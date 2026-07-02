La Marine cherche déjà des alternatives à son tout nouveau missile anti-radar AARGM-ER

L’US Navy a maintenant clairement indiqué qu’elle explorait au moins une alternative au missile AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Range-Extended Range (AARGM-ER), encore en développement. Lorsque l’effort de missile avancé de suppression des émissions (AESM) a fait son apparition plus tôt cette année, les exigences énoncées semblaient curieusement similaires à ce que le service attend de l’AGM-88G. On a également évoqué un tout nouveau besoin de pouvoir engager des cibles émettant des radiofréquences dans les airs comme en surface, mais ce n’est plus souligné, du moins publiquement.

Le Naval Air Systems Command (NAVAIR) a publié hier une nouvelle demande d’informations (RFI) de l’AESM. NAVAIR avait déjà publié un avis de contrat concernant ce nouveau missile en février, mais l’avait ensuite retiré.

NAVAIR cherche désormais « à mener des études de marché pour identifier des sources potentielles capables de fournir un système de missile équivalent à l’AARGM-ER », selon la nouvelle RFI. Cela « comprend le missile All-Up-Round (AUR) qui inclut le matériel et les logiciels, ainsi que tous les éléments logistiques uniques, les entraîneurs, le modèle flyout équivalent à l’AARGM-ER et tous les éléments de vérification du système ».

« Le but de cette demande d’informations est de mener une étude de marché pour identifier les sources potentielles capables de fournir un système de missile de conception mature (TRL > 6) qui comprend le missile All-Up-Round (AUR) pour inclure le matériel et les logiciels, ainsi que tous les éléments logistiques uniques, les entraîneurs, le modèle flyout et tous les éléments de vérification du système », ajoute l’avis. « Cet AUR doit être compatible avec les plateformes de lancement existantes. »

TRL fait ici référence à l’échelle TRL (Technology Readiness Level) du gouvernement américain, utilisée pour catégoriser la maturité des munitions et autres systèmes. TRL 6 est défini comme un effort ayant produit un « modèle représentatif ou un système prototype » qui a été « testé dans un environnement pertinent ». L’« environnement pertinent » peut ici inclure des conditions de laboratoire haute fidélité ou être simulé d’une autre manière.

Les dernières exigences souhaitées pour l’AESM sont très larges et pleinement conformes à ce que la Marine affirme depuis des années qu’elle espère tirer profit de la mise en service de l’AGM-88G.

L’AESM doit avoir une « portée étendue », lui permettant d’être « capable d’engager des cibles à des distances de sécurité importantes ». Il doit inclure un « chercheur anti-radiation avancé avec une large couverture de fréquences » et la « capacité de cibler des systèmes radar modernes et avancés ». En termes de « létalité », l’objectif est d’atteindre une « forte probabilité de tuer un large éventail de cibles ».

Comme l’AARGM-ER, l’AESM doit être adapté au transport interne et externe sur au moins certaines variantes du F-35 Joint Strike Fighter. Les chasseurs F/A-18E/F Super Hornet et les avions de guerre électronique EA-18G Growler sont également répertoriés comme plates-formes de lancement à seuil.

La DDR originale de l’AESM en février avait défini des exigences plus spécifiques, qui sont absentes dans le nouvel avis de marché. Cela inclut un appel explicite aux fournisseurs potentiels pour qu’ils décrivent la « capacité du missile proposé à engager des cibles air-air et air-sol ».

Avec une capacité d’engagement air-air supplémentaire, l’AESM ouvrirait la porte à de nouvelles possibilités opérationnelles et pourrait être plus complémentaire à l’AARGM-ER. Comme nous l’avons écrit précédemment après la publication de la première RFI :

« L’intérêt militaire américain pour les missiles antiradiations air-air à très longue portée remonte à la guerre froide, principalement comme moyen d’engager les avions ennemis d’alerte précoce et de contrôle (AEW&C). Les armes anti-aériennes conçues autour de ce rôle sont souvent appelées familièrement « tueurs AWACS », une référence à l’avion américain E-3 Sentry Airborne Warning and Control System (AWACS). Un missile air-air à très longue portée pourrait être également utilisé contre d’autres cibles aériennes.

…

« Cela étant dit, la valeur d’un missile « tueur AWACS » est évidente. Les AEW&C sont des atouts essentiels en matière de surveillance et de gestion des combats. Les abattre prive l’adversaire de ces capacités, ce qui réduit intrinsèquement sa capacité à manœuvrer efficacement les moyens aériens et à partager des informations importantes, y compris avec d’autres nœuds au sol ou en mer, ainsi que dans les airs. La suppression de ces stations radar volantes, qui peuvent être particulièrement bien adaptées pour repérer les menaces volantes à basse altitude depuis leurs perchoirs élevés, ne fait qu’entraver la conscience globale de la situation de l’ennemi.«

