Les Marines ont utilisé un filet anti-drone lors d’un récent exercice logistique

Après un récent exercice d’entraînement logistique en Corée du Sud, des photographies ont été publiées sur le site de distribution d’images du Pentagone montrant ce qui semble être un filet anti-drone sur une plate-forme flottante navire-terre utilisée pour déplacer des marchandises et des troupes. Bien qu’il soit possible que ce soit à d’autres fins, le filet semble être conforme à d’autres exemples de mesures défensives de drones observées en Ukraine et dans de nombreux autres endroits, y compris leur utilisation récente par les forces néerlandaises. Nous avons contacté les Marines pour plus de détails.

L’idée derrière les filets, comme nous l’avons signalé dans le passé, est que les drones seront pris dans les filets en nylon ou en métal et seront désactivés, ou que les filets aideront à maintenir les drones suffisamment loin du personnel avant d’exploser pour les empêcher d’être tués. On peut se demander dans quelle mesure le filet mis en place par les Marines protégerait contre les drones à vue à la première personne (FPV) hautement maniables, étant donné son ouverture aux deux extrémités, bien qu’il puisse fournir une certaine protection contre les munitions plus légères larguées par les soi-disant drones bombardiers. Au-delà de cela, le filet ne couvre qu’une section de la plate-forme flottante, vraisemblablement là où ira la cargaison ou un véhicule, laissant le reste, ainsi que le navire et sa timonerie, entièrement exposés.

Les images ont été prises lors du Combined Joint Logistics Over-the-Shore 26 (CJLOTS 26) à Dogu Beach, Pohang, Corée du Sud, le 9 juillet. L’objectif du CJLOTS 26 était de permettre aux Marines et aux partenaires de l’armée de la République de Corée de livrer des fournitures à partir d’un navire stationné au large sans nécessiter d’infrastructure existante comme une jetée.

« Le déchargement était un exercice de la Force de prépositionnement maritime au cours duquel le 3e Groupe logistique maritime (MLG) distribue des équipements à partir d’un port d’entrée créé et fournit un soutien aux unités de la III Marine Expeditionary Force s’entraînant dans toute la Corée du Sud, testant et validant la capacité du 3e MLG à mener des opérations logistiques intégrées dans des environnements complexes », ont noté les Marines. « CJLOTS 26 est un exercice combiné conçu pour intégrer les capacités d’allègement et de connexion navire-terre des États-Unis et de la République de Corée, améliorer la préparation combinée, renforcer l’alliance entre la République de Corée et les États-Unis et étendre la capacité combinée de maintien en puissance maritime pendant les opérations logistiques. »

Les images montrent des militaires de la République de Corée à bord d’un système amélioré d’allégement de la marine (INLS), « un système de chaussée capable de faire face à un état de mer trois (SS3) qui ressemble à une jetée flottante composée de modules interchangeables et est utilisé pour transférer des marchandises des navires du Commandement militaire du transport maritime (MSC) vers des zones côtières où les installations portuaires conventionnelles ne sont pas disponibles ou inadéquates », selon la Marine.

Les troupes effectuaient ce qu’on appelle une « attaque sur la plage », où le module est attaché à la plage afin que les véhicules et les troupes puissent débarquer.

Vous pouvez voir un autre exemple du système INLS sur la photographie suivante prise en 2022.

Bien que les Marines ne mentionnent pas spécifiquement la défense contre les drones sur les photos, le commandement des forces américaines en Corée du Sud a expliqué que cela faisait partie d’un exercice d’entraînement à grande échelle conçu en gardant à l’esprit la menace des drones.

«Pour améliorer les capacités de maintien en puissance opérationnelle dans l’ensemble du domaine, l’exercice a intégré cinq types de moyens de maintien en puissance terrestre, maritime et aérien», selon le commandement des forces combinées des forces américaines en Corée. « Reflétant l’évolution des conditions du champ de bataille, la formation a également renforcé les mesures de protection des nœuds de maintien en puissance contre des menaces telles que les attaques de drones hostiles. »

Il y a de bonnes raisons d’intégrer les efforts de lutte contre les drones aux opérations logistiques. La guerre en Ukraine a montré que les attaques de drones ont rendu le ravitaillement des troupes de première ligne si meurtrier que l’on a de plus en plus recours à des robots terrestres pour mener à bien ces missions.

