporteur se trouvait au large de la côte nord-ouest de la Norvège, a ajouté le ministère de la Défense. Le Bear-F aurait largué 10 bouées sonores « à proximité immédiate du transporteur », dont au moins une a été capturée par la caméra, comme le montre la photo en haut de cet article.

Les forces britanniques auraient tenté de contacter l’avion russe sur les fréquences internationales, mais celui-ci n’aurait pas répondu.

Deux F-35B du 809 Naval Air Squadron ont ensuite été lancés depuis le prince de Galles pour escorter le Bear-F loin du groupe aéronaval.

Les F-35B à bord du prince de Galles sont, pour la première fois, impliqués dans une opération de police de l’air de l’OTAN à partir d’un transporteur européen, dans le cadre de l’opération Firecrest.

Le groupe aéronaval britannique est actuellement déployé au large de l’Islande sous le commandement de l’OTAN. Ainsi que le HMS prince de Gallesla force comprend le destroyer Type 45 HMS Duncanet est pris en charge par RFA Source de maréeun pétrolier ravitailleur. Des hélicoptères Merlin et Wildcat sont également embarqués à bord des navires. Pendant ce temps, d’autres alliés de l’OTAN opèrent également dans la même région dans le cadre de l’Arctic Sentry, conçu pour « renforcer la sécurité dans l’Arctique et l’Atlantique Nord ».

En règle générale, un groupe aéronaval britannique serait également accompagné d’un navire de la Royal Navy. Astucieux sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire de classe. Même si de telles informations sont rarement, voire jamais, divulguées, dans ce cas-ci, tout sous-marin qui l’accompagne devrait être fourni par un allié de l’OTAN, puisque la Royal Navy n’a actuellement aucun Astucieux bateau disponible pour cette tâche. Actuellement, les cinq bateaux chasseurs-tueurs sont en attente d’entretien et de réparations.

Même si la décision du Tu-142 de larguer des bouées sonores pourrait suggérer que la Russie tentait de détecter ou de suivre un sous-marin chasseur-tueur accompagnant la force, il est moins probable qu’un sous-marin opère à une telle proximité d’un porte-avions. Ces sous-marins constituent généralement la barrière extérieure des escortes défensives, dans le but de traquer les bateaux ennemis qui arrivent bien avant que le porte-avions lui-même ne soit menacé.

Les bouées sonores existent dans une variété de types conçus pour différentes missions, mais elles se répartissent généralement en deux catégories principales : actives et passives. Les bouées sonores actives transmettent des impulsions acoustiques dans l’eau et écoutent les échos réfléchis par la coque d’un sous-marin, tandis que les bouées sonores passives détectent et surveillent simplement les sons produits par les sous-marins. Parce qu’elles nécessitent des capacités de transmission et de traitement supplémentaires, les bouées sonores actives sont généralement plus sophistiquées – et nettement plus coûteuses – que les modèles passifs. Malgré leur complexité, les deux types sont des systèmes consommables destinés à un usage unique. Pour un aperçu plus approfondi de leurs différences et des raisons pour lesquelles les bouées sonores actives jouent un rôle de plus en plus important dans la guerre anti-sous-marine moderne, consultez notre article précédent sur le sujet.

Une vidéo montrant un avion de patrouille maritime P-3 Orion de l’US Navy larguant des bouées sonores :

Le Tu-142 peut transporter une charge importante de bouée acoustique. Une configuration typique comprend 66 bouées sonores RGB-75, 44 RGB-15, 10 RGB-25 et 15 RGB-55, ainsi que trois torpilles anti-sous-marines logées dans ses deux baies d’armes internes.

Dans le même temps, le largage de bouées sonores peut constituer une tactique de harcèlement employée par les avions et les hélicoptères de patrouille maritime, ce qui semble plus probable en l’occurrence.

Les Tu-142 soviétiques, puis russes, ainsi que d’autres avions de patrouille maritime surveillent les exercices navals de l’OTAN depuis de nombreuses décennies, y compris des sorties de surveillance à proximité des porte-avions de la marine américaine. Cependant, le largage délibéré de bouées sonores à une telle proximité d’un porteur semble relativement rare, du moins ces dernières années.

En septembre dernier, après qu’un avion de surveillance russe a survolé à quelques centaines de mètres une frégate allemande dans la mer Baltique, le commodore Arjen Warnaar, commandant néerlandais du 1er Groupe maritime permanent de l’OTAN, a déclaré : « Ce n’est pas la première fois qu’un navire de l’OTAN est survolé. Cela s’est produit dans le passé, et ce ne sera pas la dernière fois. »

« Cela arrive régulièrement », a ajouté Warnaar. « Cela est signalé de temps en temps (mais) cela s’est produit de manière continue au cours des dernières années. »

Dans le même temps, l’OTAN surveille de près les mouvements russes, notamment dans les zones clés, à l’aide de ses propres avions de patrouille maritime.

Le même genre de scénario s’est également répété plus récemment.

Le ministère de la Défense russe a publié des images des sorties du VKS dans l’ADIZ d’Alaska.

En haut à gauche : un Su-35S et un F-35A (filmés depuis un Tu-95MS).

En haut à droite : un F-35A (filmé depuis un Tu-95MS).

En bas à gauche : une paire de F-16C (filmés depuis un Su-35S).