« Le problème, bien sûr, est que les avions AEW&C orbitent généralement bien derrière les bords d’un conflit, ce qui crée des défis supplémentaires pour les cibler. C’est là que quelque chose comme l’AESM pourrait entrer en jeu. Une arme de ce type pourrait engager d’autres cibles aériennes en se concentrant sur les émissions radiofréquences qu’elles émettent. Cela pourrait inclure des avions de guerre électronique et potentiellement d’autres cibles aériennes. L’AESM pourrait également être en mesure de jouer un rôle anti-aérien plus général avec l’ajout d’un radar actif et/ou d’un autodirecteur infrarouge à imagerie. en tant que liaisons de données permettant l’utilisation de données de ciblage en réseau. L’AARGM et l’AARGM-ER disposent tous deux d’un chercheur radar actif à ondes millimétriques pour leur permettre d’atteindre des cibles au sol en fuite, mais un concept similaire pourrait être adapté pour une utilisation air-air.

« Pour la Marine, ainsi que pour d’autres branches de l’armée américaine, tout cela est particulièrement pertinent dans le contexte d’un futur combat potentiel de haut niveau avec la Chine, qui a réalisé des investissements majeurs dans ses flottes d’AEW&C et d’avions de guerre électronique. L’Armée populaire de libération (APL) chinoise recherche également des missiles anti-aériens à plus longue portée, y compris des types qui pourraient être utilisés pour cibler les plates-formes américaines AEW&C, ainsi que d’autres avions de soutien clés. »

L’AESM aurait également toujours la capacité d’être utilisé en mode air-sol comme l’AGM-88G et ses prédécesseurs. Disposer d’un seul missile doté de capacités hybrides anti-aériennes et anti-rayonnement offrirait une flexibilité supplémentaire très utile, notamment pour faire face aux menaces qui pourraient apparaître soudainement lors d’une sortie. Cela offrirait également des avantages en termes de profondeur de chargeur, puisqu’un avion de lancement chargé d’AESM aurait intrinsèquement plus de possibilités d’engagement contre un ensemble de cibles plus large qu’un avion transportant un mélange d’AARGM-ER et de missiles air-air traditionnels.

Il convient également de rappeler que l’US Air Force a travaillé avec la Marine sur des efforts similaires de missiles hybrides anti-aériens/anti-rayonnement dans le passé. L’Armée de l’Air a également récemment lancé son propre appel à informations sur un éventuel missile commun d’une portée d’au moins 1 000 milles, qui pourrait être disponible en versions air-air et air-sol. L’AESM pourrait en outre émerger comme un effort conjoint de services et/ou impliquant une participation étrangère.

Dans le même temps, la minimisation de capacités plus spécifiques dans la RFI AESM redémarrée ne peut que susciter des questions sur l’avenir de l’AGM-88G. La Marine poursuit activement l’AARGM-ER depuis 2018. La vitesse et la portée accrues du missile sont considérées comme vitales pour les conflits futurs, en particulier lorsqu’il s’agit d’assurer la capacité de survie et l’efficacité des plates-formes de lancement non furtives, alors que les bulles d’accès et de déni de zone (A2/AD) de l’adversaire continuent de croître en ampleur et en portée.

Cependant, le programme AARGM-ER a rencontré des problèmes techniques lors de son développement et a subi des retards importants. L’objectif initial était que le missile atteigne sa capacité opérationnelle initiale (IOC) sur les F/A-18E/F et EA-18G en 2023. La Marine vise désormais à atteindre cette étape d’ici septembre de cette année. Des clients étrangers sont également en attente pour recevoir des AARGM-ER, et l’Italie est notamment un partenaire à part entière dans le développement du missile. L’Air Force recherche un dérivé, appelé Stand-in Attack Weapon (SiAW) et qui aurait été désigné AGM-88J, destiné à fournir une capacité de frappe plus générale.

Il convient de noter ici que la recherche par la Marine d’un équivalent fonctionnel à l’AGM-88G ne signifie pas automatiquement qu’elle envisage de supplanter entièrement ce missile. La diversification des chaînes d’approvisionnement, notamment en tirant parti de fournisseurs nouveaux et non traditionnels, est devenue une priorité absolue dans l’armée américaine ces dernières années. Les efforts visant à élargir la base industrielle de défense, en mettant explicitement l’accent sur une moindre dépendance à l’égard des maîtres d’œuvre traditionnels, se sont encore intensifiés depuis que le président Donald Trump a entamé son deuxième mandat. Une plus grande diversité de la base industrielle offre des avantages pour augmenter la production de sous-composants et de systèmes complets. Un autre aspect clé de ces initiatives a été d’éviter de se cantonner à un seul fournisseur pour les programmes clés, contribuant ainsi à favoriser une concurrence susceptible de réduire les coûts.

Il reste beaucoup à apprendre sur les intentions exactes de la Marine avec l’AESM et sur la manière dont elles s’intègrent dans les plans actuels pour l’AARGM-ER. Ce que nous savons maintenant, c’est que le service étudie activement les options pour un nouveau missile offrant des capacités au moins équivalentes à celles de l’AGM-88G.