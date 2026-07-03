Le nouvel « avion Doomsday » de la Marine a été retardé alors que l’organisme de surveillance affirme que les préoccupations en matière de développement sont désormais une réalité

Le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis affirme que les préoccupations qu’il avait soulevées l’année dernière concernant le programme E-130J Phoenix II de la marine américaine « se sont transformées en réalité ». Le délai nécessaire pour passer du développement de l’avion à sa mise en production réelle a déjà reculé d’environ un an. Les E-130J devraient supplanter les avions à réaction vieillissants E-6B Mercury pour soutenir la mission Take Charge And Move Out (TACAMO). Cela implique de fournir un soutien au commandement et au contrôle aérien des sous-marins nucléaires lance-missiles, y compris la capacité de leur envoyer des ordres de lancer des frappes alors qu’ils sont immergés. Les plates-formes chargées de missions de soutien nucléaire comme TACAMO sont communément appelées « avions apocalyptiques ».

Le GAO a fourni une nouvelle mise à jour sur les efforts déployés pour l’E-130J dans sa dernière évaluation annuelle de plusieurs programmes d’achats militaires américains de haut niveau. L’organisme de surveillance du Congrès a publié ce rapport plus tôt dans la journée.

Dans la version de ce rapport de l’année dernière, le GAO a explicitement remis en question le choix de l’avion Hercules C-130J-30, un avion de transport quadrimoteur à turbopropulseur, comme base du E-130J, avertissant qu’il pourrait « ne pas répondre aux exigences de disponibilité opérationnelle ». Les 16 avions E-6B existants sont basés sur le plus gros avion de ligne Boeing 707, qui est désormais hors de production depuis longtemps. Il est important de noter que la flotte Mercury soutient également un ensemble de missions nucléaires de l’US Air Force appelé Airborne Command Post (ABNCP), et plus communément connu sous le surnom de Looking Glass. Dans ce rôle, les avions fournissent un soutien de commandement et de contrôle aérien aux bombardiers à capacité nucléaire et aux missiles balistiques intercontinentaux Minuteman III basés sur des silos. Ils sont équipés pour initier le lancement des Minuteman III en vol. Les prochains Phoenix II seront uniquement chargés de la mission TACAMO, sur laquelle nous reviendrons plus tard.

« Comme nous l’avons signalé dans l’évaluation de l’année dernière, la Marine a attribué son contrat malgré des risques techniques importants auxquels elle a reconnu que le programme E-130J était confronté. Une évaluation indépendante des risques techniques de septembre 2024 a mis en évidence la complexité associée à l’effort d’intégration prévu du programme, qui, selon les responsables, pourrait augmenter à mesure qu’ils intègrent des technologies supplémentaires », selon la dernière évaluation du GAO. « Depuis notre rapport de 2024, le programme a retardé d’environ un an sa décision de production à faible cadence, car ces risques d’intégration du système sont devenus réalités. »

« Par exemple, les responsables du programme ont déclaré que les sous-traitants se concentrent désormais sur la modification des systèmes de mission déjà existants afin de réduire leur poids, ce qui, selon l’évaluation indépendante, serait nécessaire pour les accueillir sur la cellule C-130J-30 », ajoute le rapport publié aujourd’hui.

« Le bureau du programme a déclaré que le programme E-130J reste sur la bonne voie pour recapitaliser les capacités de TACAMO en développant un MVP (produit minimum viable), en itérant les capacités du système grâce à des améliorations logicielles et en établissant des cadres numériques », selon le GAO. « Le bureau du programme a également déclaré qu’il s’alignait sur les directives du secrétaire à la Défense grâce à une approche d’acquisition qui permet des compromis et la mise en œuvre d’une approche de systèmes ouverts modulaires. Le bureau du programme n’a fourni aucune documentation pour étayer ces affirmations, qui vont à l’encontre de nos propres analyses de la documentation du programme E-130J. «

Dans son évaluation annuelle de l’année dernière, le GAO a déclaré que la Marine « reconnaît le risque technique », mais a également souligné que le service avait mis en avant « des contrats de réduction des risques avec des sous-traitants pour faire face à l’obsolescence et aux risques liés à la taille, au poids et au refroidissement de l’énergie ».

La demande de budget de la Marine pour l’exercice 2027 fournit un contexte supplémentaire sur la suite de systèmes dont l’E-130J aura besoin pour accomplir la mission TACAMO.

« Plate-forme de communication dédiée, l’avion TACAMO offre la capacité de communiquer sur pratiquement toutes les bandes de fréquences radio, depuis les très basses fréquences (VLF) jusqu’aux fréquences extrêmement hautes avancées (AEHF), en utilisant une variété de modulations, de cryptages et de réseaux, maximisant ainsi la probabilité qu’un message d’urgence soit reçu par les forces stratégiques américaines », selon les documents budgétaires de la Marine. « Sont inclus dans ces efforts les laboratoires d’intégration de systèmes du gouvernement et des entrepreneurs, le laboratoire d’intégration des tests de systèmes de l’entrepreneur, les biens fournis par le gouvernement (dispositifs de cryptage approuvés par l’Agence nationale de sécurité, modems à ultra haute fréquence), les solutions haute fréquence et les solutions avancées à extrêmement haute fréquence, le développement de réseau top secret et la construction de l’infrastructure requise, notamment les systèmes de production d’énergie, le refroidissement, l’avionique du poste de pilotage, le renforcement des impulsions magnétiques électriques (EMP), le cyber-renforcement et les modifications structurelles pour prendre en charge l’intégration de l’équipement du système de mission E-130J.

Une capacité particulièrement remarquable et critique trouvée sur les E-6B existants est la capacité d’étendre une antenne de cinq milles de long pour communiquer avec les sous-marins immergés. L’E-130J disposera d’un système d’antennes très similaire, sinon identique, pour prendre en charge la mission TACAMO.

