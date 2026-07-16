Le Royaume-Uni « n’a pas acheté » de F-35A pour un rôle nucléaire : RAF

La décision surprenante du Royaume-Uni d’acheter une douzaine de chasseurs F-35A à décollage et atterrissage conventionnels (CTOL) a pris une autre tournure. Selon un responsable de la Royal Air Force britannique, « Nous n’avons pas acheté ces avions pour leur double capacité (nucléaire), nous les avons achetés pour notre unité de conversion. Dans le même temps, nous avons déclaré que nous retrouverions le rôle (nucléaire) de soutien à l’OTAN. Les deux sont des fonctions distinctes. »

Le responsable, le vice-maréchal de l’Air Jim Beck, directeur des capacités et des programmes de la Royal Air Force, s’exprimait aujourd’hui lors de la conférence mondiale des chefs de l’air et de l’espace à Londres. Leurs propos ont été rapportés par Gareth Jennings, rédacteur en chef du bureau de l’aviation à Jeanne.

Clarifiant le processus de réflexion et les priorités derrière l’achat du F-35A par le Royaume-Uni, un responsable de la RAF lors de la conférence @airpowerassn Global Air & Space Chief 2026 note : « Nous n’avons pas acheté ces (12 F-35A) avions pour leur double capacité (nucléaire), nous les avons achetés pour notre unité de conversion.… pic.twitter.com/OimVbUDyID – Gareth Jennings (@GarethJennings3) 15 juillet 2026

Comme vous pouvez le lire ici, le Royaume-Uni a annoncé en juin de l’année dernière qu’il achèterait 12 F-35A en plus des modèles F-35B à décollage court et atterrissage vertical (STOVL) qu’il utilise déjà.

À ce stade, le ministère britannique de la Défense avait spécifiquement souligné la capacité du F-35A à rejoindre la mission nucléaire de l’OTAN, qui verrait les avions armés de bombes nucléaires à gravité B61-12 appartenant aux États-Unis. Le F-35B, avec ses soutes à armes plus petites, n’est pas en mesure de transporter ces armes.

« Le Royaume-Uni achètera 12 nouveaux avions de combat F-35A et rejoindra la mission nucléaire d’avions à double capacité de l’OTAN, ce qui contribuera grandement à la sécurité nationale », a annoncé le ministère britannique de la Défense. Le ministère a décrit cela comme « le plus grand renforcement de la posture nucléaire du Royaume-Uni depuis une génération, complétant la dissuasion maritime existante du Royaume-Uni ».

Plus tôt en juin 2025, la Strategic Defence Review, publiée par le ministère britannique de la Défense, avait suggéré que la future Lightning Force pourrait comprendre un mélange de F-35A et de F-35B.

Mais dans le même temps, la Royal Air Force avait noté que les F-35A seraient affectés à une unité d’entraînement et principalement être utilisé dans ce rôle.

Comme le F-35A est moins cher à exploiter, il est considéré comme une meilleure option à utiliser pour les sorties d’entraînement, notamment pour maintenir les pilotes à jour sur le F-35B. Le ministère a déclaré que l’achat de 12 avions entraînerait une économie de 25 pour cent par avion par rapport au F-35B.

« Au quotidien, les F-35A seront utilisés dans un rôle de formation au sein du 207e Escadron, l’unité de conversion opérationnelle (OCU) », a indiqué la Royal Air Force. « Comme le F-35A transporte plus de carburant que la variante F-35B, il peut rester en vol plus longtemps, prolongeant ainsi le temps de formation disponible à chaque sortie pour les élèves-pilotes. Comme les F-35A nécessitent également moins d’heures de maintenance, la disponibilité des avions sur l’OCU sera accrue. Ces facteurs combinés amélioreront la formation des pilotes et réduiront le temps nécessaire aux pilotes pour atteindre les escadrons de première ligne. «

Le compromis est que le F-35A ne peut pas être utilisé pour s’entraîner aux missions STOVL, mais cette partie du profil du F-35B peut être entraînée dans le simulateur, tandis qu’une unité d’entraînement F-35A libère davantage de F-35B à déployer à bord des deux Reine Elizabeth porte-avions de classe.

Aujourd’hui, les propos tenus aujourd’hui par le responsable de la Royal Air Force jettent le doute sur la capacité des F-35A à assumer réellement le rôle de frappe nucléaire, ce qui a été spécifiquement souligné dans le plan d’investissement de défense du Royaume-Uni publié le mois dernier.