En bas à droite : une paire de F-16C. https://t.co/eOUNAgVbyu pic.twitter.com/RmSAJCB6vg – Guy Plopsky (@GuyPlopsky) 20 février 2026

Avec une autonomie supérieure à 16 heures, le Tu-142 est bien adapté à ces missions de surveillance à longue portée, lui permettant de recueillir de précieux renseignements tout en démontrant une présence militaire soutenue.

Aujourd’hui, la marine russe exploite une trentaine de Bear-F, répartis en deux escadrons. Les variantes Tu-142MK et Tu-142MZ plus avancées sont en service. Les escadrons sont basés à Kipelovo-Fedotovo, dans la région de Vologda, au nord-ouest de la Russie, et à Mongokhto, en Extrême-Orient, au service respectivement des flottes du Nord et du Pacifique.

Cette dernière rencontre intervient dans un contexte de tensions accrues entre la Russie et l’OTAN, et notamment entre Moscou et Londres.

Lors d’une récente opération de sécurité maritime dans la Manche, les forces britanniques ont arraisonné un pétrolier sanctionné de la « flotte fantôme » russe, qui naviguait sous un faux pavillon camerounais.

L’embarquement du Smyrtos menée par les commandos de la Royal Marine et les forces de l’ordre le 14 juin a été la première opération de ce type dirigée par le Royaume-Uni. L’opération militaire de six heures a également impliqué des hélicoptères Chinook, Merlin et Wildcat, un avion de patrouille maritime P-8 Poseidon de la Royal Air Force, ainsi que la frégate HMS. Sutherland et le navire anti-mines HMS Ledbury.

Quelques jours plus tard, le navire de guerre de la marine russe Amiral Grigorovitch a tiré des coups de semonce près d’un yacht immatriculé au Royaume-Uni dans la Manche, comme vous pouvez le lire ici.

Les responsables britanniques ont souligné à plusieurs reprises que les actions de la Russie en Europe signifient que le pays est confronté à la plus grande menace pour sa sécurité depuis la guerre froide.

À juste titre, le secrétaire britannique à la Défense, Dan Jarvis, effectuait une visite au HMS prince de Galles ce week-end, lorsqu’il a de nouveau souligné les risques posés par le militarisme russe dans tous les domaines.

« Nous devons être lucides sur le fait que la menace russe existe dans tous les domaines, sous l’eau, sur l’eau, sur terre, dans le ciel, dans l’espace et dans le cyberespace également », a déclaré Jarvis. Actualités de Channel 4.

Alors que les principaux engagements du gouvernement en matière de dépenses de défense étaient annoncés.

Le correspondant politique de Channel 4 News, Paul McNamara, s’est entretenu avec le secrétaire britannique à la Défense, Dan Jarvis, pour lui poser des questions sur sa relation avec Andy Burnham et s’il a même parlé à l’homme le plus susceptible de… pic.twitter.com/XJnUnUFlM7 – Channel 4 News (@Channel4News) 6 juillet 2026

« Nous vivons une époque de plus en plus dangereuse et incertaine, et ce sont des déploiements comme celui-ci, soutenus par des alliés et des partenaires, dont l’Islande, qui améliorent notre dissuasion et notre défense au sein de l’OTAN », a ajouté Jarvis.

Alors que les responsables de l’OTAN estiment que la Russie pourrait être prête à recourir à la force militaire contre l’alliance d’ici 2030, le chef d’état-major de la défense britannique, Sir Richard Knighton, a déclaré au BBC le mois dernier, Moscou avait « sondé, défié, testé nos défenses » et « augmentait les enjeux et risquait de franchir une ligne ».

Cette nouvelle réalité a également été évoquée dans le plan de défense britannique, longtemps retardé, publié la semaine dernière, qui prévoit une augmentation de 20 milliards de dollars des dépenses militaires.

Comme le montrent les conflits en Iran et en Ukraine, les drones remodèlent la guerre.

C’est pourquoi plus de 5 milliards de livres sterling doivent être investis dans les drones au cours des quatre prochaines années. Cela entraînera une transformation, avec de nouvelles technologies et infrastructures qui nous maintiendront à la pointe de l’innovation. pic.twitter.com/TSkAJg8vRh – Ministère de la Défense 🇬🇧 (@DefenceHQ) 30 juin 2026

Si le largage de bouées sonores fait partie de l’activité quotidienne des avions maritimes russes et de l’Otan, il est inhabituel de le voir se produire aussi près d’un porte-avions. Que le Tu-142 ait réellement tenté de détecter l’activité des sous-marins de l’OTAN ou simplement de harceler le groupe aéronaval britannique, cette rencontre rappelle une fois de plus la posture de plus en plus agressive que la Russie adopte autour du flanc nord de l’OTAN.

Le moment choisi pour l’incident est susceptible de renforcer les arguments des responsables de la défense et de certains législateurs de premier plan selon lesquels la Grande-Bretagne doit agir plus rapidement et investir encore plus que prévu actuellement pour reconstruire les capacités militaires nécessaires pour dissuader un Moscou de plus en plus affirmé. Quoi qu’il en soit, alors que les avions, navires de guerre et sous-marins russes continuent de sonder les forces de l’OTAN, des rencontres comme celle-ci deviennent régulières pour l’alliance dans son ensemble.