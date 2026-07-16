La marine veut un rayon de combat de 1 000 milles pour les flottes de drones tactiques basées sur des transporteurs

L’US Navy envisage une future force d’avions sans équipage basés sur un porte-avions, capables d’attaquer les forces ennemies à au moins 1 000 milles marins du navire. Ils devraient également être capables de le faire sans avoir besoin de faire le plein en vol, bien que les pétroliers puissent étendre davantage leur portée. Ceci, ainsi que d’autres détails, offre la première véritable idée des capacités de drones de combat que la Marine souhaite ajouter à ses futures escadres aériennes.

La portée cible a été incluse dans un très large avis de marché de demande d’informations (RFI) concernant une future « famille de systèmes » de l’Air Wing of the Future (AWOTF) que le Naval Air Systems Command (NAVAIR) a publié cette semaine. NAVAIR recherche des modèles de drones potentiels capables d’effectuer n’importe quelle combinaison de huit missions distinctes. Ce sont des guerres de surface ; guerre de grève; guerre anti-sous-marine ; guerre aérienne; guerre électronique; renseignement, surveillance, reconnaissance et ciblage (ISR&T) ; mobilité; et la logistique. Une ventilation de la façon dont ces missions sont définies, en termes généraux, dans la DDR est fournie ci-dessous.

« Pour les missions impliquant une attaque contre l’ennemi, le système doit être capable de produire des effets à un minimum de 1 000 NM (miles marins ; environ 1 151 miles terrestres ou 1 900 kilomètres) du CVN sans ravitaillement », indique la RFI NAVAIR publiée hier.

Les drones doivent être « entièrement compatibles avec les deux Nimitz classe et Gué systèmes de lancement et de récupération de classe CVN », selon la RFI. « Le système doit démontrer une efficacité de combat accrue par rapport aux plates-formes actuelles de 4e génération à un facteur ponctuel donné. »

Le facteur Spot ici est la quantité d’espace physique occupé par la plate-forme, ce qui est une considération très importante pour les avions embarqués, où l’espace dans le poste de pilotage et en dessous est limité. Bien que l’accent soit mis sur les conceptions potentielles basées sur des porte-avions, la RFI souligne également l’intérêt de la Marine pour les drones capables de décoller et d’atterrir verticaux, qui pourraient opérer à partir de destroyers ou d’autres navires. C’est un sujet dont le service a ouvertement discuté dans le passé et sur lequel nous reviendrons plus tard.

La Marine souhaite également que toutes les conceptions potentielles soient « capables d’être intégrées aux systèmes de contrôle existants de l’aviation de transport sans pilote (UCA) de la marine américaine ». En outre, le service demande aux fournisseurs potentiels d’expliquer comment leurs concepts « abordent la maturité de l’autonomie de vol (par exemple, modèle de transporteur, roulage au sol) et de l’autonomie de mission (par exemple, tâches/renouvellement de tâches dynamiques, évasion des menaces, ravitaillement en vol automatisé) » et si « leur solution est à rôle unique, multi-rôles ou une approche modulaire/basée sur des variantes ».

La vidéo ci-dessous de Collins Aerospace offre un aperçu théorique de ce à quoi pourrait ressembler à l’avenir une équipe avec équipage et sans équipage impliquant des drones porteurs et terrestres de type CCA.

L’exigence de portée est particulièrement intéressante. À mesure que les bulles adverses d’anti-accès/déni de zone (A2/AD) continuent de croître en ampleur et en portée, les porte-avions et leurs escadres aériennes seront poussés de plus en plus loin des zones cibles. Il sera vital de disposer d’avions, avec ou sans équipage, capables de couvrir ces longues distances. Disposer de drones de type CCA, en particulier, avec des portées similaires ou supérieures à celles des chasseurs avec équipage avec lesquels ils sont censés être associés, est également essentiel pour permettre ce concept d’opérations particulier.