En plus de souligner aujourd’hui la priorité de la mission de formation, il convient de noter que les nouveaux F-35A seront basés à la RAF Marham, dans l’est de l’Angleterre, et il n’est pas clair si l’aérodrome conserve les coffres d’armes souterrains pour les bombes nucléaires. Certains rapports suggèrent que les coffres qui existaient là-bas pendant la guerre froide ont été démantelés, voire complètement comblés. Dans le passé, nous avions émis l’hypothèse que les avions pourraient devoir utiliser la RAF de Lakenheath, située à proximité, où il est prouvé que les États-Unis ont ramené des bombes nucléaires au Royaume-Uni, pour leur propre usage.

Dans le même temps, comme nous l’avons expliqué par le passé, même si le programme de partage nucléaire donne accès à des armes appartenant aux États-Unis, il nécessite toujours que les États-Unis et l’OTAN approuvent leur utilisation.

Les F-35A à capacité nucléaire exploités par le Royaume-Uni n’offriraient pas la même capacité souveraine que les sous-marins lance-missiles balistiques de la Royal Navy, autour desquels est basée la dissuasion nucléaire britannique.

Se pose ensuite la question de savoir quelle quantité de formation et d’autres ressources il faudrait consacrer à la mission nucléaire pour garantir qu’elle puisse effectivement être exécutée. Certes, cela n’aurait rien à voir avec l’époque de la guerre froide, où une poignée d’avions à réaction entièrement armés se tenaient 24 heures sur 24 sur chaque base assignée à la RAF, leurs équipages attendant que l’alerte retentisse.

La réalité impliquerait probablement que l’unité se concentre sur la mission nucléaire en temps de crise. Cela soulève la question de savoir combien de temps cela prendrait et dans quelle mesure cela constituerait une réelle dissuasion, compte tenu de la nécessité de le rendre prêt au combat.

Ce sont toutes des questions que nous avons déjà posées concernant le rôle nucléaire proposé du F-35A britannique.

Aujourd’hui, la Royal Air Force elle-même réduit ses attentes à cet égard.

En fin de compte, la meilleure chance pour la Royal Air Force d’avoir une mission nucléaire significative à double rôle serait d’acheter davantage de F-35A. Dans l’état actuel des choses, les 12 F-35A font partie de l’achat de base et ne s’y ajoutent pas.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré depuis longtemps qu’il prévoyait toujours d’acquérir 138 F-35 pendant la durée du programme. Jusqu’à présent, 48 F-35B ont été livrés et le gouvernement s’est engagé à acheter 15 F-35B supplémentaires et 12 F-35A pour livraison d’ici 2033.

Le manque de chiffres a amené le Royaume-Uni à s’appuyer sur les F-35B du Corps des Marines des États-Unis pour constituer le nombre d’avions requis lors des croisières des porte-avions.

L’argument du F-35A deviendrait beaucoup plus convaincant et plus rentable s’il devait être acheté en plus grand nombre.

Le F-35A est plus performant en général, avec une portée et une charge utile supérieures, et il peut manœuvrer à 9G, tandis que le F-35B est autorisé à 7,5G.

Un problème non résolu pour les Britanniques est celui du réceptacle de ravitaillement du F-35A, incompatible avec leur flotte de ravitailleurs Voyager. Des modifications pourraient doter le F-35A britannique d’une sonde, mais n’auraient probablement de sens qu’avec un achat plus important.

Alors que de nombreux officiers supérieurs de la Royal Air Force pourraient privilégier l’acquisition de davantage de F-35A, l’avion à réaction est désormais également en concurrence avec le Global Combat Air Program (GCAP), au centre duquel se trouve le chasseur furtif avec équipage Tempest, ainsi qu’avec les programmes de drones émergents.

Pendant ce temps, les Britanniques ont du mal à trouver des fonds pour acheter des éléments plus basiques du F-35B, qui manque encore cruellement de capacité de frappe à distance. Un rapport publié à la fin de l’année dernière révélait que la politique de « réduction des coûts » dans l’ensemble du programme britannique du F-35 « avait causé des problèmes importants dans son utilisation », qui ont affecté « la capacité, la disponibilité à voler et le rapport qualité-prix » de l’avion.

Le ministère britannique de la Défense doit également dépenser plus de 83 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années pour financer ses programmes de sous-marins à propulsion nucléaire, qui incluent une véritable capacité nucléaire souveraine du type de celle que le F-35A est incapable de fournir.