Tout combat contre la Chine ou la Corée du Nord verrait presque certainement un grand nombre de drones s’abattre sur les forces américaines et alliées. Les deux pays ont développé de vastes arsenaux de ces armes et la technologie nécessaire pour les utiliser à grande échelle. La Corée du Nord, comme nous l’avons signalé dans le passé, a reçu l’aide de la Russie en matière de technologie de drones ainsi qu’une expérience directe dans la lutte contre l’Ukraine. Le régime a investi des ressources importantes dans le développement de ses capacités en matière de drones à tous les niveaux.

Les opérations amphibies sont particulièrement vulnérables aux attaques de drones à courte portée. S’approcher à l’horizon en eau libre d’une plage contrôlée signifie que les commandants peuvent supposer que leurs actifs seront attaqués par des FPV et d’autres types de drones à courte portée, et probablement à grande échelle.

L’étendue et l’efficacité des filets qui seraient déployés comme mesure défensive passive lors des batailles futures restent une question ouverte ; cependant, la doctrine militaire américaine commence à en reconnaître la nécessité. Des directives récemment publiées par le Pentagone suggèrent d’utiliser de tels systèmes dans le cadre d’une défense à plusieurs niveaux contre les petits drones.

« Deux façons éprouvées de perturber les drones consistent à façonner leur environnement physique et à interférer avec leurs signaux », selon un nouveau manuel publié par la Joint Interagency Task Force 401 du Pentagone. « Les obstacles tels que les clôtures, les filets ou les structures aériennes peuvent modifier les trajectoires de vol, bloquer les voies d’approche communes et pousser les drones sur des itinéraires visibles ou défavorables tout en dégradant les liaisons de contrôle, le GPS (systèmes de positionnement global) ou le timing de navigation. »

Le Pentagone a créé le JIATF 401 en août dernier pour coordonner les efforts de lutte contre les drones dans tout le département et contribuer à accélérer la mise en service de nouvelles capacités. Les orientations contenues dans le manuel font suite à un appel lancé en février par le groupe de travail en faveur d’une utilisation accrue de filets, de câbles et d’autres types de défenses physiques passives pour protéger les infrastructures critiques. Cela fait partie d’une tendance évolutive des États-Unis vers l’acceptation de ces mesures, un sujet dont nous avons discuté en détail ici.

En outre, comme nous l’avions signalé il y a deux ans, les responsables de l’US Air Force à la base aérienne de Langley en Virginie envisageaient d’installer des filets anti-drones pour aider à protéger les chasseurs furtifs F-22 Raptor sur la piste. Cela s’est produit près d’un an après que la base ait été soumise à des vagues d’incursions de drones encore mystérieuses, qui La zone de guerre a été le premier à signaler.

Pourtant, malgré les suggestions du JIATF 401 concernant les filets et l’intérêt de l’Air Force pour leur installation pour protéger les avions les plus précieux, il existe peu de preuves d’une utilisation généralisée par l’armée américaine, ce qui la laisse à la traîne alors que ces mesures prolifèrent dans le monde entier.

La vidéo suivante montre un exemple de l’utilisation par Israël de filets anti-drones.

Les Forces de défense israéliennes testent un filet anti-drone plié installé sur un Humvee.

La vidéo a été publiée au milieu d’une vague de frappes du Hezbollah avec des drones FPV contre Tsahal au Liban. pic.twitter.com/PwIyuJQVs4 – Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) 29 avril 2026

Ailleurs, nous avons signalé que Taïwan utilise des filets anti-drones pour protéger ses systèmes de défense aérienne. Il existe également des rapports publiés aux Pays-Bas selon lesquels des troupes néerlandaises se seraient entraînées à l’aide de « tunnels en filet » anti-drones – similaires à ceux utilisés par la Russie et l’Ukraine – lors d’un exercice en Allemagne le mois dernier appelé « Fighter Lion ».

L’armée néerlandaise teste des « tunnels » anti-drones en Allemagne lors de l’exercice Fighter Lion. Les itinéraires couverts en filet sont conçus pour protéger les véhicules des frappes de drones dans un champ de bataille de type russe. ~ 7 000 soldats néerlandais impliqués – leur plus grand exercice de l’année, se déroulant jusqu’au début juillet.… https://t.co/jSIMzByXgY pic.twitter.com/qjYcbdXy0L – 笑脸男人 (@lfx160219) 23 juin 2026

On ne sait pas encore si le filet observé lors de l’exercice de formation logistique en Corée du Sud représente une tendance ou une expérience ponctuelle. Cependant, une chose est claire. Même s’ils ne sont certainement pas une panacée, les filets sont de plus en plus considérés comme une contre-mesure essentielle pour les militaires du monde entier.