À l’heure actuelle, la Marine prévoit d’acquérir six E-130J de pré-production au cours de l’exercice 2027 pour soutenir différents aspects du développement en cours de l’avion. Au moins un premier exemple est déjà en cours de construction. Une partie de ces avions d’essai pourrait éventuellement assumer des rôles opérationnels. Dans son dernier rapport, le GAO indique qu’une révision critique de la conception devrait avoir lieu à la fin de l’année prochaine. Avec le retard susmentionné, la décision de passer ensuite à la production initiale à faible cadence (LRIP) devrait désormais intervenir en avril 2029. Le lot initial LRIP devrait comprendre entre trois et six avions, mais la taille totale attendue de la flotte d’E-130J n’est pas claire.

Il convient de rappeler que la Marine a déjà utilisé des C-130 modifiés dans le rôle TACAMO avant l’arrivée du premier E-6A en 1989. La Marine a ensuite mis à niveau ces avions à la fin des années 1990 et au début des années 2000 pour les rendre conformes à la norme E-6B.

« Il convient certainement de souligner que les E-6B, conversions de certains des derniers et plus modernes avions de ligne 707 construits, étaient des plates-formes plus grandes et plus performantes que les EC-130Q. Le C-130J-30 est certainement un avion plus performant que le C-130H sur lequel l’EC-130Q était basé, mais il n’aura pas les capacités de vitesse et d’altitude de base d’un avion multimoteur de la taille d’un avion de ligne. Par rapport au Mercuries, tout C-130J-30 configuré par TACAMO ne serait pas en mesure de monter en station aussi rapidement ou de voler aussi haut, ce qui limiterait sa capacité à surmonter les intempéries ou à établir une meilleure ligne de vue pour ses systèmes de communication.

« Dans le même temps, comme l’a noté la Marine elle-même, la plate-forme C-130J-30 ouvre immédiatement la possibilité d’utiliser un plus grand nombre de bases aériennes, d’aéroports et d’aérodromes, y compris des bases austères à partir desquelles l’E-6B ne peut pas opérer. Cela pourrait être très utile dans un scénario d’urgence où un adversaire aurait détruit ou rendu inutilisables de nombreuses bases bien établies, ainsi que des sites de dispersion secondaires plus grands, qui comprennent de grands aéroports commerciaux. Être capable de voler à partir de plus petits, des emplacements tertiaires pourraient contribuer à garantir que la mission TACAMO se poursuive sans perturbation significative dans de telles circonstances. Cela est également vrai en temps de paix, car il serait beaucoup plus difficile de cibler les TACAMO au sol s’ils pouvaient facilement opérer et rester en alerte dans un nombre beaucoup plus grand d’aéroports.

« Un C-130J-30 configuré pour la mission TACAMO aurait certainement une capacité de ravitaillement en vol et le Hercules est déjà une plate-forme qui a démontré sa capacité à survoler des zones particulières pendant de longues périodes. Contrairement au Boeing 707, le C-130J est également toujours en production, ce qui signifie que les avions TACAMO basés sur cet avion seraient intrinsèquement plus faciles à entretenir et à soutenir logistiquement, et pourraient également être plus faciles à convertir à cette configuration spécialisée. Au fil du temps continue, le J semble également sur le point de devenir de plus en plus le modèle de base C-130 par défaut dans l’armée américaine. Par rapport au E-6 basé sur le 707, hors production, le support pour le C-130J est déjà distribué à travers les États-Unis, et au-delà. La formation des équipages du C-130J est encore plus facile.

Le problème qui se pose de plus en plus à l’heure actuelle est l’âge des E-6B existants, qui deviennent de plus en plus difficiles à exploiter et à entretenir. Comme indiqué, la flotte Mercury représente certains des tout derniers 707 jamais construits avant que Boeing ne ferme définitivement cette ligne en 1991. Les plans de la Marine d’éliminer progressivement les E-6B à mesure que les E-130J arrivent pour aider à éviter tout déficit de capacité, ce qui signifie que la flotte Mercury devra continuer jusqu’à ce que cela se produise.

Pour rappel, le plan actuel prévoit également que l’E-130J n’effectue que la mission TACAMO. L’Air Force en est maintenant aux tout premiers stades d’un effort distinct visant à acquérir ce qu’elle appelle actuellement Looking Glass-Next (LG-N) pour reprendre cette mission de la flotte E-6B.

Une partie de cette solution pourrait impliquer l’intégration de capacités spécifiques à l’ABNCP sur ses futurs avions à réaction E-4C Survivable Airborne Operations Center (SAOC) basés sur le Boeing 747. Les E-4C devraient remplacer les quatre avions E-4B Nightwatch du service, comme vous pouvez en savoir plus ici. Les E-4B existants ont déjà un rôle d’« avion apocalyptique », mais n’ont pas exactement la même combinaison de capacités que le E-6B. Les avions Nightwatch n’ont notamment pas la capacité d’ordonner le lancement de Minuteman III IBCM en vol.

Pour l’Armée de l’Air, le programme LG-N est lié à des plans plus vastes de modernisation du commandement et du contrôle nucléaires, qui pourraient également voir davantage de ces fonctions être transférées vers des actifs spatiaux. Tout cela est également étroitement lié au développement en cours du nouveau ICBM Sentinel LGM-35A. Sentinel a subi d’énormes revers, retards et dépassements de coûts, mais principalement du côté infrastructure du programme, et non du missile, comme vous pouvez en savoir plus ici.

En ce qui concerne les plans de modernisation du TACAMO de la Marine, les difficultés liées à l’intégration des capacités nécessaires sur la plate-forme C-130J-30 ont désormais retardé ces efforts d’au moins un an.