Ne pas nécessairement avoir besoin du soutien d’un pétrolier pour accomplir ces missions sera également une aubaine. La capacité de ravitaillement aérien est toujours très demandée lors de conflits prolongés, comme l’ont souligné les récents combats avec l’Iran, et ce besoin sera encore amplifié dans un futur combat de haut niveau contre un adversaire quasi-égal comme la Chine. Ces mêmes pétroliers seraient, par extension, également des cibles privilégiées pour les forces ennemies.

La nouvelle RFI sur les avions embarqués sans équipage de NAVAIR décrit exactement cette réalité :

« Alignée sur la Stratégie de sécurité nationale (NSS) 2025, la Stratégie de défense nationale (NDS) 2026 publiée par le ministère de la Guerre et les instructions de combat du Chef des opérations navales (CNO), la Marine cherche à améliorer ses capacités pour accélérer la transition d’une escadre aérienne de transporteur (CVW) centrée sur la 4e génération à un AWoTF avec équipage et sans pilote de 5e/6e génération. Cette transition soutient l’initiative Golden Fleet et la Navy Warfighting. Le concept, qui est une approche proactive tirant parti de la manœuvre maritime mondiale pour obtenir le contrôle de la mer, imposer le refus de la mer et projeter la puissance de manière indépendante, est essentiel pour augmenter la capacité de frappe du Carrier Strike Group (CSG), étendre la portée opérationnelle du CVW et introduire des méthodes avancées pour exécuter des missions de l’aviation navale dans un environnement hautement contesté (HCE).

Actuellement, le noyau tactique des escadres aériennes de la Marine reste le chasseur F/A-18E/F Super Hornet de quatrième génération, ainsi que son cousin de guerre électronique EA-18G Growler. Les chasseurs interarmées F-35C de cinquième génération commencent à être de plus en plus présents en rotation. Le service envisage également toujours d’acquérir un nouvel avion de combat de sixième génération, actuellement appelé F/A-XX, et espère arrêter une conception dans les mois à venir.

Un objectif de portée de 1 000 milles marins correspond, du moins dans ses grandes lignes, à ce que recherche la Marine en termes de rayon de combat pour le F/A-XX. Le service a déclaré dans le passé que les avions de sixième génération offriraient une autonomie accrue de 25 % par rapport aux avions de combat tactiques existants. Cela représenterait environ 837,5 milles marins (un peu plus de 1 551 kilomètres) sur la base du rayon de combat déclaré du F-35C (670 milles marins, soit près de 1 241 kilomètres). Le F-35C possède la plus longue portée, avec une charge utile pertinente, de tous les avions tactiques de l’inventaire actuel de la Marine. Le service a également déjà exprimé son intérêt pour la recherche de nouveaux moyens d’étendre la portée sans ravitaillement de ses F/A-18E/F et EA-18G.

En passant, il est intéressant de rappeler que le programme avorté de surveillance et de frappe aéroportées sans pilote lancés par un porte-avions (UCLASS) de la Marine visait une plate-forme avec un rayon de combat allant jusqu’à 2 000 milles marins lorsqu’elle opérait dans un rôle de frappe. Il était également nécessaire de pouvoir effectuer des vols de surveillance et de reconnaissance dans des zones situées à 1 200 milles marins du pont d’un porte-avions. Les exigences en matière de charge utile UCLASS ont fluctué, mais une paire de drones de démonstration furtifs X-47B testés au cours du programme ont été conçus pour transporter deux munitions de classe 2 000 livres en interne.

Comme mentionné, la Marine est encore en train d’affiner les exigences relatives à ses futurs drones CCA embarqués. Anduril, Boeing, General Atomics et Northrop Grumman sont désormais tous sous contrat pour développer des conceptions. Jusqu’à présent, nous avons vu des modèles destinés à fonctionner à partir de transporteurs de manière largement traditionnelle en utilisant des catapultes et/ou des dispositifs d’arrêt existants. General Atomics a publiquement proposé un membre de sa famille de drones hautement modulaires Gambit, basé sur un châssis commun, sur lequel vous pouvez en savoir plus ici. Boeing a également présenté précédemment un rendu d’une version embarquée de son MQ-28 Ghost Bat, un drone développé par la filiale australienne de la société. La Marine a également exprimé un intérêt particulier pour Ghost Bat.

