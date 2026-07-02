Les bombardiers B-52 Stratofortress quittent l’Angleterre après leur déploiement en Iran

Les bombardiers B-52 Stratofortress de l’US Air Force ont quitté aujourd’hui la RAF Fairford au Royaume-Uni, marquant la fin d’un déploiement visant à soutenir la guerre contre l’Iran. Ces vols interviennent alors que les États-Unis et l’Iran travaillent toujours à la conclusion d’un accord de paix, dans un cessez-le-feu fragile, parfois entaché de recrudescence d’attaques du tac au tac. Cependant, il n’y a eu aucun bombardement massif contre l’Iran depuis le cessez-le-feu du 8 avril.

Le départ a été filmé en vidéo et en images fixes par des photographes aéronautiques locaux, dont deux ont partagé leur travail avec nous. Andy Riddle nous a dit que six B-52 ont quitté la RAF Fairford aujourd’hui en deux vagues de trois. Le premier est parti à 10h15 heure locale et le second vers 14h20, a noté Riddle, dont le travail peut être retrouvé sur son compte @Andyyyyrrrr X.

Comme nous l’avions noté à l’époque, au moins trois des bombardiers sont arrivés à Fairford le 8 mars. On ne sait pas exactement quand les autres sont arrivés. Le Commandement central américain (CENTCOM) et l’Air Force Global Strike Command (AFGSC) ont refusé de commenter.

Dans notre précédent reportage, nous avions souligné que pendant leur séjour à Fairford, les B-52 opéraient à un rythme élevé, frappant des cibles en Iran. Au total, les États-Unis affirment avoir frappé 13 000 cibles, même si nous n’avons aucun moyen de savoir combien impliquaient des B-52 de Fairford.

Vous pouvez voir l’un de ces avions équipés de missiles de croisière furtifs JASSM sur une photo partagée avec nous par un autre photographe d’aviation local, qui utilise le compte @Saint1Mil X.

Pendant ce temps, une douzaine de bombardiers B-1 Lancer restent à la base, selon @Saint1Mil.

Puisque l’armée ne fera aucun commentaire, nous ne pouvons pas dire avec certitude pourquoi les BUFF ont quitté Fairford, mais cette décision intervient après que les États-Unis et l’Iran ont promis de suspendre de nouvelles frappes de représailles après le dernier round qui a menacé le fragile cessez-le-feu.

Les vols ont également eu lieu un jour où les États-Unis et l’Iran concluaient une série de pourparlers indirects. Cependant, rien n’indique que les parties aient progressé vers une paix durable. Au lieu de cela, ils se sont concentrés « sur des problèmes qu’ils étaient censés avoir résolus il y a deux semaines ». Reuters signalé.

« Des sources ont indiqué que les négociateurs des deux pays ont passé deux jours à Doha pour discuter du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz et des incitations financières pour l’Iran, deux piliers de l’accord initial qu’ils ont signé en juin, plutôt que de sujets plus difficiles que ce cadre était censé aborder. »

Les plus difficiles d’entre elles sont l’avenir des ambitions nucléaires de l’Iran et de son stock d’uranium enrichi.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations indirectes avec l’Iran au Qatar progressaient, offrant un signe provisoire que la diplomatie tient après les récents échanges de tirs qui ont menacé les efforts visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

➡️ https://t.co/z9d9KfHtE9 pic.twitter.com/JQmtYqOYQ5 – Agence de presse AFP (@AFP) 1er juillet 2026

Malgré les négociations en cours, le président Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de reprendre les bombardements sur l’Iran. Il a également « envisagé un retour à une guerre totale avec l’Iran, ayant eu plusieurs conversations ces derniers jours avec le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le chef d’état-major interarmées, le général Dan Caine, sur de nouvelles frappes, mais a décidé de s’en tenir aux négociations diplomatiques pour l’instant ». Le Wall Street Journal a rapporté, citant des responsables américains familiers avec la discussion.

NOUVEAU : Le président Trump a envisagé un retour à une guerre totale avec l’Iran, ayant eu plusieurs conversations ces derniers jours avec le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le chef d’état-major interarmées, le général Dan Caine, sur de nouvelles frappes, mais a décidé de s’en tenir aux négociations diplomatiques pour l’instant,… – Lara Seligman (@laraseligman) 30 juin 2026

Le départ des B-52 n’empêchera pas Trump d’ordonner une nouvelle série d’attaques aériennes stratégiques. Outre les B-1 restants, l’Air Force peut lancer des B-52, ainsi que des bombardiers B-2 et B-1 des États-Unis pour frapper l’Iran, comme elle l’a fait lors d’Epic Fury. Cependant, le fait de stationner les B-52 dans une base comme Fairford beaucoup plus proche de l’action contribue à réduire les temps de vol, l’usure des avions et des équipages, et augmente la génération de sorties.

Comme nous l’avons souvent signalé, étant donné que les États-Unis ont commencé à renforcer leurs forces dans la région en janvier, de nombreux navires, avions et troupes devront « rétrograder » hors de la zone de responsabilité du CENTCOM dans les semaines et les mois à venir. Nous avons déjà vu des avions comme les avions d’attaque rapprochée A-10 Thunderbolt II, les F-22, les F-15E et d’autres moyens revenir de la région. En conséquence, l’avenir de l’empreinte américaine dans ce pays reste un point d’interrogation même si les négociations se poursuivent. Rétablir une force importante une fois qu’elle a été, même partiellement, réduite, à supposer qu’il y ait la volonté de le faire, prendrait du temps et mettrait une pression extrême sur une structure de force qui a connu des augmentations constantes de déploiements au cours de l’année dernière.