.@RoyalNavy briefing sur les futures capacités rotatives sans pilote à #IMHelicon, mais notez l’atterrissage du porte-avions MQ-28 Ghost Bat… #drone #drones pic.twitter.com/RQhjMAzNRx – Gareth Jennings (@GarethJennings3) 21 février 2023

Il convient également de souligner que la RFI NAVAIR utilise le terme « rayon de combat », mais encadre également l’exigence autour de « produire des effets » à la portée souhaitée sans avoir besoin de faire le plein. Cela pourrait laisser la porte ouverte à des concepts utilisant des munitions à distance et/ou d’autres capacités pour étendre la portée fonctionnelle du drone, même si son rayon de combat réel est inférieur à 1 000 milles marins.

Comme mentionné précédemment, la RFI aborde également les opérations de drones VTOL pour les navires autres que les transporteurs. Les concepts d’opérations impliquant des lancements à partir de transporteurs (ou d’autres navires) et une récupération à des points tertiaires en mer (ou sur terre) pourraient également avoir un impact sur l’équation de la portée. En fonction de leur conception et de leurs performances, les drones pourraient être lancés depuis des emplacements avancés, puis récupérés à bord de transporteurs plus en arrière également.

Shield AI a notamment parlé de ce type de flexibilité comme étant un avantage clé de son drone de combat furtif à réaction X-BAT, encore en développement. X-BAT est conçu pour décoller et atterrir verticalement en utilisant rien de plus qu’un système de lancement et de récupération basé sur une remorque. Shield AI vise une portée maximale de 2 000 milles marins pour le drone, que vous pouvez découvrir beaucoup plus en détail ici

La Marine, en coopération avec la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), a également exploré dans le passé d’autres concepts VTOL sans équipage pertinents basés sur des navires.

Il existe également des modèles de drones qui peuvent être lancés et/ou récupérés de manières très différentes. Le premier drone de type CCA du Corps des Marines des États-Unis sera une version du Kratos XQ-58 Valkyrie capable d’opérer à partir de pistes traditionnelles, ainsi que d’effectuer des décollages assistés par fusée à l’aide de lanceurs statiques. Les variantes antérieures de Valkyrie peuvent également être lancées en utilisant cette dernière méthode et sont récupérées par parachute. Les nouveaux MQ-58 destinés aux Marines devront toujours atterrir sur une piste à la fin d’une sortie, mais cette combinaison de capacités offre toujours une flexibilité opérationnelle supplémentaire significative.

Au-delà de l’exploration de concepts de conception et de combinaisons de capacités spécifiques, la RFI de NAVAIR indique clairement que la Marine est encore en train d’affiner sa vision globale de ce à quoi ressemblera l’effectif sans équipage des futures escadres aériennes des transporteurs. De hauts responsables des services ont déclaré dans le passé que l’objectif était que la composition totale des escadres aériennes des transporteurs soit à terme à 60 pour cent ou plus sans équipage.

Dans le même temps, la Marine a reconnu qu’elle progressait plus lentement que l’Air Force et les Marines dans ses projets de développement et de mise en service d’une flotte de CCA basée sur des porte-avions. La RFI NAVAIR souligne également les efforts déployés actuellement pour étendre ce travail, mais on ne sait toujours pas quand les CCA opérationnels, ou tout autre futur membre sans équipage de l’AWOTF, apparaîtront sur les ponts des transporteurs américains. La Marine a toujours déclaré qu’elle se concentrait d’abord sur la mise en service du MQ-25, très retardé, qui servira ensuite de « guide » pour d’autres drones. Le service vise désormais l’année prochaine pour enfin atteindre la capacité opérationnelle initiale avec le Stingray, ce qui était initialement prévu pour 2024.

Ce que nous savons maintenant, c’est que la Marine considère également un rayon de combat d’au moins 1 000 milles marins comme un seuil essentiel pour les éléments tactiques sans équipage de ses futures escadres aériennes.